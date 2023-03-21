俄烏戰爭開打卻照樣購物、商品無缺，為何俄國人未感受到經濟制裁的衝擊？
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西方國家的制裁給俄羅斯銀行、富豪和技術進口帶來了重擊，但是在全面制裁實施一年之後，俄羅斯人的日常生活似乎和戰爭之前相比並未發生多少變化。俄羅斯經濟是如何挺下來的？近期生效的新制裁又能否給普丁政權製造更大壓力？
文：德國之聲中文網（美聯社）
沒有大規模失業，盧布沒有劇烈貶值，也沒有在即將倒閉的銀行門前排長隊取錢的民眾。俄羅斯超市供應的商品種類沒有變化，部分國際品牌仍然可以買到，那些買不到的也早已經有本土產品取而代之。
莫斯科的一些購物中心可能沒有過去那麼熙熙攘攘了，但客流量的減少也並不十分嚴重。像麥當勞和星巴克這樣的外國連鎖已經被當地商家接管，他們基本上還是在供應相同的菜單，只是產品名稱換了。
「從經濟角度看，其實沒有發生任何變化」，53歲的電視台職員弗拉基米爾・扎洛夫（Vladimir Zharov）表示，「我還是像以往一樣工作，購物。好吧，也許物價稍微漲了一點點，但是基本上不會引起人們的注意。」
資金充足
俄羅斯經濟成功頂住了西方前所未有的嚴厲制裁，這遠遠超出了外界的預期。不過，隨著針對克里姆林宮的主要收入來源——石油的貿易限制收緊，未來幾個月普亭（Vladimir Putin）總統的經濟堡壘將會面臨著一場嚴峻的考驗。
經濟學家表示，包括石油價格上限在內，針對俄羅斯化石能源的制裁措施才剛剛全面生效，這些舉措將會導致俄羅斯軍隊在烏克蘭發動攻勢的資金來源受損。一些分析人士預測，未來數月內莫斯科將面臨一些麻煩——包括政府財政緊張或是貨幣貶值。
但也有經濟學家認為，克里姆林宮擁有大量未受到制裁影響的資金儲備，同時俄羅斯與亞洲新貿易夥伴的聯繫也迅速成型。他們預測，俄羅斯在今（2023）年之內應該不太可能遇到資金短缺的問題，但是會緩慢陷入一個持續數年的經濟停滯困境。
「在任何一種符合常理的情況之下，俄羅斯都會有充足的資金」，諮詢公司Macro-Advisory的首席執行官和俄羅斯經濟專家韋弗（Chris Weafer）在bne IntelliNews最近組織的一次線上討論活動中指出，俄羅斯會持續有石油收入進帳，即使油價走低，「克里姆林宮也不會有出於經濟壓力而結束這場衝突的動力。」
雖然俄羅斯經濟在制裁和反制裁之間搖擺不定，但是俄羅斯人每天能夠買到的東西卻驚人地保持不變。雖然蘋果公司已經停止在俄羅斯的銷售業務，但是該國最大的網路零售商Wildberries卻仍然在以和歐洲相同的價格出售蘋果手機iPhone 14。另一家網路零售商Svaznoy的貨品頁面上也有蘋果無線耳機AirPods Pro。
宜家家居（IKEA）在退出俄羅斯市場之後，遺留下來的家具和家居產品在Yandex上面清倉甩賣。在瑞士雀巢公司停止供貨之後，Nespresso咖啡膠囊一度出現短缺，但仿製品仍然買得到。
在莫斯科銷售的百威啤酒和Leffe啤酒，都在包裝罐上註明了由ABInBev的當地合作夥伴釀造——儘管該公司已經宣稱要將其俄羅斯合資企業的股份出售。波蘭罐裝的可口可樂還能買到，當地品牌的「可樂」也有。
ABInBev公司表示，已經停止從俄羅斯合資企業那裡獲取收入，而且Leffe啤酒已經停產。網路零售商Wildberries和Svyaznoy則沒有回應《美聯社》記者關於其進貨渠道的問詢郵件。
通過第三國進口規避制裁
不過很顯然俄羅斯一直在通過從不參與制裁的第三國進口商品，以規避限制。比如，亞美尼亞對俄羅斯的出口在2022年上半年激增了49％；而中國產的智慧型手機和汽車也在俄羅斯銷量越來越好。
汽車行業則面臨更大的適應障礙。包括雷諾、大眾和賓士在內的西方車廠全都停產，銷售量驟減了63％。俄羅斯當地的實體收購了一些工廠，還有一些正在競標之中。
俄羅斯Avtodom公司的首席執行官奧爾科夫斯基（Andrei Olkhovsky）表示，外國汽車仍然可以買到，但是貨源少了很多，價格也更高。這家汽車銷售服務業巨頭在莫斯科、聖彼得堡和克拉斯諾達爾一共擁有36家車行。
「保時捷等其它品牌的汽車現在已經無法通過正規渠道運輸」，他說，「所有現在市面上銷售的要麼是零散的個人進口，要麼就是通過官方渠道從友好國家進口的汽車。」
根據基輔經濟學院（Kyiv School of Economics）統計的數據，大約191家外國企業已經退出俄羅斯，1169家正在準備撤離。另外還有大約1223家選擇留下，496家正在觀望。
外國企業面臨著來自基輔和華盛頓的輿論壓力，但是一些公司發現找到俄羅斯買家並不容易。
與此同時，不少莫斯科居民表示對制裁的影響不以為然。63歲的退休老人亞歷山大・耶利奧門科（Alexander Yeryomenko）說：「也許它根本沒有影響到我。我認為我們可以克服一切困難。」
另一位33歲的男子表示，唯一的變化是服裝品牌。「我們在歷史上還經歷過更糟糕的時期，我們都挺過去了」，不過他也補充道，「我們應該發展自己的生產線，不能依賴於進口產品。」
貿易順差創歷史紀錄
俄羅斯之所以能挺過制裁的壓力，其中一個重要原因就是：隨著能源價格飆升，去年該國化石能源出口的收入達到創紀錄的3250億美元。加上因為制裁而導致俄羅斯可以進口的商品銳減，該國貿易順差也創下了歷史最高紀錄。
這樣的盈餘，使得盧布在經歷開戰初期的短暫崩潰之後得到提振，並且為政府提供了大量現金可以用於支付養老金、薪金——當然最重要的是支付軍隊開支。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。