「發文罵政府」爭議落幕：李納克重回主持台，BBC承諾檢討社群內規
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上週足球節目主持人李納克因在個人推特批評英國移民政策，遭BBC要求暫停主持節目，引發軒然大波，對從業人員「私下也要中立」的要求也再度引發爭議，而宣布李納克回歸後，BBC表示將對其社群媒體規範進行獨立審查。不過上週日，他又再一次「被噤聲」了......
前英格蘭足球國家隊隊長，也是BBC長青足球節目《Match of the Day》的主持人李納克（Gary Lineker，港譯「連尼加」），兩週前由於在個人推特批評英國政府的難民政策，遭BBC以違反編輯指導原則為名，要求李納克暫時退出主持。
此舉不只引發民眾批評，節目的其他主持人也拒絕上鏡，導致接下來一週，《Match of the Day》面臨沒有主持人的窘境，讓原本的足球比賽講評只剩下球賽畫面。
經過一連串協調，如今BBC與李納克達成共識，在上週末重回主持台，並承諾檢討現行的社群規範內規。不過李納克在週日的節目中又再度「被噤聲」……這次是因為重感冒。
一週無主持人後，事情終於回歸「某種正常的狀態」
李納克因為個人推特發文而被BBC「下架」後，上週的《Match of the Day》沒有主持人或評論員，原本超過兩小時的節目時間也縮短到20分鐘。而在李納克回歸之後，也得到眾同事們的歡迎。
《衛報》報導，李納克的主持夥伴——也是前英格蘭傳奇前鋒薛瑞（Alan Shearer）表示：「我們很遺憾觀眾在上週末錯過了節目。這是一個對每個人都很困難的情況，一些在電視和廣播中真正傑出的人被置於不公平的境地……所以當事情回歸某種正常的狀態，我們又可以繼續談足球，這樣很好。」
在節目開始之前，李納克也在推特上分享了一張自己和薛瑞、里察德斯（Micah Richards）等主持夥伴在BBC攝影棚的照片，並寫稱「隊友（Teammates）」，還發了一張自己在球場的照片，標註「被允許只談足球的樂趣。」
BBC總監：言論自由和媒體中立是「一個艱難的平衡行為」
針對李納克從停播到回歸的爭議，BBC表示將在週一（3月20日）對其社群媒體規範進行獨立審查，「特別是針對像李納克那樣的自由工作者」。
2020年起，BBC開始推行所謂的「禁止美德表態」，要求BBC的從業相關人員不得在轉貼甚至按讚某些社群貼文——即使看來有天大道理——違反者會導致紀律處分，情況嚴重時甚至可能被停職，當時即引發軒然大波。
根據目前的BBC編輯規範，當個人將自己視為與BBC有關的一員，或是主要與BBC協作的節目製作人、編輯團隊、記者、主持人，他們在社群媒體上的活動就有可能毀壞BBC中立性，並傷害BBC形象。
而在BBC針對個人社群媒體使用的規範中，也提到員工不論是在工作或個人使用社群媒體時，都應該保持中立，從事新聞和時事報導的記者與高級主管行為則需更加謹慎。
上週，李納克針對英國政府新的移民政策發推批評，表示那是針對最脆弱的人群、難以言喻的殘酷政策，「使用的語言與30年代的德國沒有什麼不同。」
根據BBC整理，新的英國移民法規將包含下列規範：
- 被遣送出境者將無法返回英國或尋求英國公民身分
- 移民在被拘留的前28天內，無法獲得保釋或申請司法審查
- 由議會決定，設定每年透過「安全合法的途徑」安置難民的數量上限
- 內政大臣有責任拘留非法入境者並將他們遣返盧旺達或「安全的」第三國，此一規定將優先於申請庇護的權利
- 未成年人、不能乘坐飛機的人，或因被遣送回國可能面臨嚴重傷害的人，將可以推遲遣返
- 其他任何庇護申請將在遣返後，通過遠程聽證會審理
針對這一連串軒然大波，《BBC》引述李納克經紀人霍姆斯（Jon Holmes）的說法，認為李納克有權對這個議題發表意見，「他對難民和移民議題非常感興趣，而且他認為與BBC總監戴維（Tim Davie）有特別協議，可以在推特上發表有關言論。」
戴維則表示，他致力於監督BBC準則在自由工作人員身上的適用性，承認存在「灰色地帶」，並為員工、主持人和觀眾所經歷的「困難時期」道歉。戴維也將BBC對言論自由和媒體中立的承諾，描述為「一個艱難的平衡行為」。
雖然BBC已同意李納克回歸，但在上週日（3月19日）的足總盃八強戰轉播上，李納克又消失在鏡頭前面——但這次是因為重感冒。
在推特上，李納克發文表示「我真的被『噤聲』了……被一場重感冒。」節目上，曾為英格蘭女足出賽140場的知名球員史考特（Alex Scott）代替李納克接下主持棒。
據《BBC》報導，在週六的比賽轉播中，就能聽到李納克說話聲音不對勁，BBC Sports也在之後發文表示李納克的聲音在夜裡惡化，因此將有「陣容變更」。
新聞來源
- Alan Shearer talks of ‘difficult week’ as he and Gary Lineker return to MotD（Guardian）
- Match of the Day: 'Great to be here', says Lineker as he makes TV return（BBC）
- Gary Lineker is not presenting FA Cup coverage after losing his voice（BBC）
延伸閱讀
- 發推批評政府後被奪節目主持棒，BBC「私下也要中立」內規再次於英國炎上
- BBC新內規禁止員工在社群媒體隨意表態，輕則警誡、重則飯碗不保
- 丹麥、英國與盧安達洽談「移民轉送、庇護外包」，歐盟與人權團體批「不負責任也不道德」
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
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談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。