蛋雞越養越多，產蛋率卻落後國際，立委呼籲淘汰格子籠轉型友善飼養

環境資訊中心記者 廖禹婷報導

立法院司法及法制、經濟委員會聯席會議3月15日併案審查農業部組織法等案，農委會主管陳吉仲、副主委陳駿季列席報告並備質詢。

針對近來的缺蛋問題，農委會表示4月可望紓解。立委除了要求儘速提高雞蛋進口量，也指出我國產蛋率低落，世界各國平均每隻蛋雞年產202顆蛋，台灣僅有190顆。立委林淑芬要求農委會三個月內提出友善飼養轉型計畫，淘汰集約式飼養、易爆發傳染病的格子籠。

蛋蛋危機延燒，本月底進口500萬顆蛋

近來缺蛋議題延燒，外界十分關心何時舒緩。陳吉仲會前聯訪時表示，氣溫回升且禽流感控制得宜，加上月底將進口500萬顆蛋，預計4月缺蛋情況就可紓緩，上週五也已開放美國、澳洲、日本、巴西、土耳其、泰國、菲律賓及馬來西亞等八個專案進口國家。

行政院將迎來第二階段組改，未來農委會也將升格為農業部。昨日質詢時，國民黨立委曾銘宗劈頭就問「什麼時候可以不缺蛋」。陳吉仲回覆，國內產能正在恢復，對蛋雞需求強大，3月飼料使用量增加，除了月底500萬顆雞蛋，4月將會有更多進口量國內，產量回穩應該會在5、6月。

民進黨立委吳琪銘也提問，是否還能持續增加進口量，陳駿季則說，進口當然越多越好，除開放專案進口國家，昨日也與超商量販店、進出口商開會，希望擴大國外採購來源，超商量販店也可自行國外採購，多管齊下彌補需求量。

Photo Credit: 環境資訊中心 / 廖禹婷 近來蛋荒議題延燒，有立委認為應從根本改善我國蛋雞產能低落的問題

格子籠飼養「強迫換羽」，立委批：蛋雞越養越多，產蛋率落後國際

在缺蛋潮下，有立委點出台灣蛋雞產能不佳的隱憂。3月14日林淑芬與台灣動物社會研究會（簡稱動社）共同召開記者會指出，歷來只要缺蛋，農委會便鼓勵農民為母雞「強迫換羽」，實施限水及禁食1至2週，加速母雞換羽代謝，以延長產蛋期限。然而，遭強迫換羽的蛋雞死亡率高達2至3成。動社呼籲，台灣蛋雞產業應盡快跟進國際友善飼養趨勢，否則未來缺蛋仍會發生。

至於缺蛋是否因為缺雞？動社指出，台灣蛋雞數量與人口比為1.84：1，飼養量其實高於許多國家。2016年蛋雞在養量3927萬隻，2021年提升至4387萬隻。在蛋雞越養越多的情況下，產蛋率卻落後國際。根據聯合國糧農組織（FAO）2021年的統計，世界各國平均每隻蛋雞年產202顆蛋，台灣僅有190顆。

Photo Credit: 台灣動物社會研究會提供 在蛋雞越養越多的情況下，台灣產蛋率卻落後國際

昨日質詢時林淑芬指出，台灣蛋雞產蛋率僅52%，遠低於義大利（82%）、德國（72%）、法國（67%） 及英國（65%）等歐洲國家，原因是台灣有八成雞蛋仍來自傳統格子籠雞。

林淑芬說，格子籠母雞疫病抵抗力低，經常爆發傳染病，也容易因炎熱或日夜溫差等因素影響產能。他要求農委會三個月內提出十年蛋雞產業轉型計畫，檢討畜禽登記管理辦法等相關法規，為蛋農排除畜牧業硬體升級的障礙，並訂出友善飼養的示範場域，輔導蛋農全面轉型友善生產。

本文經環境資訊中心授權刊登，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航