「發文罵政府」爭議落幕：李納克重回主持台，BBC承諾檢討社群內規

前英格蘭足球國家隊隊長，也是BBC長青足球節目《Match of the Day》的主持人李納克（Gary Lineker，港譯「連尼加」），兩週前由於在個人推特批評英國政府的難民政策，遭BBC以違反編輯指導原則為名，要求李納克暫時退出主持。

此舉不只引發民眾批評，節目的其他主持人也拒絕上鏡，導致接下來一週，《Match of the Day》面臨沒有主持人的窘境，讓原本的足球比賽講評只剩下球賽畫面。

經過一連串協調，如今BBC與李納克達成共識，在上週末重回主持台，並承諾檢討現行的社群規範內規。不過李納克在週日的節目中又再度「被噤聲」……這次是因為重感冒。

一週無主持人後，事情終於回歸「某種正常的狀態」

李納克因為個人推特發文而被BBC「下架」後，上週的《Match of the Day》沒有主持人或評論員，原本超過兩小時的節目時間也縮短到20分鐘。而在李納克回歸之後，也得到眾同事們的歡迎。

《衛報》報導，李納克的主持夥伴——也是前英格蘭傳奇前鋒薛瑞（Alan Shearer）表示：「我們很遺憾觀眾在上週末錯過了節目。這是一個對每個人都很困難的情況，一些在電視和廣播中真正傑出的人被置於不公平的境地……所以當事情回歸某種正常的狀態，我們又可以繼續談足球，這樣很好。」

在節目開始之前，李納克也在推特上分享了一張自己和薛瑞、里察德斯（Micah Richards）等主持夥伴在BBC攝影棚的照片，並寫稱「隊友（Teammates）」，還發了一張自己在球場的照片，標註「被允許只談足球的樂趣。」

BBC總監：言論自由和媒體中立是「一個艱難的平衡行為」

針對李納克從停播到回歸的爭議，BBC表示將在週一（3月20日）對其社群媒體規範進行獨立審查，「特別是針對像李納克那樣的自由工作者」。

2020年起，BBC開始推行所謂的「禁止美德表態」，要求BBC的從業相關人員不得在轉貼甚至按讚某些社群貼文——即使看來有天大道理——違反者會導致紀律處分，情況嚴重時甚至可能被停職，當時即引發軒然大波。

根據目前的BBC編輯規範，當個人將自己視為與BBC有關的一員，或是主要與BBC協作的節目製作人、編輯團隊、記者、主持人，他們在社群媒體上的活動就有可能毀壞BBC中立性，並傷害BBC形象。

而在BBC針對個人社群媒體使用的規範中，也提到員工不論是在工作或個人使用社群媒體時，都應該保持中立，從事新聞和時事報導的記者與高級主管行為則需更加謹慎。

上週，李納克針對英國政府新的移民政策發推批評，表示那是針對最脆弱的人群、難以言喻的殘酷政策，「使用的語言與30年代的德國沒有什麼不同。」

根據BBC整理，新的英國移民法規將包含下列規範： 被遣送出境者將無法返回英國或尋求英國公民身分

移民在被拘留的前28天內，無法獲得保釋或申請司法審查

由議會決定，設定每年透過「安全合法的途徑」安置難民的數量上限

內政大臣有責任拘留非法入境者並將他們遣返盧旺達或「安全的」第三國，此一規定將優先於申請庇護的權利

未成年人、不能乘坐飛機的人，或因被遣送回國可能面臨嚴重傷害的人，將可以推遲遣返

其他任何庇護申請將在遣返後，通過遠程聽證會審理

針對這一連串軒然大波，《BBC》引述李納克經紀人霍姆斯（Jon Holmes）的說法，認為李納克有權對這個議題發表意見，「他對難民和移民議題非常感興趣，而且他認為與BBC總監戴維（Tim Davie）有特別協議，可以在推特上發表有關言論。」

戴維則表示，他致力於監督BBC準則在自由工作人員身上的適用性，承認存在「灰色地帶」，並為員工、主持人和觀眾所經歷的「困難時期」道歉。戴維也將BBC對言論自由和媒體中立的承諾，描述為「一個艱難的平衡行為」。

Photo Credit: GettyImages BBC總監Tim Davie

雖然BBC已同意李納克回歸，但在上週日（3月19日）的足總盃八強戰轉播上，李納克又消失在鏡頭前面——但這次是因為重感冒。

在推特上，李納克發文表示「我真的被『噤聲』了……被一場重感冒。」節目上，曾為英格蘭女足出賽140場的知名球員史考特（Alex Scott）代替李納克接下主持棒。

據《BBC》報導，在週六的比賽轉播中，就能聽到李納克說話聲音不對勁，BBC Sports也在之後發文表示李納克的聲音在夜裡惡化，因此將有「陣容變更」。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航