228事件率民軍對抗威權政府，二七部隊長鍾逸人103歲過世，遺言：年輕人要繼續為台灣打拚

（中央社）在228事件中帶領民軍對抗威權政府的二七部隊長鍾逸人，於1月14日因肺積水住進醫院，並於3月19日在睡夢中與世長辭，享嵩壽103歲，親友得知後都感不捨及哀痛。

與鍾逸人交情甚篤的台中市新文化協會理事長陳彥斌，晚上透過臉書貼文指出，二七部隊長鍾逸人走了，這是令人難過的噩耗。虛歲103、實歲102的鍾逸人生於1921年，3月19日晚上病逝中國醫藥大學附設醫院，家人隨侍在側。

陳彥斌表示，身體一向硬朗的鍾逸人，於1月14日因肺積水，加上心臟衰竭而住進中國附醫診治，病情竟很快惡化，於1月16日住進加護病房。因鍾逸人早有交代不作侵入性治療，於19日晚8時18分在睡夢中與世長辭。

陳彥斌說，家屬特別感謝總統府秘書長林佳龍及廖婉如夫婦、前駐日代表許世楷及盧千惠夫婦，台大教授陳弱水及周婉窈夫婦，還有立委林昶佐、作家李筱峰、魏淑貞、李力群等人關切、慰問及到醫院探視，在美國的許世楷則以手機視訊表達。

鍾逸人於1月17日在加護病房時要陳彥斌見證，向鍾太太交代不要有靈位、造墓和告別式，不叼擾親友，過世後大體則捐中國醫藥大學做為醫學研究，並請學校在大體教學完成後，進行火化、海葬。

鍾逸人被稱為「永遠的部隊長」。陳彥斌表示，228事件中，陳儀政府貪污、腐化，引發全台憤怒狂潮。台中青年組成民軍二七部隊，駐紮當年的台中市干城營區（如今的干城公園）。部隊共有400餘人，接收國軍武器，擁有長槍千餘支、手榴彈兩萬顆，並公推當年26歲的和平日報記者鍾逸人擔任部隊長領導。

鍾逸人赴刑場前宣告：「我是台灣人，我不是中國人」

根據陳彥斌的臉書貼文，二七部隊是一支成立於228動亂期間的民軍，以台中師範、台中一中、台中商校、台中高工以及現今的中興大學學生為主體。二七部隊擁有強大的武力，卻從不主動挑起爭端，反而在政府行政無能的狀況下，接管了台中社會的治安維護。後來，由曾參與過南洋戰爭的警備隊長黃金島等人，開始教授學生槍械使用和戰鬥策略，確保即使陳儀軍隊進攻台中，民軍也能夠反擊。

1947年3月12日，國府整編廿一師進入台中，為了避免在市區引起戰火，造成無辜百姓死傷，鍾逸人、謝雪紅、古瑞雲等人帶領部隊撤退至埔里山城，與廿一師發生了數次交戰。3月16日清晨，在烏牛欄吊橋前，黃金島率領民軍與廿一師展開決戰，直到彈藥耗盡，民軍才分散逃離。

鍾逸人逃離埔里後，計畫前往日本東山重整旗鼓。但是在四月間在汐止等待船隻時，被匿名告發而被捕。鍾逸人原以為自己會被判處死刑，已經做好走上刑場的準備，在他將要就義的時候，他大聲宣告：「我是台灣人，我不是中國人。」然而，鍾逸人因為其案件由軍事審判改為司法審判，出乎意料地生還，被判刑15年。但他的刑期隨後被延長了兩年，總共坐了17年的牢。

鍾逸人大事記

（中央社）在228事件中帶領民軍對抗威權政府的二七部隊長鍾逸人，於1月14日因肺積水住進醫院，並於昨天晚間在睡夢中與世長辭，享嵩壽103歲。

以下為鍾逸人大事記：

民國10年間，鍾逸人於台中出生。

民國27年間，鍾逸人赴日就學，豐島商業學校（現為豐島學院高等學校）畢業後，就讀東京外語學校（現為東京外國語大學），後因父病危未完成學業即返台。

民國36年3月間，發生228事件後，鍾逸人在台中師範學校號召部分師生成立「民主保衛隊」，台中市各校學生紛紛加入並移師干城營區，成立「二七部隊」。

民國36年4月間，「二七部隊」武裝抗爭約為期2週即解散，隊員分頭逃亡，鍾逸人遭逮捕入獄。

民國53年，鍾逸人入監17年後獲釋，長住彰化北斗從商。

民國69年，鍾逸人在作家李喬鼓勵下，著手撰寫3大冊的回憶錄「辛酸六十年」。

民國103年，真理大學召開「鍾逸人文學學術研討會」，並頒贈鍾逸人「第十八屆台灣文學家牛津獎」，隔年鍾逸人獲頒「巫永福文學獎」、「吳濁流文學獎」。

民國106年，台中市新文化協會於前台中市長林佳龍任內獲台中市政府支持，在當年二七部隊駐紮的干城公園設立紀念碑。

民國112年，鍾逸人因肺積水1月住進醫院，並於3月19日晚間在睡夢中與世長辭，享嵩壽103歲。

鍾逸人遺言：年輕人要繼續為台灣努力

《中央社》報導指出，鍾逸人生前接受媒體聯訪表示，政府在過去很沒道理，完全用「中國的那一套」管理台灣，抹煞地方文化與語言，讓在地台灣人無法接受，因此發生228事件。台灣目前相當自由，遙遙領先亞洲地區其他國家，台灣人一定要惜福，好好珍惜得來不易的民主。

陳彥斌在臉書上透露，1月17日，鍾逸人交代遺言時仍心繫台灣前途，當被問及最想對台灣人說的話，他說出了跟他在228事件被捕時一樣的那句：「我是台灣人，不是中國人。」他最後表示：「我的生命已到盡頭，任務已經結束。新生代、年輕人要繼續為台灣努力、打拚。」

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航