2023/03/20,
美加

前德州副州長揭43年秘辛：曾傳話伊朗不要在選前釋放美國人質，助雷根在大選擊敗卡特

前德州副州長揭43年秘辛：曾傳話伊朗不要在選前釋放美國人質，助雷根在大選擊敗卡特
美國前總統卡特1980年為因應伊朗人質危機，宣布對伊朗實施制裁。Photo Credit: GettyImages

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下月將滿85歲的巴恩斯受訪時表示：「史書必須知道發生過這件事。我認為它的意義如此重大，而且我猜，得知卡特日薄西山，讓我愈來愈掛心此事。我就是覺得得把它以某種方式記錄下來。」

（中央社）美國前總統卡特（Jimmy Carter）接受居家安寧療護，一名政界人士把握時間公開多年前的秘密——1980年，他曾參與遍訪中東領袖以傳話給伊朗不要在選前釋放美國人質，盼有利雷根（Ronald Reagan）在大選擊敗卡特。

高齡98歲的卡特1977至1981年擔任美國第39任總統，但1980年競選連任時，不敵共和黨籍的雷根。卡特任內最為人所知的事件，當屬伊朗人質危機。1979年伊朗伊斯蘭革命剛結束，有52個美國人在德黑蘭被俘444天，直至雷根就職後所有人質才獲釋。

當年卡特連任成功的最佳機會，就是在1980年11月4日的選舉日前，讓52名美國人質獲釋，但盛傳親雷根陣營人士暗中阻撓。

紐約時報》18日刊出前德州副州長巴恩斯（Ben Barnes）藏在心底近43年的祕密：原來1980年夏天，他曾在「政治導師」康納利（John B. Connally Jr.）帶領下訪問中東多國，並拜會多位區域領袖，盼他們幫忙傳話給伊朗，暫不釋放人質，好讓雷根擊敗卡特勝選。

康納利究竟何許人也？他曾於1963至1969年擔任德州州長，1971至1972年高居財政部長。巴恩斯說，本是民主黨員的康納利1980年角逐共和黨提名總統候選人失利後，決心幫助雷根打敗卡特，並試圖爭取在新政府任職國務卿或防長。後來康納利有機會出任能源部長，但被他婉拒。

巴恩斯宣稱他並非受邀出訪當下就知情，而是等到他們跟第一位阿拉伯領袖坐下來對談後，才知道康納利的盤算。根據巴恩斯回憶，康納利說：「雷根會當選總統，您必須傳話給伊朗，告訴他們跟雷根達成協議會比跟卡特達成協議好。您若能傳話給伊朗人，要他們等到大選結束以後再說，那就太明智了。」當下巴恩斯才意識到此行目的。

巴恩斯回憶，康納利與他回國後，9月初就在當時名為達拉斯／沃斯堡地方機場（Dallas/Fort Worth Regional Airport）的美國航空（American Airlines）休息室花了3小時，將成果上報雷根競選團隊主席，亦即日後的中央情報局（CIA）局長凱西（William J. Casey）。

巴恩斯說，他確信康納利出訪目的就是傳達訊息給伊朗，要他們把人質扣留到選後。他說，「我到死都會相信這趟旅程目的就是這個，因為我們一回美國，凱西就對聽取結果很感興趣」，想知道伊朗會不會「扣住人質」。

不過一切都無法確定雷根對於此行是否知情，巴恩斯也沒法斷定是凱西指示康納利訪問中東。同樣地，他也不知道傳達給中東多位領袖的訊息是否讓伊朗人聽到，遑論是否影響到伊朗的決定。不過伊朗確實把人質扣留到雷根勝選之後，而且直到1981年1月20日中午卡特卸任後幾分鐘才放人。

卡特陣營老早就懷疑凱西或雷根身邊的人試圖暗中阻撓在選前讓人質獲釋，但之前有關的說法都遭國會調查推翻。康納利未曾出現在國會調查當中，而巴恩斯所描述他的參與過程可讓外界對於1980大選年有新的理解。

紐時指出，巴恩斯擔任德州副州長前，曾是德州眾議會最年輕的議長，影響力曾大到協助年輕時的小布希（George W. Bush）進入德州空軍國民兵（Texas National Guard），而免於受徵召被送往越南。然而時隔久遠，康納利、凱西和其他核心人士早已作古，巴恩斯又沒有日記或備忘錄來佐證他的說法，要證實巴恩斯所言不虛難上加難。

不過他倒是沒有憑空造假的明顯理由，而且巴恩斯點名4位聽他說過此事的在世人士，最近都證實自己確實聽過，其中美國《有線電視新聞網》（CNN）前總裁強生（Tom Johnson）還說：「就我所知，巴恩斯沒對我說謊過。」

詹森總統圖書館暨博物館（Lyndon Baines Johnson Library and Museum）的紀錄也可替巴恩斯的部分說詞作證。康納利檔案中的行程表顯示，他確實曾在1980年7月18日從休士頓（Houston）啟程前往約旦、敘利亞、黎巴嫩、沙烏地阿拉伯、埃及和以色列，繼而於8月11日返回休士頓，同行者包括巴恩斯。

下月將滿85歲的巴恩斯受訪時表示：「史書必須知道發生過這件事。我認為它的意義如此重大，而且我猜，得知卡特日薄西山，讓我愈來愈掛心此事。我就是覺得得把它以某種方式記錄下來。」

巴恩斯與康納利亦曾聯手經商，但於1987年宣告破產。儘管如此，康納利生前在回憶錄中稱兩人「還是朋友」，巴恩斯上週也說：「我還是很仰慕他。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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