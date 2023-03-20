2023/03/20,
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20歲天才棋士藤井聰太奪新棋王頭銜，創日本將棋最年輕擁6冠紀錄

20歲天才棋士藤井聰太奪新棋王頭銜，創日本將棋最年輕擁6冠紀錄
Photo Credit: 由 古賀円 - 自己的作品, CC BY-SA 4.0

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藤井聰太於2016年國中2年級時，以14歲2個月大之齡成為最年輕的職業將棋棋士。出道後，達成空前的29連勝，2020年7月在棋聖戰勝出，以17歲11個月大之齡獲得頭銜。藤井2020年8月以18歲1個月大之齡獲得王位頭銜、2021年9月獲得叡王頭銜、2021年11月獲得龍王頭銜、2022年2月獲得王將頭銜。他奪每個頭銜時都刷新最年輕奪頭銜紀錄。

（中央社）日本將棋第48屆棋王戰5番勝負第4局，20歲的天才型棋士藤井聰太挑戰38歲的棋王渡邊明結果勝出，達成擁有6冠（6大頭銜），創最年少擁6冠紀錄。

日本將棋8大頭銜之一的棋王戰第4局昨（19）日在櫪木縣日光市舉行，賽前2勝1敗的藤井（擁棋聖、龍王、王位、叡王、王將等5頭銜）挑戰渡邊（擁棋王及名人），結果昨晚7時24分（台灣時間6時24分）左右勝負抵定，藤井以3勝1敗的成績勝出，勇奪新棋王頭銜。

這是藤井獲得的第6冠，就此，他成為繼現年52歲的羽生善治以來，史上第2位奪6冠的棋士，以20歲8個月大之齡，時隔29年刷新最年輕擁6冠紀錄。

羽生善治於1994年12月奪得龍王頭銜後達成擁6冠的紀錄，成為日本將棋史上第一位擁6冠的棋士，當時年紀是24歲2個月。羽生於1996年2月勇奪王將頭銜，成為史上第一位擁7冠的棋士，獨攬當時的7大頭銜。

日本將棋界8大頭銜當中，目前名人、王座的頭銜分別由渡邊明、永瀨拓矢持有。下個月，名人戰將開始舉行，藤井打算挑戰名人戰，很有可能刷新羽生所締造的最年輕擁7冠紀錄。

藤井聰太於2016年國中2年級時，以14歲2個月大之齡成為最年輕的職業將棋棋士。出道後，達成空前的29連勝，2020年7月在棋聖戰勝出，以17歲11個月大之齡獲得頭銜。當時藤井的對手就是渡邊明，藤井在將棋界時隔30年刷新最年輕擁頭銜紀錄。

藤井2020年8月以18歲1個月大之齡獲得王位頭銜、2021年9月獲得叡王頭銜、2021年11月獲得龍王頭銜、2022年2月獲得王將頭銜。他奪每個頭銜時都刷新最年輕奪頭銜紀錄。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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