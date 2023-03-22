說是「學美國」結果像極了俄國：喬治亞推「外國代理人法案」為何惹怒民眾？
我們想讓你知道的是
「外國代理人法案」的魔力如此之強，俄羅斯充分享受了它的「好處」，就連喬治亞——這個本應是其宿敵的國家都要有樣學樣。但民主國家難道不能基於「防禦性民主」來打擊真正圖謀不軌的「外國代理人」嗎？這就需要談談應對「外國代理人」的方式了。
文：龔建偉（香港浸會大學文學碩士）
前些日子，喬治亞，這個地處南高加索的古老國度，吸引了許多世人的目光。很多人看到喬治亞這次抗議，第一反應可能是「看，這不是廣場革命時的烏克蘭嗎？」
的確，在視覺效果上，2023年的喬治亞確實會令人聯想到2014年的烏克蘭：無數舉著歐盟旗幟的平民在首都特比利西與全副武裝的防暴警察對抗，即使是水炮車也不能讓他們屈服……烏克蘭人通過廣場革命贏得了自由與未來，但緊接著便遭受了俄羅斯的入侵，喬治亞是否也會面臨同樣的命運？
大概不會，畢竟今昔的喬治亞和2014年的烏克蘭終究有些不同。
當年的烏克蘭人走上街頭是為了抗議政府的親俄政策，但如今的喬治亞執政黨「喬治亞之夢」看上去算是一個親歐的自由主義政黨，他們不但在此前多年的執政中進行了諸多改革且取得了良好成效，還在去年遞交了加入歐盟的申請書。喬治亞的抗議者走上街頭也並非因為政府打算同普亭站在一起（對於一個有近20%國土被俄羅斯佔領的國家而言，此舉無異於政治自殺），而是因為他們從政府身上看到了俄羅斯的影子。
這影子名為「外國代理人法案」，我相信，許多人對此不會感到陌生。但此類法案究竟意味著什麼，為什麼喬治亞人會對這份法案如此抗拒，民主國家又該如何應對「外國代理人」？對很多人來說，上述問題都亟需一份清晰的答案。
從飽受折磨到寂靜無聲：俄羅斯的「外國代理人」們
雖然時常念叨「境外勢力」的國家顯然不止俄羅斯一個，但俄羅斯的「外國代理人法案」可能是此類法案中最為著名的。
這份法案誕生於2012年，那時的俄羅斯雖談不上自由民主，但也沒多少人能想到這個國家會變成今天這般模樣。也正因此，當時的俄羅斯社會對此法案有頗多質疑，不但在議會內外均有政黨反對，就連俄羅斯總統下屬的人權委員會都認為這份法案「完全多餘，在法律上毫無意義」。但這畢竟是統一俄羅斯黨和普亭的意志，法案終究是通過了，俄羅斯的公民社會也開始一步步走向深淵。
起初，俄羅斯的反對派並未立刻迎來末日，著名的反對派阿列克謝·納瓦尼在次年仍被獲准參加莫斯科市長選舉，並且贏得了第二名的成績——從得票數來看，他的得票超過了第三、第四、第五和第六名的總和。俄羅斯的公民社會仍然保持活躍，根據俄羅斯官方的數據，每年僅有數十個非政府組織會被列入「外國代理人」名單當中，考慮到俄羅斯有超過四千家非政府組織會接受外國資金，這一比例並不算高。看起來「外國代理人法案」的效果十分有限，但事實果真如此嗎？
恐怕不然。
我們首先應該意識到一個問題，那就是俄羅斯的「外國代理人」定義相當模糊，只要一個組織接受外國資金並且從事「政治活動」，它就可以被「依法列入」外國代理人名冊當中。但問題在於，「政治活動」到底是什麼？即使是俄羅斯官方媒體和機構，也不得不承認「政治活動」根本是一個站不住腳的指控——俄羅斯檢察院和司法部列出了數十種「政治活動」，其中絕大多數根本都是牽強附會，從執行結果來看，非政府組織幾乎所有的活動都是「政治性」的。
質言之，俄羅斯的「外國代理人法案」讓幾乎所有接受外國資金的非政府組織陷入了「普遍違法」的窘境，俄羅斯官方則可藉此方便地「選擇性執法」。執法的依據並不在於你從事了政治活動（如前所述，幾乎所有非政府組織都在從事這種無所不包的「政治活動」），而是你從事了當局不喜歡的政治活動。每年將幾十家非政府組織列為「外國代理人」這一數字看似不多，但一旦被列入，對於這些組織而言便無異於滅頂之災。
根據歐洲委員會人權專員在2015年6月給出的報告，此時的俄羅斯有七十餘個非政府組織被標為「外國代理人」，其中至少二十個因此完全或者部分停止了活動。除直接打擊看不順眼的組織以外，此舉還可起到殺雞儆猴的效果，最終讓所有非政府組織都噤若寒蟬——要麼順應當局、配合當局，要麼成為「外國代理人」，沒有第三條路。
隨著時間推移，俄羅斯當局開始發現「外國代理人法案」尚有「改進空間」——此前的法案僅僅針對非政府組織，但只讓非政府組織閉嘴顯然還不夠。
2017年11月25日，普亭簽署了法案，讓接受外國資金的媒體也可獲得「外國代理人」的名號，獲得這一名號的媒體將不得不主動反復宣稱自己是「外國代理人」，否則他們將無法合法活動。你可能會好奇，不遵守「外國代理人法案」會有什麼後果，難道僅僅是被勒令暫停活動嗎？當然不是，早在「外國代理人法案」將媒體納入之前，便已有非政府組織的負責人因不遵守外國代理人法案而面臨刑事指控。
有此案例在前，又有多少人敢違抗這份起初被認為「完全多餘」的法案呢？
「外國代理人法案」的威能自此一發不可收拾，雖然修正案是針對「媒體」，但很快聰明的俄羅斯當局便宣布個人也可以是「媒體」——只要你向不限量的人分發材料（很明顯，在社群媒體發一條消息就算）且接受外國資金，你便是媒體，因而可以成為「外國代理人」了！
當然也有俄羅斯公民站出來抗議這種荒謬的「外國代理人」制度，但在普亭的高壓統治之下，這當然不會有什麼效果。終於，俄羅斯就這樣一步步走到了2022年的2月24日，俄羅斯的公民社會雖不能說已徹底消失，但他們的聲音已確實是幾乎聽不到了——十年的時間當中，有多少非政府組織和媒體因「外國代理人」的名頭而令一般俄羅斯人感到反感，最終消失在歷史長河中？又有多少非政府組織和媒體因畏懼「外國代理人」的標簽而反復自我審查，以免觸怒當局走上絕路？前者尚可計算，後者卻注定不得而知。
Tags：
當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。