「靠爸族」靠什麼？從基因強大與金湯匙的協同效應，認識社會基因學

文：林孟瑢（台灣大學社會學系）

當我們看到星二代的美麗外表，而想起其父母的美貌時，我們稱之為「基因強大」的結果。當我們看到體育名將的兒女馳騁沙場時，我們也說他們遺傳到良好的「運動細胞」。而當我們談論富二代時，我們說他們含著金湯匙出生，說他們是「靠爸族」。不可否認，所有人在這社會中能成功都需要努力與機運，但如果不小心在出生之前就贏得了大樂透，那這些人在社會中是不是能比其他人得到更多的好處呢？

一般而言，學術文獻中通常能看到：取得高教育、高收入的人多半成長於教育程度較高或收入較高的家庭。例如，一份研究就曾顯示，美國終身制教授的爸媽有任一方是教授的可能性，是一般人的25倍。傳統社會學會說這是階級複製、代間文化資本傳遞的結果，子女在與父母的互動中受到潛移默化，而習得如何在正確的時候做正確的事。

但從小考試考到長大，我們身邊通常都有「怪胎」，意即很聰明的天才人物，讀起書來不費吹灰之力，考起試來總是名列前茅。如果說這些人只是透過自身努力、正確的讀書方法，以及與父母、師長互動習得成功祕訣，這未免令一旁努力讀書讀得沒日沒夜的我們深感懷疑。做為一個普通人，我相信天賦對於人是否能成功有很大的影響，而做為一個社會學家，我能說研究也顯示天生的能力對世俗的成功有其影響力，也就是說，富二代靠的可能不只是爸爸有錢，還可能是爸媽聰明才智的良好遺傳。

人身為社會的動物與生物的動物，我們無法忽略人的社會性與生物性的任何一方。隨著年紀增長，青春不再，我們無法否認身體的變化影響著生活作息；隨著涉世漸深、閱歷漸廣，我們對這個社會的認識也讓我們無法否認人心難測、世事難料。如果不把這兩者混為一談，人大概就不是人了。自認在做生物社會學（Biosociology）與社會基因學（Sociogenomics）相關研究的人們，就是那些試著把人的生物性與社會性撇清又交織起來的人。而我也是其中一份子。如果你讀到這邊還霧煞煞，或是不相信我所言，以下我會試著從方法談起，舉一些健康方面的例子，進一步觸及社會學的傳統領域，最後再討論這領域所面臨的限制與挑戰。

以口水窺天命

要談談這方面的研究，就得提到十九世紀的Francis Galton，他提出了優生學，認為天賦是透過家族遺傳的。優生學有惡名昭彰的歷史，所以這邊就不提了。而二十世紀初期，科學家們開始將雙胞胎視為研究對象，比較同卵雙胞胎與異卵雙胞胎在各式特徵上的差異，並計算出遺傳力（heritability）。如果說一個特徵是可以遺傳的，那麼當環境一樣的時候，同卵雙胞胎應該要比異卵雙胞胎來得更相似才對，畢竟同卵雙胞胎的基因完全相同，而異卵雙胞胎只是同時出生的兄弟或姊妹而已（註：研究通常只會收錄同性別的異卵雙胞胎，不然不同性別可能會影響基因的分布以及其他人如何對待他們）。

在James Watson和Francis Crick（以及Rosalind Franklin）發現基因的結構以後，加上分子生物學的發展，候選基因研究（candidate gene）成為大家使用的新方法。這些研究通常以生物實驗所辨識出的基因來做研究。例如：帶有特定MAOA基因變異跟5-HTT基因變異的實驗大鼠比較可能有攻擊性的行為；而帶有FTO基因變異的比較容易發胖；APOE變異的比較會得到阿茲海默等等，這些就如同科學新發現，是實驗室找出來的變異。一些行為科學家拿著這些基因變異去看人是否會有一樣的特徵，如果有的話，則看這些變異在不同的環境中是否會有不同的影響。

時間推進到2005年左右，一種新的跨時代研究方法，全基因組關聯分析（GWAS）誕生了。基因學家們開始使用這個方法來尋找與特定特徵相關聯的鹼基對。在這之後，社會科學家試著以全基因來研究社會相關的特徵。但是，由於一次考慮數以萬計的鹼基對太多了，有很多的雜訊，所以後來發展出了一個方法，叫做多基因分數。多基因分數是把每個人有風險的鹼基數量加起來所生成的分數；由於每個人在每一個鹼基位置的鹼基不盡相同，如有人在這位置帶一個A，有人則帶兩個A，另有些人一個A都沒有，那A若是與肥胖相關的風險鹼基的話，那麼帶一個的在此處就是1，兩個的就是2，沒有的就是0。把所有的鹼基數量加起來，總和就是一個人的基因風險（當然，事情沒有那麼簡單，我只是簡化了而已）。

那要怎麼取得大家的鹼基對呢？最簡單的方法就是收口水了（圖1）。研究人員通常會請受訪者在小圓盒或小罐子裡吐幾毫升的口水，吐完後蓋上蓋子，蓋子裡穩定DNA的液體會流到罐子裡，這樣子在運送的過程中DNA就不會那麼快分解掉。接下來就交由實驗室的人員作基因定序了，行為研究學家只需要在收到鹼基對資料之後再進行下一步的資料分析。當然，在請大家吐口水之前，研究者一定會取得受訪者對於收基因資料與儲存基因資料的同意。由於唾液如果冷凍起來的話，可以放久一點再做分析，所以研究者通常都會想把剩下的口水冰久一點，這樣才不會浪費。另外，除了收口水，研究者也是會訪問大家關於其他的人口或社會因子的訊息，這樣才能做社會科學的分析呀。

Photo Credit: 本文作者提供 圖1：這是23andme（一家商業型基因檢測公司），花大約三千元台幣就可以吐口水、幫自己觀天命。

有基因了，然後咧？