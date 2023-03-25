乾旱缺水、冬季霧霾，政府不敢對褐色產業動刀，最後死傷的就是人民

文：謝和霖（看守台灣協會秘書長）

現在人類面臨氣候急遽變遷、生態多樣性減少、自然資源枯竭、森林等綠地大幅減少、土壤退化、生態環境與食物鏈的嚴重污染、糧食安全等多重危機，這在媒體大力放送各國日漸頻繁的乾旱、洪水、暴風雪、熱浪等未來只會更極端的極端氣候事件下，普羅大眾都已意識到人類的危機，覺得人類應該有所改變。

但是民間普遍被動消極，等著別人先改變，而被賦予帶領社會改變的政府，卻仍把經濟成長率當成重要施政指標，只要有經濟成長就覺得有政績，而不管經濟成長的果實其實只集中在少數人手中，而其惡果，也就是我們目前面臨的多重環境危機，卻由大多數人以及未來世代承擔；也不管這些多重環境危機，都是源於褐色產業在大量生產、大量消費、大量廢棄的褐色經濟模式下，規模一直放大的結果。

而當施政無法獲得大多數人肯定，就拿著國家的錢亂發討好人民，等於是拿著我們繳的稅來買我們的票，卻無視這個國家留給下一代的債務逐日高築！

在國際減碳氛圍下，這個政府頂多推動能源轉型，卻一絲一毫也不敢對褐色產業動刀；政府不管褐色產業的環境負荷正與日俱增，而環境涵容能力已經趨於飽和；也不管在氣候變遷下，環境涵容能力還可能縮小，而任由高耗水、高耗能、高度使用多種有毒化學品的產業擴大規模；所謂的環評完完全全成了政府背書的橡皮圖章。

那些昧著良心、配合政治人物演出現代版「國王的新衣」的環評委員與事務官僚，毫不掩飾地顯示出其內心的軟弱與貪婪醜惡，踐踏了知識分子的尊嚴。

乾旱就缺水、季節性霧霾，是未實施「總量管制」的後果

他們無視近年來降雨日漸集中，桃園以南已無面對乾旱的韌性一一水庫常常無法撐到下一年梅雨季，甚至有農田在接近收割時期被強制斷水、休耕一一而仍持續讓一個個大量耗水的開發案通過環評；結果今年春，中南部農田剛插秧就面臨灌溉水不足、不到四月稻作就因缺水而枯黃，他們不用負責嗎？

而一口保證供水無虞、打腫臉充胖子的水利署，平時只會配合不顧人類死活的工商大老喊出的五缺，努力規劃新的水源，推動跨域引水或興建再生水廠，而未務實地配套採取用水總量管制措施；一旦真的缺水，就到處鑿井，簡直是竭澤而漁！

不管是中央或地方，都無視桃園以南已無法因應大氣條件不利於擴散時的季節性空品危機，且廢棄物已經氾濫到不只淹腳目，而任由諸多年紀半百的老舊工業區，諸多老舊不堪的工廠，持續不斷地生產早已過剩的鋼鐵與石化產品，這些工廠即使供應他們充足綠電或目前工商界在力推的核能，還是會日夜排放大量空汙、水污與廢棄物，三不五時還會發生嚴重工安事故，不僅對當地社區帶來嚴重健康影響與生命安全，也嚴重威脅著中南部的環境品質與數百萬人的健康。

以鋼鐵工業為例，其生產的鋼材有三分之一外銷，但這過程中，不僅排放嚴重空污以及消耗大量能源，還產出每年數百萬噸爐碴留在小小台灣島上，到處亂跑，學甲爐碴只是冰山一角，即使政府後來有加嚴控管流向，也沒有足夠去化管道，結果要拿去填海造陸！

這還只是短期應急之道，中長期而言，在合適海域都填完後，要怎麼辦？民間務實喊出廢棄物應總量管制，環保官員卻不敢接這個球，一心只想著褐色經濟可能會受到傷害！

削減褐色產業、轉型綠色經濟，是這世代的當務之急

在這樣的政策下，我們怎麼會有好的生活品質？怎麼會有宜人的生活環境？小小台灣環境涵容能力有限，既然沒有那樣的本錢，就絕對不能拚褐色經濟！既然褐色經濟對環境生態與人類健康的威脅那麼大，削減褐色產業規模，其實可以為人民謀真正福祉。

政府如能控管褐色產業規模，也就是用水、用電以及廢棄物總量管制，逐年減量，同時輔導產業褐轉綠，將其手上資金、土地與人力改投入節能、儲能、生態觀光與有機農業等適合台灣的產業，那麼業者與其員工並不會有生計問題，而環境品質更可因此而改善，年輕世代也會更有前景，不會憂心到不敢生小孩。

Photo Credit: 中央社

最近我們曾經問過某個在業界相當資深的經理人，如果政府推動這樣的產業轉型政策，他們同行是否會接受？他說，這樣的政策相當合理，事實上整體產業規模已經太過龐大，對環境帶來沈重負荷，產業轉型對國家社會有利，但政府要端出足夠誘因。

我們請他們研擬對他們有吸引力的產業轉型誘因，結果，他想了一想，答道，除非政府制定殘酷遊戲規則（比如課夠重的碳稅），否則他們這些把商場當戰場，已經習慣你爭我奪、已經習慣吃飯工具，同時把擴大市場佔有率當成功指標、愛好面子的業者，即使有誘因，也不會主動退場、轉到陌生領域。

但我繼續問他，現在碳費每噸只打算課300元，遠低於歐洲碳交易價格的每噸兩、三千元，這樣夠重嗎？他說，太輕！我繼續追問，目前台灣官商關係如此密切，政府會制定殘酷遊戲規則嗎？他說，不會！

如果持續這樣下去，大家都不願縮減資源耗用、不肯放緩追逐金錢的腳步，還在到處擴廠為樂，那麼如同已看到冰山就在眼前，整個社會仍加足馬力衝過去；雖然他們一個個看來精明幹練，到處鑽營，但這些精英集結起來竟如此無能，愚蠢地斬斷人類生存根基，自殺自殘、不利人也不利己！

我們把許多問題丟給後代，卻不知不覺已經要被我們製造的問題所淹沒！要真正落實永續，該好好推行各種資源與廢棄物的總量管制與減量政策，放緩那把在商場與官場上亂揮亂舞的屠刀，因為它已經快砍向你自己了！

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航