《大學法》修法卡關，台灣學生聯合會：校務會議學生佔比1/5是我們的底線，絕非喊價

《大學法》修法在去（2022）年出委員會後，至今還未排入院會議程，導致修法延宕，對此，台灣學生聯合會今日在教育部前召開記者會，召集全國各地大專校院學生會到場聲援。台學聯成員、工會及立委訴求應修法提高學生代表在校務會議中的比例，以及規範私立學校校長遴選，並要求教育部盡快提出部版草案。

去年《大學法》修法草案已經由立法院教育及文化委員會通過，將送院會二、三讀，但該案卻遲遲未排入議程，原因在於當時許多大專校院協會及校長，都對校務會議學生席次比例提升表達反對，草案內容是將學生代表佔比，從現行的1/10提高到1/5。

立委范雲上任以來就持續協助推動修法，他說明自己原本提出的版本是1/4，因為經研究發現，歐洲民主國家學生代表平均比例約為1/4。台學聯常務理事趙元亨說明，有校長認為學生代表數額不能淪為菜市場喊價，但他強調「1/5絕非喊價」，因為《大學法》第15條寫，校務會議臨時會的召開門檻，是1/5的代表請求召開，「1/5是我們的底線，是學生代表在面對校方的不作為時，能將校園事務搬上校務會議審議的保障。」

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 立委范雲表示，自己不僅是教文會委員、大學教師，更是第一代要求《大學法》改革的學生參與者，但當年的《大學法》改革做了一半，現在的校園有自由、沒有民主的體制。

校務會議不利學生，原因在於代表人數太少

台學聯理事長劉曜維批評，草案因為多名「不具名」大學校長的反對，而無法順利排審，教育部在去年5月稱會在下會期提草案，至今一字未見。當前立法委員任期只剩不到1年，劉曜維憂心《大學法》修法面臨屆期不連續的威脅，呼籲教育部盡快提出部版修正草案，「讓大學改革不要再等下一個4年」。

出席學生也紛紛提出現在學生在大學會議中的不利處境，同樣身為元智大學學生會長的劉曜維指出，凡是涉及學業、生活及訂定獎懲有關規章的會議，依法都應有學生代表出席，但元智大學的行政會議竟提出讓學生「輪流列席」的荒謬規定，學生代表進入相關會議難如登天。

同為台北科技大學學生議會副議長的趙元亨則提及，當前各校有層出不窮的宿舍、餐廳、校內停車位等學權議題發生，但因為學生代表沒有足夠人數請求召開臨時會，導致問題被校方一拖再拖，每年都發生同樣問題。

從花蓮北上教育部的東華大學學生會長陳彥伶表示，該校學生在校園內佔了將近九成的人數，但在校務會議中卻只有1/10的席次，如果要在會議中提出重要提案，不僅需要耗時研擬政策、修正法規，更難的是要說服佔了大多數席次的行政主管與教師代表支持學生的提案。

工會點校長遴選、教師評鑑亂象

高教工會執行秘書陳志軒則提出工會對於《大學法》修正的3點訴求，首先是關於校長遴選的第9條條文中，只有規定公立大學的校長遴選要組成遴選委員會，私立學校沒有明確規範，呼籲私校校長遴選過程要比照公立大學運作。再來是第15條規範的校務會議代表組成，規定教師代表不得低於會議人數1/2，但其實很多行政、學術主管以教師身分參與，導致行政團隊在校務會議有很大的影響性，工會認為應修法，讓會議教師代表不應該具有學術、行政主管身份。

最後是大學法第21條的教師評鑑，陳志軒認為，評鑑實施多年來並沒有有效幫助教師增進教學和學術能力，很多時候變成校方行政權力的管控，應該比照中小學轉為教師專業發展輔助機制，並且與「不續聘」的機制脫鉤。

私校工會理事長尤榮輝會後受訪時，進一步說明私校現況，他認為私校校長遴選常常是董事會一手遮天、閉門黑箱遴選校長，程序可說只是形式，學校老師、學生都無法參與。另外針對教師評鑑的部分，尤榮輝指出私校因少子化、財務惡化，導致校方會透過教師評鑑來「處理」老師，成為懲罰老師的工具，在私校特別嚴重。

尤榮輝強調，學生提出的修法內容具有進步性、正當性、合理性、必要性，呼籲大學校長如果要反對，就應該出來面對學生，與學生說明理由，「怎麼反而學生站出來、校長躲起來？這樣怎麼成為學生的表率？」

教育部承諾修法、尋求最大公約數

范雲最後提及，在當立委期間收到很多學生會長陳情，「如果他在校園中被尊重，為什麼要找立委陳情，處理學校就可以處理的事情？」可見學生自治在校園沒有受到重視。會後范雲受訪時也說明，教文會的修法版本先前已經提出，如果之後教育部提出版本，可能會重新在協商過程中討論，屆時他會代表教文委與教育部討論。

教育部高教司副司長梁學政出面接過台學聯訴求，他說明教育部在去年9到11月，陸續跟學生、教師團體，與各大專校院協進會代表舉行總共9場座談會，就大學法相關議題進行意見交流。

交流中，有3個議題與訴求比較相關，分別為提高學生參與校務會議的比率、擴大學生參與學校各級會議、改變私立大學校長的遴選方式，梁學政指出，這3個議題各大專校院一直有不同意見，教育部會繼續廣泛溝通討論，尋求最大的公約數，提出《大學法》修正。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯 教育部高教司副司長梁學政出面接過台學聯訴求，圖左為台學聯理事長劉曜維。

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核稿編輯：翁世航