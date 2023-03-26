【專訪】海邊的卡夫卡主理人陳瑞凱、929主唱吳志寧：溫羅汀巷弄中的自發性需求，如何成為帶動新創意的引擎？

文：林佳蕙

圖：海邊的卡夫卡Kafka by the Sea、切音樂電影有限公司、田育志

位於公館的Live House「海邊的卡夫卡Kafka by the Sea」，今（2023）年初因為都更的關係，關閉了經營17年的場址。這個消息讓樂迷感到相當不捨，也讓不少人思及「溫、羅、汀」這一帶文化版圖可能產生的轉變，透過海邊的卡夫卡空間主理人陳瑞凱和樂團「929」主唱吳志寧的對談，讓我們跟隨他們的視角，思考關於這座城市文化活動的未來。

陳瑞凱，1976樂團主唱，同時也是「海邊的卡夫卡Kafka by the Sea」的主理人，曾以此場地培育許多重要樂團

吳志寧，929樂團主唱，如詩的時事詞作，充滿人文氣息，過去經常在「海邊的卡夫卡」舉辦演唱會

大家都在這裡

從公館延伸至師大一帶的商圈，作為台北市發展有時的文化區，在過去的歲月裡，吸引了各種文化團體與商家進駐。如今這一塊台北的文化孕生地之一，隨著海邊的卡夫卡搬遷，讓大家開始思考這個區域的未來發展與台北文化活動場域的更迭。

陳瑞凱將自身定位為過去公館藝文咖啡館「挪威森林」的繼承人，開店之初他受到挪威森林咖啡館創辦人阿寬許多教導與指引，甚至店裡也沿用彼處的舊桌椅。

同時，身爲獨立樂團「1976」主唱的他，當年深受此區電影院、書店和咖啡館林立的氛圍影響，於是決定在此覓點開店，陳瑞凱說：「藝文咖啡館就是要跟音樂、文學、電影等不同藝術形式有所串聯，在這裡可以激盪出很不錯的創意火花。」

秉持著這樣的理念與地利之便，過去海邊的卡夫卡不僅提供音樂演出的場地，成為許多音樂人如929樂團、HUSH、大象體操、法蘭、許哲珮、鄭宜農的重要搖籃，也舉辦了各式與電影和出版相關的發表座談會。

而從外地北上發展的吳志寧，猶記得當年初訪台北對於溫、羅、汀這一帶的嚮往，他說：「我小時候就會搭公車去『ROXY VIBE』看演唱會，我姊姊也會帶我去『地下社會』，這些都成為我之後上台北發展的動力。當我二十多歲來台北發展時，就在租金比較便宜的永和一帶租屋，我們當時的夢想就是過橋到台大、師大這一區演出，因為『大家都在這裡』。」

位於公館的「海邊的卡夫卡」是許多音樂人的搖籃

小型場所串聯的魅力

此種因彼此氣味相投而自然形成「大家都在這裡」的群聚感，在陳瑞凱和吳志寧眼中顯得彌足珍貴。吳志寧指出，溫、羅、汀這一帶具有高度包容力、樂於給予機會的氛圍，對於不管是台北或外地前來的樂團，都是很好的起始點。

「位於台大對面的『女巫店』不在乎我們的資歷，就是一個很好的起點，而海邊的卡夫卡又把音樂演出形式安排得更正式一點，他們除了接納很多新音樂，也主動探尋有潛力的音樂人，我認為這些場域對於文化的養成有其重要性。』

在鼓勵創作的藝文環境下，其他具有特色的小型場所也得以在此立足，而形成有趣的區域特色。陳瑞凱便指出，他特別喜歡鄰近街角的氣息，「這邊有像『Mangasick』這樣有趣的漫畫店，他們不僅引進其他店買不到的書、有自己的出版品，也舉辦許多交流活動，像陳珊妮來海邊的卡夫卡喝咖啡，通常都是因為先去了Mangasick才順道來訪，這就是一種很有趣的連結。」

我們所希望的城市藍圖

都更雖為近年影響環境氛圍的重要原因之一，但其實這樣的變遷早已陸續發生。這些年小型音樂演出場所抑或因面臨租約到期、租金上漲，或是因街區對於生活環境的寧靜要求，過去的重要表演場所，如地下社會、ROXY VIBE以及和海邊的卡夫卡位於同一棟建築的「河岸留言」，都不得不面臨歇業或搬遷的命運。

在住商混合、屋舍高度密集的城市環境，為了平衡居住品質和文化發展所需，陳瑞凱指出設立文化園區是目前主要的解決之道，例如位於萬華區的糖廍文化園區、中正區的華山1914文化創意產業園區，或是位於信義區的松山文創園區，都是相當顯著的實例。

陳瑞凱雖認為這樣的發展有其必要性，但是也不諱言公有場地雖提供較為優惠的租賃條件，但也得遵守相關的權利與義務，民間自發開設的小型場地在活動類型上則有更多彈性，他說：「這樣的小場地對於培養新一代人才是很重要的，很多樂團最初都是從這些位於文教區的小場所開始歷練。」

吳志寧對此也深有所感，認為這些小場所其實具有相當的商業潛力，他說：「如果把表演集中在大型場館，我們很可能失去城市的特色樣貌。我記得在倫敦的街區，小巷弄裡充滿了迷人的爵士酒吧，那是另一種文化景象。我們在規畫城市發展藍圖時，是不是也可以思考一下，明確的區域畫分是否真的是我們想要的方向？」

都更可能造成原有商家搬遷，並帶來街區氛圍與景觀的變動，而在人們越來越追求居住環境不受商業活動干擾的趨勢下，如何讓溫、羅、汀一帶這種在尋常巷弄中，因自發性需求所產生的活動，可以在未來繼續成為帶動新創意的引擎，將是這個世代亟需思考的城市發展議題。

本文經《台北畫刊》授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九