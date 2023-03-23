TNL+ 2023/03/23,
中國

中國對台沒有明確的「統一時間表」？ 最終截止點應是以2049年為界限

中國對台沒有明確的「統一時間表」？ 最終截止點應是以2049年為界限
中共解放軍｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國領導人在「統一急迫感」驅使，及具有不能一代一代無限期拖延下去的歷史使命感下，將會積極促進提早國家統一，而不會拖延超過此「第二個百年」至2049年。儘管2049年可能是統一最後截止期限點，但不可能拖延至此，甚至統一時間截止點可能是提早至2035年左右。

近日中國對台政策揭示有關實現統一是「民族復興的題中之義」的說法，被暗示為中國當局計劃在2049年前完成兩岸統一。然而，馬英九政府前國安會諮詢委員、政治大學東亞研究所教授邱坤玄則提出，認為中國當局並不會提出明確的「統一時間表」來自我設限，因為中國決策高層認為，只要能用「中國式現代化」完成民族偉大復興，解決台灣問題就能水到渠成。

同時，邱坤玄也指出中國明白推動和平統一進程一定會碰到波瀾，因此推進和平發展與反對外部勢力要同時進行，對台軍事壓迫仍會持續。

基本上，邱坤玄此一評論及判斷，符合中國對台政策內在發展邏輯，獲得許多兩岸學者專家認同與共鳴。然而中國對台政策統一台灣果真沒有時間限制嗎？中國設定兩個百年目標，建黨一百年（1921-2021）及建國一百年（1949-2049），其中，2049年是「第二個百年」（建國百年）的截止點，也是統一的截止點。

少了台灣的中國，稱得上「民族偉大復興」嗎？

「第二個百年」發展計畫，從2020年開始，分兩個為期15年的階段進行。第一階段，中國將基本實現社會主義現代化。第二階段於2035年開始將成富強、民主、文明、和諧、美麗的社會主義現代化強國。2049年則是要建成社會主義現代化強國，因此在2049年前完成國家統一及民族偉大復興，而民族偉大復興必須以實踐國家統一為必要基礎。

筆者訪問許多中國學者，其中某些學者即表示：「國家尚未實現完全統一，中國能稱為民族偉大復興嗎？民族復興有許多標誌，其中國家是否實現了完全統一，方為最重要的標誌。」可以說，國家統一攸關民族偉大復興，不可能永遠無限制拖延下去，實為「重中之重」及關鍵核心。

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中國共產黨黨徽｜Photo Credit: GettyImages

首先，2049年是完成兩岸統一的最終時間截止點。雖然中國沒有形式上或說法上明確的「統一時間表」，但從百年目標來看，中國卻有完成兩岸統一時間截止點，甚至要在截止點提早完成國家統一。中國政府指出統一不能一代一代拖延下去，也顯示其「統一急迫感」。如同有些中國學者表示，儘管「短期來看統一並沒有時間表。但應當不會拖過2049，未來反外部干涉更為重要。」

換言之，套用中國學者說法：「國家統一是民族復興的必答題，關鍵取決於自身實力。戴秉國（前中國國務委員）說過，沒有時間表就是時間表，這是無形的而不是有形的。」所謂「沒有時間表就是時間表」，其實已經劃定民族復興離不開國家統一這一前提，統一議題不可能長期無限制地拖延下去。

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