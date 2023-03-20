川普預告21日將被逮捕，呼籲支持者抗議聲援，幕僚憂國會山莊事件重演

結合《CNN》與《美聯社》報導，美國前總統川普（Donald Trump）因為涉嫌支付成人電影女星丹尼爾絲（Stormy Daniels）封口費，陷入調查風波。3月18日，川普在其社交平台Truth Social上發布貼文表示，他預計自己將在3月21日被逮捕。他也呼籲他的支持者，針對此事件發起抗議，為他聲援。若川普遭起訴及逮捕，他將成為美國歷史上第一名以刑事罪名被起訴的前總統。

雖然川普的團隊在他發文後表示，他們沒有收到任何來自檢察官的訊息，不過他們也預估，川普很快就會被起訴，並被迫參與自首與出庭的談判。《CNN》也指出，該事件的一名證人預計將在今（20）日出庭作證。

封口費事件始末

根據《美聯社》報導，2016年美國總統大選競選期間的最後幾週，川普前御用律師科恩（Michael Cohen）試圖收買丹尼爾絲，向她支付13萬美元，以換取其不公開川普在還是真人秀明星期間，與丹尼爾絲發生性關係的醜聞。

根據檢方的調查，該筆封口費是由科恩設立的空殼公司支付，隨即再由川普向白宮報帳，要回款項。法律專家表示，川普把科恩對丹尼爾絲的付款，登記為「法律費用」，這在美國相當於犯了「偽造商業紀錄罪」。

雖然川普否認發生過婚外情，指控丹尼爾絲的行為是勒索，也強調自己對封口費事件一無所知，然而，科恩已經承認，該付款違反了聯邦競選財務法，也表示自己是受川普指使，才會向丹尼爾絲支付封口費。

接下來會發生什麼事？

大陪審團完成調查

根據《BBC》報導，川普的前助手康威（Kellyanne Conway）、希克斯（Hope Hicks）和科恩目前已經向檢方提供了證據。最後一名證人也會在3月20日出庭，向陪審團提供更多證據，加速陪審團完成調查的進度。

檢察官決定是否起訴

調查一旦完成，陪審團將投票決定是否建議提出刑事指控。然而，他們的判決沒有拘束力。最終將由曼哈頓檢察官布拉格（Alvin Bragg）決定是否提出指控，以及提出何種指控，不過布拉格沒有提出指控的期限，可以無限期拖延。

川普可能在紐約出庭

美國歷任前總統過去從未被起訴，但川普的律師表示，川普將遵循正常程序。正常情況下，被告不是被捕，就是向當局自首。如果他們面臨更嚴重的重罪指控，他們將被戴上手銬，並被要求拍臉部照片和被採集指紋。在第一次聽證會之後，川普此類白領犯罪案件中的被告通常會被釋放，至下一次開庭才會再次被要求出席。

國會山莊事件是否會重演？

川普在3月18日的貼文中呼籲：「領先的共和黨候選人、美國前總統將於下週二（21日）遭到逮捕。抗議，把我們的國家奪回來！」

《CNN》報導指出，川普呼籲民眾抗議，以應對逮捕的手段，與他在2021年1月，其任內的最後幾天的行為相呼應。當時川普因為不滿2020年總統大選的結果，呼籲人民抗議，最終導致1月6日民眾對美國國會大廈的致命襲擊。

川普的許多顧問害怕他會重蹈覆徹，因此曾私下勸他不要號召抗議，擔心他的言論，可能會導致曼哈頓爆發大規模暴動，進而引發類似於2021年國會山莊事件的悲劇。

川普的親信向《CNN》透露消息表示，川普認為，自己將被起訴，是因為布拉格「討厭他」。面對可能的暴動，布拉格則在3月18日發布電子郵件告訴所有的員工，他不會容忍任何恐嚇他們辦公室或威脅紐約法治的企圖。

一名紐約執法部門的消息人士表示，他們正在採取觀望態度。雖然他們還不知道本周有多少人計劃在曼哈頓發起抗議，但官員們正在密切監測情勢，也會在3月20日於安全簡報中討論對策。

共和黨員：起訴川普是政治手段

結合《CNN》與《BBC》報導，眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和美國前副總統彭斯（Mike Pence）都公開反對任何針對川普的刑事起訴。

麥卡錫怒指：「這項調查是激進的地方檢察官濫用權力的行為」。彭斯則指出，曼哈頓的地方檢察官布拉格是一名民主黨人，他正在對川普進行「政治起訴」。彭斯補充：「曼哈頓地方檢察官認為，起訴川普是他的首要任務，這個行為是在告訴你關於這個國家激進左派的一切。」

針對川普呼籲民眾抗議的行為，彭斯表示，美國公民擁有「和平集會的憲法權利」——但也表示任何行動都必須以和平與合法的方式進行。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航