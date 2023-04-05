被「迷信」加持的台灣：信徒一邊逢神必拜，佛教領袖們一邊積極介入政治

文：上官亂

今年春節期間，我在台灣體驗了一次奇妙的「拜拜之旅」。我先後拜了五種廟：土地廟、媽祖廟、義民廟、觀音廟、財神廟，然後又驅車到新北金山區，朝拜台灣四大佛教名山之一——法鼓山。台灣人將進廟禮神的行為統稱為「拜拜」，聽似隨性而俏皮，恰如台灣民間信仰的氣質：靈動、多元、充滿對世間萬物的敬畏和慈悲。

雖然很多中國人不解，並斥為迷信，是「社會落後」的標誌，但是如此「迷信」的社會，卻有著稱冠全球的科技業，而且人均GDP超越韓國，似乎「迷信」並不意味著社會落後。更何況，台灣的宗教信仰遠不止民間信仰，還有影響全球華人圈的佛教領袖和團體，台灣的佛教主流秉持極致的入世態度，對整個佛法屆和華人精神都有廣泛影響，且總是充滿領先時代的鋭意改革的傳統。

迷信遍地？「逢神必拜」的本土淵源

比起聞名世界的台灣宗教盛事——媽祖繞境，春節的「拜拜」只是對神明的例行節日問候，但是仍然能從中感受到台灣人的虔誠和宗族文化的影響。這天，很多人必須起個大早，從家附近的土地廟開始拜，然後拜本地的人的信仰中心宮廟。這是個觀察在地族群的好機會，比如中壢人就拜主祀媽祖的仁海宮，客家人還會加拜代表客家歷史的義民廟，桃園人就拜當初漳州人拓墾桃園時帶來的開漳聖王，即景福宮。不同宮廟主祀的神都不一樣，而且很多意想不到的物品和動物都能被認為具有神力。

比如，桃園著名的甘泉寺，主祀觀音菩薩，但也供奉了很多被認為有靈力的天然石頭；又比如南崁五福宮，主祀財神，但是廟裡竟有一座巨大的玻璃溫室，裡面盤著幾條慵懶的蛇。這些蛇原本出沒於廟宇附近，因為性情溫和，被當地人認為是神的使者「使公蛇」，於是信眾給它們蓋了溫室，既不會嚇到信眾，又能保護「使公蛇」，彰顯神力。

為什麼台灣民間信仰裡會有這麼多神祇呢？首先是因為閩粵地區本來就有廣泛崇拜鬼神的傳統，這種傳統隨著移民帶來台灣，落地生根；其次，台灣吸納了儒釋道三家思想，信仰互相混血，神明譜系也彼此收編，於是體系不斷擴大；三是台灣早年天災頻仍，民變迭起，械鬥不止，為了安撫大量的「亡魂」，發展出了各種基於「萬善同歸」的本土風格民間信仰，比如義民信仰、有應公信仰、王爺信仰，所以視蛇為神也不足為怪。

自從1990年代台灣成為發達經濟體後，又以科技業聞名於世，但是宮廟不減反增，説明「迷信」不僅不是傳説中的「毒藥」，而且還是台灣文化傳承和文化輸出的載體，不僅能夠產生很多經濟附加值，還能產生巨大的社會凝聚力和身分認同感，每年媽祖遶境的盛況就是極好體現。

近十年來，隨著兩岸情勢突變，「拜拜」又蒙上了一層政治色彩。台灣的宮廟一直拒絕政府要求的資金來源透明化制度，而且因為很多神祇發源地在大陸，兩岸宗教活動往來頻繁，所以，一直有聲音認為，宮廟也是中國大陸統戰行動的重要突破口。不過，學者沈伯洋分析認為，台灣的信仰早已本土化，跟對岸不自由的宗教信仰狀況對比強烈，而且在地聯繫性很強，因此並不太有威脅台灣安全的可能。

台灣佛教：在政治中繁榮，也積極走入政治

我在法鼓山的春節朝佛之旅，收穫頗豐。這裡不燒香，沒有任何香爐、金紙爐；也不鼓勵拜偶像，整座法鼓山沒有幾尊佛像，也沒有大眾印象中的華麗佛殿。春節期間，這裡組織了很多祈福活動，讓信眾們來到這裡，先了解法鼓山的佛學理念，瞭解聖嚴生前的等身著作，然後在志工和僧人的引導下，寫祈福籤，折祈福紙花，抽取心靈卡（心靈療愈金句），在佛前點電子長明燈。還可以看音樂會，累了還可以領取茶點。所有的體驗流程都充滿了現代、簡約、環保和人本的理念，注重訪客的參與感，努力地去偶像化，處處充滿了鼓勵思考和推動善念的設計。

Photo Credit: lienyuan lee @Wikemedia Commons CC BY 3.0 圖為金山區法鼓山世界佛教教育園區。

我也去過其他幾大山頭。佛光山建立得比較早，比較入世，接近普通老百姓對傳統佛寺的印象；慈濟靜思堂則有現代公益機構的強烈組織感；中台禪寺金碧輝煌，被認為是世界第二高的佛教建築，充滿傳統佛法氛圍。

前段時間，台灣佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲法師圓寂，是台灣佛教屆乃至全世界華人圈的一件大事。台灣佛教四大山頭：佛光山、慈濟功德會、法鼓山、中台禪寺，如今僅剩下慈濟的證嚴法師還健在，而法鼓山的聖嚴法師法師和中台禪寺的惟覺法師分別在2009年和2016年去世。如今加上星雲的圓寂，可以説，台灣佛教界走到了一個時代的拐點。

因為星雲、聖嚴和惟覺，都是二戰後，隨著國民黨軍眷一起度台的佛教菁英。聖嚴早年作為國軍參過戰，來台灣退役後，再次出家，著書立説，攻讀佛學博士學位；星雲在抗戰期間就是僧侶救護隊的組織者，1949年來台，一生強調自己是國民黨；惟覺法師也是隨軍來台後，開始接觸佛法，專修禪宗，師從太虛法師。這群大陸佛學菁英的來台，逐漸改變了台灣的佛教格局。因此，可以説，台灣的佛教發展，是二戰後，冷戰格局下的意外繁榮。

不過，也正由於他們退台國軍的背景，所以星雲和惟覺一生也沒有脱離政治，也導致他們一直被爭議。他們的一生也是國民黨退台70年的縮影。星雲經歷過白色恐怖，師父慈航差點身陷囹圄。在台灣民主轉型後，他仍積極活動，因此被部分人稱為「政治和尚」。在中國發生八九學運後，他還幫忙安置過流亡海外的學運領袖。政黨輪替後，他依然積極介入政治，用自己的宗教影響力，為國民黨候選人大力助選。兩岸交流頻繁時，他在大陸公開在兩岸問題上的「大中華」表述，傳回島內也引起了爭議。惟覺法師也為國民黨候選人大力助選多次，並發表過爭議性言論。比如2003年，惟覺曾帶領弟子身穿連蕭的競選背心沿街託缽，公開拉票；稱若陳水扁當選總統，台灣將「血流成河」。

百年「信」念：從殖民化到本土化的蜕變