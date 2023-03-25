乾旱缺水、冬季霧霾，政府不敢對褐色產業動刀，最後死傷的就是人民
我們想讓你知道的是
某個在業界相當資深的經理人，表示政府推動產業轉型政策相當合理，「整體產業規模已經太過龐大，對環境帶來沈重負荷，產業轉型對國家社會有利」，但前提是政府制定殘酷遊戲規則。我繼續追問，目前台灣官商關係如此密切，政府會制定殘酷遊戲規則嗎？他說，不會。
文：謝和霖（看守台灣協會秘書長）
現在人類面臨氣候急遽變遷、生態多樣性減少、自然資源枯竭、森林等綠地大幅減少、土壤退化、生態環境與食物鏈的嚴重污染、糧食安全等多重危機，這在媒體大力放送各國日漸頻繁的乾旱、洪水、暴風雪、熱浪等未來只會更極端的極端氣候事件下，普羅大眾都已意識到人類的危機，覺得人類應該有所改變。
但是民間普遍被動消極，等著別人先改變，而被賦予帶領社會改變的政府，卻仍把經濟成長率當成重要施政指標，只要有經濟成長就覺得有政績，而不管經濟成長的果實其實只集中在少數人手中，而其惡果，也就是我們目前面臨的多重環境危機，卻由大多數人以及未來世代承擔；也不管這些多重環境危機，都是源於褐色產業在大量生產、大量消費、大量廢棄的褐色經濟模式下，規模一直放大的結果。
而當施政無法獲得大多數人肯定，就拿著國家的錢亂發討好人民，等於是拿著我們繳的稅來買我們的票，卻無視這個國家留給下一代的債務逐日高築！
在國際減碳氛圍下，這個政府頂多推動能源轉型，卻一絲一毫也不敢對褐色產業動刀；政府不管褐色產業的環境負荷正與日俱增，而環境涵容能力已經趨於飽和；也不管在氣候變遷下，環境涵容能力還可能縮小，而任由高耗水、高耗能、高度使用多種有毒化學品的產業擴大規模；所謂的環評完完全全成了政府背書的橡皮圖章。
那些昧著良心、配合政治人物演出現代版「國王的新衣」的環評委員與事務官僚，毫不掩飾地顯示出其內心的軟弱與貪婪醜惡，踐踏了知識分子的尊嚴。
乾旱就缺水、季節性霧霾，是未實施「總量管制」的後果
他們無視近年來降雨日漸集中，桃園以南已無面對乾旱的韌性一一水庫常常無法撐到下一年梅雨季，甚至有農田在接近收割時期被強制斷水、休耕一一而仍持續讓一個個大量耗水的開發案通過環評；結果今年春，中南部農田剛插秧就面臨灌溉水不足、不到四月稻作就因缺水而枯黃，他們不用負責嗎？
而一口保證供水無虞、打腫臉充胖子的水利署，平時只會配合不顧人類死活的工商大老喊出的五缺，努力規劃新的水源，推動跨域引水或興建再生水廠，而未務實地配套採取用水總量管制措施；一旦真的缺水，就到處鑿井，簡直是竭澤而漁！
不管是中央或地方，都無視桃園以南已無法因應大氣條件不利於擴散時的季節性空品危機，且廢棄物已經氾濫到不只淹腳目，而任由諸多年紀半百的老舊工業區，諸多老舊不堪的工廠，持續不斷地生產早已過剩的鋼鐵與石化產品，這些工廠即使供應他們充足綠電或目前工商界在力推的核能，還是會日夜排放大量空汙、水污與廢棄物，三不五時還會發生嚴重工安事故，不僅對當地社區帶來嚴重健康影響與生命安全，也嚴重威脅著中南部的環境品質與數百萬人的健康。
以鋼鐵工業為例，其生產的鋼材有三分之一外銷，但這過程中，不僅排放嚴重空污以及消耗大量能源，還產出每年數百萬噸爐碴留在小小台灣島上，到處亂跑，學甲爐碴只是冰山一角，即使政府後來有加嚴控管流向，也沒有足夠去化管道，結果要拿去填海造陸！
這還只是短期應急之道，中長期而言，在合適海域都填完後，要怎麼辦？民間務實喊出廢棄物應總量管制，環保官員卻不敢接這個球，一心只想著褐色經濟可能會受到傷害！
削減褐色產業、轉型綠色經濟，是這世代的當務之急
在這樣的政策下，我們怎麼會有好的生活品質？怎麼會有宜人的生活環境？小小台灣環境涵容能力有限，既然沒有那樣的本錢，就絕對不能拚褐色經濟！既然褐色經濟對環境生態與人類健康的威脅那麼大，削減褐色產業規模，其實可以為人民謀真正福祉。
政府如能控管褐色產業規模，也就是用水、用電以及廢棄物總量管制，逐年減量，同時輔導產業褐轉綠，將其手上資金、土地與人力改投入節能、儲能、生態觀光與有機農業等適合台灣的產業，那麼業者與其員工並不會有生計問題，而環境品質更可因此而改善，年輕世代也會更有前景，不會憂心到不敢生小孩。
最近我們曾經問過某個在業界相當資深的經理人，如果政府推動這樣的產業轉型政策，他們同行是否會接受？他說，這樣的政策相當合理，事實上整體產業規模已經太過龐大，對環境帶來沈重負荷，產業轉型對國家社會有利，但政府要端出足夠誘因。
我們請他們研擬對他們有吸引力的產業轉型誘因，結果，他想了一想，答道，除非政府制定殘酷遊戲規則（比如課夠重的碳稅），否則他們這些把商場當戰場，已經習慣你爭我奪、已經習慣吃飯工具，同時把擴大市場佔有率當成功指標、愛好面子的業者，即使有誘因，也不會主動退場、轉到陌生領域。
但我繼續問他，現在碳費每噸只打算課300元，遠低於歐洲碳交易價格的每噸兩、三千元，這樣夠重嗎？他說，太輕！我繼續追問，目前台灣官商關係如此密切，政府會制定殘酷遊戲規則嗎？他說，不會！
如果持續這樣下去，大家都不願縮減資源耗用、不肯放緩追逐金錢的腳步，還在到處擴廠為樂，那麼如同已看到冰山就在眼前，整個社會仍加足馬力衝過去；雖然他們一個個看來精明幹練，到處鑽營，但這些精英集結起來竟如此無能，愚蠢地斬斷人類生存根基，自殺自殘、不利人也不利己！
我們把許多問題丟給後代，卻不知不覺已經要被我們製造的問題所淹沒！要真正落實永續，該好好推行各種資源與廢棄物的總量管制與減量政策，放緩那把在商場與官場上亂揮亂舞的屠刀，因為它已經快砍向你自己了！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。