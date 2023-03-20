【藝遊嚮導】3/21-3/27：《阮是廖添丁》、劇場大師勒帕吉新作、來雲門草地派對，本週藝文活動精彩可期！

【表演藝術】

名稱｜2023TIFA 楊景翔演劇團《阮是廖添丁》

時間｜2023/03/24（五） - 2023/03/26（日）

地點｜國家戲劇院（台北市中正區中山南路21之1號，愛國東路側）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

以廖添丁之名的臺灣女力俠盜傳奇，台版霹靂嬌娃。

號外！號外！廖添丁重出江湖！

車頭厝頂，移步換形，眨一個眼，大時鐘煞來變沒去？！

1927年熙來攘往的臺北車站，一個瘦長俐落的身影一閃而過，大時鐘突然憑空消失，只見牆上留下字跡可疑的「廖」「添」「丁」三字，難不成傳聞過世已十餘年的廖添丁尚在人世，準備要重出江湖？

由「魔術師Crystal」、「童養媳扒手阿珠」、「高女畢業生Yuli」三名女性組成名為「廖添丁」集團，在這個男人當道的時代，打著義賊的名號，即將翻轉自己命運，要幹一場大事！

由楊景翔演劇團與被譽為「臺灣當代戲曲的最佳詮釋者」的編劇施如芳共同編創，並邀請作曲家柯智豪、音樂執導王希文，以臺灣日治時期為時空背景，將廖添丁生平史實與民間傳說、鄉野傳奇重新改編，結合魔術、武打、歌舞及混搭東西配樂曲，打造大正時期末年，後廖添丁時代的女性俠盜傳奇。

名稱｜羅伯・勒帕吉×機器神《庫維爾1975：青春浪潮》

時間｜2023/03/24（五） - 2023/03/26（日）

地點｜衛武營國家藝術文化中心戲劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

這是一場青春期的磨難與探詢，結合操偶、舞台機關、燈光投影，勒帕吉營造了一場創意無限、目眩神迷的視覺奇觀。

當代劇場大師羅伯．勒帕吉（Robert Lepage）繼《887》後全新製作《庫維爾1975：青春浪潮》，將透過日本文樂傳統人偶戲詮釋一個發生在1970年代加拿大庫維爾（Courville）的故事。17歲的西蒙在家裡的地下室有自己的房間，他有著一位與狡猾叔叔廝混的寡婦母親、被強迫紋上的胸膛刺青、向他求愛未果的女性朋友和一位未受良好教育但四肢發達的男性朋友。在接踵而來的社會動盪下，勾勒出青春期的複雜思緒，在西蒙的生命中引發關鍵性的迴響。

跨領域藝術家勒帕吉身兼演員、導演、劇作家及劇場導演，其作品汲取近代歷史，具原創性、當代性及獨特性，更藉由新科技超越界域限制，也挑戰了劇場書寫的標準，深受國際藝評界讚揚。

1994年是勒帕吉創作生涯的重要階段，他在這年成立了跨領域創作的團隊「機器神」（Ex Machina）並擔任藝術總監。在其主導下，名為La Caserne的跨領域製作中心於1997年6月在魁北克市成立；截至2019年，幾乎所有機器神的創作均誕生於此。

其重要作品包括：舞台劇《太田川的七條支流》、《龍之三部曲》；獨角戲《在月球的彼端》、《887》；歌劇《浮士德的天譴》、華格納《尼伯龍根的指環》；多媒體作品《影像廠》、《夜間圖書館》。他也曾與太陽馬戲團合作《雙星奇緣》及《圖騰》。

名稱｜2023國光劇團《狐仙》（台中場）

時間｜2023/03/25（六） - 2023/03/26（日）

地點｜臺中國家歌劇院大劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

愛的無限可能 在人與異類之間 化男身 作女身 時空擋不了 記憶關不住 除了你 我誰都不要

從前的從前，化做女身的白狐與山中獵戶相戀，不容於世，獵戶終為白狐而亡。

多年後，化做男身的白狐愛上另一個人類女子。

這回白狐選擇離開，留下來生有時會相逢的渺茫期盼。

人類女子轉世後，忘卻一切。今生，只剩下對異類莫名的依戀。

她遇上了與白狐相同的異類，在俗世與異境之間，她選擇與他們廝守。

然而歲月催人老，為了不連累他們，她毅然離去，終其一生 不再相見。

直到……。

國光於2009年推出《狐仙故事》，此劇由編劇趙雪君創作，奇幻的世界觀與人物跳脫傳統京劇敘述思維，影像式、多線交織的情節語法讓當時的觀眾十足震撼，「京劇還可以這樣說故事！」2021年由戴君芳執導新版《狐仙》，攜手新銳藝術家團隊，共同打造京劇影像劇場，展現白狐絕美幻影與煙霧縹緲山林。

本演出於2021年臺灣戲曲藝術節盛大登台，不僅演前緊急加演一場，票房表現亮眼，更在新舊觀眾間創造討論與話題。

【展覽】

名稱｜生活決定意識：高重黎

時間｜2023/03/25（六） - 2023/06/25（日）

地點｜臺北市立美術館（台北市中山區中山北路三段181號）

備註｜本活動為售票活動

詳情請點擊

「不是意識決定生活，而是生活決定意識。」

本展關注人與視聽技術的歷史和生產關係，展名引自馬克思（Karl Marx）與恩格斯（Friedrich Engels）洞察歷史唯物論的關鍵名句，呈現高重黎橫跨40年的系列創作——對攝影、電影、雕塑、動畫、影音機器等工業時間客體的批判性考掘，及其不斷審視自身生產條件之實踐。展覽由多樣的技術持存構成，嘗試呈現一個將空間性感知時間化、時間性感知空間化之所。

正是在生產力與控制力共謀發展的技術資本主義時代裡，高重黎長期對於影音工業的內在政治——從光學到聲學所聚合建制之情感／美學政治——的敏銳探問，顯得格外重要。他自行發明及手工產製影音機械裝置，主張重新把握自身與物的關係，重啟自我與生產的關聯，去創造自己的歷史。從而如馬克思與恩格斯所言，「發展出自己物質生產和物質交往的人們，會隨著他們的這個實際狀況而改變他們的思想和思想產物。」

高重黎，1958年生於台北，作品展現感知與影音技術的歷史辨證，在創作中進行媒介考古，探討影音機器歷史中的權力結構，並持續在當前的生產體制中尋求解放。他自行產製機械裝置，結合蒐集之圖像、底片與影音工業機具，映現視聽的感知條件，並挑戰著影音技術生產的概念。曾於1984至1988年連續獲頒七項八釐米「實驗」、「動畫」、「記錄」類電影金穗獎。

名稱｜神龍擺尾：Xper.Xr個展