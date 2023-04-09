邊談戀愛，邊做社運：戀愛作為一種社運理念的實踐，其民主化也是緩步前行
我們想讓你知道的是
戀愛，其實同樣是個叩問「我是誰？」的歷程。活在現代化社會的我們，不再依循既有的標準，開始在生活中做各種選擇，諸如選擇自己所愛之人、選擇要不要進入一段關係，藉由各種選擇確立自我的意義。投身社會運動的女生們，則在行動者的認同和愛情的認同之間，找尋兩者的交集。
文：鄭敏
三一八學運轉眼間已距今九年，許多青年對社會關懷的起點始於這場運動。關於「參與社會運動」，除了籌備活動和前往集會遊行現場，在個人社群轉貼新聞時事評論、更換大頭貼、日常生活配戴象徵物……都能作為抗爭實踐。跟著辣台妹從「認同」聊聊愛情與社運的神秘交叉。
當我們對議題表態時，身旁的人們可不一定站在同一陣線，親朋好友間各自站隊，為擁護的立場激烈辯駁，或者為此稍微疏離。我們發現彼此的差異（difference），重新認識自己及周遭親友的關係，再度定錨自身的身份，並區分出我群與他群——這正是認同（identity）形塑的歷程。本文透過深度訪談爬梳女性社運行動者的經驗。
八竿子打不著？愛情跟社運的交集是「認同」
新社會運動的學者指出【註】，行動者參與社會運動的集體行動時，會連結「個人的生命歷程」與「行動的意義」，並對同樣價值的陣營、其他行動者產生歸屬感。參與社會運動是一段產生集體認同感並反覆思考「我是誰」的歷程。
戀愛，其實同樣是個叩問「我是誰？」的歷程。活在現代化社會的我們，不再依循既有的標準，開始在生活中做各種選擇，諸如選擇自己所愛之人、選擇要不要進入一段關係，藉由各種選擇確立自我的意義。投身社會運動的女生們，則在行動者的認同和愛情的認同之間，找尋兩者的交集。
選擇伴侶時，她們相當重視政治立場 ，伴侶可以沒有明顯的政治立場，但至少要能理解她在各種議題上的價值選擇。因為政治立場不光是政黨偏好的表態，更是背後用來支撐特定政黨背後的價值觀，而雙方價值體系的異同，影響了能不能打造一個共同的世界（即親密關係）。
社運經驗令女性社運行動者看見國家與社會的壓迫，過往的社運行動已鑲嵌在她們的生命歷程中，成為自我認同不可或缺的一部分，使她們對於社會改革、人權議題、國族認同的價值體系有著強烈認同感。如若伴侶無法尊重她們在議題上的立場，「愛情的認同」與「社運的認同」將面臨激烈衝突，個人主體性受到威脅。
政治立場成為一個重要的篩選機制，讓女性社運行動者在感情中依然能保有自主性，同時確保關係中的兩人能夠表白想法、共享親密感。
邊談戀愛，邊做社運：戀愛作為一種社運理念的實踐
社會運動的戰場不只有抗爭現場，日常生活也是。女性社運行動者們從消費習慣、休閒活動、能源選擇等，藉著改變生活方式來打造理想的社會。戀愛的日常，自然不會脫離生活風格運動（lifestyle movement）的實踐。
好比說，平時伴侶的閒談，女性社運行動者會多加著墨在社會運動和政治時事上，交換對議題的看法，雙方腦力激盪。同時，「議題」因為社會不斷變動而永不止歇的特性，為伴侶生活注入活水，毋須擔心無話可聊。更甚者，親密關係還能促使行動者更寬廣地思考社會運動、找到更有效的推動方式。
她們和伴侶出遊時，常會考慮前往重要的抗爭地景和歷史景點。像是反美麗灣運動正熾時，女性行動者和另一伴會造訪台東的杉原灣，社群媒體上拍照打卡增加議題曝光度，藉此展現持續關注議題的企圖。這些女生也時常與伴侶捐款給NGO，或是購買NGO的議題小物給伴侶，同時達到關注特定議題和伴侶互動的需求。
「我是不是不夠女性主義？」民主化親密關係的鬥爭
女性社運行動者們有一套理想中的親密關係典範，源自社運經歷：她們在乎性別正義的落實，看重關係裡的溝通與協商，並不時反思愛情跟自我認同的關係——「我是不是不夠女性主義？」成為許多女性社運行動者面對親密關係時，內心徘徊不去的叩問。
社會運動雖然追求特定群體所認定的「公平正義」，社運團體內的女性壓迫依然幽微存在。
