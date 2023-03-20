【藝遊嚮導】3/21-3/27：《阮是廖添丁》、劇場大師勒帕吉新作、來雲門草地派對，本週藝文活動精彩可期！
我們想讓你知道的是
當代劇場大師勒帕吉以日本文樂傳統人偶戲演譯的《庫維爾1975：青春浪潮》，將呈現出青春期最私密的吿解。台灣影像實驗創作先驅高重黎橫跨40年的系列創作個展《生活決定意識》，將探討人與視聽技術的歷史和生產關係。本屆奧斯卡影后遺珠安德麗亞瑞斯波羅格的《致蕾絲莉》將在本週上映。週末如果想要輕鬆地在淡水的夕陽微風下看表演、聽音樂，就來雲門草地派對！
【表演藝術】
名稱｜2023TIFA 楊景翔演劇團《阮是廖添丁》
時間｜2023/03/24（五） - 2023/03/26（日）
地點｜國家戲劇院（台北市中正區中山南路21之1號，愛國東路側）
備註｜本活動為售票活動
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以廖添丁之名的臺灣女力俠盜傳奇，台版霹靂嬌娃。
號外！號外！廖添丁重出江湖！
車頭厝頂，移步換形，眨一個眼，大時鐘煞來變沒去？！
1927年熙來攘往的臺北車站，一個瘦長俐落的身影一閃而過，大時鐘突然憑空消失，只見牆上留下字跡可疑的「廖」「添」「丁」三字，難不成傳聞過世已十餘年的廖添丁尚在人世，準備要重出江湖？
由「魔術師Crystal」、「童養媳扒手阿珠」、「高女畢業生Yuli」三名女性組成名為「廖添丁」集團，在這個男人當道的時代，打著義賊的名號，即將翻轉自己命運，要幹一場大事！
由楊景翔演劇團與被譽為「臺灣當代戲曲的最佳詮釋者」的編劇施如芳共同編創，並邀請作曲家柯智豪、音樂執導王希文，以臺灣日治時期為時空背景，將廖添丁生平史實與民間傳說、鄉野傳奇重新改編，結合魔術、武打、歌舞及混搭東西配樂曲，打造大正時期末年，後廖添丁時代的女性俠盜傳奇。
名稱｜羅伯・勒帕吉×機器神《庫維爾1975：青春浪潮》
時間｜2023/03/24（五） - 2023/03/26（日）
地點｜衛武營國家藝術文化中心戲劇院（高雄市鳳山區三多一路1號）
備註｜本活動為售票活動
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這是一場青春期的磨難與探詢，結合操偶、舞台機關、燈光投影，勒帕吉營造了一場創意無限、目眩神迷的視覺奇觀。
當代劇場大師羅伯．勒帕吉（Robert Lepage）繼《887》後全新製作《庫維爾1975：青春浪潮》，將透過日本文樂傳統人偶戲詮釋一個發生在1970年代加拿大庫維爾（Courville）的故事。17歲的西蒙在家裡的地下室有自己的房間，他有著一位與狡猾叔叔廝混的寡婦母親、被強迫紋上的胸膛刺青、向他求愛未果的女性朋友和一位未受良好教育但四肢發達的男性朋友。在接踵而來的社會動盪下，勾勒出青春期的複雜思緒，在西蒙的生命中引發關鍵性的迴響。
跨領域藝術家勒帕吉身兼演員、導演、劇作家及劇場導演，其作品汲取近代歷史，具原創性、當代性及獨特性，更藉由新科技超越界域限制，也挑戰了劇場書寫的標準，深受國際藝評界讚揚。
1994年是勒帕吉創作生涯的重要階段，他在這年成立了跨領域創作的團隊「機器神」（Ex Machina）並擔任藝術總監。在其主導下，名為La Caserne的跨領域製作中心於1997年6月在魁北克市成立；截至2019年，幾乎所有機器神的創作均誕生於此。
其重要作品包括：舞台劇《太田川的七條支流》、《龍之三部曲》；獨角戲《在月球的彼端》、《887》；歌劇《浮士德的天譴》、華格納《尼伯龍根的指環》；多媒體作品《影像廠》、《夜間圖書館》。他也曾與太陽馬戲團合作《雙星奇緣》及《圖騰》。
名稱｜2023國光劇團《狐仙》（台中場）
時間｜2023/03/25（六） - 2023/03/26（日）
地點｜臺中國家歌劇院大劇院（台中市西屯區惠來路二段101號）
備註｜本活動為售票活動
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愛的無限可能
在人與異類之間
化男身 作女身
時空擋不了
記憶關不住
除了你 我誰都不要
