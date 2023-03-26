【專訪】海邊的卡夫卡主理人陳瑞凱、929主唱吳志寧：溫羅汀巷弄中的自發性需求，如何成為帶動新創意的引擎？
我們想讓你知道的是
都更雖為近年影響環境氛圍的重要原因之一，但其實這樣的變遷早已陸續發生。這些年小型音樂演出場所抑或因面臨租約到期、租金上漲，或是因街區對於生活環境的寧靜要求，過去的重要表演場所，如地下社會、ROXY VIBE以及和海邊的卡夫卡位於同一棟建築的「河岸留言」，都不得不面臨歇業或搬遷的命運。
文：林佳蕙
圖：海邊的卡夫卡Kafka by the Sea、切音樂電影有限公司、田育志
位於公館的Live House「海邊的卡夫卡Kafka by the Sea」，今（2023）年初因為都更的關係，關閉了經營17年的場址。這個消息讓樂迷感到相當不捨，也讓不少人思及「溫、羅、汀」這一帶文化版圖可能產生的轉變，透過海邊的卡夫卡空間主理人陳瑞凱和樂團「929」主唱吳志寧的對談，讓我們跟隨他們的視角，思考關於這座城市文化活動的未來。
大家都在這裡
從公館延伸至師大一帶的商圈，作為台北市發展有時的文化區，在過去的歲月裡，吸引了各種文化團體與商家進駐。如今這一塊台北的文化孕生地之一，隨著海邊的卡夫卡搬遷，讓大家開始思考這個區域的未來發展與台北文化活動場域的更迭。
陳瑞凱將自身定位為過去公館藝文咖啡館「挪威森林」的繼承人，開店之初他受到挪威森林咖啡館創辦人阿寬許多教導與指引，甚至店裡也沿用彼處的舊桌椅。
同時，身爲獨立樂團「1976」主唱的他，當年深受此區電影院、書店和咖啡館林立的氛圍影響，於是決定在此覓點開店，陳瑞凱說：「藝文咖啡館就是要跟音樂、文學、電影等不同藝術形式有所串聯，在這裡可以激盪出很不錯的創意火花。」
秉持著這樣的理念與地利之便，過去海邊的卡夫卡不僅提供音樂演出的場地，成為許多音樂人如929樂團、HUSH、大象體操、法蘭、許哲珮、鄭宜農的重要搖籃，也舉辦了各式與電影和出版相關的發表座談會。
而從外地北上發展的吳志寧，猶記得當年初訪台北對於溫、羅、汀這一帶的嚮往，他說：「我小時候就會搭公車去『ROXY VIBE』看演唱會，我姊姊也會帶我去『地下社會』，這些都成為我之後上台北發展的動力。當我二十多歲來台北發展時，就在租金比較便宜的永和一帶租屋，我們當時的夢想就是過橋到台大、師大這一區演出，因為『大家都在這裡』。」
小型場所串聯的魅力
此種因彼此氣味相投而自然形成「大家都在這裡」的群聚感，在陳瑞凱和吳志寧眼中顯得彌足珍貴。吳志寧指出，溫、羅、汀這一帶具有高度包容力、樂於給予機會的氛圍，對於不管是台北或外地前來的樂團，都是很好的起始點。
「位於台大對面的『女巫店』不在乎我們的資歷，就是一個很好的起點，而海邊的卡夫卡又把音樂演出形式安排得更正式一點，他們除了接納很多新音樂，也主動探尋有潛力的音樂人，我認為這些場域對於文化的養成有其重要性。』
在鼓勵創作的藝文環境下，其他具有特色的小型場所也得以在此立足，而形成有趣的區域特色。陳瑞凱便指出，他特別喜歡鄰近街角的氣息，「這邊有像『Mangasick』這樣有趣的漫畫店，他們不僅引進其他店買不到的書、有自己的出版品，也舉辦許多交流活動，像陳珊妮來海邊的卡夫卡喝咖啡，通常都是因為先去了Mangasick才順道來訪，這就是一種很有趣的連結。」
我們所希望的城市藍圖
都更雖為近年影響環境氛圍的重要原因之一，但其實這樣的變遷早已陸續發生。這些年小型音樂演出場所抑或因面臨租約到期、租金上漲，或是因街區對於生活環境的寧靜要求，過去的重要表演場所，如地下社會、ROXY VIBE以及和海邊的卡夫卡位於同一棟建築的「河岸留言」，都不得不面臨歇業或搬遷的命運。
在住商混合、屋舍高度密集的城市環境，為了平衡居住品質和文化發展所需，陳瑞凱指出設立文化園區是目前主要的解決之道，例如位於萬華區的糖廍文化園區、中正區的華山1914文化創意產業園區，或是位於信義區的松山文創園區，都是相當顯著的實例。
陳瑞凱雖認為這樣的發展有其必要性，但是也不諱言公有場地雖提供較為優惠的租賃條件，但也得遵守相關的權利與義務，民間自發開設的小型場地在活動類型上則有更多彈性，他說：「這樣的小場地對於培養新一代人才是很重要的，很多樂團最初都是從這些位於文教區的小場所開始歷練。」
吳志寧對此也深有所感，認為這些小場所其實具有相當的商業潛力，他說：「如果把表演集中在大型場館，我們很可能失去城市的特色樣貌。我記得在倫敦的街區，小巷弄裡充滿了迷人的爵士酒吧，那是另一種文化景象。我們在規畫城市發展藍圖時，是不是也可以思考一下，明確的區域畫分是否真的是我們想要的方向？」
都更可能造成原有商家搬遷，並帶來街區氛圍與景觀的變動，而在人們越來越追求居住環境不受商業活動干擾的趨勢下，如何讓溫、羅、汀一帶這種在尋常巷弄中，因自發性需求所產生的活動，可以在未來繼續成為帶動新創意的引擎，將是這個世代亟需思考的城市發展議題。
本文經《台北畫刊》授權刊登，原文刊載於此
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：丁肇九
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。