普亭首訪馬里烏波爾，歡迎中國協調烏克蘭衝突；俄稱黑海無人機事件是美直接涉入衝突
我們想讓你知道的是
克里姆林宮於習近平到訪前夕公布普亭為一份中國報紙撰文，內容提到，莫斯科和北京關係的質量「高於冷戰時期的政治和軍事和諧。」普亭表示，他對於與習近平會談「高度期待」。他說：「我們毫不懷疑，那將會為整體雙邊合作注入新的強大動能。」
（中央社）烏克蘭軍方說，在烏東城市巴赫姆特以外的烏軍正在設法阻止俄軍逼近，以便將物資送給守軍。俄羅斯總統普亭親自到訪克里米亞，紀念半島併入俄國9週年後，又造訪烏東占領區馬里烏波爾。
- 普亭訪馬里烏波爾，俄烏戰爭後首次
俄羅斯國營媒體報導，俄國總統普亭（Vladimir Putin）意外造訪了馬里烏波爾（Mariupol），這是俄烏開戰以來，普亭首次造訪俄國在烏克蘭頓巴斯（Donbas）的占領區。
馬里烏波爾經歷開戰以來最漫長、最血腥的戰役後，5月落入俄羅斯手中，這是俄羅斯在奪取基輔未果轉而聚焦烏國東南部後的首場大捷。
- 俄羅斯強攻烏東巴赫姆特，烏克蘭持續運補守軍
俄羅斯為遂行控制烏克蘭東部頓巴斯工業地區的戰略，將奪取巴赫姆特（Bakhmut）列為優先要務。在幾個月的戰鬥中俄羅斯數度發動攻擊，巴赫姆特幾乎已被摧毀。
烏克蘭軍方發言人切列瓦提（Sergiy Cherevaty）告訴ICTV電視頻道：「我們正在設法向巴赫姆特運送必要的彈藥、食品、裝備和藥品。我們也設法將傷患帶出巴赫姆特。」
- 黑海穀物出口倡議到期，莫斯科證實已展延60天
促進烏克蘭農產品出口的黑海穀物出口協議到期。莫斯科當局宣布，已通知相關各方，協議將延長60天，俄方也重申，在其問題得到解決之前，不會考慮再次延長協議。
《路透社》報導，稍早土耳其和聯合國宣布協議已獲展延，但並未說明將延長多久；烏克蘭官員則稱，協議將展延120天。
- 紀念併吞9週年，普亭視察克里米亞
《法新社》報導，自去（2022）年2月24日出兵入侵烏克蘭以來，普亭首度訪問克里米亞半島。去年12月，他曾駕車穿越連接克里米亞與俄羅斯本土的橋樑。
俄羅斯國營電視台播出的畫面顯示，普亭在莫斯科任命的當地行政首長拉茲沃茲哈耶夫（Mikhail Razvozhayev）陪同下，參觀了黑海港口城市塞凡堡（Sevastopol）。
- 烏東城市克拉莫托斯克遭集束炸彈攻擊，釀2死8傷
《法新社》報導，克拉莫托斯克市長岡察倫科（Oleksandr Goncharenko）在臉書貼文表示，「俄羅斯繼續散布恐懼。克拉莫托斯克遭到集束炸彈轟炸的後果：2人死亡、8人受傷，其中3人傷勢嚴重。」
目前國際上有禁用集束彈藥公約，獲得大多數西方國家支持（但美、俄、中未簽署）。集束炸彈會分散成數十個小型炸彈並造成大面積殺傷，且通常在衝突結束很久之後仍會構成威脅。
國際刑事法院令逮捕普亭，南非稱若來訪知法律義務
國際刑事法院對俄羅斯總統普亭發布逮捕令，關於普亭擬訪南非出席峰會，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）發言人19日表示，南非明瞭自己的法律義務。
《路透社》報導，俄國總統普亭預料將在8月訪問南非，參加金磚五國（BRICS）峰會。
南非總統拉瑪佛沙發言人馬格溫雅（Vincent Magwenya）表示：「身為政府，我們注意到我們的法律義務。然而，從現在到峰會期間，我們仍將和各利害關係人交流。」
雖然普亭此行未獲官方證實，但外界預期他將出席第15屆金磚五國峰會，就跟2013年時一樣。
莫斯科入侵烏克蘭後，南非總統拉瑪佛沙政府未譴責俄羅斯，但在國際刑事法院發布逮捕令後，普亭的來訪將讓南非陷入為難的處境。
馬格溫雅說：「我們留意到國際刑事法院發布逮捕令的報導。」
「南非仍致力且強烈希望烏克蘭衝突能透過協商和平解決。」
黑海無人機事件，莫斯科：美涉入與俄衝突跡象
克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）19日表示，美國無人機飛越黑海上空，是美國直接涉入與俄羅斯衝突的跡象。
《路透社》報導，上週，一架美國無人機被俄羅斯蘇愷-27（SU-27）戰鬥機攔截並墜入黑海，這是俄國去年全面入侵烏克蘭至今，外界已知的首起美俄直接軍事交鋒事件。
《國際傳真社》（Interfax）引述培斯科夫在電視專訪的談話內容指出，「這些無人機在做什麼其實很明顯，它們的任務根本不是確保國際水域航運安全的和平任務。」
「事實上，我們談的是這些無人機的操作者直接參與了衝突，對抗我們。」
美國先前表示，俄羅斯多架飛機在14日的事件中騷擾了那架美國無人機，並向其噴灑燃料，接著其中一架俄國飛機撞到無人機的螺旋槳，導致這架在國際空域執行偵察任務的無人機墜毀。
俄羅斯則稱，那架美國無人機違反空域管制，並是因為急速轉向才失控。
俄羅斯表示，美國和其盟友正利用烏克蘭對俄羅斯發動戰爭，以讓俄國遭受「戰略失敗」。美國則表示，他們正在幫助烏克蘭抵禦俄國無端的入侵。
中國願意幫助化解烏克蘭衝突，普亭表示歡迎
俄羅斯總統普亭19日對於中國願意在終結烏克蘭衝突議題上扮演「建設性角色」表示歡迎，並表示俄中關係正處在史上「最高點」。
《法新社》報導，北京試圖以和平使者來自我定位，中國國家主席習近平20日訪問俄羅斯，希望讓此一衝突取得突破。
克里姆林宮於習近平到訪前夕公布普亭為一份中國報紙撰文，內容提到，莫斯科和北京關係的質量「高於冷戰時期的政治和軍事和諧。」
普亭表示，他對於與習近平會談「高度期待」。他說：「我們毫不懷疑，那將會為整體雙邊合作注入新的強大動能。」
他對於「中國願意扮演建設性角色，解決」持續一年之久的烏克蘭衝突表示讚許，並對北京在烏克蘭議題上的「平衡」立場，以及北京對這場衝突背景和「真實原因」的理解表示感謝。
他在文中保證說，「俄羅斯對於透過政治－外交途徑解決烏克蘭衝突態度開放。」
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。