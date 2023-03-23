從《黑暗榮耀》看校園霸凌：：如果孩子間的弱肉強食不可避免，我們該如何設立防護手段？
我們想讓你知道的是
看完《黑暗榮耀》之後，相信很多觀眾內心都有很多問題要問，其中一個核心的問題是，為什麼會有校園霸淩？孩子不是都很天真浪漫無邪嗎？如果孩子間弱肉強食的現象不可避免，我們又要設立怎麼樣的防護手段來防止可能𧗠生的校園霸凌？我認為有家長、學校及學生自己三方面來做。
文：李維庭（穗波心理師，資深執業臨床心理師）
看完《黑暗榮耀》之後，相信很多觀眾內心都有很多問題要問，其中一個核心的問題是，為什麼會有校園霸淩？孩子不是都很天真浪漫無邪嗎？
不，根據精神分析的看法，人類出生後的本性，是原始而直接的，是孟子說的「人之所以異於禽獸者，幾希」（《孟子．離婁下》）。換句話說，人逐漸在置身的世界「社會化」（指人逐漸被教養學習在這個社會該有的行為）後，才表現有教養的社會規範行為，才足以擺脫原始的獸性，比如不會想尿就尿，想拉就拉等。
這是一種個人學習到「滿足的延宕」的現象，意即想要立即被滿足的慾望及需求，可以忍耐住，等待適當的時機才行為以滿足自己內在需求，或壓抑需求並用其他取代需求的方法。這也是我們大人和孩子比較可以區分的地方，孩子通常忍不住就做出他想要的事，而大人雖然也有想要的事，但他學習到「滿足的延宕」，可以忍耐住或壓抑或取代，不立即執行行為。
舉例來說，過年時，小孩爭著拿糖果，因為他內心看到糖果，昇起了吃糖的欲望，故爭先恐後拿糖，深怕被別人都拿走了；而大人則不然，他可能也昇起吃糖的渴望，但他讓孩子先拿後，考慮到健康的面向，修剪了他的欲望，只拿一顆糖。
從上述的描寫可以看出孩子的本性就是和動物一般，「想到什麼就做什麼」這樣的原始型態。而屬於原始行為型態的弱肉強食的現象，也會發生在孩子之間，不足為奇。甚至我們這個以成人為主宰的世界，還留有相同痕跡的操作，有時候還相當明顯，比如聯合國內的會員國投票時，每一國家權利等同，但實際大國（強者）還是有相當影響力。
這樣的現象折射回人類社會發展會造成什麼影響呢？最大的影響之一，就是個人間權力實質不對等，而造成階級化，有錢有勢的強者權力比較大，弱勢者權力比較少，如果權力大者不自我約束，權力小者自認卑下，那就提高弱肉強食現象發生的機率。
而孩子們的養育照顧者（通常是爸媽）是另一個關鍵，我們常說孩子有樣學樣，若是權勢大的人，倚仗他的權勢來欺負人、豢養他的爪牙，那他的孩子也容易如此模仿學習，《黑暗榮耀》中的涎鎭母親和涎鎭就是一個代表。
如果孩子間弱肉強食的現象不可避免，我們又要設立怎麼樣的防護手段來防止可能𧗠生的校園霸凌？我認為有家長、學校及學生自己三方面來做。
一、家長方
家長方有兩面向要做：
- 第一個面向：學校的歸學校、家庭的歸家庭，家長不去主動干涉孩子學校發生的事，但總是要瞭解孩子在學校的情況，總是支持著，提供著教導著孩子適當的應對方式
光是此點，很多家長就不容易辦到，最大的原因是爸媽覺得孩子年紀小，而保護孩子是家長的責任，因此家長在焦慮下常有為孩子直接出頭的現象，取代孩子的學習機會與責任擔負，直接替孩子解決他的難題。
比如說老師在聯絡簿寫下「孩子今天推了某某同學，請父母加以管教」時，家長的做法應該是先瞭解此事件孩子的主觀說法是什麼，以及事件的來龍去脈，照顧孩子的情緒後，再提供適當地因應之法，讓孩子學習及執行。比如說，教導孩子生氣時有效的因應方法，並對暴力的因應方式（暴力推人）向被傷害的人道歉。
要知道未來孩子進入社會中，有可能面臨同樣的處境，現在不藉機培養他的因應能力，更待何時？除非孩子面對的情境已超乎他的能力，家長才出面干涉。所以「學校的歸學校、家庭的歸家庭」，老師的反應也納入和孩子共同討論，以因應他人對孩子的看法。
- 第二個面向：家長以身作則
家長的行為模式通常會影響孩子，多半是認同或完全相反，家長若仗著有錢有勢處理人際關係，那孩子極可能也用類似的方法。
二、學校方
也是管理方，學校系統的操作者，是非常重要的角色，它是人際衝突的仲裁者、處理者，制度的制定者。它被預期為中立的角色，不偏不倚，我在此有三點建議作為：
第一、由上而下的制度建立。這裡可以參考生態系統理論（ecological system theory)的觀點，如相對比較外圍大的系統會滲透影響個人人際之間的微系統。故在屬於較大系統的「制度設計」上訂定防止校園霸凌的規章及處置辦法，讓在系統的每一成員知道霸凌是明文（法定）所禁止之事。比如，我國已有在國家層級的系統中訂有「校園霸凌防制準則」，在其下，各個學校系統又如何落實及訂定學校施行制度，讓每位在學校的人員都能知道內容。
第二、由心理學的觀察可知，許多組織內多有兩個系統，一個是偏管理、有權力的，姑且稱之為「大人系統」；另一個是屬於基層平民的，姑且稱之為「孩子系統」。
比如說一家精神科醫院某一病房的醫護人員是屬於「大人系統」，而此病房內往院的病人為「孩子系統」；公司內的主管階層乃至於董事長都屬於「大人系統」，而基層前線員工為「孩子系統」；社會上「警察」白道們屬於「大人系統」，而混跡江湖弟兄的「黑道們」為「孩子系統」；校園內老師為「大人系統」，而學生們屬於「孩子系統」等。
「大人系統」和「孩子系統」常有井水不犯河水的味道，「孩子系統」中的喧鬧、霸凌等，若不出大事，在界限範圍內，「大人系統」是不會介入「孩子系統」處理，因此此時還要「設計一個由下而上的隱私訊息管道」，讓「大人系統」可以有效介入，如申訴信箱及申訴專線，或鼓勵旁人隱私檢舉等等。
以上兩個建議，可以參考部隊中消弰不當管教的策進作為方法，制訂學校政策，比如大人系統不規則但有序的到處走動以瞭解孩子系統內的活動。
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。