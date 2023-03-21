奧斯卡影后楊紫瓊的得獎感言中，「give me a leg up」有什麼雙重意義？
我們想讓你知道的是
楊紫瓊在奧斯卡的致詞，其實暗藏玄機。楊紫瓊是武打明星，憑藉著俐落的身手在影壇打出一片天，因此說到腿（leg），會令人聯想到她的拳腳功夫。而香港又是她的武打生涯啟蒙之處，所以她說香港give me a leg up，不僅恰如其份，還會讓人的腦袋浮現出她的亮麗功夫身影。此外，說到腿（leg），又讓我想起楊紫瓊在拍李安《臥虎藏龍》的故事。
文：Ms.7
2023年第95屆奧斯卡金像獎，最佳女主角獎得主楊紫瓊（Michelle Yeoh）在發表得獎感言的時候，特別感謝了香港——開始她演藝生涯的第二個家，感謝香港讓她站在它的肩膀上，助她一臂之力，讓她今天能夠站在這裡（得獎）。
她是這麼說的：「to my extended home－Hong Kong where I started my career, thank you for letting me stand on your shoulders give me a leg up so that I could be here.」
give sb. a leg up：助某人一臂之力
to help someone to achieve something and become successful, especially by giving them an advantage that other people do not have.——Collins Dictionary
雖然英文是用「腿（leg）」來表達，中文說法卻是說：助某人「一臂」之力。
楊紫瓊是武打明星，憑藉著俐落的身手在影壇打出一片天，因此說到腿（leg），會令人聯想到她的拳腳功夫。而香港又是她的武打生涯啟蒙之處，所以她說香港give me a leg up，不僅恰如其份，還會讓人的腦袋中浮現出她的亮麗功夫身影。
說到腿（leg），讓我想起楊紫瓊在拍李安導演的《臥虎藏龍》影片時，曾經發生過的插曲。那時，她在院子裡拍的第一個動作戲就撕裂了前十字韌帶，必須去美國開刀治療，休息兩個月之後又再抱病回到拍攝現場。
她在拍最後一場戲，抱著周潤發告別的時候，其實她的腳還被木箱固定住，而且必須被吊得高高的，那個姿勢真的很可笑，但她當時內心是很激動的。同樣是leg up意義可是大不相同呢！
history in the making：歷史性的一刻
an event happening now that will be remembered in the future because it is very important.——Macmillan Dictionary
楊紫瓊在發表得獎感言的最後，特別感謝了美國影藝學院，她是這麼說的：「Thank you, to the Academy, this is history in the making.」
history in the making英文字典上的解釋是，現在發生的事件，未來將會被記得，因為它非常重要，也就是說這是歷史性的一刻。楊紫瓊是首位獲得奧斯卡最佳女主角奬的亞洲影人，她的得獎當然會名留青史，當然可以說是創造歷史，是奧斯卡金像獎歷史性的一刻。
And the Oscar goes to…：得獎的是…
最後要來聊一聊，我們最常在奧斯卡頒獎典禮聽到的話：「And the Oscar goes to…」
其實，奧斯卡金像獎在1989年之前，宣布得獎者時，製作單位的腳本寫的都是「And the winner is…」，但從1989年開始，製作單位為了減少競爭的火藥味，將腳本改成了：「And the Oscar goes to…」。
直到2010年，又被當年的製作人在奧斯卡演藝學院的同意下改回了「And the winner is…」，但是並不是一成不變的，今年就還是用「And the Oscar goes to…」。
基本上，尊重製作單位的想法，只要事先知會奧斯卡演藝學院，獲得首肯就行。
楊紫瓊奧斯卡最佳女主角金像獎得獎感言全文
Thank you, thank you. For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that ... dream big, and dreams do come true.
謝謝，謝謝。給今晚正在收看，外貌跟我相像的小男孩、小女孩們，這個獎是代表希望與可能性的燈塔。也是勇敢做大夢，夢想真的會成真的證據。
Ladies, don’t let anybody tell you : You are ever past your prime. Never give up.
女士們，永遠別讓任何人對你說：『你已經過了人生的巔峰期。』，永不放棄。
I wouldn’t be standing here tonight without the Daniels, without A24, without my amazing cast and crew, without everyone who was involved with “ Everything, Everywhere, All at once”.
如果沒有兩位導演（英文名字都是Daniel），沒有A24公司，沒有出色的卡司和劇組夥伴，我不會站在這兒。
I have to dedicate this to my mom, all the moms in the world, because they are really the superheroes and without them, none of us would be here tonight.
我想將這座獎獻給我的母親，獻給全世界的母親，因為她們才是真正的超級英雄。沒有她們，今晚沒有人能站在這裡。
She’s 84, I’m taking this home to her. She’s watching right now in Malaysia with my family and friends. I love you guys; I’m bring this home to you.
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、Chatbot 、ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。