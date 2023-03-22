2023/03/22,
歐洲

說是「學美國」結果像極了俄國：喬治亞推「外國代理人法案」為何惹怒民眾？

說是「學美國」結果像極了俄國：喬治亞推「外國代理人法案」為何惹怒民眾？
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我們想讓你知道的是

「外國代理人法案」的魔力如此之強，俄羅斯充分享受了它的「好處」，就連喬治亞——這個本應是其宿敵的國家都要有樣學樣。但民主國家難道不能基於「防禦性民主」來打擊真正圖謀不軌的「外國代理人」嗎？這就需要談談應對「外國代理人」的方式了。

文：龔建偉（香港浸會大學文學碩士）

前些日子，喬治亞，這個地處南高加索的古老國度，吸引了許多世人的目光。很多人看到喬治亞這次抗議，第一反應可能是「看，這不是廣場革命時的烏克蘭嗎？」

的確，在視覺效果上，2023年的喬治亞確實會令人聯想到2014年的烏克蘭：無數舉著歐盟旗幟的平民在首都特比利西與全副武裝的防暴警察對抗，即使是水炮車也不能讓他們屈服……烏克蘭人通過廣場革命贏得了自由與未來，但緊接著便遭受了俄羅斯的入侵，喬治亞是否也會面臨同樣的命運？

大概不會，畢竟今昔的喬治亞和2014年的烏克蘭終究有些不同。

當年的烏克蘭人走上街頭是為了抗議政府的親俄政策，但如今的喬治亞執政黨「喬治亞之夢」看上去算是一個親歐的自由主義政黨，他們不但在此前多年的執政中進行了諸多改革且取得了良好成效，還在去年遞交了加入歐盟的申請書。喬治亞的抗議者走上街頭也並非因為政府打算同普亭站在一起（對於一個有近20%國土被俄羅斯佔領的國家而言，此舉無異於政治自殺），而是因為他們從政府身上看到了俄羅斯的影子。

這影子名為「外國代理人法案」，我相信，許多人對此不會感到陌生。但此類法案究竟意味著什麼，為什麼喬治亞人會對這份法案如此抗拒，民主國家又該如何應對「外國代理人」？對很多人來說，上述問題都亟需一份清晰的答案。

從飽受折磨到寂靜無聲：俄羅斯的「外國代理人」們

雖然時常念叨「境外勢力」的國家顯然不止俄羅斯一個，但俄羅斯的「外國代理人法案」可能是此類法案中最為著名的。

這份法案誕生於2012年，那時的俄羅斯雖談不上自由民主，但也沒多少人能想到這個國家會變成今天這般模樣。也正因此，當時的俄羅斯社會對此法案有頗多質疑，不但在議會內外均有政黨反對，就連俄羅斯總統下屬的人權委員會都認為這份法案「完全多餘，在法律上毫無意義」。但這畢竟是統一俄羅斯黨和普亭的意志，法案終究是通過了，俄羅斯的公民社會也開始一步步走向深淵。

起初，俄羅斯的反對派並未立刻迎來末日，著名的反對派阿列克謝·納瓦尼在次年仍被獲准參加莫斯科市長選舉，並且贏得了第二名的成績——從得票數來看，他的得票超過了第三、第四、第五和第六名的總和。俄羅斯的公民社會仍然保持活躍，根據俄羅斯官方的數據，每年僅有數十個非政府組織會被列入「外國代理人」名單當中，考慮到俄羅斯有超過四千家非政府組織會接受外國資金，這一比例並不算高。看起來「外國代理人法案」的效果十分有限，但事實果真如此嗎？

恐怕不然。

我們首先應該意識到一個問題，那就是俄羅斯的「外國代理人」定義相當模糊，只要一個組織接受外國資金並且從事「政治活動」，它就可以被「依法列入」外國代理人名冊當中。但問題在於，「政治活動」到底是什麼？即使是俄羅斯官方媒體和機構，也不得不承認「政治活動」根本是一個站不住腳的指控——俄羅斯檢察院和司法部列出了數十種「政治活動」，其中絕大多數根本都是牽強附會，從執行結果來看，非政府組織幾乎所有的活動都是「政治性」的。

質言之，俄羅斯的「外國代理人法案」讓幾乎所有接受外國資金的非政府組織陷入了「普遍違法」的窘境，俄羅斯官方則可藉此方便地「選擇性執法」。執法的依據並不在於你從事了政治活動（如前所述，幾乎所有非政府組織都在從事這種無所不包的「政治活動」），而是你從事了當局不喜歡的政治活動。每年將幾十家非政府組織列為「外國代理人」這一數字看似不多，但一旦被列入，對於這些組織而言便無異於滅頂之災。

根據歐洲委員會人權專員在2015年6月給出的報告，此時的俄羅斯有七十餘個非政府組織被標為「外國代理人」，其中至少二十個因此完全或者部分停止了活動。除直接打擊看不順眼的組織以外，此舉還可起到殺雞儆猴的效果，最終讓所有非政府組織都噤若寒蟬——要麼順應當局、配合當局，要麼成為「外國代理人」，沒有第三條路。

隨著時間推移，俄羅斯當局開始發現「外國代理人法案」尚有「改進空間」——此前的法案僅僅針對非政府組織，但只讓非政府組織閉嘴顯然還不夠。

2017年11月25日，普亭簽署了法案，讓接受外國資金的媒體也可獲得「外國代理人」的名號，獲得這一名號的媒體將不得不主動反復宣稱自己是「外國代理人」，否則他們將無法合法活動。你可能會好奇，不遵守「外國代理人法案」會有什麼後果，難道僅僅是被勒令暫停活動嗎？當然不是，早在「外國代理人法案」將媒體納入之前，便已有非政府組織的負責人因不遵守外國代理人法案而面臨刑事指控。

有此案例在前，又有多少人敢違抗這份起初被認為「完全多餘」的法案呢？

「外國代理人法案」的威能自此一發不可收拾，雖然修正案是針對「媒體」，但很快聰明的俄羅斯當局便宣布個人也可以是「媒體」——只要你向不限量的人分發材料（很明顯，在社群媒體發一條消息就算）且接受外國資金，你便是媒體，因而可以成為「外國代理人」了！

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2017年在莫斯科的抗議人群

當然也有俄羅斯公民站出來抗議這種荒謬的「外國代理人」制度，但在普亭的高壓統治之下，這當然不會有什麼效果。終於，俄羅斯就這樣一步步走到了2022年的2月24日，俄羅斯的公民社會雖不能說已徹底消失，但他們的聲音已確實是幾乎聽不到了——十年的時間當中，有多少非政府組織和媒體因「外國代理人」的名頭而令一般俄羅斯人感到反感，最終消失在歷史長河中？又有多少非政府組織和媒體因畏懼「外國代理人」的標簽而反復自我審查，以免觸怒當局走上絕路？前者尚可計算，後者卻注定不得而知。


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