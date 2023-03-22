中國分神介入中東與俄羅斯事務，自以為的兩手策略常常是左手打右手
我們想讓你知道的是
中國選擇在越來越不重要的地方牽制美國，這是個高明的策略嗎？美國會不顧一切結束在阿富汗的戰爭，從敘利亞撤兵，不願意派遣部隊介入烏克蘭戰事，就是要把全部的精力放在西太平洋上。中國反而分神去介入中東與俄羅斯的事務，實在不智。
文：王臻明
伊朗與伊拉克兩國曾在1980年到1988年間，爆發過長達八年的兩伊戰爭，這場恩怨的起因頗為複雜，暫且不談。只能說打到最後，雙方開始摧毀對方的油田、產油設施、輸油管與油輪，打算用毀滅對方經濟的方式，逼使敵手屈服。其中攻擊海上的油輪最為有效，因此這一階段也被稱為油輪戰爭。
伊朗因為控制了波斯灣上的荷姆茲海峽，所以在這場油輪戰爭中，取得極大優勢。畢竟荷姆茲海峽從古至今都是極為重要的戰略要地，扼守波斯灣，最窄處只有33.8公里，可供巨型油輪航行的深水航道，更只有3.2公里寬，是伊拉克油輪出海的必經之路，成為了伊朗封鎖伊拉克原油輸出的最佳地點。
美國為了保持伊拉克的原油輸出，避免另一次的經濟危機爆發，展開了「誠摯意志行動」（Operation Earnest Will），從1987年開始，派遣美軍艦艇護航伊拉克的油輪通過荷姆茲海峽，直到兩伊戰爭走向尾聲。在這期間，還曾展開多次的作戰行動，以反制伊朗的威脅或進行報復。
在兩伊戰爭結束後，伊朗與美國的關係仍不時處於緊張狀態，特別是伊朗發展核武器而遭到美國制裁後，雙方更不時針鋒相對。伊朗也多次揚言將再次封鎖荷姆茲海峽，美國也堅持不斷派遣艦艇通過，藉由執行自由航行任務，來突破伊朗的封鎖，雙方在荷姆茲海峽的攻防至今未歇，仍不時有零星衝突爆發。
有意思的是近來插入中東、中亞事務的強權，除了美、英、法、俄等國外，又多了一個中國，沙烏地阿拉伯與伊朗日前就在中國的斡旋下，決定恢復正式外交關係，被視為是中國成功將影響力擴展到這個地區。再加上中國發表了對於烏克蘭戰爭的和平建議，習近平訪俄時也可能提出新的停戰方案，可以看出中國正積極扮演和平使者的角色，以洗刷之前戰狼外交所引發的負面觀感。
不過中國介入這類國際事務，其實背後有一個警訊，可能是中國目前還沒有仔細思考過的。那就是中東與俄羅斯的戰略重要性，正在嚴重衰退，中國選擇踏入這個泥淖，並不是什麼聰明的外交手段。
俄羅斯侵略烏克蘭所造成的反噬，已經談過太多，不再贅述，但中東地區戰略重要性的下降，媒體討論的反而比較少，或許媒體不再將焦點放在這個世界上最重要的產油區，其實正說明了中東地區的情況。
畢竟所有人都能輕易發覺中東產油區的重要性下滑，因為在街上跑的油電車與純電車越來越多，過去全世界依賴石油才能運轉的情勢正在快速轉變。歐洲甚至決定要在2035年之後全面禁售汽油車，雖然別的國家並不一定會馬上跟進，但油電車或純電車成為主流，已是無法扭轉的趨勢。
其次是隨著提煉石油技術的突破，現在連過去難以開採的油砂與油頁岩，都能榨出油來，讓許多國家躍升為產油國。同時綠電的快速發展，也不斷取代傳統的發電廠，不少國家都將綠電列為戰略產業，積極推動，包括台灣在內。而科學家們也一直在尋找更安全、不用處理核廢料的核能發電方式，一旦未來有所突破，勢必讓傳統的石油產業走向末日。
即使今日的重工業與石化業仍然依賴石油，但石油的重要性正快速下降中，早已經是共識。許多人認為人類已經由石油時代走向晶片時代，並非誇大其詞。
在晶片時代，生產晶片的地區變得非常重要，雖然美國為了分散風險，希望將部份產能移到美國本土，但仍然無法取代目前台灣與韓國的地位。偏偏這兩個重要的晶片產區，都面臨了巨大的戰爭風險。韓國受到北韓的長期恫嚇，中國一直以來都不放棄以武力統一台灣，也讓全世界的晶片供應鏈受到威脅。
近幾年來，西太平洋的情勢快速升溫，美中關係陷入緊張，有許多人認為將嚴重影響未來半導體產業的發展。但是反過來說，是因為西太平洋的政治情勢不穩定才影響到半導體產業，還是晶片變得越來越重要，晶片產區已成為了兵家必爭之地，才加劇了美、中兩大強權的矛盾與競爭？
過去很多批評美國的說法，都認為美國會介入中東地區的事務，全是因為石油的關係，甚至嘲笑說只要有石油，美國人就會出現。這樣的說法雖然不盡公允，卻也不是無的放矢，畢竟石油是上個世紀最重要的戰略物資。
不過中東可不是因為美國的介入，才變成今日這種亂局。許多人往往天真的以為，在美國人介入中東事務之前，此地應該是和平穩定，人民幸福美滿，但這種幻想並不存在於真實世界裡。反而是為了維持穩定的石油生產，阻止戰爭爆發，釀成經濟危機，強權有動機維持這個地區的和平穩定。一旦石油世紀走向終結，強權的注意力不再放在這個地區，弱肉強食的規則將會再度主宰中東。
中國或許覺得在中東地區與俄羅斯玩弄外交手段，可以牽制美國，以化解目前被圍堵之勢。但問題在於美國圍堵中國的原因，除了大國的競爭外，更深沉的因素是地緣戰略重心的轉移，已從中東變到西太平洋，俄羅斯在烏克蘭的慘敗更讓俄羅斯被推向邊埵。
中國選擇在越來越不重要的地方牽制美國，這是個高明的策略嗎？美國之前會不顧一切結束在阿富汗的戰爭，從敘利亞撤兵，無論如何都不願意派遣部隊介入烏克蘭戰事，目的就是要把全部的精力放在西太平洋上，這甚至不是什麼陰謀，而是三番兩次公開說明的既定政策。中國反而分神去介入中東與俄羅斯的事務，實在不智。
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。