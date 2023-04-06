「靠爸族」靠什麼？從基因強大與金湯匙的協同效應，認識社會基因學
我們想讓你知道的是
做為一個普通人，我相信天賦對於人是否能成功有很大的影響，而做為一個社會學家，我能說研究也顯示天生的能力對世俗的成功有其影響力，也就是說，富二代靠的可能不只是爸爸有錢，還可能是爸媽聰明才智的良好遺傳。
文：林孟瑢（台灣大學社會學系）
當我們看到星二代的美麗外表，而想起其父母的美貌時，我們稱之為「基因強大」的結果。當我們看到體育名將的兒女馳騁沙場時，我們也說他們遺傳到良好的「運動細胞」。而當我們談論富二代時，我們說他們含著金湯匙出生，說他們是「靠爸族」。不可否認，所有人在這社會中能成功都需要努力與機運，但如果不小心在出生之前就贏得了大樂透，那這些人在社會中是不是能比其他人得到更多的好處呢？
一般而言，學術文獻中通常能看到：取得高教育、高收入的人多半成長於教育程度較高或收入較高的家庭。例如，一份研究就曾顯示，美國終身制教授的爸媽有任一方是教授的可能性，是一般人的25倍。傳統社會學會說這是階級複製、代間文化資本傳遞的結果，子女在與父母的互動中受到潛移默化，而習得如何在正確的時候做正確的事。
但從小考試考到長大，我們身邊通常都有「怪胎」，意即很聰明的天才人物，讀起書來不費吹灰之力，考起試來總是名列前茅。如果說這些人只是透過自身努力、正確的讀書方法，以及與父母、師長互動習得成功祕訣，這未免令一旁努力讀書讀得沒日沒夜的我們深感懷疑。做為一個普通人，我相信天賦對於人是否能成功有很大的影響，而做為一個社會學家，我能說研究也顯示天生的能力對世俗的成功有其影響力，也就是說，富二代靠的可能不只是爸爸有錢，還可能是爸媽聰明才智的良好遺傳。
人身為社會的動物與生物的動物，我們無法忽略人的社會性與生物性的任何一方。隨著年紀增長，青春不再，我們無法否認身體的變化影響著生活作息；隨著涉世漸深、閱歷漸廣，我們對這個社會的認識也讓我們無法否認人心難測、世事難料。如果不把這兩者混為一談，人大概就不是人了。自認在做生物社會學（Biosociology）與社會基因學（Sociogenomics）相關研究的人們，就是那些試著把人的生物性與社會性撇清又交織起來的人。而我也是其中一份子。如果你讀到這邊還霧煞煞，或是不相信我所言，以下我會試著從方法談起，舉一些健康方面的例子，進一步觸及社會學的傳統領域，最後再討論這領域所面臨的限制與挑戰。
以口水窺天命
要談談這方面的研究，就得提到十九世紀的Francis Galton，他提出了優生學，認為天賦是透過家族遺傳的。優生學有惡名昭彰的歷史，所以這邊就不提了。而二十世紀初期，科學家們開始將雙胞胎視為研究對象，比較同卵雙胞胎與異卵雙胞胎在各式特徵上的差異，並計算出遺傳力（heritability）。如果說一個特徵是可以遺傳的，那麼當環境一樣的時候，同卵雙胞胎應該要比異卵雙胞胎來得更相似才對，畢竟同卵雙胞胎的基因完全相同，而異卵雙胞胎只是同時出生的兄弟或姊妹而已（註：研究通常只會收錄同性別的異卵雙胞胎，不然不同性別可能會影響基因的分布以及其他人如何對待他們）。
在James Watson和Francis Crick（以及Rosalind Franklin）發現基因的結構以後，加上分子生物學的發展，候選基因研究（candidate gene）成為大家使用的新方法。這些研究通常以生物實驗所辨識出的基因來做研究。例如：帶有特定MAOA基因變異跟5-HTT基因變異的實驗大鼠比較可能有攻擊性的行為；而帶有FTO基因變異的比較容易發胖；APOE變異的比較會得到阿茲海默等等，這些就如同科學新發現，是實驗室找出來的變異。一些行為科學家拿著這些基因變異去看人是否會有一樣的特徵，如果有的話，則看這些變異在不同的環境中是否會有不同的影響。
