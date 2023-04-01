《九歌111年小說選》：廖鴻基〈雙魚、赤那鼻、桃花、食戒〉
我們想讓你知道的是
111年度小說獎由廖鴻基以〈雙魚〉、〈赤那鼻〉、〈桃花〉、〈食戒〉獲得。海魚入夢，魚生與人生交織，變造成非現實的敘事，卻隱隱然指向對現實的諭示。篇幅短小卻意蘊豐富，呈現小說家打磨的精湛手藝。
文：廖鴻基
〈雙魚、赤那鼻、桃花、食戒〉
雙魚
阿固家客廳的水族缸裡，養了一條紅色的魚。
這條魚色澤特別豔紅，身長超過一尺，外形類似鯛魚，但阿固指著缸裡這條魚介紹給阿料認識時，特別說：「只是長得像，但他並不是一般鯛科魚類。」一邊介紹，他們兩人一邊走近缸邊，缸中這條體色如玫瑰豔紅的魚，緣著缸壁快速上下，甚至在缸面打出水花，看得出來，大概是想要索取食物，或者，是熱烈地想要阿固為他做什麼事吧。
「不是鯛魚，那是什麼魚呢？」
「雙魚。」阿固說明：「雙雙對對的『雙』。」
「明明只有單獨一條，為何取名『雙』？」
「他們習性是兩條一起，之前也都是兩條魚養在同一個缸子裡，但目前他在『情傷』狀況，還在療傷中，所以缸裡只剩下他孤獨一尾。」
「情傷？這麼說，是他的伴侶走了嗎？唉……」阿料嘆氣後頭低了一下像在默哀。「是走了，但不是你以為的『走了』，是背棄他、離開他的走了，或直接說，是跟其他魚跑了。」阿固手掌舉在唇邊特別壓低音量說：「他是被遺棄的一方。」
「愈聽愈迷糊欸，缸子裡不是只有他們兩條嗎？這情況下不可能有情敵、不可能有愛情競爭者，何況，總共就水族缸這樣的空間，即使他的伴侶不要他，又能跑哪裡去呢？」
「說來話長……」阿固停了兩秒鐘後繼續說：「唉，悲傷的事總是曲折離奇，難以說清楚，不是嗎？」
「就說說看嘛，這樣的環境下要讓雙魚變單魚，的確不容易說明白。」
「確實是這樣子的，那我就從頭講起。大約兩年多前的某一天晚上，我的一位漁夫朋友，送給我一條大約十公分長的粉紅色小魚，我就放這條魚在水族缸裡養，朋友也告訴我『雙魚』這名字。我問起魚名的緣由，他說……」
「對，跟我問你的問題一樣。」
「是，是這樣的，這魚所以稱『雙』，就是他會為你帶來另一條魚。」
「怎麼可能，難道已經在他肚子裡？」
「拜託，想太多了，又不是哺乳動物胎生，哈！哈！」阿固朗笑兩聲繼續說：「我跟你一樣好奇，於是就請教了送魚的朋友，如何『單魚變雙魚』。朋友教我，這條粉紅色小魚先養在缸子裡，餵他釋迦、西瓜或木瓜，養到他體長盈尺，體色變為豔紅，就是成熟了。」
「吃水果的魚，可從來沒聽過。」
「是這樣子的，我們一輩子中，沒聽說過的一定比聽說過的事占多數。確實是這樣子，漁夫朋友教我，這尾雙魚成熟後，就可以帶他去海邊，放他回海裡去。」
「放生？還回來嗎？」
「我在岸邊等了大約十五分鐘，這尾成熟的雙魚不僅游回岸邊，還叼著他的伴侶一起回來。他的另一半，體色跟體型跟他相當，竟然乖乖被他給叼回來。當然，這兩尾雙魚，我就一起帶回去缸子裡養著。」
「很恩愛嗎？」
「他們確實很恩愛，看了都讓人羨慕，缸子裡的這兩尾雙魚，他們最常呈現的樣態，就是彼此咬住對方的尾鰭，兩條魚盤成一面豔紅色的圓盤。」
「啊，多美的愛情，這不就合體而且圓滿成雙了嗎？」
「確實是，一切都怪我好奇和多事。看他們感情這麼好，我竟就起了這樣的念頭，想要來測試一下他們的愛情強度。因此，一起養而且恩愛了六個月後，我又帶他們回到海邊，想說，先放了舊有的那條雙魚，看他會不會像過去那樣，又去叼另一條回來。」
「結果呢？」
「結果他根本不願意游開，一直留在岸緣水邊，痴痴看著岸上攜帶式水族箱裡他的另一半。」
「足感心（tsiok kám-sim），那就別測試了吧！」
「不，當時我想，既然是測試，應該是雙向雙方都接受測試，他的伴侶也得試一下。我先收回不願須臾分離的原來這條，他們竟然在攜帶式水箱裡即刻又咬成圓滿的紅色圓盤，確實是人家說的，小別勝新婚。看他們恩愛如此，應該是沒問題的，他的另一半應該不需要再測試了，當下我腦子裡還閃過這樣的念頭。怪就怪我多事，還是動了好奇的詭念，想說，科學精神還是得測一下，實驗才算完整，而且就小放一下，又不會怎樣。」
「不會吧？」
「確實這樣，如何也想不到的事竟然就發生了，一放回水裡，他的愛侶竟然頭也不回，直接掉頭走掉，快速游開。」
「那怎麼辦，應該趕快放他下去追啊。」
「是啊，如你說的，我就是立刻這麼做了。」
「結果呢？」
「結果是，我在岸邊等了一個多鐘頭，他才回來。而且是獨自一尾回來。才一個鐘頭，也不曉得是經歷了怎樣的折騰，他的外貌明顯變得蒼老、變得憔悴，體色也從原來的豔紅轉為黯沉，像一朵枯萎的玫瑰。我知道，這情況下，若留他在水裡，死路一條。只好先帶他回來調養。也去請教了那位漁夫朋友，接下來該怎麼辦才好？
「『別緊張，』漁夫朋友勸我說：『繼續養他一、兩個月，當他恢復了豔紅體色，表示這場情傷已經療癒，再讓他回海裡去，他很快就會去叼另一條新的回來。』」
赤那鼻
「我跟你說，每次潛下赤那鼻下的岩礁海域，順著黑色礁塊潛游到九公尺深度時，在礁塊的轉角處，每次都能見到他。」喜歡潛水看魚的阿余，有次在餐廳巧遇阿料，即刻迎上來用急切的語調說起最近的潛水屢屢看見「他」的奇遇。
「別嚇人了，『他』是誰？」阿料問。
「 別緊張， 別緊張， 不是要說什麼潛水意外， 也不是要說水鬼的故事， 我要說的『他』，是一條魚，活生生的一條魚，這條魚身長約三尺，一身紅衣，很漂亮的一條魚。」
「到底誰緊張啊。」阿料抬一下眉心念了一句，然後慢慢回應說：「相信你要講的不是鬼故事，但看你說話的樣子和口氣，真的很像是看到鬼。」
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。