被「迷信」加持的台灣：信徒一邊逢神必拜，佛教領袖們一邊積極介入政治
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台灣佛教領袖們普遍認為，既然在世間就擺脱不了政治，那還不如以積極的心態介入政治，教化社會，推動社會完善。這既台灣人間佛教精神的體現，也是宗教信仰與現代文明並肩前行的體現。同為華人社會，可是中國大陸因為有制度性阻礙，是很難實現的。
文：上官亂
今年春節期間，我在台灣體驗了一次奇妙的「拜拜之旅」。我先後拜了五種廟：土地廟、媽祖廟、義民廟、觀音廟、財神廟，然後又驅車到新北金山區，朝拜台灣四大佛教名山之一——法鼓山。台灣人將進廟禮神的行為統稱為「拜拜」，聽似隨性而俏皮，恰如台灣民間信仰的氣質：靈動、多元、充滿對世間萬物的敬畏和慈悲。
雖然很多中國人不解，並斥為迷信，是「社會落後」的標誌，但是如此「迷信」的社會，卻有著稱冠全球的科技業，而且人均GDP超越韓國，似乎「迷信」並不意味著社會落後。更何況，台灣的宗教信仰遠不止民間信仰，還有影響全球華人圈的佛教領袖和團體，台灣的佛教主流秉持極致的入世態度，對整個佛法屆和華人精神都有廣泛影響，且總是充滿領先時代的鋭意改革的傳統。
迷信遍地？「逢神必拜」的本土淵源
比起聞名世界的台灣宗教盛事——媽祖繞境，春節的「拜拜」只是對神明的例行節日問候，但是仍然能從中感受到台灣人的虔誠和宗族文化的影響。這天，很多人必須起個大早，從家附近的土地廟開始拜，然後拜本地的人的信仰中心宮廟。這是個觀察在地族群的好機會，比如中壢人就拜主祀媽祖的仁海宮，客家人還會加拜代表客家歷史的義民廟，桃園人就拜當初漳州人拓墾桃園時帶來的開漳聖王，即景福宮。不同宮廟主祀的神都不一樣，而且很多意想不到的物品和動物都能被認為具有神力。
比如，桃園著名的甘泉寺，主祀觀音菩薩，但也供奉了很多被認為有靈力的天然石頭；又比如南崁五福宮，主祀財神，但是廟裡竟有一座巨大的玻璃溫室，裡面盤著幾條慵懶的蛇。這些蛇原本出沒於廟宇附近，因為性情溫和，被當地人認為是神的使者「使公蛇」，於是信眾給它們蓋了溫室，既不會嚇到信眾，又能保護「使公蛇」，彰顯神力。
為什麼台灣民間信仰裡會有這麼多神祇呢？首先是因為閩粵地區本來就有廣泛崇拜鬼神的傳統，這種傳統隨著移民帶來台灣，落地生根；其次，台灣吸納了儒釋道三家思想，信仰互相混血，神明譜系也彼此收編，於是體系不斷擴大；三是台灣早年天災頻仍，民變迭起，械鬥不止，為了安撫大量的「亡魂」，發展出了各種基於「萬善同歸」的本土風格民間信仰，比如義民信仰、有應公信仰、王爺信仰，所以視蛇為神也不足為怪。
自從1990年代台灣成為發達經濟體後，又以科技業聞名於世，但是宮廟不減反增，説明「迷信」不僅不是傳説中的「毒藥」，而且還是台灣文化傳承和文化輸出的載體，不僅能夠產生很多經濟附加值，還能產生巨大的社會凝聚力和身分認同感，每年媽祖遶境的盛況就是極好體現。
近十年來，隨著兩岸情勢突變，「拜拜」又蒙上了一層政治色彩。台灣的宮廟一直拒絕政府要求的資金來源透明化制度，而且因為很多神祇發源地在大陸，兩岸宗教活動往來頻繁，所以，一直有聲音認為，宮廟也是中國大陸統戰行動的重要突破口。不過，學者沈伯洋分析認為，台灣的信仰早已本土化，跟對岸不自由的宗教信仰狀況對比強烈，而且在地聯繫性很強，因此並不太有威脅台灣安全的可能。
台灣佛教：在政治中繁榮，也積極走入政治
我在法鼓山的春節朝佛之旅，收穫頗豐。這裡不燒香，沒有任何香爐、金紙爐；也不鼓勵拜偶像，整座法鼓山沒有幾尊佛像，也沒有大眾印象中的華麗佛殿。春節期間，這裡組織了很多祈福活動，讓信眾們來到這裡，先了解法鼓山的佛學理念，瞭解聖嚴生前的等身著作，然後在志工和僧人的引導下，寫祈福籤，折祈福紙花，抽取心靈卡（心靈療愈金句），在佛前點電子長明燈。還可以看音樂會，累了還可以領取茶點。所有的體驗流程都充滿了現代、簡約、環保和人本的理念，注重訪客的參與感，努力地去偶像化，處處充滿了鼓勵思考和推動善念的設計。
我也去過其他幾大山頭。佛光山建立得比較早，比較入世，接近普通老百姓對傳統佛寺的印象；慈濟靜思堂則有現代公益機構的強烈組織感；中台禪寺金碧輝煌，被認為是世界第二高的佛教建築，充滿傳統佛法氛圍。
前段時間，台灣佛光山開山宗長、國際佛光會的創辦人星雲法師圓寂，是台灣佛教屆乃至全世界華人圈的一件大事。台灣佛教四大山頭：佛光山、慈濟功德會、法鼓山、中台禪寺，如今僅剩下慈濟的證嚴法師還健在，而法鼓山的聖嚴法師法師和中台禪寺的惟覺法師分別在2009年和2016年去世。如今加上星雲的圓寂，可以説，台灣佛教界走到了一個時代的拐點。
因為星雲、聖嚴和惟覺，都是二戰後，隨著國民黨軍眷一起度台的佛教菁英。聖嚴早年作為國軍參過戰，來台灣退役後，再次出家，著書立説，攻讀佛學博士學位；星雲在抗戰期間就是僧侶救護隊的組織者，1949年來台，一生強調自己是國民黨；惟覺法師也是隨軍來台後，開始接觸佛法，專修禪宗，師從太虛法師。這群大陸佛學菁英的來台，逐漸改變了台灣的佛教格局。因此，可以説，台灣的佛教發展，是二戰後，冷戰格局下的意外繁榮。
不過，也正由於他們退台國軍的背景，所以星雲和惟覺一生也沒有脱離政治，也導致他們一直被爭議。他們的一生也是國民黨退台70年的縮影。星雲經歷過白色恐怖，師父慈航差點身陷囹圄。在台灣民主轉型後，他仍積極活動，因此被部分人稱為「政治和尚」。在中國發生八九學運後，他還幫忙安置過流亡海外的學運領袖。政黨輪替後，他依然積極介入政治，用自己的宗教影響力，為國民黨候選人大力助選。兩岸交流頻繁時，他在大陸公開在兩岸問題上的「大中華」表述，傳回島內也引起了爭議。惟覺法師也為國民黨候選人大力助選多次，並發表過爭議性言論。比如2003年，惟覺曾帶領弟子身穿連蕭的競選背心沿街託缽，公開拉票；稱若陳水扁當選總統，台灣將「血流成河」。
百年「信」念：從殖民化到本土化的蜕變
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
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文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。