時間推進到2005年左右，一種新的跨時代研究方法，全基因組關聯分析（GWAS）誕生了。基因學家們開始使用這個方法來尋找與特定特徵相關聯的鹼基對。在這之後，社會科學家試著以全基因來研究社會相關的特徵。但是，由於一次考慮數以萬計的鹼基對太多了，有很多的雜訊，所以後來發展出了一個方法，叫做多基因分數。多基因分數是把每個人有風險的鹼基數量加起來所生成的分數；由於每個人在每一個鹼基位置的鹼基不盡相同，如有人在這位置帶一個A，有人則帶兩個A，另有些人一個A都沒有，那A若是與肥胖相關的風險鹼基的話，那麼帶一個的在此處就是1，兩個的就是2，沒有的就是0。把所有的鹼基數量加起來，總和就是一個人的基因風險（當然，事情沒有那麼簡單，我只是簡化了而已）。
那要怎麼取得大家的鹼基對呢？最簡單的方法就是收口水了（圖1）。研究人員通常會請受訪者在小圓盒或小罐子裡吐幾毫升的口水，吐完後蓋上蓋子，蓋子裡穩定DNA的液體會流到罐子裡，這樣子在運送的過程中DNA就不會那麼快分解掉。接下來就交由實驗室的人員作基因定序了，行為研究學家只需要在收到鹼基對資料之後再進行下一步的資料分析。當然，在請大家吐口水之前，研究者一定會取得受訪者對於收基因資料與儲存基因資料的同意。由於唾液如果冷凍起來的話，可以放久一點再做分析，所以研究者通常都會想把剩下的口水冰久一點，這樣才不會浪費。另外，除了收口水，研究者也是會訪問大家關於其他的人口或社會因子的訊息，這樣才能做社會科學的分析呀。
有基因了，然後咧？
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用愛守護一個家：伊甸基金會「弱勢兒童服務計畫」，牽緊每位慢飛天使的手
我們想讓你知道的是
發展遲緩並非孩子成長的終點，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入，就有機會減輕發展遲緩的現象，給予遲緩兒及家庭更多的療育支持，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
我們常聽到的「發展遲緩」（developmental retardation），指的是嬰幼兒或兒童在知覺、運動、認知、語言或社交等方面，出現遲緩的狀況。根據世界衛生組織統計，兒童發展遲緩的發生率大約為6%至8%，以台灣每年平均有20到25萬新生兒計算，台灣每年大約有1萬5千名嬰兒，可能有發展方面的問題。
但是，發展遲緩並非無法矯治，事實上，若能透過早期療育，包括各種醫療復健、特殊教育、家庭支持和福利服務的介入等等，就有機會減輕發展遲緩的現象，幫助孩子邁開成長步伐，順利長大。
接連照顧兩代遲緩兒，她身心俱疲
今年4歲的蓁蓁，因為有癲癇及心房中膈缺損的問題，所以出生後便一直在醫院接受治療。後來醫院安排發展評估，發現蓁蓁不僅因為心臟影響整體發展，也有長短腳的問題。蓁蓁的主要照顧者是奶奶，但奶奶除了照顧蓁蓁，也要照顧有輕度智能障礙的蓁蓁爸爸。
蓁蓁爸爸小時候因糞便的細菌感染，發燒到40度後就醫住院，當時醫療跟早療觀念都不發達，並沒有發現蓁蓁爸爸的發展異狀。等到發現後，才趕緊接受早療服務。蓁蓁奶奶常常感慨地說：「因為太晚接受早療，所以成效比較有限，如果當初能夠早點發現的話，或許現在蓁蓁爸爸可以更好。」
雖然感慨，但是蓁蓁奶奶還是一步一步、踏踏實實地陪著蓁蓁爸爸走過了早療之路。現在的蓁蓁爸爸不僅表現不錯，更透過就業媒合找到了一份穩定的工作，平時除了上班，就是陪蓁蓁玩，兩人相處起來像是兄妹一樣充滿了童真的趣味，讓蓁蓁奶奶感到很欣慰。原本想說生活終於要步入正軌的蓁蓁奶奶，沒想到孫女也出現了發展遲緩的狀況。身為主要照顧者的蓁蓁奶奶，想到所有的努力跟辛苦都要再來一次，巨大的疲倦感讓她時常淚流不止。「但是，為了我這個孫女將來能夠自立自主，我現在不扛起來，還有誰能扛起來？」蓁蓁奶奶說。
在照顧的路上，永遠不該讓一個人踽踽獨行
