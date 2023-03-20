普亭首訪馬里烏波爾，歡迎中國協調烏克蘭衝突；俄稱黑海無人機事件是美直接涉入衝突

（中央社）烏克蘭軍方說，在烏東城市巴赫姆特以外的烏軍正在設法阻止俄軍逼近，以便將物資送給守軍。俄羅斯總統普亭親自到訪克里米亞，紀念半島併入俄國9週年後，又造訪烏東占領區馬里烏波爾。

普亭訪馬里烏波爾，俄烏戰爭後首次

俄羅斯國營媒體報導，俄國總統普亭（Vladimir Putin）意外造訪了馬里烏波爾（Mariupol），這是俄烏開戰以來，普亭首次造訪俄國在烏克蘭頓巴斯（Donbas）的占領區。

馬里烏波爾經歷開戰以來最漫長、最血腥的戰役後，5月落入俄羅斯手中，這是俄羅斯在奪取基輔未果轉而聚焦烏國東南部後的首場大捷。

俄羅斯強攻烏東巴赫姆特，烏克蘭持續運補守軍

俄羅斯為遂行控制烏克蘭東部頓巴斯工業地區的戰略，將奪取巴赫姆特（Bakhmut）列為優先要務。在幾個月的戰鬥中俄羅斯數度發動攻擊，巴赫姆特幾乎已被摧毀。

烏克蘭軍方發言人切列瓦提（Sergiy Cherevaty）告訴ICTV電視頻道：「我們正在設法向巴赫姆特運送必要的彈藥、食品、裝備和藥品。我們也設法將傷患帶出巴赫姆特。」

黑海穀物出口倡議到期，莫斯科證實已展延60天

促進烏克蘭農產品出口的黑海穀物出口協議到期。莫斯科當局宣布，已通知相關各方，協議將延長60天，俄方也重申，在其問題得到解決之前，不會考慮再次延長協議。

《路透社》報導，稍早土耳其和聯合國宣布協議已獲展延，但並未說明將延長多久；烏克蘭官員則稱，協議將展延120天。

紀念併吞9週年，普亭視察克里米亞

《法新社》報導，自去（2022）年2月24日出兵入侵烏克蘭以來，普亭首度訪問克里米亞半島。去年12月，他曾駕車穿越連接克里米亞與俄羅斯本土的橋樑。

俄羅斯國營電視台播出的畫面顯示，普亭在莫斯科任命的當地行政首長拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）陪同下，參觀了黑海港口城市塞凡堡（Sevastopol）。

烏東城市克拉莫托斯克遭集束炸彈攻擊，釀2死8傷

《法新社》報導，克拉莫托斯克市長岡察倫科（Oleksandr Goncharenko）在臉書貼文表示，「俄羅斯繼續散布恐懼。克拉莫托斯克遭到集束炸彈轟炸的後果：2人死亡、8人受傷，其中3人傷勢嚴重。」

目前國際上有禁用集束彈藥公約，獲得大多數西方國家支持（但美、俄、中未簽署）。集束炸彈會分散成數十個小型炸彈並造成大面積殺傷，且通常在衝突結束很久之後仍會構成威脅。

國際刑事法院令逮捕普亭，南非稱若來訪知法律義務

國際刑事法院對俄羅斯總統普亭發布逮捕令，關於普亭擬訪南非出席峰會，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）發言人19日表示，南非明瞭自己的法律義務。

《路透社》報導，俄國總統普亭預料將在8月訪問南非，參加金磚五國（BRICS）峰會。

南非總統拉瑪佛沙發言人馬格溫雅（Vincent Magwenya）表示：「身為政府，我們注意到我們的法律義務。然而，從現在到峰會期間，我們仍將和各利害關係人交流。」

雖然普亭此行未獲官方證實，但外界預期他將出席第15屆金磚五國峰會，就跟2013年時一樣。

莫斯科入侵烏克蘭後，南非總統拉瑪佛沙政府未譴責俄羅斯，但在國際刑事法院發布逮捕令後，普亭的來訪將讓南非陷入為難的處境。

馬格溫雅說：「我們留意到國際刑事法院發布逮捕令的報導。」

「南非仍致力且強烈希望烏克蘭衝突能透過協商和平解決。」

黑海無人機事件，莫斯科：美涉入與俄衝突跡象

克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）19日表示，美國無人機飛越黑海上空，是美國直接涉入與俄羅斯衝突的跡象。

《路透社》報導，上週，一架美國無人機被俄羅斯蘇愷-27（SU-27）戰鬥機攔截並墜入黑海，這是俄國去年全面入侵烏克蘭至今，外界已知的首起美俄直接軍事交鋒事件。

《國際傳真社》（Interfax）引述培斯科夫在電視專訪的談話內容指出，「這些無人機在做什麼其實很明顯，它們的任務根本不是確保國際水域航運安全的和平任務。」

「事實上，我們談的是這些無人機的操作者直接參與了衝突，對抗我們。」

美國先前表示，俄羅斯多架飛機在14日的事件中騷擾了那架美國無人機，並向其噴灑燃料，接著其中一架俄國飛機撞到無人機的螺旋槳，導致這架在國際空域執行偵察任務的無人機墜毀。

俄羅斯則稱，那架美國無人機違反空域管制，並是因為急速轉向才失控。

俄羅斯表示，美國和其盟友正利用烏克蘭對俄羅斯發動戰爭，以讓俄國遭受「戰略失敗」。美國則表示，他們正在幫助烏克蘭抵禦俄國無端的入侵。

中國願意幫助化解烏克蘭衝突，普亭表示歡迎

俄羅斯總統普亭19日對於中國願意在終結烏克蘭衝突議題上扮演「建設性角色」表示歡迎，並表示俄中關係正處在史上「最高點」。

《法新社》報導，北京試圖以和平使者來自我定位，中國國家主席習近平20日訪問俄羅斯，希望讓此一衝突取得突破。

克里姆林宮於習近平到訪前夕公布普亭為一份中國報紙撰文，內容提到，莫斯科和北京關係的質量「高於冷戰時期的政治和軍事和諧。」

普亭表示，他對於與習近平會談「高度期待」。他說：「我們毫不懷疑，那將會為整體雙邊合作注入新的強大動能。」

他對於「中國願意扮演建設性角色，解決」持續一年之久的烏克蘭衝突表示讚許，並對北京在烏克蘭議題上的「平衡」立場，以及北京對這場衝突背景和「真實原因」的理解表示感謝。

他在文中保證說，「俄羅斯對於透過政治－外交途徑解決烏克蘭衝突態度開放。」