TNL+ 2023/03/21,
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經典賽請出鄭成功抗荷的反思：狹隘式的教育渲染，讓人質疑是否在乎原住民感受

經典賽請出鄭成功抗荷的反思：狹隘式的教育渲染，讓人質疑是否在乎原住民感受
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

WBC台灣對戰荷蘭的賽事中，球迷和媒體報導均帶入鄭成功的畫像，慶祝中華隊抗敵成功。為何大眾們一味地吹捧鄭成功？只因對手是荷蘭人？試問，鄭成功若真幫中華隊力抗荷蘭，那他所象徵的是中國人、台灣人、日本人，哪國人打贏了荷蘭人？

文：顏瑞霆

台灣是個宗教包容的社會，幾百年來，許多民族先後來到這塊土地，有統治有建設，同時也帶來他們的宗教。

近來，桃園神社神道教神祇的遣返一案鬧得沸沸揚揚，許多不同的聲音，正在表達他們對於神社／忠烈祠未來經營的看法。另外，近期熱門的WBC世界棒球經典賽，台灣對戰荷蘭的賽事中，球迷和媒體報導均帶入了「鄭氏抗荷」的歷史事件，高舉著鄭成功的畫像（不過經過史學研究，那並非鄭成功本尊。）與神像照片慶祝中華隊抗敵成功，不免讓某些人質疑是否在乎過原住民的感受。

這兩起事情都跟民族主義、宗教信仰有關，當中不乏有過往統治者的「教育」洗腦存疑。

這些神祇在台灣有許多成為「法定文化資產」的據點，如諸多神社遺跡、鄭成功廟，還有爭議持續存在的中正紀念堂。可意識型態的操弄，將可能成為這些文化資產永續經營的變數，許多讓各界匪夷所思的經營策略，再怎麼討論，都容易歪曲成意識形態的對立。

筆者將分別從「文資經營、轉型正義、信仰的純粹性」來討論近幾月的事件——桃園神社神道教遣返事件、WBC鄭成功應援事件、蔣氏威權的轉型正義。

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Photo Credit: 桃園神社_ 昭和拾參
桃園神社社務所奉祀神道教時期的宣傳照
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Photo Credit: 中央社
世界棒球經典賽（WBC），球迷自製「國姓爺」鄭成功看板，為台灣隊加油

文資經營——多元、教育、國際

文化部在官網這麼敘述文化資產業務的計畫目標：

文化資產業務係為保存古蹟、歷史建築……等文化資產，並加以活化利用，藉以充實國民精神生活，發揚多元文化。建構文化資產保存之制度及生態環境，透過保存維護的機制，真正落實保存、維護、教育及傳承工作，並推動文化資產保存國際合作與世界接軌。期許未來文化資產保存達成文化資產保存多樣性、文化資產活化永續化、文化資產保存維護社會化、文化資產教育基層紮根、文化資產知識傳承雲端化、文化資產發展國際化等目標。

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