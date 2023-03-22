猴子不知屁股紅：台灣憑什麼喊「電動車產業是下一座護國神山」？
我們想讓你知道的是
電動車以前馬路上見不到兩三台，有沒有充電站那是車主自己的事，但現在全國已經有約3萬台，這時就變成政府的事，但時至今日政府連充電樁的等級都還沒有明確地區分，遑論將電動車產業當成「護國神山」。
文：朱禮佑（一位電動車鐵粉，熱情參與電動車帶來的交通工具革命。非本科出身，義無反顧投入電動巴士、電動共享汽車產業工作十餘年，具扎實的電動車充電站網路建置經驗並研究電動車服務商業模式，時常勉勵後進投入電動車領域工作。現擔任電動車品牌公共充電網路專案負責人及綠學院綠色帶路人）
前幾個禮拜《綠學院》上了一系列電動車產業及人才的文章，有些讀者私下不以為然地表示，「笑死人，台灣自己的電動車市場都發展不起來，整天談那些國外市場幹嘛？」
作為一個電動車產業的工作者，同時也是電動車鐵粉，我可以理解這種想法。六年前（2017）我開著一台當時能見度超級低的進口品牌電動車從高雄要到台北，當時全台灣在高速公路上唯一的電動車充電站是關西休息站。我依稀記得當時還有約50公里的續航力，只要不塞車、冷氣不開太冷，要到台北應該是沒問題。
但為了不想成為全國第一個在高速公路上推電動車的人，所以我下關西休息站去找那四支傳說中的「木乃伊」。當我插上充電槍後，看到充電功率只有約6kW，只好強迫自己去休息站裡吃個飯、喝個飲料，再滑個手機，勉強充了1.5小時後才再次上路。
電動車車主遇到的兩種充電場景
如果你還沒有買電動車，可能難以想像我看到充電功率6kW的感受，我給你簡單介紹一下車主會遇到的兩種充電場景 [註一]：
場景一：吃飽睡飽再上的慢充，業界稱AC慢充
汽車很多時候會停留在某處較長時間，這時就可以像人睡覺一樣慢慢充電。慢充一般指的是使用單相220V電源，其電流在16A~80A不等，充電功率從3kW到17kW，每小時充電量相對應為3到17度電，業界也稱為AC慢充，適合放在家用充電（Home Charging）或是飯店、商場、辦公室、停車場等目的地充電（Destination Charging）。
場景二：買罐蠻牛喝了再上的快充，業界稱DC快充
汽車有時候會需要緊急充電，這時就需要補充一瓶蠻牛，喝了再上。快充泛指使用三相380V的電源，其充電功率可以從30kW到480kW [註二]，跟慢充最大可以相差160倍，用不著吃個飯、喝個飲料就可以上路，業界也稱為DC快充，適合放在高速公路休息站、省道等來得快、去要更快的地方。
AC慢充與DC快充的充電速度相差甚多，對應的等待時間和續航里程有很大的區別，但消費者無法從設備去判斷供電電流有多大，只有在車輛充電時從車子／充電設備／APP上得知。電動車的充電功率也會因為電池的溫度、電池的SOC、BMS（電池管理系統）而有所不同。
慢充若設置在高速公路這種來得快、去要更快的地方，效益根本發揮不出來，所以我剛剛說的高速公路的故事，其問題就是規劃錯誤，完全沒有考量到場景的需求。
推動台灣電動車發展的並不是政府，而是前仆後繼的三萬名電動車車主
電動車就如同臉書有馬太效應，以前馬路上見不到兩三台，有沒有充電站那是車主自己的事；但現在全國已經有約3萬台電動車，如此多的電動車若同時充電，將直接衝撞現有的電力系統 [註三]，這時就變成政府的事！
幾年前在《Tesla電動車大降價車主被當盤子！為什麼這麼便宜台灣還是發展不起來？》談到的台灣電動車發展的三大困境，時至今日政府連充電樁的等級都還沒有明確地區分，所以推動台灣電動車發展的其實是前仆後繼的三萬位車主，我們感謝這群用「綠色採購」決策推動時代前進的車主！
為什麼政府不願意蓋DC快充站？
最早期主導電動車與充電站基礎建設的主管機關是經濟部工業局，當時計劃名稱為「電動車先導運行計畫」，一起推廣電動公車與電動小客車。一開始小客車推廣成效不佳，整個計畫就轉為以補助電動公車為主，這就是為什麼很多縣市現在都可看到電動公車在馬路上跑。
但最近幾年隨著越來越多人買電動車，加上預見對電力系統產生的壓力，業界就有聲音主管機關應改為能源局或交通部，不過直到2022年才確定由交通部負責。截至2023年，市場上還是沒有一支由政府建置的DC快充站，不是沒有錢，也不是沒有土地，而是沒有懂的人及願意接下這個重擔的單位。
為什麼沒有單位願意接？當然預算要重新申請是一個額外的工作，還有建置直流快充設備成本很高，萬一被不懂狀況的立委質疑圖利少數人，可就吃力不討好。再加上DC快充站使用的是380V高壓電，以國內目前電力系統吃緊的狀況，申請相對困難。最後，計畫負責人多不是電動車車主，無法設計出符合場景需求的體驗，最近高公局終於開放業者在休息站建置DC快充設備，算是不錯的進展。
生命會找到自己的出路，「大量充電服務營運商」投入市場
這3萬位車主找不到好的充電體驗，自然回頭要車商負責。於是車商開始在經銷據點蓋自己品牌的充電設備。
同一時間，充電服務營運商（Charge Point Operator，CPO）跑馬圈地努力開充電站營運，他們之中有自己買地租地營運的，也有與連鎖超商、商場百貨等通路聯名合作的，因為只要這些通路提供充電站，就可以吸引倍數成長的電動車車主來消費，一時之間充電站從嫌惡設施變成大受歡迎的招財貓。
我們深知許多暢談「電動車產業將成為下一座護國神山」的人，都是做百億甚至千億生意的大老闆，嫌台灣市場太小，看不上眼。確實以現在的電動車數量，蓋充電站要回本是不可能的，但是話說回來，不管是哪一個國家，當其充電站基礎設施還沒有建置好之前，就算生產一大堆電動車，也只是像筆電一樣堆在你家倉庫而已，又收不到貨款。
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
我們想讓你知道的是
adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。