228事件率民軍對抗威權政府，二七部隊長鍾逸人103歲過世，遺言：年輕人要繼續為台灣打拚
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鍾逸人生前接受媒體聯訪表示，政府在過去很沒道理，完全用「中國的那一套」管理台灣，抹煞地方文化與語言，讓在地台灣人無法接受，因此發生228事件。台灣目前相當自由，遙遙領先亞洲地區其他國家，台灣人一定要惜福，好好珍惜得來不易的民主。
（中央社）在228事件中帶領民軍對抗威權政府的二七部隊長鍾逸人，於1月14日因肺積水住進醫院，並於3月19日在睡夢中與世長辭，享嵩壽103歲，親友得知後都感不捨及哀痛。
與鍾逸人交情甚篤的台中市新文化協會理事長陳彥斌，晚上透過臉書貼文指出，二七部隊長鍾逸人走了，這是令人難過的噩耗。虛歲103、實歲102的鍾逸人生於1921年，3月19日晚上病逝中國醫藥大學附設醫院，家人隨侍在側。
陳彥斌表示，身體一向硬朗的鍾逸人，於1月14日因肺積水，加上心臟衰竭而住進中國附醫診治，病情竟很快惡化，於1月16日住進加護病房。因鍾逸人早有交代不作侵入性治療，於19日晚8時18分在睡夢中與世長辭。
陳彥斌說，家屬特別感謝總統府秘書長林佳龍及廖婉如夫婦、前駐日代表許世楷及盧千惠夫婦，台大教授陳弱水及周婉窈夫婦，還有立委林昶佐、作家李筱峰、魏淑貞、李力群等人關切、慰問及到醫院探視，在美國的許世楷則以手機視訊表達。
鍾逸人於1月17日在加護病房時要陳彥斌見證，向鍾太太交代不要有靈位、造墓和告別式，不叼擾親友，過世後大體則捐中國醫藥大學做為醫學研究，並請學校在大體教學完成後，進行火化、海葬。
鍾逸人被稱為「永遠的部隊長」。陳彥斌表示，228事件中，陳儀政府貪污、腐化，引發全台憤怒狂潮。台中青年組成民軍二七部隊，駐紮當年的台中市干城營區（如今的干城公園）。部隊共有400餘人，接收國軍武器，擁有長槍千餘支、手榴彈兩萬顆，並公推當年26歲的和平日報記者鍾逸人擔任部隊長領導。
鍾逸人赴刑場前宣告：「我是台灣人，我不是中國人」
根據陳彥斌的臉書貼文，二七部隊是一支成立於228動亂期間的民軍，以台中師範、台中一中、台中商校、台中高工以及現今的中興大學學生為主體。二七部隊擁有強大的武力，卻從不主動挑起爭端，反而在政府行政無能的狀況下，接管了台中社會的治安維護。後來，由曾參與過南洋戰爭的警備隊長黃金島等人，開始教授學生槍械使用和戰鬥策略，確保即使陳儀軍隊進攻台中，民軍也能夠反擊。
1947年3月12日，國府整編廿一師進入台中，為了避免在市區引起戰火，造成無辜百姓死傷，鍾逸人、謝雪紅、古瑞雲等人帶領部隊撤退至埔里山城，與廿一師發生了數次交戰。3月16日清晨，在烏牛欄吊橋前，黃金島率領民軍與廿一師展開決戰，直到彈藥耗盡，民軍才分散逃離。
鍾逸人逃離埔里後，計畫前往日本東山重整旗鼓。但是在四月間在汐止等待船隻時，被匿名告發而被捕。鍾逸人原以為自己會被判處死刑，已經做好走上刑場的準備，在他將要就義的時候，他大聲宣告：「我是台灣人，我不是中國人。」然而，鍾逸人因為其案件由軍事審判改為司法審判，出乎意料地生還，被判刑15年。但他的刑期隨後被延長了兩年，總共坐了17年的牢。
鍾逸人大事記
（中央社）在228事件中帶領民軍對抗威權政府的二七部隊長鍾逸人，於1月14日因肺積水住進醫院，並於昨天晚間在睡夢中與世長辭，享嵩壽103歲。
以下為鍾逸人大事記：
- 民國10年間，鍾逸人於台中出生。
- 民國27年間，鍾逸人赴日就學，豐島商業學校（現為豐島學院高等學校）畢業後，就讀東京外語學校（現為東京外國語大學），後因父病危未完成學業即返台。
- 民國36年3月間，發生228事件後，鍾逸人在台中師範學校號召部分師生成立「民主保衛隊」，台中市各校學生紛紛加入並移師干城營區，成立「二七部隊」。
- 民國36年4月間，「二七部隊」武裝抗爭約為期2週即解散，隊員分頭逃亡，鍾逸人遭逮捕入獄。
- 民國53年，鍾逸人入監17年後獲釋，長住彰化北斗從商。
- 民國69年，鍾逸人在作家李喬鼓勵下，著手撰寫3大冊的回憶錄「辛酸六十年」。
- 民國103年，真理大學召開「鍾逸人文學學術研討會」，並頒贈鍾逸人「第十八屆台灣文學家牛津獎」，隔年鍾逸人獲頒「巫永福文學獎」、「吳濁流文學獎」。
- 民國106年，台中市新文化協會於前台中市長林佳龍任內獲台中市政府支持，在當年二七部隊駐紮的干城公園設立紀念碑。
- 民國112年，鍾逸人因肺積水1月住進醫院，並於3月19日晚間在睡夢中與世長辭，享嵩壽103歲。
鍾逸人遺言：年輕人要繼續為台灣努力
《中央社》報導指出，鍾逸人生前接受媒體聯訪表示，政府在過去很沒道理，完全用「中國的那一套」管理台灣，抹煞地方文化與語言，讓在地台灣人無法接受，因此發生228事件。台灣目前相當自由，遙遙領先亞洲地區其他國家，台灣人一定要惜福，好好珍惜得來不易的民主。
陳彥斌在臉書上透露，1月17日，鍾逸人交代遺言時仍心繫台灣前途，當被問及最想對台灣人說的話，他說出了跟他在228事件被捕時一樣的那句：「我是台灣人，不是中國人。」他最後表示：「我的生命已到盡頭，任務已經結束。新生代、年輕人要繼續為台灣努力、打拚。」
新聞來源
- 二七部隊長鍾逸人103歲過世 228事件率民軍抗威權政府（中央社）
- 二七部隊長鍾逸人大事記（中央社）
- 二七部隊長鍾逸人過世 228率民軍捍衛鄉土留芳（中央社）
- 102歲二七部隊隊長鍾逸人病逝！228率眾抵抗 離世前仍心繫台灣（自由時報）
- ｢我是台灣人、不是中國人!｣二七部隊長鍾逸人今晚逝世 享嵩壽103歲（Newtalk 新聞）
- 二七部隊長鍾逸人走了！
延伸閱讀
- 【二七部隊老兵專訪】烏牛欄前夜（上）：追求台灣自治的理想
- 【二七部隊老兵專訪】烏牛欄前夜（下）：迎擊國軍21師的策略
- 【二七部隊老兵專訪】鍾逸人、黃金島談二二八在台中的抗暴
- 台灣人在1947年已經用鮮血證明：用放下武器的方式追求和平是完全不可行的
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
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二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
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三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。