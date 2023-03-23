文：李竑璋

幾乎多數的人都會利用ChatGPT輔助自己寫作，但是如何讓它寫出來的文章有「人味」、甚至有「你的味道」，就是一件值得我們去實驗的事情。

因此，在這篇文章裡，我將結合深津式泛用Prompt和我過去的寫作經驗，和你分享如何讓AI成為你的影子寫手。

深津式泛用Prompt

一開始我們要先簡單認識深津式泛用Prompt 的架構，如果想要深入了解的歡迎閱讀這篇文章。以下為這個指令的原始模板：

#Instructions（你想要它扮演的角色） 你是專業的編輯。根據以下規範和輸入的句子來輸出最佳摘要。 #Constraints（你想要的文章樣貌） 字符數約為300個字符。小學生也能輕鬆理解。保持句子簡潔。 #Input（你想要修改 / 摘錄的文字） （填入想要摘錄的文本） #output

而在寫作時，我會刪掉input ，只保留instructions、constraints和output三大部分：

#Instructions（你想要它扮演的角色） 你是專業的編輯。根據以下規範和輸入的句子來輸出最佳摘要。 #Constraints（你想要的文章樣貌） 字符數約為300個字符。小學生也能輕鬆理解。保持句子簡潔。 #output:

活用Constraints讓它更有人味

因為instructions沒有太多可以討論的點（只要輸入扮演的角色就好）。因此我們要把心力放在優化Constraints上，以下是五個我覺得很好用的Constraints方向，讓你在輸入指令時可以參考。

一、基本資料

文章的基本資料，例如：字數限制、文章主題等等。

二、內容聚焦在……

指令：文章的內容請聚焦在XXX。

XXX就是本篇文章的中心思想，例如：遊戲化教學對我的幫助、一人公司的優勢

三、文章必須包含哪些內容

指令：文章內容必須包含：A、B、C。

這裡的ABC除了可以填入你想要文章包含的元素以外，也可以填入一些你想要ChatGPT了解的背景資料，讓它能根據這些資料撰寫，而不是隨口亂編。

如果你想要讓這篇文章的架構更縝密，你可以先大致分配文章的段落和各個段落的重點，並將指令改為：請將文章分成五段，這五段的內容分別為 A、B、C、D、E，並照順序寫作。

四、文章必須包含哪些字詞

指令：文章中請加入以下字詞：1、2、3。

這是我認為整個指令裡面最關鍵的地方。如果你寫作的量夠多以後，你會發現有某幾個固定的詞彙會常常出現在你的文章中，像我的文章就常常會使用「首先」、「其次」、「最後」、「或許」等詞，將這些詞彙加入文章中會讓它的「人味」大大提升。

觀察自己的文章中有哪些慣用語，把它填進去。

P.S. 如果你不知道自己的文章有哪些慣用語的話，推薦你填入各種的轉折詞，例如：

但是

或許

不僅……但……

不論

寫到這裡……

五、其他寫作特色

最後你也可以根據自己的需求填入各種寫作特色：文章修辭、文章語氣、大量舉例等等。以我來說，如果我要寫的這篇文章裡有許多複雜概念的話，我就會要求它多使用譬喻。

以下為示範：

#Instructions：你是一名作家，請根據constraints的規範寫一篇文章 #Constraints：字符數約為800個字符。小學生也能輕鬆理解。保持句子簡潔。本篇文章的主題為：信仰對於我的意義，內容請聚焦在我成為基督徒後的心態轉變。內容必須包含：我小學五年級的受洗經驗、曾經討厭每周日的無聊聚會、大學時遇到課業壓力和人際壓力、某次禮拜時牧師和晤談後不在迷惘、感受到神的恩典。文章中請加入以下的字詞：曾經、我以為、最後、或許、就在這時。文章中請加入這句名言佳句：藐視鄰舍的，毫無智慧，明哲人卻靜默不言。 #output：

輔助而非取代

以上就是我實驗後覺得不錯的寫作指令。當你對自己的文章越了解、挖掘出更多用詞習慣時，這個指令就能發揮更好的效果。

然而我認為，雖然我們能讓ChatGPT盡可能地模仿出自己的寫作風格，但是文章中有些元素還是得靠自己完成，例如：更細緻地描述畫面和感受、關心並解決讀者的痛點等等。

因次，比起想盡辦法打造一個自動化的寫作機器，不如釐清我們和AI的差別，各司其職。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航