《光輝歲月・香港百年II》：「這個漂亮朋友道別亦漂亮」，了解香港故事當然要了解皇后大道

文：雪姬

這個漂亮朋友道別亦漂亮

在港英時期，除了會在政府的公函抬頭標上On Her Majesty’s Service「為英女王陛下效忠」以示英女王的崇高地位外，更會把整座山城的名字，以當時的英女王維多利亞來命名。除此之外，在城內各處都能找到女王的名字，當中包括了海港、道路、街道、山岳等，這全是港英政府向女王及大英帝國致敬的方式。

除了女王的名字外，港英政府習慣用上英國王室成員、港督，或者高官的名字來為地點、建築物及設施等命名。由此可見，此舉在當時，是相當常見的命名方式，而且有大部分名字更一直沿用至今，非常具有歷史價值。

另外，在七○、八○年代，正值是香港的光輝時代，各電視台在每日凌晨時分收台時，都會播出一段過場旁白，指全日節目已經播映完畢（當年的電視台不像現在會24小時不停播放），隨後畫面便會出現一張英女王的肖像，接著伴隨而來的是英國國歌〈God Save The Queen〉，藉此向女王致敬。直到八○年代末期，各電視台才陸續取消播放英女皇的片段。

這一幕經典的電視畫面，都記錄、刻劃在〈皇后大道東〉一曲中，當中歌詞是「這個漂亮朋友道别亦漂亮，夜夜電視螢幕繼續舊形象」。

筆者給讀者的小小提示，必讀！

媽啊！好亂……到底「皇后」還是「女王」？

在本篇開始前，筆者必須要先在此好好說明一點，不然繼續看下去，可能需要不斷重複解釋同一個原因，那就是「皇后」還是「女王」的疑惑！因為在香港開埠初期，很多時為了向當時的大英帝國君主致敬，經常會把建築、道路或設施等，以英國王室人員或高級官員的名字來命名，而且當中出現最頻密的除了是英女王的命字Victoria外，就是Queen最為常見！

這次要說明清楚的就是Queen！

英文Queen的中文除了可以翻譯成「皇后」外，用在女王當家的時候稱謂就應翻譯為「女王」才對，但因為當時負責翻譯的華人英文水平不佳，加上華人對女性君主沒太大認知和概念，便經常錯誤的把Queen譯作「皇后」，但應該要是「女王」才正確。

大家要理解的是，中文「皇后」的意思是指「男性君王的配偶」，但事實上英國女王自己就是大英帝國的君主，所以她是「女王」才對！這是絕對不能搞錯的事！不過人們偏偏就在這裡一直錯下去。雖然港英政府早於1890年曾就中文譯名作出過聲明，但仍有以「皇后」作中文名字出現的，而且還一直沿用至今，都沒有再更改。所以，以下的篇幅將會不斷出現「皇后」和「皇后」⋯⋯筆者將不會作重複的詳細解釋，敬請見諒！

Photo Credit: 創意市集出版

實現首次填海建路工程的誕生

皇后大道 Queen's Road

落成年份：1842年2月

地址：香港島皇后大道東、皇后大道中、皇后大道西

「皇后大道西，又皇后大道東

皇后大道東，轉皇后大道中

皇后大道東上，為何無皇宫

皇后大道中，人民如潮湧 」 ——《皇后大道東》羅大佑／1991年

於上世紀九十年代，「歌仔」都有唱「皇后大道」，歌曲以「人民」以及「英女王硬幣」，描寫出香港回歸前的景況，從而道出了當時香港人對前途的擔憂等。皇后大道印證著香港的百年發展史，了解香港故事當然要了解皇后大道。

香港開埠初期，是一個重要貿易轉口港，港英政府決定於北岸鋪設一條臨海大道作為主要幹道，以方便沿海配套如碼頭、倉庫和船埠的連接。

於是，在開埠同年的5月便積極開始進行道路規劃。但因為北岸周圍都是山，所以便要開山闢石，把近海的地段移平，再將砂石推入海中做小型填海，成就了香港最早的填海工程。到了1842年，首任港督砵甸乍正式宣布香港成為「無稅港口」，繼而吸引了大量外資商人到來香港，從此香港便急速發展起來，而且「無稅港口」政策更一直實施至今。

作為香港開埠以來首條正規道路，首任港督付予此路至高無上的名字，以示尊重，並以當時的大英帝國君主英女王之名來命名，取名Queen’s Road「皇后大道」。

在皇后大道建成的初期，全長只有6.4公里，位於西營盤至中環一帶，後來更向東西兩邊伸延，並把德輔道中分岔至跑馬地黃泥涌道定為「皇后大道東」，德輔道中至水坑口街定為「皇后大道中」，水坑口街至卑路乍街則定為「皇后大道西」，即是以東、中、西三段組成整條皇后大道，而且當時整個城市都是圍繞著皇后大道來活動及發展。自皇后大道建成以來，中和西段都是繁華密集的主要商圈區，至於東段，即近灣仔一帶則比較冷清。

Photo Credit: 創意市集出版

書籍介紹

本文摘錄自《光輝歲月・香港百年II：追星、炒樓、錢錢錢，那段繁榮發展與創造奇蹟的黃金年代》，創意市集出版

作者：雪姬

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哪些人物是最受香港人崇拜的大明星？

知名的太古集團最早是造船、製糖起家！

為何到處都有以女王為名的地點和街道？

一筆一劃均是香港人的真情細訴 ❤ 一字一句皆為真切有感的舊情懷

從漁港、商港到二十世紀的國際金融中心，香港在70年代崛起後便進入肯拚就會贏的時代，

80年代，紡織等各式加工製造業帶起商機蓬勃，使「香港製造」成為黃金品牌，連娛樂圈也暢旺。

90年代港劇港片、港星風靡亞太地區，港式幽默、無厘頭等帶起的金融發展，都見證了那段風華歲月。