從前的從前，化做女身的白狐與山中獵戶相戀，不容於世，獵戶終為白狐而亡。
多年後，化做男身的白狐愛上另一個人類女子。
這回白狐選擇離開，留下來生有時會相逢的渺茫期盼。
人類女子轉世後，忘卻一切。今生，只剩下對異類莫名的依戀。
她遇上了與白狐相同的異類，在俗世與異境之間，她選擇與他們廝守。
然而歲月催人老，為了不連累他們，她毅然離去，終其一生 不再相見。
直到……。
國光於2009年推出《狐仙故事》，此劇由編劇趙雪君創作，奇幻的世界觀與人物跳脫傳統京劇敘述思維，影像式、多線交織的情節語法讓當時的觀眾十足震撼，「京劇還可以這樣說故事！」2021年由戴君芳執導新版《狐仙》，攜手新銳藝術家團隊，共同打造京劇影像劇場，展現白狐絕美幻影與煙霧縹緲山林。
本演出於2021年臺灣戲曲藝術節盛大登台，不僅演前緊急加演一場，票房表現亮眼，更在新舊觀眾間創造討論與話題。
【展覽】
名稱｜生活決定意識：高重黎
時間｜2023/03/25（六） - 2023/06/25（日）
地點｜臺北市立美術館（台北市中山區中山北路三段181號）
備註｜本活動為售票活動
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「不是意識決定生活，而是生活決定意識。」
本展關注人與視聽技術的歷史和生產關係，展名引自馬克思（Karl Marx）與恩格斯（Friedrich Engels）洞察歷史唯物論的關鍵名句，呈現高重黎橫跨40年的系列創作——對攝影、電影、雕塑、動畫、影音機器等工業時間客體的批判性考掘，及其不斷審視自身生產條件之實踐。展覽由多樣的技術持存構成，嘗試呈現一個將空間性感知時間化、時間性感知空間化之所。
正是在生產力與控制力共謀發展的技術資本主義時代裡，高重黎長期對於影音工業的內在政治——從光學到聲學所聚合建制之情感／美學政治——的敏銳探問，顯得格外重要。他自行發明及手工產製影音機械裝置，主張重新把握自身與物的關係，重啟自我與生產的關聯，去創造自己的歷史。從而如馬克思與恩格斯所言，「發展出自己物質生產和物質交往的人們，會隨著他們的這個實際狀況而改變他們的思想和思想產物。」
高重黎，1958年生於台北，作品展現感知與影音技術的歷史辨證，在創作中進行媒介考古，探討影音機器歷史中的權力結構，並持續在當前的生產體制中尋求解放。他自行產製機械裝置，結合蒐集之圖像、底片與影音工業機具，映現視聽的感知條件，並挑戰著影音技術生產的概念。曾於1984至1988年連續獲頒七項八釐米「實驗」、「動畫」、「記錄」類電影金穗獎。
名稱｜神龍擺尾：Xper.Xr個展
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菸品陳列不納管加熱菸載具，恐成新興菸品管理破口
我們想讓你知道的是
國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
在今年2月15日總統公告「菸害防制法」以來，國健署陸續預告修正多項配套措施，除了「指定菸品健康風險評估審查辦法」之外，還有2月24日同步發布的「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」、「菸品尼古丁焦油含量檢測及容器標示辦法」、「菸品資料申報辦法」等，預告期同樣縮減至7天。跨黨派立委也在3月2號的立法院衛環委員會中，再次質疑衛福部如此匆促預告為圖利菸商，並要求應召開全台公聽會、落實本土健康風險評估。立委林為洲甚至於臉書表示，薛瑞元部長已口頭允諾，法案預告期過了還是可陳述意見，他很樂意協助大家送件。
載具不受販賣場所限制 民團憂心成吸睛工具
在「販賣菸品場所標示及展示管理辦法」（下稱「管理辦法」）中，要求業者不能行銷加熱菸之「載具」，但未限制不得行銷「載具品牌」，引起各方譁然。專家示警，國健署承諾要處理新興菸品亂象、保護國人健康，但在母法公布之後，各項子法卻草率無章、用詞定義不明，現在加熱菸菸彈與載具又未一致管理，將來稽查恐出現「看得到卻管不到」的問題。
不同於傳統紙菸，要吸食加熱菸，必須以加熱菸載具搭配菸彈一起使用。菸防法修法期間，國健署就曾因僅將載具視為一般3C產品、不與菸彈共同納入健康風險評估，而飽受各界批評。儘管後來國健署改變立場、納管載具，然預告的「管理辦法」中，仍未將載具菸品納入管理對象。以管理辦法第五條為例，規定「菸品展示，不得以電子螢幕、動畫、移動式背景、聲音、氣味、燈光或其他引人注意之方式為之」，但是因為加熱菸載具不屬於「菸品」，所以並不適用此一條例。
