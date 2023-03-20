《大學法》修法卡關，台灣學生聯合會：校務會議學生佔比1/5是我們的底線，絕非喊價
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台學聯理事長劉曜維批評，《大學法》修正草案因為多名「不具名」大學校長的反對，而無法順利排審，教育部在去年5月稱會在下會期提草案，至今一字未見。
《大學法》修法在去（2022）年出委員會後，至今還未排入院會議程，導致修法延宕，對此，台灣學生聯合會今日在教育部前召開記者會，召集全國各地大專校院學生會到場聲援。台學聯成員、工會及立委訴求應修法提高學生代表在校務會議中的比例，以及規範私立學校校長遴選，並要求教育部盡快提出部版草案。
去年《大學法》修法草案已經由立法院教育及文化委員會通過，將送院會二、三讀，但該案卻遲遲未排入議程，原因在於當時許多大專校院協會及校長，都對校務會議學生席次比例提升表達反對，草案內容是將學生代表佔比，從現行的1/10提高到1/5。
立委范雲上任以來就持續協助推動修法，他說明自己原本提出的版本是1/4，因為經研究發現，歐洲民主國家學生代表平均比例約為1/4。台學聯常務理事趙元亨說明，有校長認為學生代表數額不能淪為菜市場喊價，但他強調「1/5絕非喊價」，因為《大學法》第15條寫，校務會議臨時會的召開門檻，是1/5的代表請求召開，「1/5是我們的底線，是學生代表在面對校方的不作為時，能將校園事務搬上校務會議審議的保障。」
校務會議不利學生，原因在於代表人數太少
台學聯理事長劉曜維批評，草案因為多名「不具名」大學校長的反對，而無法順利排審，教育部在去年5月稱會在下會期提草案，至今一字未見。當前立法委員任期只剩不到1年，劉曜維憂心《大學法》修法面臨屆期不連續的威脅，呼籲教育部盡快提出部版修正草案，「讓大學改革不要再等下一個4年」。
出席學生也紛紛提出現在學生在大學會議中的不利處境，同樣身為元智大學學生會長的劉曜維指出，凡是涉及學業、生活及訂定獎懲有關規章的會議，依法都應有學生代表出席，但元智大學的行政會議竟提出讓學生「輪流列席」的荒謬規定，學生代表進入相關會議難如登天。
同為台北科技大學學生議會副議長的趙元亨則提及，當前各校有層出不窮的宿舍、餐廳、校內停車位等學權議題發生，但因為學生代表沒有足夠人數請求召開臨時會，導致問題被校方一拖再拖，每年都發生同樣問題。
從花蓮北上教育部的東華大學學生會長陳彥伶表示，該校學生在校園內佔了將近九成的人數，但在校務會議中卻只有1/10的席次，如果要在會議中提出重要提案，不僅需要耗時研擬政策、修正法規，更難的是要說服佔了大多數席次的行政主管與教師代表支持學生的提案。
工會點校長遴選、教師評鑑亂象
高教工會執行秘書陳志軒則提出工會對於《大學法》修正的3點訴求，首先是關於校長遴選的第9條條文中，只有規定公立大學的校長遴選要組成遴選委員會，私立學校沒有明確規範，呼籲私校校長遴選過程要比照公立大學運作。再來是第15條規範的校務會議代表組成，規定教師代表不得低於會議人數1/2，但其實很多行政、學術主管以教師身分參與，導致行政團隊在校務會議有很大的影響性，工會認為應修法，讓會議教師代表不應該具有學術、行政主管身份。
最後是大學法第21條的教師評鑑，陳志軒認為，評鑑實施多年來並沒有有效幫助教師增進教學和學術能力，很多時候變成校方行政權力的管控，應該比照中小學轉為教師專業發展輔助機制，並且與「不續聘」的機制脫鉤。
私校工會理事長尤榮輝會後受訪時，進一步說明私校現況，他認為私校校長遴選常常是董事會一手遮天、閉門黑箱遴選校長，程序可說只是形式，學校老師、學生都無法參與。另外針對教師評鑑的部分，尤榮輝指出私校因少子化、財務惡化，導致校方會透過教師評鑑來「處理」老師，成為懲罰老師的工具，在私校特別嚴重。
尤榮輝強調，學生提出的修法內容具有進步性、正當性、合理性、必要性，呼籲大學校長如果要反對，就應該出來面對學生，與學生說明理由，「怎麼反而學生站出來、校長躲起來？這樣怎麼成為學生的表率？」
教育部承諾修法、尋求最大公約數
范雲最後提及，在當立委期間收到很多學生會長陳情，「如果他在校園中被尊重，為什麼要找立委陳情，處理學校就可以處理的事情？」可見學生自治在校園沒有受到重視。會後范雲受訪時也說明，教文會的修法版本先前已經提出，如果之後教育部提出版本，可能會重新在協商過程中討論，屆時他會代表教文委與教育部討論。
教育部高教司副司長梁學政出面接過台學聯訴求，他說明教育部在去年9到11月，陸續跟學生、教師團體，與各大專校院協進會代表舉行總共9場座談會，就大學法相關議題進行意見交流。
交流中，有3個議題與訴求比較相關，分別為提高學生參與校務會議的比率、擴大學生參與學校各級會議、改變私立大學校長的遴選方式，梁學政指出，這3個議題各大專校院一直有不同意見，教育部會繼續廣泛溝通討論，尋求最大的公約數，提出《大學法》修正。
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核稿編輯：翁世航
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
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BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。