《光輝歲月・香港百年II》：「這個漂亮朋友道別亦漂亮」，了解香港故事當然要了解皇后大道
我們想讓你知道的是
本書重溫一段真正披荊斬棘、乘風破浪的時代，扎實描繪香港街坊生活、電影戲劇、歌曲童玩等。當時的亞洲四小龍之一，經濟高度成長的東方之珠，那段如今得刻意記下，並努力維繫的韌性奮鬥史，還有帶給人們反思，且留下深刻回憶的經典人情味。
文：雪姬
這個漂亮朋友道別亦漂亮
在港英時期，除了會在政府的公函抬頭標上On Her Majesty’s Service「為英女王陛下效忠」以示英女王的崇高地位外，更會把整座山城的名字，以當時的英女王維多利亞來命名。除此之外，在城內各處都能找到女王的名字，當中包括了海港、道路、街道、山岳等，這全是港英政府向女王及大英帝國致敬的方式。
除了女王的名字外，港英政府習慣用上英國王室成員、港督，或者高官的名字來為地點、建築物及設施等命名。由此可見，此舉在當時，是相當常見的命名方式，而且有大部分名字更一直沿用至今，非常具有歷史價值。
另外，在七○、八○年代，正值是香港的光輝時代，各電視台在每日凌晨時分收台時，都會播出一段過場旁白，指全日節目已經播映完畢（當年的電視台不像現在會24小時不停播放），隨後畫面便會出現一張英女王的肖像，接著伴隨而來的是英國國歌〈God Save The Queen〉，藉此向女王致敬。直到八○年代末期，各電視台才陸續取消播放英女皇的片段。
這一幕經典的電視畫面，都記錄、刻劃在〈皇后大道東〉一曲中，當中歌詞是「這個漂亮朋友道别亦漂亮，夜夜電視螢幕繼續舊形象」。
筆者給讀者的小小提示，必讀！
媽啊！好亂……到底「皇后」還是「女王」？
在本篇開始前，筆者必須要先在此好好說明一點，不然繼續看下去，可能需要不斷重複解釋同一個原因，那就是「皇后」還是「女王」的疑惑！因為在香港開埠初期，很多時為了向當時的大英帝國君主致敬，經常會把建築、道路或設施等，以英國王室人員或高級官員的名字來命名，而且當中出現最頻密的除了是英女王的命字Victoria外，就是Queen最為常見！
這次要說明清楚的就是Queen！
英文Queen的中文除了可以翻譯成「皇后」外，用在女王當家的時候稱謂就應翻譯為「女王」才對，但因為當時負責翻譯的華人英文水平不佳，加上華人對女性君主沒太大認知和概念，便經常錯誤的把Queen譯作「皇后」，但應該要是「女王」才正確。
大家要理解的是，中文「皇后」的意思是指「男性君王的配偶」，但事實上英國女王自己就是大英帝國的君主，所以她是「女王」才對！這是絕對不能搞錯的事！不過人們偏偏就在這裡一直錯下去。雖然港英政府早於1890年曾就中文譯名作出過聲明，但仍有以「皇后」作中文名字出現的，而且還一直沿用至今，都沒有再更改。所以，以下的篇幅將會不斷出現「皇后」和「皇后」⋯⋯筆者將不會作重複的詳細解釋，敬請見諒！
實現首次填海建路工程的誕生
皇后大道 Queen's Road
落成年份：1842年2月
地址：香港島皇后大道東、皇后大道中、皇后大道西
「皇后大道西，又皇后大道東
皇后大道東，轉皇后大道中
皇后大道東上，為何無皇宫
皇后大道中，人民如潮湧 」
——《皇后大道東》羅大佑／1991年
於上世紀九十年代，「歌仔」都有唱「皇后大道」，歌曲以「人民」以及「英女王硬幣」，描寫出香港回歸前的景況，從而道出了當時香港人對前途的擔憂等。皇后大道印證著香港的百年發展史，了解香港故事當然要了解皇后大道。
香港開埠初期，是一個重要貿易轉口港，港英政府決定於北岸鋪設一條臨海大道作為主要幹道，以方便沿海配套如碼頭、倉庫和船埠的連接。
於是，在開埠同年的5月便積極開始進行道路規劃。但因為北岸周圍都是山，所以便要開山闢石，把近海的地段移平，再將砂石推入海中做小型填海，成就了香港最早的填海工程。到了1842年，首任港督砵甸乍正式宣布香港成為「無稅港口」，繼而吸引了大量外資商人到來香港，從此香港便急速發展起來，而且「無稅港口」政策更一直實施至今。
作為香港開埠以來首條正規道路，首任港督付予此路至高無上的名字，以示尊重，並以當時的大英帝國君主英女王之名來命名，取名Queen’s Road「皇后大道」。
在皇后大道建成的初期，全長只有6.4公里，位於西營盤至中環一帶，後來更向東西兩邊伸延，並把德輔道中分岔至跑馬地黃泥涌道定為「皇后大道東」，德輔道中至水坑口街定為「皇后大道中」，水坑口街至卑路乍街則定為「皇后大道西」，即是以東、中、西三段組成整條皇后大道，而且當時整個城市都是圍繞著皇后大道來活動及發展。自皇后大道建成以來，中和西段都是繁華密集的主要商圈區，至於東段，即近灣仔一帶則比較冷清。
書籍介紹
本文摘錄自《光輝歲月・香港百年II：追星、炒樓、錢錢錢，那段繁榮發展與創造奇蹟的黃金年代》，創意市集出版
作者：雪姬
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為何到處都有以女王為名的地點和街道？
一筆一劃均是香港人的真情細訴 ❤ 一字一句皆為真切有感的舊情懷
從漁港、商港到二十世紀的國際金融中心，香港在70年代崛起後便進入肯拚就會贏的時代，
80年代，紡織等各式加工製造業帶起商機蓬勃，使「香港製造」成為黃金品牌，連娛樂圈也暢旺。
90年代港劇港片、港星風靡亞太地區，港式幽默、無厘頭等帶起的金融發展，都見證了那段風華歲月。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
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