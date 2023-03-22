中共根本不在乎「黃埔」歷史，台灣退役軍人到底要赴中慶祝什麼？
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如果中共當局真的認為黃埔與抗戰，是屬於他本身與他本身領導下全體中國人民的歷史，就不應該受到與台灣還有美國的關係影響而忽視、遺忘甚至於破壞這些歷史。中共對黃埔與抗戰歷史的心態其實很明顯，就是純粹當統戰的工具使用。
最近台灣有人號召500名退役軍人前往中國大陸慶祝黃埔建軍99年，筆者透過內部渠道瞭解，這趟活動進行得並不順利，多數退役軍人還是忠於自己身上穿過的制服，選擇不參加。雖仍舊有極少數人不聽勸告，哪怕他們的行為可能嚴重影響到國民黨的選情，都還要前往大陸參加統戰活動，但這500人的數字可能還是要靠眷屬或者非相關的老百姓來湊才有可能湊齊。
退輔會主委馮世寬已經站了出來，強調目前共機騷擾台灣的次數有增無減，如果退役軍人還是堅持要去，只會令國人情何以堪。那為什麼要在今年6月去大陸紀念黃埔建軍99年呢？意義到底何在？據他們所言，是要到廣州祭拜黃花崗72烈士，並且向黃埔前輩們致敬後，再到全國各地憑弔抗戰陣亡的國軍英烈。
問題就在於，現在中共是否還在乎黃花崗、北伐以及抗戰的英烈？中共現在到底還把不把當年國民政府或者國軍在中國大陸的歷史視為統戰台灣人的工具？其實近期的發展來看，恐怕會令純粹想要憑弔歷史的退伍軍人們失望。首先是改革開放後，中共在廣州黃埔軍校遺址裡擺設出來統戰老黃埔的蔣介石老校長照片，據不久前到當地參觀的朋友回報已經全部被移除。
目前大概只有以政治部主任周恩來為代表的共產黨師生，還被廣州的黃埔軍校紀念館紀念著。現在這批台灣成長的退伍軍人去大陸參加活動，難道不是單純紀念過去勢不兩立的敵人嗎？事實上黃埔軍校只有第一期到第五期的畢業生，真的是從廣州的軍校原址畢業，而且自從國共在1927年分家以來，後來的黃埔軍校歷史也就沒有中共的份了。
北伐成功後，陸軍官校轉移到南京，後又因抗戰爆發播遷到成都。直到1950年來到台灣，以孫立人將軍在鳳山訓練的第四軍官訓練班為基礎重新建立陸軍官校，並延續自中國大陸的第24期開始重新招募新生。中共建立政權以後，黃埔一度在大陸成為禁忌，共軍的軍事列表裡也沒有所謂陸軍軍官學校存在，甚至還沒有延續過去黃埔軍校的期別，怎麼能說中共擁有黃埔正統呢？
中共迫害黃埔軍校生
1949年到1984年對留在大陸的黃埔軍校生而言，稱得上是35年的歷史黑暗期。連聶榮臻、葉劍英、劉伯承、徐向前以及林彪等後來加入中共陣營的黃埔師生，都逃不過毛澤東的政治整肅，甚至還死於非命。中華人民共和國的十大元帥都如此了，那些沒有在1949年前「醒悟」的黃埔軍校師生又能好到哪裡去呢？
下場大概不是被送到朝鮮當砲灰，就是被當成「反革命」給鎮壓掉了。而且有幸活著被當樣板養的，也只有如陳明仁等極少數當到高級將領的黃埔畢業生。數量更多的中低層幹部，只要被發現是老蔣的學生，下場必然是只有死路一條。就算僥倖活下來，也要面對生不如死的歧視，周邊的親朋好友也不敢來往，可以直接宣告「社會死亡」。大體而言在毛澤東執政的時代，「黃埔」兩字在大陸是絕對禁忌，不可能舉辦任何紀念活動。
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
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完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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