像是，社運圈偏好邏輯、理性、客觀的言說風格，且男性的發言頻率遠高於女性。若女性要奪取發言權，必須將自己的言說風格打造成極具陽剛色彩的方式。同樣是「語氣加重」的行為，在男性身上是堅毅肯定，在女生則是需要冷靜、不要激動，然而語氣不夠尖銳又無法受到重視，陰柔氣質備受打壓。此外，社運場域不乏男性行動者嘴上說著性別意識，私下則議論影射著女性所握有的權力和「性關係」的關聯。
投入社運的女性行動者，不免在參與過程感受到女性的從屬地位，因此將對性別正義的關心順序往前移。
從親密關係／社運工作裡的性別分工，她們覺察到當中的不公平，進而能在感情裡嘗試向伴侶溝通出更平等的做法。然而，即使女性社運者深諳浪漫愛維繫著女性臣服男性的性別權力關係，只是長期的浸淫，不免讓追求平等關係的過程充滿猶疑。
有時，女性行動者對外高喊著平等，關上家門後卻是家務勞動「理所當然」的主理者，被伴侶以浪漫愛的想像合理化她對家務勞動的奉獻。有些案例中，同為社運行動者的另一伴，卻對女性行動者有肢體或言語暴力的行徑，但社運的共同經歷帶來特許知識（privileged knowledge） 的親密感，可能讓人認定對方就是靈魂伴侶，削弱反抗的力量。
即使女性社運行動者想對外求助，長期在社運場域建立的進步女性形象，反倒變成絆腳石，唯恐被譴責「不夠進步」，讓她們選擇自主噤聲。受暴的事實公諸於眾，彷彿嘲諷著主張女性主義及性別平等的行動者，在追求正義上竟如此無能為力，擔憂他人的評價將重創她在社會運動上的成就與自我認同。
結語：愛情如社運，政治與愛情的民主化皆是緩步前行
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不簡單的成長路，更要牽緊手一起走——建立家庭五大能力，讓慢飛天使不疾不徐好好長大
我們想讓你知道的是
育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
來自新竹的尼尼，媽媽是越南人，是一個新二代的孩子。由於爸爸媽媽的工作都非常繁重，教養尼尼的重擔就落在奶奶身上。尼尼在成長的過程中，被診斷出有口語發展遲緩的狀況，該怎麼幫助尼尼？讓奶奶傷透了腦筋。
其實，育兒問題千百種，你我都有可能會遇上，如何建立家庭的五大能力，是最重要的課題。
備齊五大能力，為育兒家庭打好根基
在過去，許多家庭沿襲著權威式的管教，或者被「大隻雞慢啼」的觀念束縛，面對有特殊需求的孩子，往往因為逃避、無助、否認、悲傷，甚至罪惡感等各種情緒，而做出極端的選擇。例如，父母可能因為不知道如何照顧身心障礙的孩子，而給予孩子保護性的規範和限制，甚至使用體罰等嚴厲的方式進行約束，影響孩子的身心健康和自信心。而家庭中的其他成員，也有可能因為理解不足，產生歧視和排斥的現象，降低孩子的自尊心和社交能力。
隨著醫學的進步、觀念的開放，育兒的方式和想法也與時俱進。「家」是孩子成長不可或缺的重要角色，但伊甸基金會投身早療服務服務多年，根據接觸上萬個家庭的經驗發現，許多家庭面臨孩子發展不如預期時，大多束手無策，再加上工作生計、照顧孩子、家事等蠟燭多頭燒的壓力，讓家漸漸走向失序的窘境。因此，伊甸希望透過早期療育服務，用愛陪伴一個孩子，守護一個家，補足「育兒家庭的五大能力」，期待透過將此推廣到家庭中，提供家長正向資訊，幫助孩子擁有健康的身心發展和成長。
第一是「自信力」，這個能力讓家長能夠積極應對孩子成長問題，以正向態度與孩子互動，進而建立親密關係和信任感，不僅能提升孩子自尊心，也能讓孩子學習到處理問題的正確方式。
第二是「溝通力」，擁有良好的溝通力，能夠讓家長了解孩子的需求和發展狀況，提供合適的支持和引導，促進孩子健康成長。同時，良好的溝通也能建立家長和孩子之間的信任關係，讓孩子更願意分享自己的想法和經驗。
第三則是「學習力」，透過學習，能夠讓家長們更有效率地了解孩子的需要和成長階段，提供適當的照顧和引導。另一方面，家長也應該學習如何照顧自己，從情緒的調適、壓力的排解，到一件自己感興趣、想要研究探索的項目。只有讓自己的身心靈也強壯起來，才能擁有照顧別人的餘裕。
