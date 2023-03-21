【關鍵專訪】《黑的教育》蔡凡熙：大家不一定要認識真實生活的我，但一定要認識電影中的我

柯震東首度執導電影《黑的教育》，由蔡凡熙、朱軒洋、宋柏緯主演，敘述原本是死黨的三個高中生，在畢業這天因為一場惡作劇而衍生出恐怖黑暗的震撼教育。

「我一看劇本就很想接這個角色，完全沒有思考。」蔡凡熙接受關鍵評論網專訪時毫不猶豫的表示。電影最初在選角時，三個人都互相演出過另外二個角色，最後大家再一起挑選出最適合他們的角色模樣。

Photo Credit: 禾豐九路提供 蔡凡熙

《黑的教育》劇情描述王鴻全（蔡凡熙 飾）、張博偉（朱軒洋 飾）與韓吉（宋柏緯 飾）三個高中生在畢業那天晚上決定做點大事，張博偉提議三人交換彼此自己最黑暗不堪的秘密，來證明一輩子堅定的友情，但是王鴻全的秘密不及格，那就用做一件壞事交換吧。

隨著情節演進，這個夜晚逐漸變樣，三個高中生惹到不該惹的人，被黑道老大上了一堂做壞事與做錯事之間差異的課，在一個晚上，他們學會了做人的道理。

「這個劇本對我來說很特別，是以往從來沒有接觸過的。而且我很久沒有拍電影了，想要回歸電影。我看完這個劇本覺得有很多的想像空間，我覺得可以讓人家看見我的表現，所以完全沒有一絲考慮就接了。」

蔡凡熙透露，接下這個角色之前曾經歷過一段低潮，當時很突破，想要有些變化。「我看劇本的習慣是文字在我腦中會有畫面，這個劇本如果可以讓我在腦海中有很多畫面的話，我就會接這個作品。當初看的時候就覺得完全沒有問題。」

雖然身為電影男主角，但他的風頭似乎有些被其它二位演員蓋過去了，朱軒洋更因此而獲得金馬獎最佳男配角。「一開始角色還沒有決定，所以我是每個角色都有看，我也是對王鴻全這個角色比較有興趣。張博偉的話，如果要做得像朱軒洋那樣有魅力，對我來說會有點擔心，我不知道我有沒有辦法做得到。我覺得朱軒洋演的很棒。」