TNL+ 2023/03/22,
印太

韓國的「烏克蘭困局」：日韓和解有助於印太局勢緩和，為什麼中國不高興？

韓國的「烏克蘭困局」：日韓和解有助於印太局勢緩和，為什麼中國不高興？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

日韓終於和解了，這當然是中國所不希望看到的。然而，中國輿論把日韓和緩，單方面地說成了韓國「卑躬屈膝」、「取悅美國」。這完全是對韓國外交政策的抹黑。它完全無視了，韓國加強和日本、美國甚至北約的聯繫，是非常主動的，是其維護自身安全的需要。

日韓和解，為什麼中國不高興？

進入3月，印太和中東發生了三件撬動全球局勢的國際關係震撼性大事。印太方面有兩件，日韓和解，及「AUKUS」三國海洋同盟宣布細節；中東方面，沙烏地和伊朗宣布復交。這裡主要討論第一件事：日韓和解。筆者前文已討論從尹錫悅尊重國際法方面討論過。本文著重繼續討論一下其對中國和國際形勢的影響。

印太的日韓和解，與中東的沙伊復交，都標誌著區域性緩和，而其背後也有「大國勢力」的身影。沙伊復交在北京宣布，雙方也「感謝中國」。日韓和解，雖然是韓國總統尹錫悅起了主要作用，但美國這些年來持之以恆地鼓勵，肯定也相當重要。可以說，中國和美國在這兩件事上，各自發揮了重要作用。

一個有趣的觀察是，美國政府對沙伊復交中東局勢緩和表示「歡迎」，媒體也有不少稱讚中國。後者就連中國官方媒體也發文承認，其大標題正是「美媒誇中國」。相反，中國對日韓和解印太局勢緩和卻非常「酸溜溜」。

中國外交部拒絕正面評價，反而一邊譴責「日本軍國主義」的「深重災難」，一邊「反對個別國家搞封閉排他的小圈子」。中國政府領導的官方媒體則群起批判韓國總統尹錫悅「屈辱」、「向日本人下跪」、「取悅美國」諸如此類。

中國一向打著「和平」、「和解」、「勸和促談」的話語。然而，現在日韓和解了，中國何以又不歡迎呢？可見，中國的話語和實際行動的脫節。

那麼這麼有利緩解印太緊張氣氛的日韓和解，中國為什麼不高興呢？這有三方面的因素。第一是現實的地緣政治，第二是經濟科技的較量，第三是話語政治因素。這裡主要討論第一點。

從現實政治看，美國總統拜登（Joe Biden）表示美國要和中國「激烈競爭」，同時在中美關係中建起「不衝突的護欄」，中國則不斷聲稱「美國瘋狂遏制打壓中國」。總而言之，美中進入對抗年代。在這種美中對抗的形勢下，從地緣政治來看，韓國站在哪一邊，對局勢影響重大。

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