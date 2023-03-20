川普預告21日將被逮捕，呼籲支持者抗議聲援，幕僚憂國會山莊事件重演
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根據檢方的調查，該筆封口費是由科恩設立的空殼公司支付，隨即再由川普向白宮報帳，要回款項。法律專家表示，川普把科恩對丹尼爾絲的付款，登記為「法律費用」，這在美國相當於犯了「偽造商業紀錄罪」。科恩已經承認，該付款違反了聯邦競選財務法，也表示自己是受川普指使，才會向丹尼爾絲支付封口費。
結合《CNN》與《美聯社》報導，美國前總統川普（Donald Trump）因為涉嫌支付成人電影女星丹尼爾絲（Stormy Daniels）封口費，陷入調查風波。3月18日，川普在其社交平台Truth Social上發布貼文表示，他預計自己將在3月21日被逮捕。他也呼籲他的支持者，針對此事件發起抗議，為他聲援。若川普遭起訴及逮捕，他將成為美國歷史上第一名以刑事罪名被起訴的前總統。
雖然川普的團隊在他發文後表示，他們沒有收到任何來自檢察官的訊息，不過他們也預估，川普很快就會被起訴，並被迫參與自首與出庭的談判。《CNN》也指出，該事件的一名證人預計將在今（20）日出庭作證。
封口費事件始末
根據《美聯社》報導，2016年美國總統大選競選期間的最後幾週，川普前御用律師科恩（Michael Cohen）試圖收買丹尼爾絲，向她支付13萬美元，以換取其不公開川普在還是真人秀明星期間，與丹尼爾絲發生性關係的醜聞。
根據檢方的調查，該筆封口費是由科恩設立的空殼公司支付，隨即再由川普向白宮報帳，要回款項。法律專家表示，川普把科恩對丹尼爾絲的付款，登記為「法律費用」，這在美國相當於犯了「偽造商業紀錄罪」。
雖然川普否認發生過婚外情，指控丹尼爾絲的行為是勒索，也強調自己對封口費事件一無所知，然而，科恩已經承認，該付款違反了聯邦競選財務法，也表示自己是受川普指使，才會向丹尼爾絲支付封口費。
接下來會發生什麼事？
- 大陪審團完成調查
根據《BBC》報導，川普的前助手康威（Kellyanne Conway）、希克斯（Hope Hicks）和科恩目前已經向檢方提供了證據。最後一名證人也會在3月20日出庭，向陪審團提供更多證據，加速陪審團完成調查的進度。
- 檢察官決定是否起訴
調查一旦完成，陪審團將投票決定是否建議提出刑事指控。然而，他們的判決沒有拘束力。最終將由曼哈頓檢察官布拉格（Alvin Bragg）決定是否提出指控，以及提出何種指控，不過布拉格沒有提出指控的期限，可以無限期拖延。
- 川普可能在紐約出庭
美國歷任前總統過去從未被起訴，但川普的律師表示，川普將遵循正常程序。正常情況下，被告不是被捕，就是向當局自首。如果他們面臨更嚴重的重罪指控，他們將被戴上手銬，並被要求拍臉部照片和被採集指紋。在第一次聽證會之後，川普此類白領犯罪案件中的被告通常會被釋放，至下一次開庭才會再次被要求出席。
國會山莊事件是否會重演？
川普在3月18日的貼文中呼籲：「領先的共和黨候選人、美國前總統將於下週二（21日）遭到逮捕。抗議，把我們的國家奪回來！」
《CNN》報導指出，川普呼籲民眾抗議，以應對逮捕的手段，與他在2021年1月，其任內的最後幾天的行為相呼應。當時川普因為不滿2020年總統大選的結果，呼籲人民抗議，最終導致1月6日民眾對美國國會大廈的致命襲擊。
川普的許多顧問害怕他會重蹈覆徹，因此曾私下勸他不要號召抗議，擔心他的言論，可能會導致曼哈頓爆發大規模暴動，進而引發類似於2021年國會山莊事件的悲劇。
川普的親信向《CNN》透露消息表示，川普認為，自己將被起訴，是因為布拉格「討厭他」。面對可能的暴動，布拉格則在3月18日發布電子郵件告訴所有的員工，他不會容忍任何恐嚇他們辦公室或威脅紐約法治的企圖。
一名紐約執法部門的消息人士表示，他們正在採取觀望態度。雖然他們還不知道本周有多少人計劃在曼哈頓發起抗議，但官員們正在密切監測情勢，也會在3月20日於安全簡報中討論對策。
共和黨員：起訴川普是政治手段
結合《CNN》與《BBC》報導，眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和美國前副總統彭斯（Mike Pence）都公開反對任何針對川普的刑事起訴。
麥卡錫怒指：「這項調查是激進的地方檢察官濫用權力的行為」。彭斯則指出，曼哈頓的地方檢察官布拉格是一名民主黨人，他正在對川普進行「政治起訴」。彭斯補充：「曼哈頓地方檢察官認為，起訴川普是他的首要任務，這個行為是在告訴你關於這個國家激進左派的一切。」
針對川普呼籲民眾抗議的行為，彭斯表示，美國公民擁有「和平集會的憲法權利」——但也表示任何行動都必須以和平與合法的方式進行。
新聞來源
- Trump says he expects to be arrested Tuesday as New York law enforcement prepares for possible indictment（CNN）
- The New York hush-money probe of Donald Trump explained（AP News）
- Ex-US President Donald Trump expects to be arrested on Tuesday（BBC）
- ASSAULT ON DEMOCRACY：Paths to Insurrection（CNN）
- Prosecuting Donald Trump would be politically motivated, say Republicans（BBC）
- Mike Pence calls potential Trump indictment ‘not what the American people want to see’（CNN）
延伸閱讀
- 川普低估了成人片女星丹尼爾絲，最好別再犯同樣的錯
- 國會大廈暴動調查結果不利，外媒指川普有意7月宣布角逐2024美國總統大選力挽狂瀾
- 拜登私人辦公室發現副總統任內機密文件，司法部介入調查、川普揶揄「FBI何時出動？」
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
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三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。