第四「決策力」以及第五「影響力」，對有遲緩兒的家庭來說更是重要。因為擁有決策力，可以讓家長勇於主動的尋求支持和資源，與專業團隊討論孩子所需服務，為孩子爭取權益，以獲得更好的協助和照顧。在孩子面前展現家長的決策力，也是非常好的身教示範，幫助孩子建立自信心和正確的價值觀，應對未來的挑戰。至於「影響力」，則能夠提升家長積極參與育兒相關活動的意願，並且樂於與其他家庭互相支持和學習，不僅可以提高孩子的社交技能和成長體驗，更可以幫助家長和孩子，不斷地學習與進步。
伊甸早療服務以家庭為中心，重視親職溝通，為讓家長更了解伊甸服務及孩子成長發展，時常舉辦各類的親職教育課程、定期安排療育會議。在療育會議中，邀請家長和老師開會，依孩子成長需求，提供家長所需要的知能。而社工也會協助找來孩子的教保老師、職能、物理、語言及心理治療師等，一同討論，解決家長對孩子成長的擔憂，並提供相關的療育建議，讓家長更能了解自己孩子的療育狀況，也能學習如何與孩子互動相處的技巧。
轉銜服務，讓慢飛家庭不再焦慮
「轉銜服務」，是在早期療育服務中非常重要的一環。所謂的轉銜，是在孩子要跨越到下一個階段之前的預備動作，目的在於幫助家長了解孩子的優、弱勢，再進一步思考、安排學習工具或環境，以降低孩子在學習上的不適應或挫敗感。伊甸基金會旗山早期療育中心的「學前適應班」，已經舉辦了三年，每年都大約有10位幼童報名，參加為期兩周的小一入學適應課程。老師們會將教室佈置規畫成一般幼兒園情境，讓孩子們在老師的幫助下，從遊戲中訓練專注力，為即將到來的小學生活做好準備。
除此之外，在課程進行之前，早期療育中心都會提前和預備轉銜的家長們進行座談（疫情期間改為線上座談），由講師分享學前的轉銜重點、提供相關資訊，讓家長可以自行調整家中的教養技巧，同步進行轉銜預備。最重要的是，藉由這樣的交流，讓家長更清楚掌握孩子目前能力的落差，而且與專業人員諮詢討論出的方法與技巧，更能大幅降低家長與幼童對下一個階段的焦慮感，提升適應能力。
伊甸基金會旗山早療中心舉辦「學前適應班」的這三年來，總共協助30位幼童順利轉銜，幫助家長培養自信力、學習力和決策力。因為家庭中獲得了正確資訊，並且建立了健康、正向的觀念，所以家長和孩子都能感到「我做得到」、「我不孤單」，雙方都能在接下來的求學之路，走得更加順暢。
陪伴孩子這麼做，分分秒秒都是愛的凝聚
今年伊甸基金會做了一份關於育兒現況的調查，結果發現「溝通」與「陪伴」是大部分的家長在育兒中最重視的事情——有超過九成（98.8%）的家長表示願意與孩子共同討論問題，並且傾聽孩子所遇到的困難。但是，只有六成（63.1%）的家長，對目前的陪伴品質感到滿意。對遲緩兒來說，家長的陪伴不只重要，更是幫助他們持續進步的動能之一。但該怎麼陪伴？該怎麼開始？伊甸有個好主意——遊戲中的陪伴。
「歡樂學習包」的誕生，是由伊甸鳳山早療中心職能治療師、教保老師、語言治療師等專業人員，為每個孩子量身訂製而成，主要是希望讓家長帶著孩子，利用家中隨手可得的材料，做出生活化的教具。例如利用輕黏土或麵糰，黏貼在生日蛋糕附贈的紙盤上，就可以做出擁有各式各樣表情的立體臉譜，幫助孩子進行認知理解；而用手指搓捏出細長的頭髮的過程，則是最好的精細動作練習；或者利用網購的紙箱，只要花10分鐘的時間，就能做出一個紙箱投籃機。完成後讓孩子練習投籃，訓練協調、精細動作能力；或者讓孩子進一步彩繪、裝飾投籃機，在趣味中盡情揮灑創意。「歡樂學習包」為親子帶來充滿樂趣的陪伴時光，更幫助遲緩兒持續進步，像是慢飛天使小穎（化名）的媽媽，就和伊甸基金會分享使用歡樂學習包的成果，現在小穎在家使用吸管喝水的次數變得更多，還能跟著唱數1、2、3，媽媽和小穎都很有成就感，更有學習動力。
還記得我們最初提到的尼尼嗎？尼尼的奶奶後來接受伊甸早療服務的支持及訓練，在教保老師的引導下，讓奶奶和孩子一起練習對話與問答，並運用字卡增進尼尼口語能力與互動反應，現在尼尼不僅講話發音比較清楚，在對話和指令接受與理解上也有明顯進步。而奶奶除了原先對尼尼在生理上的照顧外，自己現在也學習到居家訓練的技巧，和尼尼一起在早療這條路上，走得更加穩健。
慢飛天使慢慢飛，有家庭成員、專業團隊的陪伴，更能好好的飛。伊甸基金會擁有30年的早療服務經驗，願意為每一位孩子伸出援手，成為每一個家庭最有力的後盾。