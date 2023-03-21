2023/03/21,
藝文

【圖表】BLACKPINK演唱會的黃牛票被炒多高？16.2%黃牛價超過原價的10倍

【圖表】BLACKPINK演唱會的黃牛票被炒多高？16.2%黃牛價超過原價的10倍

我們想讓你知道的是

韓國人氣女團BLACKPINK演唱會門票完售後，流入二手票券平台的票都被炒到多高？關鍵評論網分析二手票券平台後發現，BLACKPINK演唱會的黃牛票有16.2%超過原價10倍，最高甚至可賣到410.7倍。

韓國人氣女團BLACKPINK在高雄舉辦的「BORN PINK」世界巡迴演唱會甫落幕，不僅吸引大批歌迷蜂擁而至，此次搶票熱潮也再次引發民眾對黃牛票議題的關注。在BLACKPINK演唱會門票完售後，不論臉書社團、二手票券平台和活動當日場外皆出現轉售行為，而關鍵評論網分析二手票券平台後發現，二手票券平台中的BLACKPINK黃牛票有16.2%超過原價10倍，最高甚至可賣到410.7倍。

根據二手票券平台「viagogo」與「TIXINN go票亮」在2月27日販售的票券資料，BLACKPINK演唱會兩日的黃牛票共有7901張，且票價全都比原價高，總計約16.2%超過原價的10倍。在所有黃牛票中，近半數的票價集中於原價的1至4倍，其中落在原價1至2倍的約有9.5%，2至3倍的約有30.3%，3至4倍的則約11.5%。

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在所有票券資料中，最接近原價的黃牛票是5750元，只比4800元原價貴950元；與原價差最多的黃牛票則要價114萬9999萬，是2800元原價的410.7倍。而BLACKPINK此次演唱會最貴的「BORN PINK」特區座位原價就要8800元，在二手票券平台最高能賣到115萬，約為原價的130.7倍。

若想查詢BLACKPINK演唱會的黃牛票價位分佈，可以透過下方的互動式圖表進行探索。

票券轉售加價若超過10%，文化部擬罰5至30倍罰鍰

鑑於現有《社會秩序維護法》第64條第2項管制黃牛的效果有限，文化部於17日公告《文化創意產業發展法》修正草案，增訂第10條之1。按草案規定，未來轉賣或代購藝文表演票券的加價金額若超過原價10%，按票券張數，將處每張票券價格的5至30倍罰鍰。而若利用電腦等相關設備以虛偽資料或不當手段購得票券，以致損害購票公平性，將處1年以下有期徒刑，或科或併科新台幣100萬元以下罰金。

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核稿編輯：林奕甫


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