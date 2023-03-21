俄烏戰爭開打卻照樣購物、商品無缺，為何俄國人未感受到經濟制裁的衝擊？

文：德國之聲中文網（美聯社）

沒有大規模失業，盧布沒有劇烈貶值，也沒有在即將倒閉的銀行門前排長隊取錢的民眾。俄羅斯超市供應的商品種類沒有變化，部分國際品牌仍然可以買到，那些買不到的也早已經有本土產品取而代之。

莫斯科的一些購物中心可能沒有過去那麼熙熙攘攘了，但客流量的減少也並不十分嚴重。像麥當勞和星巴克這樣的外國連鎖已經被當地商家接管，他們基本上還是在供應相同的菜單，只是產品名稱換了。

「從經濟角度看，其實沒有發生任何變化」，53歲的電視台職員弗拉基米爾・扎洛夫（Vladimir Zharov）表示，「我還是像以往一樣工作，購物。好吧，也許物價稍微漲了一點點，但是基本上不會引起人們的注意。」

資金充足

俄羅斯經濟成功頂住了西方前所未有的嚴厲制裁，這遠遠超出了外界的預期。不過，隨著針對克里姆林宮的主要收入來源——石油的貿易限制收緊，未來幾個月普亭（Vladimir Putin）總統的經濟堡壘將會面臨著一場嚴峻的考驗。

經濟學家表示，包括石油價格上限在內，針對俄羅斯化石能源的制裁措施才剛剛全面生效，這些舉措將會導致俄羅斯軍隊在烏克蘭發動攻勢的資金來源受損。一些分析人士預測，未來數月內莫斯科將面臨一些麻煩——包括政府財政緊張或是貨幣貶值。

但也有經濟學家認為，克里姆林宮擁有大量未受到制裁影響的資金儲備，同時俄羅斯與亞洲新貿易夥伴的聯繫也迅速成型。他們預測，俄羅斯在今（2023）年之內應該不太可能遇到資金短缺的問題，但是會緩慢陷入一個持續數年的經濟停滯困境。

「在任何一種符合常理的情況之下，俄羅斯都會有充足的資金」，諮詢公司Macro-Advisory的首席執行官和俄羅斯經濟專家韋弗（Chris Weafer）在bne IntelliNews最近組織的一次線上討論活動中指出，俄羅斯會持續有石油收入進帳，即使油價走低，「克里姆林宮也不會有出於經濟壓力而結束這場衝突的動力。」

雖然俄羅斯經濟在制裁和反制裁之間搖擺不定，但是俄羅斯人每天能夠買到的東西卻驚人地保持不變。雖然蘋果公司已經停止在俄羅斯的銷售業務，但是該國最大的網路零售商Wildberries卻仍然在以和歐洲相同的價格出售蘋果手機iPhone 14。另一家網路零售商Svaznoy的貨品頁面上也有蘋果無線耳機AirPods Pro。

宜家家居（IKEA）在退出俄羅斯市場之後，遺留下來的家具和家居產品在Yandex上面清倉甩賣。在瑞士雀巢公司停止供貨之後，Nespresso咖啡膠囊一度出現短缺，但仿製品仍然買得到。

在莫斯科銷售的百威啤酒和Leffe啤酒，都在包裝罐上註明了由ABInBev的當地合作夥伴釀造——儘管該公司已經宣稱要將其俄羅斯合資企業的股份出售。波蘭罐裝的可口可樂還能買到，當地品牌的「可樂」也有。

ABInBev公司表示，已經停止從俄羅斯合資企業那裡獲取收入，而且Leffe啤酒已經停產。網路零售商Wildberries和Svyaznoy則沒有回應《美聯社》記者關於其進貨渠道的問詢郵件。

星巴克撤出後，俄羅斯自有品牌「Stars Coffee」接手營運｜Photo Credit: GettyImages

通過第三國進口規避制裁

不過很顯然俄羅斯一直在通過從不參與制裁的第三國進口商品，以規避限制。比如，亞美尼亞對俄羅斯的出口在2022年上半年激增了49％；而中國產的智慧型手機和汽車也在俄羅斯銷量越來越好。

汽車行業則面臨更大的適應障礙。包括雷諾、大眾和賓士在內的西方車廠全都停產，銷售量驟減了63％。俄羅斯當地的實體收購了一些工廠，還有一些正在競標之中。

俄羅斯Avtodom公司的首席執行官奧爾科夫斯基（Andrei Olkhovsky）表示，外國汽車仍然可以買到，但是貨源少了很多，價格也更高。這家汽車銷售服務業巨頭在莫斯科、聖彼得堡和克拉斯諾達爾一共擁有36家車行。

「保時捷等其它品牌的汽車現在已經無法通過正規渠道運輸」，他說，「所有現在市面上銷售的要麼是零散的個人進口，要麼就是通過官方渠道從友好國家進口的汽車。」

根據基輔經濟學院（Kyiv School of Economics）統計的數據，大約191家外國企業已經退出俄羅斯，1169家正在準備撤離。另外還有大約1223家選擇留下，496家正在觀望。

外國企業面臨著來自基輔和華盛頓的輿論壓力，但是一些公司發現找到俄羅斯買家並不容易。

與此同時，不少莫斯科居民表示對制裁的影響不以為然。63歲的退休老人亞歷山大・耶利奧門科（Alexander Yeryomenko）說：「也許它根本沒有影響到我。我認為我們可以克服一切困難。」

另一位33歲的男子表示，唯一的變化是服裝品牌。「我們在歷史上還經歷過更糟糕的時期，我們都挺過去了」，不過他也補充道，「我們應該發展自己的生產線，不能依賴於進口產品。」

貿易順差創歷史紀錄

俄羅斯之所以能挺過制裁的壓力，其中一個重要原因就是：隨著能源價格飆升，去年該國化石能源出口的收入達到創紀錄的3250億美元。加上因為制裁而導致俄羅斯可以進口的商品銳減，該國貿易順差也創下了歷史最高紀錄。

這樣的盈餘，使得盧布在經歷開戰初期的短暫崩潰之後得到提振，並且為政府提供了大量現金可以用於支付養老金、薪金——當然最重要的是支付軍隊開支。