情況和蓁蓁一家類似的家庭，其實並不在少數。隨著台灣邁入高齡社會，家庭與人口結構改變，不論是上有長輩、下有子女、自己又有工作在身的三明治族父母；或是因父母忙碌而需將孩子交給長輩照顧的隔代教養家庭；資源不足、經濟弱勢的偏鄉家庭、單親家庭等等，在面對發展遲緩兒的照顧問題時，經濟、生理、心理所承受的壓力更加巨大。
根據衛福部統計，在2021年，台灣共有約1.9萬名兒童接受早期療育服務，以比例來看，遲緩兒接受早療服務的比例，遠低於遲緩兒的個案人數。這或許是因為受到過去「大雞晚啼」的觀念影響，有些家庭中的主要照顧者，可能無法及時，或者不願意面對嬰幼兒在發展上的異常狀況。而另一個原因則是發展遲緩並不像感冒或者跌倒擦傷一樣很明確。根據研究，目前只有大約20％的發展遲緩能夠找到原因，而在這些已知的原因中，還包括了各種先天的缺陷以及後天的影響。
染色體異常、營養缺乏、肌肉神經病變等都屬於先天的缺陷，像上文中的蓁蓁，就是因為遺傳性癲癇問題，而導致的發展遲緩。在後天的影響上，則有可能像是蓁蓁爸爸一樣在幼兒時期受到細菌感染，或者腦傷、腦性麻痺等等。另外也有可能是外在環境所導致，比方家人對於嬰幼兒疏於照顧和互動、兒童受虐，又或者是經濟弱勢的家庭，較無法滿足幼兒成長所需的資源，才導致發展遲緩。
無論原因為何，如果持續忽視嬰幼兒有遲緩發展的情形，對遲緩兒本身、家庭以及社會，都會帶來更沈重的負擔。試想，如果遲緩兒只能依賴主要照顧者而生活，隨著他的年齡增長，主要照顧者會老去、會生病，甚至有一天意外降臨，遲緩兒該怎麼辦？更重要的是，照顧遲緩兒的工作，也不應該只由一人扛起，因為長期照顧所產生的心理壓力，日積月累所導致的悲劇時有所聞。但這些其實都是可以避免的，因為只要發現得早，遲緩兒在專業的支持和幫助下，可以減輕發展遲緩的狀況，更有機會跟上同齡孩子的發展步伐。
慢飛家庭特攻隊 寶貝成長大作戰
伊甸投入早期療育服務邁入第30個年頭，每年幫助超過2萬名發展遲緩兒童及家庭趕上成長步伐。根據伊甸的服務經驗，許多家庭在發現孩子有遲緩成長現象時，往往不知所措，如果再加上社會環境、家庭結構及生活經濟等壓力，整個家庭就會加速失序，面臨崩潰邊緣。因此，伊甸的早療服務，期許能成為每個早療家庭的堅強後盾，以家庭為核心，為孩子安排療育課程，並透過親子活動、親職講座及定期療育會議，幫助家長在育兒上建立實用的五大能力，包含「溝通力」、「學習力」、「自信力」、「決策力」以及「影響力」，讓家長更了解孩子的需求，並能積極且自信地陪伴孩子跨越成長阻礙，減輕照顧壓力。今年邀請到藝人楊祐寧擔任愛心隊長，期待能強化並帶來早期療育正面、積極的印象，讓有需求的家庭，願意主動尋求支援，接受伊甸專業早療顧問團的幫助，共同支持孩子在成長階段中的種種需求。
上文中的蓁蓁奶奶，曾經為了蓁蓁的發展，不管颳風下雨，騎著機車載著蓁蓁到醫院回診，一個月要跑醫院好幾趟，非常辛苦。後來蓁蓁開始接受伊甸的早療服務，短短兩年時間，蓁蓁就有了非常明顯、令人驕傲的進步。比方可以自行上下樓梯、戒掉了尿布，在生活自理及口語能力上都有所提升。其中最大進步是在環境適應上——原本蓁蓁相當依賴奶奶，剛開始進入日托班上課的前半年，常常會哭鬧。但現在已經可以自在的跟著團體一起活動，和同學們也相處很融洽，甚至能夠幫忙老師照顧比自己年紀小的孩子。
「蓁蓁是個體貼的孩子，她在接受早療服務之後，這些特質都慢慢的展現出來。」有一次蓁蓁奶奶在家中默默哭泣，被蓁蓁看到，蓁蓁便上前擦掉奶奶的淚水、安慰奶奶，讓蓁蓁奶奶覺得很驚訝，也很窩心。有時候蓁蓁奶奶在家裡接代工做，長時間久坐時後，蓁蓁還會自動自發的幫奶奶搥搥腰背。蓁蓁奶奶說：「看她那麼乖、那麼懂事，我就覺得再怎麼辛苦也很值得。」蓁蓁一天天的進步，讓蓁蓁奶奶覺得很欣慰，雖然還有許多成長挑戰等著蓁蓁克服，但現在的她，已經擁有更多可能性，順利長大、過著自己喜歡的生活，都不再是遙不可及的夢想，而是伸手就有機會抓住的目標。
「當超人，可以不只有自己一個人」，伊甸早療服務一直鼓勵慢飛家庭勇敢站出來，也期待社會大眾給予友善對待及行動響應，支持伊甸「弱勢兒童服務計畫」，幫助慢飛家庭解鎖成長任務，大家一起努力，用愛陪伴一個孩子，守護一個家。詳情請上官網，或洽捐款專線0800-025-885。