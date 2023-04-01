《九歌111年小說選》：廖鴻基〈雙魚、赤那鼻、桃花、食戒〉

文：廖鴻基

〈雙魚、赤那鼻、桃花、食戒〉

雙魚

阿固家客廳的水族缸裡，養了一條紅色的魚。

這條魚色澤特別豔紅，身長超過一尺，外形類似鯛魚，但阿固指著缸裡這條魚介紹給阿料認識時，特別說：「只是長得像，但他並不是一般鯛科魚類。」一邊介紹，他們兩人一邊走近缸邊，缸中這條體色如玫瑰豔紅的魚，緣著缸壁快速上下，甚至在缸面打出水花，看得出來，大概是想要索取食物，或者，是熱烈地想要阿固為他做什麼事吧。

「不是鯛魚，那是什麼魚呢？」

「雙魚。」阿固說明：「雙雙對對的『雙』。」

「明明只有單獨一條，為何取名『雙』？」

「他們習性是兩條一起，之前也都是兩條魚養在同一個缸子裡，但目前他在『情傷』狀況，還在療傷中，所以缸裡只剩下他孤獨一尾。」

「情傷？這麼說，是他的伴侶走了嗎？唉……」阿料嘆氣後頭低了一下像在默哀。「是走了，但不是你以為的『走了』，是背棄他、離開他的走了，或直接說，是跟其他魚跑了。」阿固手掌舉在唇邊特別壓低音量說：「他是被遺棄的一方。」

「愈聽愈迷糊欸，缸子裡不是只有他們兩條嗎？這情況下不可能有情敵、不可能有愛情競爭者，何況，總共就水族缸這樣的空間，即使他的伴侶不要他，又能跑哪裡去呢？」

「說來話長……」阿固停了兩秒鐘後繼續說：「唉，悲傷的事總是曲折離奇，難以說清楚，不是嗎？」

「就說說看嘛，這樣的環境下要讓雙魚變單魚，的確不容易說明白。」

「確實是這樣子的，那我就從頭講起。大約兩年多前的某一天晚上，我的一位漁夫朋友，送給我一條大約十公分長的粉紅色小魚，我就放這條魚在水族缸裡養，朋友也告訴我『雙魚』這名字。我問起魚名的緣由，他說……」

「對，跟我問你的問題一樣。」

「是，是這樣的，這魚所以稱『雙』，就是他會為你帶來另一條魚。」

「怎麼可能，難道已經在他肚子裡？」

「拜託，想太多了，又不是哺乳動物胎生，哈！哈！」阿固朗笑兩聲繼續說：「我跟你一樣好奇，於是就請教了送魚的朋友，如何『單魚變雙魚』。朋友教我，這條粉紅色小魚先養在缸子裡，餵他釋迦、西瓜或木瓜，養到他體長盈尺，體色變為豔紅，就是成熟了。」

「吃水果的魚，可從來沒聽過。」

「是這樣子的，我們一輩子中，沒聽說過的一定比聽說過的事占多數。確實是這樣子，漁夫朋友教我，這尾雙魚成熟後，就可以帶他去海邊，放他回海裡去。」

「放生？還回來嗎？」

「我在岸邊等了大約十五分鐘，這尾成熟的雙魚不僅游回岸邊，還叼著他的伴侶一起回來。他的另一半，體色跟體型跟他相當，竟然乖乖被他給叼回來。當然，這兩尾雙魚，我就一起帶回去缸子裡養著。」

「很恩愛嗎？」

「他們確實很恩愛，看了都讓人羨慕，缸子裡的這兩尾雙魚，他們最常呈現的樣態，就是彼此咬住對方的尾鰭，兩條魚盤成一面豔紅色的圓盤。」

「啊，多美的愛情，這不就合體而且圓滿成雙了嗎？」

「確實是，一切都怪我好奇和多事。看他們感情這麼好，我竟就起了這樣的念頭，想要來測試一下他們的愛情強度。因此，一起養而且恩愛了六個月後，我又帶他們回到海邊，想說，先放了舊有的那條雙魚，看他會不會像過去那樣，又去叼另一條回來。」

「結果呢？」

「結果他根本不願意游開，一直留在岸緣水邊，痴痴看著岸上攜帶式水族箱裡他的另一半。」

「足感心（tsiok kám-sim），那就別測試了吧！」

「不，當時我想，既然是測試，應該是雙向雙方都接受測試，他的伴侶也得試一下。我先收回不願須臾分離的原來這條，他們竟然在攜帶式水箱裡即刻又咬成圓滿的紅色圓盤，確實是人家說的，小別勝新婚。看他們恩愛如此，應該是沒問題的，他的另一半應該不需要再測試了，當下我腦子裡還閃過這樣的念頭。怪就怪我多事，還是動了好奇的詭念，想說，科學精神還是得測一下，實驗才算完整，而且就小放一下，又不會怎樣。」

「不會吧？」

「確實這樣，如何也想不到的事竟然就發生了，一放回水裡，他的愛侶竟然頭也不回，直接掉頭走掉，快速游開。」

「那怎麼辦，應該趕快放他下去追啊。」

「是啊，如你說的，我就是立刻這麼做了。」

「結果呢？」

「結果是，我在岸邊等了一個多鐘頭，他才回來。而且是獨自一尾回來。才一個鐘頭，也不曉得是經歷了怎樣的折騰，他的外貌明顯變得蒼老、變得憔悴，體色也從原來的豔紅轉為黯沉，像一朵枯萎的玫瑰。我知道，這情況下，若留他在水裡，死路一條。只好先帶他回來調養。也去請教了那位漁夫朋友，接下來該怎麼辦才好？

「『別緊張，』漁夫朋友勸我說：『繼續養他一、兩個月，當他恢復了豔紅體色，表示這場情傷已經療癒，再讓他回海裡去，他很快就會去叼另一條新的回來。』」

赤那鼻

「我跟你說，每次潛下赤那鼻下的岩礁海域，順著黑色礁塊潛游到九公尺深度時，在礁塊的轉角處，每次都能見到他。」喜歡潛水看魚的阿余，有次在餐廳巧遇阿料，即刻迎上來用急切的語調說起最近的潛水屢屢看見「他」的奇遇。

「別嚇人了，『他』是誰？」阿料問。

「 別緊張， 別緊張， 不是要說什麼潛水意外， 也不是要說水鬼的故事， 我要說的『他』，是一條魚，活生生的一條魚，這條魚身長約三尺，一身紅衣，很漂亮的一條魚。」

「到底誰緊張啊。」阿料抬一下眉心念了一句，然後慢慢回應說：「相信你要講的不是鬼故事，但看你說話的樣子和口氣，真的很像是看到鬼。」