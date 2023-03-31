《一午二紅沙，三鯧四馬鮫》：海翁的形象——鯨的歷史與台灣海洋文化
我們想讓你知道的是
海鮮是海洋文化中重要的一環，也反映了相當多古人的智慧，比如為了保存易腐的海鮮，魚干、魚露與魚漿應運而生。至於該如何選魚，請謹記前人傳下的智慧：「一午二紅沙三鯧四馬鮫五鮸……」，讓你享受美食沒有漏網之魚。除此之外，有些魚不但不能吃，可能還會造成傷害，古人也早有明訓：「一魟二虎三沙毛四臭肚五變身苦……」。
文：曹銘宗
海翁的形象：鯨的歷史與台灣海洋文化
「鯨」是海洋哺乳動物，在分類上屬哺乳綱鯨目，照理說不是魚類，但因生活在海中，又長得像魚而體型超大，故俗稱「鯨魚」。
中國春秋時代的《左傳》就有「鯨鯢」一詞，這是大魚的名字，用來比喻大國不義、吞食小國，後人注解這種大魚雄的叫「鯨」、雌的叫「鯢」，所以「鯨鯢」也被用來引喻殘暴不仁之人。
中國歷史在政治、戰爭方面的記載，也可見「掃除鯨鯢」、「梟其鯨鯢」、「鯨鯢授首」、「鯨鯢盡殪，巢穴咸傾」等用詞。
到了明代，「鯨鯢」則成了中國東南沿海海盜的代名詞，故有「鯨鯢遠遁」、「鯨鯢就戮」、「盍斬鯨鯢靖海波」的說法。
再到清代，反清復明的鄭成功也被比喻「鯨鯢」，稱之「東海長鯨」，台灣民間流傳鄭成功是鯨的化身，比喻一代海上梟雄，其實具有貶意。
在台灣，鯨的形象則有原漢觀點的不同。在台灣原住民族文化中，鯨是友善、被感恩的大魚。
根據日本時代台灣總督府對原住民的《蕃族慣習調查報告書》，阿美族神話傳說鯨載著遇難的先祖返回家鄉，並傳授造船技術。此外，戰後的原住民口傳神話調查，卑南族、撒奇萊雅族都有類似傳說，並在每年的「海祭」中表達對鯨的感恩。
在蘭嶼，捕飛魚是原住民達悟族傳統文化的核心。達悟族把鯨視為吉祥大魚，尤其把「大翅鯨」（座頭鯨）看成飛魚之母，帶領飛魚來到蘭嶼，如果看到大翅鯨就是捕飛魚的吉兆。這種「大魚帶小魚」的觀念，與漢文化「鯨吞小魚」的觀念，呈現鮮明對比。
清代台灣方志對鯨的描述，大都源自福建文獻。《閩中海錯疏》（一五九六年）：「海鰌，最巨，能吞舟。」「海鰌噴沫，飛灑成雨。其來也，形若山嶽。乍出乍沒，舟人相值，必鳴金鼓以怖之，布米以厭之，鰌悠然而逝，否則鮮不罹害。間有斃沙上者，土人梯而臠之，刳其脂為油，艌船甚佳。」
《福州方志》的用字則是「海鰍」，並說明：「遒健好動，故名鰍。」根據《漢典》，「遒」是雄健有力，「鰍」即皮上有黏液、圓滑的泥鰍。
以此來看，鯨在福建文獻也稱「海鰌」、「海鰍」，漁民很怕遇見，偶爾沙灘上會有鯨屍，當地人會取鯨油用來填補船縫。
鯨在台灣方志則稱「海鰍」、「海鰌」、「鯨魚」之外，還有俗名「海翁」。《澎湖紀略》（一七六九年）：「鯨魚，一名海鰍，俗呼為海翁。身長數十百丈，虎口蝦尾，皮生沙石，刀箭不能入。大者數萬斤，小者數千斤。有言其背生草木，樵者誤登其上，須臾轉徙，不知所之。此亦荒詞，無可考據也。」
《澎湖紀略》還記載，在清乾隆二十二年（一七五七年），有一鯨自斃於澎湖虎井嶼的海灣上，「土人爭割其肉，約有數千斤云。今澎署大門尚有支門魚骨一條，長數尺、大數把。其脊骨可以作碓臼，兩眼亦空無目珠。澎人云：此尚是鰌之小者也。」
日本時代連橫《臺灣通史》：「鯨，俗稱海翁。重萬斤，舟小不能捕。時有隨流而入斃於海澨（澨即岸邊）者，漁人僅取其油。」這樣的描述，大概就是早年台灣漢人一般對鯨的了解。
台灣漢人對鯨形象的大改變，始於對海洋文化的倡導。從日本時代到戰後，台灣人覺得台灣的形狀像番薯，並以番薯雖低賤卻有強韌的生命力，比喻台灣的歷史命運，具有悲情內涵。然而，如果把地圖向右轉九十度，橫看台灣，台灣像不像海中之鯨？
一九九六年台灣首屆總統大選，鯨成為民進黨的競選標誌，這是「海洋台灣」的觀念，以鯨比喻台灣，期許本是海島的台灣，應該走向海洋思維，開創包容、進取的海洋文化。
最後來談鯨的台語為什麼叫「海翁」（hái-ang）？「翁」是什麼意思？台語的「翁」（白讀音ang）指女人的丈夫，或是姓，看不出與海中大魚有什麼關係。
目前教育部《臺灣閩南語常用詞辭典》與日本時代《臺日大辭典》（一九三一年）都收錄「海翁」，說明是鯨，但沒有解釋。《廈英大辭典》（一八七三年）也收錄hái-ang一詞，並解釋是Whale。以上都符合台灣清代方志稱鯨為海翁的記載。
然而，蘇格蘭牧師甘為霖《廈門音新字典》（一九一三年）收錄ang，只說明是「大尾魚的名，親像hái-ang」，但沒有對應的漢字。根據甘字典的體例，閩南語白話字如果有對應的漢字，都會寫出來，但這個指稱鯨的ang，卻沒有寫出漢字，就有可能不是漢語。
因此，如果ang不是漢語，就有可能是福建原住民百越族的語言，那麼海翁的「翁」就是音譯字了。
書籍介紹
本文摘錄自《一午二紅沙，三鯧四馬鮫：台灣海產的身世》，貓頭鷹出版
作者：曹銘宗
繪者：林哲緯
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好魚怎麼挑？問問古人就知道
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
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