Netflix紀錄片《以神之名》：如果我們只著重痛罵教主的罪行，就使問題僅停留在了表層
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純就觀影體驗來說，Netflix紀錄片《以神之名》的分數，大概全部都點給內容本身的社會價值了。在錄音、檔案文件與照片的呈現上，除了質感不甚佳，風格也大相迥異，看起來彷彿是套用某些免費APP的模板。在故事的呈現上，除了時間軸毫無章法、正倒敘夾雜，不斷破壞情緒堆疊外，更不明所以地重播相同片段。看不出任何章法或意義，整體而言其實與「引人入勝」沾不上邊。
文：Everly
邪教是一種緊緊交纏於社會與經濟的議題，從政教結構、貧富階級、資訊落差、焦慮疏離到自我認同，如果我們只著重痛罵教主的罪行有多麼人神共憤，深怕別人不知自己對之多麼不齒，同時就使問題僅停留在了表層。
一個鄭明析被抓了，還會有下一個鄭明析。我們所能做的，或許是更進一步地去解讀那些別人希望我們看到的，以及挖掘那些他們希望我們不要看到的。
從被害到加害
「教會的姊姊們已經提前跟我說老師會做健康檢查，如果老師做這一類的事，千萬不要被嚇到。
她們說這是在幫我治病，所以當時我覺得很感激。
報告者，聽起來就像是科幻電影中，某種神祕而不帶情感的角色。只是攝理教的報告者並非虛構，更是整個性犯罪結構中的關鍵角色。
報告者都是女性，她們挑選同樣外貌出色的女孩，向她們傳教、替她們拍攝寫真和影片，最後帶著她們到鄭明析的房間。報告者在房門外等待，直到鄭明析侵犯完那些女孩。
她知道裡面發生的所有事情，我能從她的眼神看出她知道。然後她說恭喜我，恭喜我成為新娘。
除了性侵，各類犯罪其實都不乏這種，由被害人轉變為加害人的案例──諸如綁架、詐欺，被監禁的人質或戰俘等等。最著名的解釋，就是由自我防衛機制所致的斯德哥爾摩症候群。
然而，在攝理教的案例中，這些女性因為幫助的行為被賦權，她們也會努力去爭取這樣權力；更有甚者，透過片中報告者的自白，當她們感受到自己不再那麼受寵了，就會更努力地替鄭明析尋找其他目標。當她們成功找到鄭明析喜歡的女孩，就有機會再次被「臨幸」。
單憑所謂的認知失調，並無法直接幫這些加害者解套；她們明確地認知自己是在幫助犯罪，更成為犯罪／權力結構下受益的一份子。在權力稀缺的情況下，報告者成為默許、鞏固，甚至一手建立起加害者體系的一方。
性暴力源自於權力關係，是以我們不能單從生理構造來解讀種種壓迫與不平等。很可惜的是，即便以「宗教」為出發點，紀錄片《以神之名：信仰的背叛》也未能完全擺脫「男性強暴女性」的犯罪，比起性別互換，更接近權力壓迫、更值得非難的性別窠臼。
同樣利用權勢或強制性交，有五位以上的女性受害者出面（或不露面）指證鄭明析，語音顫抖、形象鮮明，場景歷歷在目，其中不乏外國裔的學生，藉以塑造他「打擊範圍」之廣。
反之，在金己順的部分，卻未曾出現任何一位被她性侵過的男性受害者，只用他人轉述「聽到房間裡傳來一些奇奇怪怪的聲音」簡單帶過。導演似乎是預設男性被強暴的情節較無法引發共鳴與憤怒，或是較女生被性侵來的無所謂、不值得耗費太多篇幅？
「沒事，別擔心」我就是這樣說的。我的行為就像之前那些教會姊姊一樣，就像姊姊一樣，沒把這當一回事，我也這麼做了。
回到「報告者」的矛盾處境，這種從被害人轉變為加害人的行為模式該如何評價，始終無從定論。而在極力渲染「受害人鼓起勇氣揭露教主犯行」的氛圍下，我想大概也沒人膽敢指出這些「報告者」同樣該被追究責任的想法。
