《魚翅與花椒》：一般來說，中國人並沒有把動物的世界分成寵物區和食用區
我們想讓你知道的是
世界公認的川菜專家，卻是英國人，扶霞的書寫改變了西方對中國飲食的印象。以複雜的川菜文化為起點，扶霞也將帶我們看到京菜、揚州菜、滬菜、客家菜、廣西野味、香港私家菜等不同菜系的風土與精神，一起體驗這些美食重鎮的生活方式與飲食生態。
文：扶霞・鄧洛普（Fuchsia Dunlop）
引言 中國人什麼都吃
在一間時髦的香港餐廳裡，桌上擺著對半切開的皮蛋配酸薑做為開胃菜。這是我第一次來亞洲，過去我幾乎不曾在餐桌上看過這麼讓人反胃的東西。它們就像是會在噩夢裡出現的怪物眼球，黑漆漆的、用威脅的神色從餐桌上瞄著我；褐色半透明的蛋白，看起來髒兮兮的；蛋黃軟糊糊的，顏色是黑色夾雜層層疊疊的綠色和黴灰色，周圍還飄散著讓人昏厥的硫磺味。出於禮貌，我試吃了一塊，但是那令人作嘔的氣味馬上就讓我覺得想吐，我根本吞不下去。蛋黃在我的筷子上留下一道狡猾又惡毒的黑色微笑，死纏不放，威脅著要污染我接下來吃的每一樣食物。偷偷地，我用桌布擦掉那抹笑容。
這道皮蛋是我的遠房表哥薩巴斯汀點的，他讓我在出發去中國前在他家先住幾天。他和他那些歐亞混血的朋友，都開心地大啖這些切開的皮蛋。我不能讓他們發現我的不安，這可是面子問題。畢竟我應該是個充滿冒險精神的美食家。
我從小就開始探索食物。我在一個充滿各種異國風味的家庭長大。我母親是牛津的英文老師，教的是非英語系國家的學生。我小的時候，她來自世界各地的學生常常會用我們家的廚房，烹調出讓他們想起家鄉味的大餐；他們分別來自土耳其、蘇丹、伊朗、西西里、哥倫比亞、利比亞、日本等國。
在我們家幫忙家務換取寄宿的日本女孩會幫我們姊妹做飯糰當早餐；同樣寄宿的西班牙男孩會打電話給他媽媽，問出她最拿手的西班牙海鮮飯到底是怎麼做的。我母親則會做我的印度教父維傑傳授給她的咖哩；而我父親會嘗試用食用色素做紫薯泥配綠炒蛋之類的實驗性菜色。我的奧地利教父來訪時，會準備戰時在緬甸和錫蘭當突擊隊員時學到的好菜。當大部分英國人都在吃烤約克夏香腸布丁、牛肉馬鈴薯餅、乳酪通心麵的時候，我們吃的是鷹嘴豆芝麻醬、扁豆咖哩、土耳其優格沙拉「恰遮克」，還有西西里茄子燉菜。所以我絕對不是那種看到蝸牛或腰子就臉色發白的女生。
但是中國菜可就不是這麼一回事了。我小時候當然吃過外帶的中國菜，像是紅通通的炸糖醋肉球、雞肉炒筍子、蛋炒飯之類的。後來我也去過幾間倫敦的中國餐館。可是即使有這些經驗，我在一九九二年秋天第一次到香港和中國時，還是受到了很大的美食衝擊。
那趟旅行源起於當時我擔任亞太地區新聞的副編輯，因而開始對中國產生興趣，在讀了幾個月關於中國的文章後，我決定親自去瞧瞧這個國家。我在香港也有幾個朋友，所以那裡就是我的第一站了。我馬上對當地的食物深深著迷。在那邊擔任平面設計師的薩巴斯汀，帶我去香港島上的灣仔參觀那裡的傳統菜市場。
其他離鄉背井的西方朋友也帶我去了各種餐廳，點了他們最愛吃的菜，那些是許多令人愉快的驚喜：精心烹調的燒鵝、閃閃發亮的新鮮海產、一道又一道的精緻餃類點心。就連在最便宜、最不起眼的餐館裡，我吃到的炒菜和煲湯都比我在英國吃到的好吃。餐廳裡供應的菜餚種類之多更是讓人眼花撩亂。但是我也碰到了很多讓我不知所措，甚至作嘔的新食材。
那天和薩巴斯汀和他的朋友吃過晚餐後，我很快就跨越邊界進入中國，搭慢車到廣州。我在廣州去了在西方人之間惡名昭彰的清平市場，這裡的肉品區籠子裡關著毫無生氣的獾、貓、果子狸；藥攤上展售著一袋袋曬乾的蛇、蜥蜴，還有蠍子。那天我的晚餐是青蛙砂鍋和炒蛇肉，而且蛇肉上還有皮，對西方人來說，看起來就和真的蛇沒兩樣。在這些東西當中，有些是意外地好吃，例如炒蛇肉；但有些的味道或質地倒是讓我毛骨悚然，像是討厭的皮蛋（西方人把這叫做「千年蛋」，thousandyear-old eggs）。
我從來不是拒絕嘗試新口味的人。雖然就某些方面來說，我是一個謹慎的人，但是我也有挺橫衝直撞的一面，這讓我常常脫離我所熟悉、自在的生活領域。我到中國之前已經在歐洲各地和土耳其旅遊過，早就習慣面對驚奇與挑戰。我父母養大我的過程裡，我也是符合英式禮儀地有什麼吃什麼；而且在中國，不管碗裡的是六隻腳的還是飄著硫磺味的東西，碗裡還剩下食物就離席，簡直就是罪不可赦。所以在我第一次的旅行裡，從一開始我就毫不思索地要求自己鼓起勇氣，吃下中國人端到我眼前的任何食物。
打從最早的歐洲商人和傳教士開始記錄他們對中國的印象起，外國人就對中國人的飲食瞠目結舌。在十三世紀晚期，根據馬可波羅語帶不悅的記載，中國人喜歡吃蛇和狗，他還說某些地方的人甚至還吃人肉。法國耶穌會歷史學家杜赫德在一七三六年用記載奇聞軼事的語調描述了奇特的中國飲食：「鹿鞭……熊掌……他們肆無忌憚地吃貓、田鼠這類的動物。」
中式餐宴常常使得外人驚恐萬分，因為宴會上會有魚翅、海參等等口感奇怪的珍饈，而且有太多的食材都是他們認不出來的東西。英國外科醫生唐寧在十九世紀描述了英國水手在廣州的貿易港時是如何小心翼翼挑選食物，「以免發現自己吃得津津有味的其實是蚯蚓，或是大啃貓的纖細骨頭。」
在約兩個世紀過後的二十一世紀初，中國菜已經成為英美日常生活的一部分。在英國，就算是最小的城鎮裡都會有中國餐館；超級市場的貨架上也排列著中式速食包和炒菜用的醬料；現在百分之六十五的英國家庭都有中式炒鍋。二○○二年，中國菜甚至擠下印度菜，榮登英國人最喜愛的「民族」料理寶座。然而在這些表象之下，西方人對「未知」的那種陰鬱、扎實的恐懼卻依舊存在。
Tags：
休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。