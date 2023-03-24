為什麼我支持圖書定價制？因為能讓最上游的「出版社」保有生存空間

文：編笑編哭／B編

最近因為網路書店下殺折扣、賤賣圖書的事件，出版界吵得沸沸揚揚，關於「圖書定價制」的討論再次掀起波瀾，但我因為轉型成迷妹粉專（X），所以沒有發表太多意見。

只是今天早上突然想起，我曾在2018年寫過相關文章，如今重讀雖想自毀少作——當時的我到底哪來的膽量發表這些看法呢，原來過去的菜鳥出版人是如此充滿熱血。但既然這個議題再起，就不妨再將這篇文章挖出來看看。（但我也沒有要揭竿起義啦）

當然這幾年一定有人提出更多不同的看法，大家就相互參照，和氣討論。

2018.02.03 首次發表

2023.03.18 修訂再發

關於「圖書定價制」，提出一點淺見，希望跟大家討論看看。想看結論的話就是一句話：「我支持圖書定價制度。」由於目前實施定價制的國家，各國之間的規範亦有不同，實在很難用三言兩語談完，有興趣的粉絲可以參考這幾篇文章的整理，算是比較詳細的。

就我的理解（或我心中理想的制度），「定價制」是規範新書出版上市後，在某一特定期間，各種通路必須以「定價」或特定折扣銷售。其中當然還是有一些例外，例如學校團購、大量訂購等，保有一定的彈性。

過了新書檔期（假定是一年或三年之類），圖書的售價則不受定價制限制，通路得以自由訂定（畢竟出版社、經銷商跟通路都有庫存壓力啊）。另一方面，二手書或外版書不必受此規範。

我所預想的定價制目的，不只是最常聽到的（當然這個目的我也是樂見的），為了防止大型通路實行折扣戰術，進而壓縮到中小型通路或獨立書店的生存空間，既然各通路售價一致，讀者就不會因為大型通路折扣較低而轉往購買了。

這聽起來當然很理想，但人心叵測，阿桑心態的我，不免掂估一下讀者的荷包，非得要折扣的人或許撐過定價檔期，期待後來的特價；另一種人則索性不買，反正少看一本書也不會死（但出版業會死）。反對定價制的人，也有以此做為理由的。

但我姑且不論市場的變化，畢竟資本主義自由經濟的市場，如果是我一介草民就能言詮的話，那所有經濟學家都理光頭去山上修行好了。（2023年補充：還真的有經濟學家出家修行，還寫了一本《我可能錯了。》）

我想從出版成本去思考定價制的必要。

進入出版業之後，很常聽到一般人對「版稅10%」的反應是「怎麼這麼少？」且讓我簡單算給你聽，假設一本書的定價是100元，這樣直接換算成百分比比較方便，它從出版到通路的各類成本大體如下（以一本計算）：

➊ 出版社獲利和成本，包含人力、印刷、紙張、運輸、倉儲、折舊、廣告、行銷活動等成本：共40元

➋ 作者版稅10元（外版書的話，則有版權金及翻譯費，可能會超過10元，多餘部分併入➊之成本。）

➌ 經銷商獲利和人力、倉儲、運輸等成本共15元

➍ 通路獲利和人力、倉儲、撿貨等成本共15元

➎ 折扣20元（沒錯就是大家都熟悉的79折）

所以整體算下來讀者賺最多捏，而這只是大致的估算，視實際情況當然有可能消長，新書檔期過後折扣當然也會降低，但不要傻傻的以為都是出版社賺走，出版社供貨給經銷商及通路的折扣通常是5折左右，所以不消我說……

這樣的成本跟定價制有什麼關係呢？

當然有，當通路進行大量折扣（例如開預購、單書66折或任何79折以下的優惠時），通路也會希望出版社再降低折扣，好讓成本損益可以平均分攤，理由當然是折扣低，賣得多，有錢大家一起賺嘛。（但動動你的小腦袋瓜，真的是這樣嗎？）

但，人生終究是充滿這種BUT，我出版社印好一本書、給作者版稅，這些成本都是已支出的，遑論折舊跟賣不掉的書，堆在倉庫每天都在累積的成本，光是「把這本書印出來」，就已經支出一筆費用了，這筆費用，當然可能隨著書的暢銷而逐漸被稀釋掉，如果不暢銷呢？多半的書都是不暢銷的吧！當讀者、通路、經銷商要求的折扣越來越低時，在出版社成本不變的情況下，利益就會越來越薄，入行起薪也就幾乎凍漲了。

當然，通路跟經銷商也有經營上的困境，當讀者購書的管道越趨多元，不到一定折扣不願意花錢時，或因為低薪、通膨帶來的有限預算、未能及時被養成的閱讀習慣等因素，各種通路也只能不斷的降低售價來迎合讀者的需求。（但降了折扣後，買書的讀者真的就變多了嗎？這道題需要更多數據來佐證）

以上我說的都是現狀。

所以回到主題「定價制」，基於上述折扣戰的惡性循環，我認為「定價制」有其施行的必要，對我而言，定價制是為了保障出版社的生存空間，透過定價制，提高與通路、經銷商間的折扣（從五折變六折算是提高吧我邏輯好差），獲利變多了，出版社就能提高成本，無論是自製書，或是外版書的引進，或利用較高的版稅吸引優秀的作者等，都有更多的成本空間可以運用。

樂觀的是，（有良心的）出版社能進一步提高人事成本（白話文叫做幫員工加薪），讓文化產業不要再是薪資吊車尾的「沒錢途」的工作。至少，對我而言，編輯的薪水提高了，也會為公司多賣力一點吧？

總而言之，我期待定價制從源頭影響整個產業鏈，透過定價制或許能讓儲書市場的最上游「出版社」能保有生存空間。

（2023年補充：原本此處有延伸談退書制度，但我想重新思考一下，所以暫時先刪除了。）