在「嬰兒花園」中，年僅5歲就被教主金己順號令教徒，毆打及虐待致死的崔樂鬼，同樣是被媽媽帶到「花園」裡一起生活。她在紀錄片中聲淚俱下，無法克制悲痛地狂打自己耳光。不知怎地，看著那張紅腫的臉龐，卻也浮現了她當初放任、旁觀自己的血肉被綁在豬圈、餵食豬糞，卻仍堅定信仰、堅信他被撒旦附身的表情，與如今的悔恨同樣強烈。
讓人膽戰、讓人心痛，卻無法有絲毫的同情。
教主的教主
二樓的主控室是負責節目播出的地方，專業人士才會知道要去那裏才能夠阻止節目播出。主控室當時是國家安全設施，所以做了很多保安措施。當時會有人從裡面確認誰要進門，然後才會幫忙開門。他們居然破壞了那扇門衝進去，這點我也真的很不能理解。〈EP7. 成為萬民之神的那個男人〉
她說「樂鬼走了，他死了。我全部都已經安排好了，照我說的去做就好」。我去了首爾上溪洞的基督教醫院，找那裏的院長。他跟我說「在這裡簽名就好」。
醫生已經把表格都填好了，他說「樂鬼是死於心肌梗塞，樂鬼很明顯是死於心肌梗塞」。我簽了。被打死的孩子，死因卻是心肌梗塞，而我簽名同意這件事。〈EP6. 死亡嬰兒花園〉
紀錄片中如實呈現了這些證詞，卻也未再多加著墨。是為保證詞完整性、是隱晦暗示、或是無法往下查、不敢查、查不到？
一個邪教教主，能有多大能耐，號召信徒攻破韓國三大電視台之一MBC的主控台、號令醫院院長偽造幼童的死亡證明？邪教教主在雙手無數次沾染鮮血下，卻能一次次因罪證不足逃過法網外，還得以在國際通緝加上護照失效的情況下，穿越邊境流亡海外（與此同時仍不間斷的犯罪），都讓人感受到幕後有股更龐大而危險的力量，有組織、有計畫地促成了目標的達成。
信仰的狂熱能激起多少激情是一回事，宗教活動所牽扯金流與人力調度，絕非單純「信仰」得以達成。鄭明析於中國被捕後，反攝理教成員與其家人紛紛遭到恐嚇與死亡威脅，在家中、在車上被不知名人士突襲、毆打致幾近死亡。
他們的住所被裝設監聽器，姓名、身分證字號、地址、車牌號碼……等私人資訊，全被詳細記載在其後搜扣到的筆記本上，再再無法讓人相信背後並非有目的性的勢力在操縱一切，而是單憑一群相信鄭明析是彌賽亞的烏合之眾，為了復仇所為的犯行。
初次現場調查時做的不夠仔細，當時的政府希望可以盡快結束這一切，他們不希望事情太複雜，所以沒做任何努力，去證明五大洋事件是殺人案。
檢調一直稱她為「教主」這是為了趕快結束這整起事件，所以才會叫她是「五大洋教主朴順子」來帶過整件事。其實根本就沒有「五大洋教」這個東西。〈Ep4. 五大洋、上帝與32具屍體〉
對於隱藏在宗教背後的勢力，第4集的〈五大洋〉已有以本劇而言算是最明顯的「暗示」：領導人朴順子實際上是「救援派」的信徒。她憑藉自己營造的善良假象來舉債，實際上將巨額借款都交給了救援派的創立者俞炳彥。俞炳彥是韓國數家知名企業與集團的經營者，其中包含了清海鎮海運公司。
在2014年沉沒，引發國際震驚的世越號，便是屬於青海鎮海運公司所有。
關於世越號事件，最不乏的就是政府與其說救援不力，不如說幾乎「見死不救」的荒謬應對。關於此又有更多的揣測，其中包含了世越號上的學生，本身就是某些極具影響力之人用來「獻祭」的祭品。
當然，上述的只是傳聞，惟剖析朴順子的真實身份與角色後，更可以看出這些邪教教主充其量也只是幌子，只是替財團或政府轉移焦點、打掩護、背黑鍋的工具人罷了。而當外界越是聚焦在特定宗教／教主有多「邪」，恰反映了這種障眼法有多成功。
目前韓國唱片最大通路之一新娜拉，便是由朴順子所設立（신나라意譯為「神之國度」）。在紀錄片播出後，台灣消費者也紛紛號召抵制新娜拉，或要求唱片行註明唱片來源。「每一次消費，都是在為想要的生活投票」，在驚覺自己無形之中助長了犯罪勢力，大家似乎更深刻體會到這個道理。
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。