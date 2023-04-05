蛋雞越養越多，產蛋率卻落後國際，立委呼籲淘汰格子籠轉型友善飼養
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林淑芬指出，台灣蛋雞產蛋率僅52%，遠低於義大利（82%）、德國（72%）、法國（67%） 及英國（65%）等歐洲國家，原因是台灣有八成雞蛋仍來自傳統格子籠雞，母雞疫病抵抗力低，經常爆發傳染病，也容易因炎熱或日夜溫差等因素影響產能。
環境資訊中心記者 廖禹婷報導
立法院司法及法制、經濟委員會聯席會議3月15日併案審查農業部組織法等案，農委會主管陳吉仲、副主委陳駿季列席報告並備質詢。
針對近來的缺蛋問題，農委會表示4月可望紓解。立委除了要求儘速提高雞蛋進口量，也指出我國產蛋率低落，世界各國平均每隻蛋雞年產202顆蛋，台灣僅有190顆。立委林淑芬要求農委會三個月內提出友善飼養轉型計畫，淘汰集約式飼養、易爆發傳染病的格子籠。
蛋蛋危機延燒，本月底進口500萬顆蛋
近來缺蛋議題延燒，外界十分關心何時舒緩。陳吉仲會前聯訪時表示，氣溫回升且禽流感控制得宜，加上月底將進口500萬顆蛋，預計4月缺蛋情況就可紓緩，上週五也已開放美國、澳洲、日本、巴西、土耳其、泰國、菲律賓及馬來西亞等八個專案進口國家。
行政院將迎來第二階段組改，未來農委會也將升格為農業部。昨日質詢時，國民黨立委曾銘宗劈頭就問「什麼時候可以不缺蛋」。陳吉仲回覆，國內產能正在恢復，對蛋雞需求強大，3月飼料使用量增加，除了月底500萬顆雞蛋，4月將會有更多進口量國內，產量回穩應該會在5、6月。
民進黨立委吳琪銘也提問，是否還能持續增加進口量，陳駿季則說，進口當然越多越好，除開放專案進口國家，昨日也與超商量販店、進出口商開會，希望擴大國外採購來源，超商量販店也可自行國外採購，多管齊下彌補需求量。
格子籠飼養「強迫換羽」，立委批：蛋雞越養越多，產蛋率落後國際
在缺蛋潮下，有立委點出台灣蛋雞產能不佳的隱憂。3月14日林淑芬與台灣動物社會研究會（簡稱動社）共同召開記者會指出，歷來只要缺蛋，農委會便鼓勵農民為母雞「強迫換羽」，實施限水及禁食1至2週，加速母雞換羽代謝，以延長產蛋期限。然而，遭強迫換羽的蛋雞死亡率高達2至3成。動社呼籲，台灣蛋雞產業應盡快跟進國際友善飼養趨勢，否則未來缺蛋仍會發生。
至於缺蛋是否因為缺雞？動社指出，台灣蛋雞數量與人口比為1.84：1，飼養量其實高於許多國家。2016年蛋雞在養量3927萬隻，2021年提升至4387萬隻。在蛋雞越養越多的情況下，產蛋率卻落後國際。根據聯合國糧農組織（FAO）2021年的統計，世界各國平均每隻蛋雞年產202顆蛋，台灣僅有190顆。
昨日質詢時林淑芬指出，台灣蛋雞產蛋率僅52%，遠低於義大利（82%）、德國（72%）、法國（67%） 及英國（65%）等歐洲國家，原因是台灣有八成雞蛋仍來自傳統格子籠雞。
林淑芬說，格子籠母雞疫病抵抗力低，經常爆發傳染病，也容易因炎熱或日夜溫差等因素影響產能。他要求農委會三個月內提出十年蛋雞產業轉型計畫，檢討畜禽登記管理辦法等相關法規，為蛋農排除畜牧業硬體升級的障礙，並訂出友善飼養的示範場域，輔導蛋農全面轉型友善生產。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
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（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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