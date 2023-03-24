為什麼我支持圖書定價制？因為能讓最上游的「出版社」保有生存空間
我們想讓你知道的是
最近因為網路書店下殺折扣、賤賣圖書的事件，出版界吵得沸沸揚揚，關於「圖書定價制」的討論再次掀起波瀾，作者提出一點淺見希望跟大家討論。想看結論的話就是一句話：「我支持圖書定價制度。」至於為什麼呢？理由如下：
文：編笑編哭／B編
最近因為網路書店下殺折扣、賤賣圖書的事件，出版界吵得沸沸揚揚，關於「圖書定價制」的討論再次掀起波瀾，但我因為轉型成迷妹粉專（X），所以沒有發表太多意見。
只是今天早上突然想起，我曾在2018年寫過相關文章，如今重讀雖想自毀少作——當時的我到底哪來的膽量發表這些看法呢，原來過去的菜鳥出版人是如此充滿熱血。但既然這個議題再起，就不妨再將這篇文章挖出來看看。（但我也沒有要揭竿起義啦）
當然這幾年一定有人提出更多不同的看法，大家就相互參照，和氣討論。
2018.02.03 首次發表
2023.03.18 修訂再發
關於「圖書定價制」，提出一點淺見，希望跟大家討論看看。想看結論的話就是一句話：「我支持圖書定價制度。」由於目前實施定價制的國家，各國之間的規範亦有不同，實在很難用三言兩語談完，有興趣的粉絲可以參考這幾篇文章的整理，算是比較詳細的。
就我的理解（或我心中理想的制度），「定價制」是規範新書出版上市後，在某一特定期間，各種通路必須以「定價」或特定折扣銷售。其中當然還是有一些例外，例如學校團購、大量訂購等，保有一定的彈性。
過了新書檔期（假定是一年或三年之類），圖書的售價則不受定價制限制，通路得以自由訂定（畢竟出版社、經銷商跟通路都有庫存壓力啊）。另一方面，二手書或外版書不必受此規範。
我所預想的定價制目的，不只是最常聽到的（當然這個目的我也是樂見的），為了防止大型通路實行折扣戰術，進而壓縮到中小型通路或獨立書店的生存空間，既然各通路售價一致，讀者就不會因為大型通路折扣較低而轉往購買了。
這聽起來當然很理想，但人心叵測，阿桑心態的我，不免掂估一下讀者的荷包，非得要折扣的人或許撐過定價檔期，期待後來的特價；另一種人則索性不買，反正少看一本書也不會死（但出版業會死）。反對定價制的人，也有以此做為理由的。
但我姑且不論市場的變化，畢竟資本主義自由經濟的市場，如果是我一介草民就能言詮的話，那所有經濟學家都理光頭去山上修行好了。（2023年補充：還真的有經濟學家出家修行，還寫了一本《我可能錯了。》）
我想從出版成本去思考定價制的必要。
進入出版業之後，很常聽到一般人對「版稅10%」的反應是「怎麼這麼少？」且讓我簡單算給你聽，假設一本書的定價是100元，這樣直接換算成百分比比較方便，它從出版到通路的各類成本大體如下（以一本計算）：
➊ 出版社獲利和成本，包含人力、印刷、紙張、運輸、倉儲、折舊、廣告、行銷活動等成本：共40元
➋ 作者版稅10元（外版書的話，則有版權金及翻譯費，可能會超過10元，多餘部分併入➊之成本。）
➌ 經銷商獲利和人力、倉儲、運輸等成本共15元
➍ 通路獲利和人力、倉儲、撿貨等成本共15元
➎ 折扣20元（沒錯就是大家都熟悉的79折）
所以整體算下來讀者賺最多捏，而這只是大致的估算，視實際情況當然有可能消長，新書檔期過後折扣當然也會降低，但不要傻傻的以為都是出版社賺走，出版社供貨給經銷商及通路的折扣通常是5折左右，所以不消我說……
這樣的成本跟定價制有什麼關係呢？
當然有，當通路進行大量折扣（例如開預購、單書66折或任何79折以下的優惠時），通路也會希望出版社再降低折扣，好讓成本損益可以平均分攤，理由當然是折扣低，賣得多，有錢大家一起賺嘛。（但動動你的小腦袋瓜，真的是這樣嗎？）
但，人生終究是充滿這種BUT，我出版社印好一本書、給作者版稅，這些成本都是已支出的，遑論折舊跟賣不掉的書，堆在倉庫每天都在累積的成本，光是「把這本書印出來」，就已經支出一筆費用了，這筆費用，當然可能隨著書的暢銷而逐漸被稀釋掉，如果不暢銷呢？多半的書都是不暢銷的吧！當讀者、通路、經銷商要求的折扣越來越低時，在出版社成本不變的情況下，利益就會越來越薄，入行起薪也就幾乎凍漲了。
當然，通路跟經銷商也有經營上的困境，當讀者購書的管道越趨多元，不到一定折扣不願意花錢時，或因為低薪、通膨帶來的有限預算、未能及時被養成的閱讀習慣等因素，各種通路也只能不斷的降低售價來迎合讀者的需求。（但降了折扣後，買書的讀者真的就變多了嗎？這道題需要更多數據來佐證）
以上我說的都是現狀。
所以回到主題「定價制」，基於上述折扣戰的惡性循環，我認為「定價制」有其施行的必要，對我而言，定價制是為了保障出版社的生存空間，透過定價制，提高與通路、經銷商間的折扣（從五折變六折算是提高吧我邏輯好差），獲利變多了，出版社就能提高成本，無論是自製書，或是外版書的引進，或利用較高的版稅吸引優秀的作者等，都有更多的成本空間可以運用。
樂觀的是，（有良心的）出版社能進一步提高人事成本（白話文叫做幫員工加薪），讓文化產業不要再是薪資吊車尾的「沒錢途」的工作。至少，對我而言，編輯的薪水提高了，也會為公司多賣力一點吧？
總而言之，我期待定價制從源頭影響整個產業鏈，透過定價制或許能讓儲書市場的最上游「出版社」能保有生存空間。
（2023年補充：原本此處有延伸談退書制度，但我想重新思考一下，所以暫時先刪除了。）
Tags：
休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。