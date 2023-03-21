2023/03/21,
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奧斯卡影后楊紫瓊的得獎感言中，「give me a leg up」有什麼雙重意義？

奧斯卡影后楊紫瓊的得獎感言中，「give me a leg up」有什麼雙重意義？
楊紫瓊｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

楊紫瓊在奧斯卡的致詞，其實暗藏玄機。楊紫瓊是武打明星，憑藉著俐落的身手在影壇打出一片天，因此說到腿（leg），會令人聯想到她的拳腳功夫。而香港又是她的武打生涯啟蒙之處，所以她說香港give me a leg up，不僅恰如其份，還會讓人的腦袋浮現出她的亮麗功夫身影。此外，說到腿（leg），又讓我想起楊紫瓊在拍李安《臥虎藏龍》的故事。

文：Ms.7

2023年第95屆奧斯卡金像獎，最佳女主角獎得主楊紫瓊（Michelle Yeoh）在發表得獎感言的時候，特別感謝了香港——開始她演藝生涯的第二個家，感謝香港讓她站在它的肩膀上，助她一臂之力，讓她今天能夠站在這裡（得獎）。

她是這麼說的：「to my extended home－Hong Kong where I started my career, thank you for letting me stand on your shoulders give me a leg up so that I could be here.」

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Photo Credit: GettyImages

give sb. a leg up：助某人一臂之力

to help someone to achieve something and become successful, especially by giving them an advantage that other people do not have.——Collins Dictionary

雖然英文是用「腿（leg）」來表達，中文說法卻是說：助某人「一臂」之力。

楊紫瓊是武打明星，憑藉著俐落的身手在影壇打出一片天，因此說到腿（leg），會令人聯想到她的拳腳功夫。而香港又是她的武打生涯啟蒙之處，所以她說香港give me a leg up，不僅恰如其份，還會讓人的腦袋中浮現出她的亮麗功夫身影。

說到腿（leg），讓我想起楊紫瓊在拍李安導演的《臥虎藏龍》影片時，曾經發生過的插曲。那時，她在院子裡拍的第一個動作戲就撕裂了前十字韌帶，必須去美國開刀治療，休息兩個月之後又再抱病回到拍攝現場。

她在拍最後一場戲，抱著周潤發告別的時候，其實她的腳還被木箱固定住，而且必須被吊得高高的，那個姿勢真的很可笑，但她當時內心是很激動的。同樣是leg up意義可是大不相同呢！

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楊紫瓊

history in the making：歷史性的一刻

an event happening now that will be remembered in the future because it is very important.——Macmillan Dictionary

楊紫瓊在發表得獎感言的最後，特別感謝了美國影藝學院，她是這麼說的：「Thank you, to the Academy, this is history in the making.」

history in the making英文字典上的解釋是，現在發生的事件，未來將會被記得，因為它非常重要，也就是說這是歷史性的一刻。楊紫瓊是首位獲得奧斯卡最佳女主角奬的亞洲影人，她的得獎當然會名留青史，當然可以說是創造歷史，是奧斯卡金像獎歷史性的一刻。

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And the Oscar goes to…：得獎的是…

最後要來聊一聊，我們最常在奧斯卡頒獎典禮聽到的話：「And the Oscar goes to…」

其實，奧斯卡金像獎在1989年之前，宣布得獎者時，製作單位的腳本寫的都是「And the winner is…」，但從1989年開始，製作單位為了減少競爭的火藥味，將腳本改成了：「And the Oscar goes to…」。

直到2010年，又被當年的製作人在奧斯卡演藝學院的同意下改回了「And the winner is…」，但是並不是一成不變的，今年就還是用「And the Oscar goes to…」。

基本上，尊重製作單位的想法，只要事先知會奧斯卡演藝學院，獲得首肯就行。

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Photo Credit: GettyImages

楊紫瓊奧斯卡最佳女主角金像獎得獎感言全文

Thank you, thank you. For all the little boys and girls who look like me watching tonight, this is a beacon of hope and possibilities. This is proof that ... dream big, and dreams do come true.

謝謝，謝謝。給今晚正在收看，外貌跟我相像的小男孩、小女孩們，這個獎是代表希望與可能性的燈塔。也是勇敢做大夢，夢想真的會成真的證據。

Ladies, don’t let anybody tell you : You are ever past your prime. Never give up.

女士們，永遠別讓任何人對你說：『你已經過了人生的巔峰期。』，永不放棄。

I wouldn’t be standing here tonight without the Daniels, without A24, without my amazing cast and crew, without everyone who was involved with “ Everything, Everywhere, All at once”.

如果沒有兩位導演（英文名字都是Daniel），沒有A24公司，沒有出色的卡司和劇組夥伴，我不會站在這兒。

I have to dedicate this to my mom, all the moms in the world, because they are really the superheroes and without them, none of us would be here tonight.

我想將這座獎獻給我的母親，獻給全世界的母親，因為她們才是真正的超級英雄。沒有她們，今晚沒有人能站在這裡。

She’s 84, I’m taking this home to her. She’s watching right now in Malaysia with my family and friends. I love you guys; I’m bring this home to you.


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