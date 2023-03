奧斯卡影后楊紫瓊的得獎感言中，「give me a leg up」有什麼雙重意義？

文:Ms.7

2023年第95屆奧斯卡金像獎,最佳女主角獎得主楊紫瓊(Michelle Yeoh)在發表得獎感言的時候,特別感謝了香港——開始她演藝生涯的第二個家,感謝香港讓她站在它的肩膀上,助她一臂之力,讓她今天能夠站在這裡(得獎)。

她是這麼說的:「to my extended home-Hong Kong where I started my career, thank you for letting me stand on your shoulders give me a leg up so that I could be here.」

Photo Credit: GettyImages

give sb. a leg up:助某人一臂之力

to help someone to achieve something and become successful, especially by giving them an advantage that other people do not have.——Collins Dictionary

雖然英文是用「腿(leg)」來表達,中文說法卻是說:助某人「一臂」之力。

楊紫瓊是武打明星,憑藉著俐落的身手在影壇打出一片天,因此說到腿(leg),會令人聯想到她的拳腳功夫。而香港又是她的武打生涯啟蒙之處,所以她說香港give me a leg up,不僅恰如其份,還會讓人的腦袋中浮現出她的亮麗功夫身影。

說到腿(leg),讓我想起楊紫瓊在拍李安導演的《臥虎藏龍》影片時,曾經發生過的插曲。那時,她在院子裡拍的第一個動作戲就撕裂了前十字韌帶,必須去美國開刀治療,休息兩個月之後又再抱病回到拍攝現場。

她在拍最後一場戲,抱著周潤發告別的時候,其實她的腳還被木箱固定住,而且必須被吊得高高的,那個姿勢真的很可笑,但她當時內心是很激動的。同樣是leg up意義可是大不相同呢!

Photo Credit: GettyImages 楊紫瓊

history in the making:歷史性的一刻

an event happening now that will be remembered in the future because it is very important.——Macmillan Dictionary

楊紫瓊在發表得獎感言的最後,特別感謝了美國影藝學院,她是這麼說的:「Thank you, to the Academy, this is history in the making.」

history in the making英文字典上的解釋是,現在發生的事件,未來將會被記得,因為它非常重要,也就是說這是歷史性的一刻。楊紫瓊是首位獲得奧斯卡最佳女主角奬的亞洲影人,她的得獎當然會名留青史,當然可以說是創造歷史,是奧斯卡金像獎歷史性的一刻。

Photo Credit: GettyImages

And the Oscar goes to…:得獎的是…

最後要來聊一聊,我們最常在奧斯卡頒獎典禮聽到的話:「And the Oscar goes to…」

其實,奧斯卡金像獎在1989年之前,宣布得獎者時,製作單位的腳本寫的都是「And the winner is…」,但從1989年開始,製作單位為了減少競爭的火藥味,將腳本改成了:「And the Oscar goes to…」。

直到2010年,又被當年的製作人在奧斯卡演藝學院的同意下改回了「And the winner is…」,但是並不是一成不變的,今年就還是用「And the Oscar goes to…」。

基本上,尊重製作單位的想法,只要事先知會奧斯卡演藝學院,獲得首肯就行。

Photo Credit: GettyImages

楊紫瓊奧斯卡最佳女主角金像獎得獎感言全文

Thank you, thank you. For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that ... dream big, and dreams do come true.

謝謝,謝謝。給今晚正在收看,外貌跟我相像的小男孩、小女孩們,這個獎是代表希望與可能性的燈塔。也是勇敢做大夢,夢想真的會成真的證據。

Ladies, don’t let anybody tell you : You are ever past your prime. Never give up.

女士們,永遠別讓任何人對你說:『你已經過了人生的巔峰期。』,永不放棄。

I wouldn’t be standing here tonight without the Daniels, without A24, without my amazing cast and crew, without everyone who was involved with “ Everything, Everywhere, All at once”.

如果沒有兩位導演(英文名字都是Daniel),沒有A24公司,沒有出色的卡司和劇組夥伴,我不會站在這兒。

I have to dedicate this to my mom, all the moms in the world, because they are really the superheroes and without them, none of us would be here tonight.

我想將這座獎獻給我的母親,獻給全世界的母親,因為她們才是真正的超級英雄。沒有她們,今晚沒有人能站在這裡。

She’s 84, I’m taking this home to her. She’s watching right now in Malaysia with my family and friends. I love you guys; I’m bring this home to you.