聯合國剛通過的「公海條約」其實並不存在，也不保證能養護海洋生物多樣性
我們想讓你知道的是
「BBNJ協定」通過設立一個里程碑的歡欣鼓舞之後的下一步，以及「BBNJ協定」生效之前，台灣作為海洋的重度使用者，盤點現有的海洋利用方法與有關規範，填補法律真空，促進權益關係人與管轄機關間的對話，尋求且落實有效的海洋資源永續利用與養護措施，才是長久之計。
文：鍾蕙先（國立臺灣海洋大學海洋法政學士學位學程助理教授）
聯合國於本月（2023年3月）通過俗稱「公海條約」（The High Sea Treaty）的國際公約，消息一公告之後，各方無不歡欣鼓舞，尤其期許此條約能收海洋保護之效。
原因在於，海洋浩瀚無盡，孕育豐富的生物資源，調節人類居住的氣候環境，全球海洋活動之規則，建立在以1982年《聯合國海洋法公約》（United Nations Convention on the Law of the Sea, LOSC）為中心的法體系，但此體系未妥善涵蓋至孕育全球將近三分之二海洋生物資源與生態系統的國家管轄權外海域。
隨著全球漁捕活動興盛、海底掏金挖油鑽礦活動熱烈開展。正值全球海洋生物量與棲息地的退化與消失幾乎快要成為常態時，聯合國自2000年初召集專家學者政府代表研擬對策，直到41年後的今日，通過一部具法律約束力的多邊公約，以填補現有國際規範在海洋生物多樣性養護與永續利用之不足。
然而，這個廣泛被引用的詞彙——「公海條約」（The High Seas Treaty）其實並不存在，且新的公約也不保證海洋生物多樣性得以妥善利用與保育。
關於「BBNJ協定」之名稱
世界各國政府代表於2023年3月5日在聯合國紐約總部通過的，不叫做「公海條約」（The High Seas Treaty），而是「聯合國海洋法公約下國家管轄外區域海洋生物多樣性保育及永續利用協定」（Agreement under the United Nations Convention on the Law of the Sea on the conservation and sustainable use of marine biological diversity of areas beyond national jurisdiction），可以簡稱為「BBNJ協定」。
BBNJ協定看起來冗長又陌生的名稱，或許是為了加速大眾溝通的目的，國內外媒體與組織分別採用各種不同名稱如「公海條約」、「公海協議」、「全球海洋公約」等，來簡化此名稱。但，就算不提真正的《公海公約》早在1958年通過，且已做為存續將近半世紀的海洋法公約之公海規範基礎，上述常見的以加速溝通為名的簡稱，恐使資訊與知識有被錯誤傳遞的可能。
關於「BBNJ協定」之範圍
「公海」是BBNJ協定的管轄範圍嗎？以海洋法公約為中心的國際海洋遊戲規則裡，鄰海的國家稱為沿海國，沿海國的國家管轄權範圍，可向海延伸至多至200浬水域，大陸礁層則最多可延伸至350浬。
上述範圍外的海域，屬於國家管轄權外海域，水體的部分為「公海」，大陸礁層外緣的深海海底與海床稱為「區域」（the Area），現行國際法秩序下，此兩個海區在生物資源有關活動的機制相對鬆散，也較少處理除了漁業資源以外的生物多樣性。因此，2023年3月通過的「BBNJ協定」的法律範疇，即以國家管轄權外海域的生物多樣性為範圍，不只有「公海」，還包含「區域」。
關於「BBNJ協定」之目的
在2030年前保護30％的陸地及海洋的「30*30」倡議，是不是可以透過「BBNJ協定」達成了呢？
「BBNJ協定」目的在確保公海與區域的海洋生物資源能長期的保育與永續利用，透過有效的履行海洋法公約與相關的國際合作。該協定的做法，包含管理海洋生物基因、利用以區域為基礎的管理工具包含劃設海洋保護區、利用環境影響評估辨識有關活動對海洋環境的影響、重視海洋科技與科學的發展及其對決策的影響、透過能力建立與海洋科技轉移，讓不同發展程度的國家都能平等的在公海與區域內進行海洋國際合作。
從法條的角度來看，海洋保護區確實是「BBNJ協定」的重要一環，但是，不要忘記「BBNJ協定」只管國家管轄權外海域，且此協定隻字未提任何保護區目標，更遑論「30*30」。從實務的角度來看，「BBNJ協定」通過，使得未來公海劃設保護區得到法律基礎，且未來將建立締約方大會（Conference of the Parties, COP），作為處理BBNJ議題的大會，其任務之一在處理與海洋保護區建立及其有關的國際合作措施之決策，包含與有關的組織定期諮商討論。
惟，當在公海劃設海洋保護區提案進入多邊主義運作下的COP大會，未來可能面臨的挑戰不容小覷。
從保育的角度來看，「30*30」立意良好，或許可以透過目標催化出行動，但實質的有效管理，以及完善國家管轄權內海域的法制，才是保護區劃設後，能對生物多樣性產生正面幫助的關鍵行動。台灣海洋保護區數量，目前海洋保育署整理有關主管機關已劃設的保護區共計46處，且以領海範圍內為主。
對台灣來說，國際政治因素緊張下，我國國家管轄權內海域範圍僅公告領海範圍、專屬經濟海域未定。因此，在母數不明的情況下，保育區比例並非是個議題。
關於「BBNJ協定」之生效
國際法的通過不等於生效，「BBNJ協定」之生效日，是在收到第16份國家同意書後的120天。在此期間，涉及國家管轄權外海域生物多樣性永續利用與養護之現行規範仍是破碎甚至是真空狀態。
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。