這意味著在新版的菸害防制法正式上路之後，只有販賣菸彈的場所會受到規範，而載具則可以在任何實體店鋪、網路上，以任何手法為其廣告、宣傳、行銷，甚至成為推廣加熱菸的手段和工具。簡而言之，未來超商可直接陳列載具販賣，讓未成年消費者得以輕易接觸、購買。
針對新興菸品對未成年者所造成的潛在危害，全國家長會長聯盟理事長黃正銘表示：「我認為這次修法，應該是要以保護未成年的孩子們為前提。我們這一代，或者上一代吸食傳統紙菸的人，基本上會願意去嘗試新興菸品的可能性是比較低的，他們都習慣傳統紙菸了，新興菸品對他們沒有吸引力。但是孩子們不一樣，他們的好奇心、對新事物的新鮮感、同儕之間的誘因，這一切都有可能提高未成年者去嘗試加熱菸、電子煙的可能性。但現在我們的新法完全沒有起到保護、預防的作用，真的很令人憂心。」
日韓不納管加熱菸載具 青少年使用率暴增
以日本為例，2016年，加熱菸載具的使用在日本開始普及。三年後的2019年，日本已經成為全球最大的加熱菸載具市場之一，其中約有20％的吸食者年齡在20歲以下。根據日本醫學研究機構的數據，在2019年，加熱菸載具的使用在青少年之間呈現爆炸性增長，而且日益趨向年輕化，同年有逾1200例因加熱菸載具使用而導致的健康問題，其中不少是青少年。
在韓國，加熱菸載具的普及也帶來了類似的問題。據韓國疾病管理本部的數據，自2018年以來，由於加熱菸載具的使用而導致的健康問題在該國激增，尤其是在青少年中。截至2020年，韓國有約40％的加熱菸載具使用者年齡在20歲以下。韓國疾病管理本部也指出，由於加熱菸載具的健康風險和成癮性，青少年吸食加熱菸載具將導致將來的健康問題。
加熱菸載具管理不同調 可能加重地方違規稽查、業者等各方負擔
菸害防制檢舉項目分11大類，包含販賣菸品之方式、菸品容器之標示、促銷菸品或為菸品廣告、販賣菸品場所標示及展示、營業場所為促銷或營利目的免費供應菸品、未滿18歲吸菸、供應菸品予未滿18歲者、於禁菸場所吸菸、禁菸場所未設置明顯禁菸標示或供應與吸菸有關器物、於非吸菸區吸菸、室外吸菸區標示及設置。在販賣場所稽查上，皆針對「菸品」本身，加熱菸載具卻不受此限，未來可能形成「一(加熱)菸兩制」情形。
根據聯合報報導，菸防法查緝多仰賴縣市衛生局人員來進行，且過去查緝違規情形不普及。董氏基金會主任林清麗表示，如果將載具比照菸品管理，地方衛生局稽查人員即可比照菸品管理來執法，但現在加熱菸跟載具定義不同，執法面更增難度；民眾難以確保購買地點是否合法；網路購物難控管，要限制未成年不能購買更難以落實。
黃正銘理事長更進一步質疑，縮短公告期限、倉促實施新法，如果已成既定事實，那麼政府稽查人員對於稽查的標準、措施，甚至這些菸彈、載具品牌的辨識，都做好訓練了嗎？能真正的從源頭為人民把關嗎？如果載具又不納管，誰知道當它跟菸彈結合後會發生什麼事情？有人能負責嗎？
為民眾健康站出來，菸防團體、朝野立委呼籲政府落實本土菸害管控
有鑒於載具不落實管理，將對青少年身心造成深遠影響，同時加重稽查難度，遺害深重，民間反菸團體屢次向國健署提出建言，卻得不到回應。因此，由170個團體組成的台灣拒菸聯盟也再次呼籲，懇請出身公衛界的行政院陳建仁院長出面阻止，不要讓明明是吸食加熱菸必要元件的載具，被當成單純的3C零件來另外管理。
雖然菸防法配套法令預告期已過，但推動反菸不遺餘力的林為洲委員，日前公開表示將繼續將為大家的陳述意見送進衛福部，同時呼籲政府應立即查緝現在市面上這些未經健康風險評估、違法的新興菸品。除此之外，國健署草擬的健康風險評估漏洞百出且未召集專家討論，他認為衛福部應立即召開北、中、南、東至少四場公聽會，蒐集各方意見作為修法參考。陳椒華立委也在質詢薛瑞元部長時提到，現在的健康風險評估根本是紙上談兵，並且提出要有「本土健康風險評估」的訴求。
新版菸害防制法即將上路，但仍然存在相當多的問題和挑戰。在可見的將來，除了期待政府願意為了保障公眾的健康和利益，繼續強化反菸政策的執行，從立法、稽查、行政措施等多種手段，來限制吸菸的行為，更重要的是，國人也需要更加自覺地保持健康的生活方式，認識吸菸危害的認識，提高警覺性，為自己和他人的健康盡一份力。