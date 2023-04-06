《「紙1張」閱讀筆記法》：只要善用「三種符號」，再艱難的書都能內化為自己的知識

文：浅田卓

只要善用「三種符號」，再怎麼艱深難懂的書，都能內化為自己的知識

用「總體摘要」將書籍內容摘要、儲存在「一張紙」上

前面我們祭出了「即使對自己的閱讀賞析不太有把握，還是能把書本裡的內容運用在工作或人生上」這句口號，學習了一些在閱讀方面的新觀念、新做法。

然而，究竟該怎麼做，才能讓自己覺得「我對自己的閱讀賞析能力有信心！可以克服老是仰賴別人解讀的現況」呢？我想這個疑問，仍在您心中逡巡縈繞。

尤其在反複操作前章介紹過的「引經據典法」之後，一股「想確實了解引用段落前後的描述，以及整本書探討的內容」的動機，應該會油然而升。

因此，或許真的有人覺得好不容易，本章接著就要來探討「解讀文章的能力――閱讀賞析能力和摘要能力」的議題。

在探討這個議題之前，請容我為您複習一個觀念：這裡所謂的「閱讀賞析能力」，既不是「③」的讀者，也不是從「②」的作者觀點出發，而是指對「①作品」（＝書籍本身＝文字內容）所做的閱讀賞析。

這種閱讀賞析，無關乎在「作者」方面的背景知識多寡，是一種可以在考試當中用來評分的賞析方式。放在國文課程中，它會是比較容易成立的做法，也就是可以用「這裡這樣寫，所以就是這個意思吧？」來說明文章內容的一種賞析型態。

我們在第三章學過：閱讀賞析沒有絕對正確的答案。因此我們沒有必要只拘泥在「①」的賞析手法上，「②」和「③」也要搭配運用，才能深入賞析。

而要能深入閱讀到讓作者活靈活現、躍然紙上，前提當然是要避免那些完全無法領略作者寫作意圖、顯然錯誤的解讀。因此，我們也要持續培養「①」這種閱讀賞析能力，不能輕忽。

總而言之，接下來我會說明「學校國文教學式閱讀賞析」的本質。我希望我們一起來反省的，其實不只是「懂不懂？」，更重要的是「內化成自己的知識了沒有？」。

請您在閱讀後續內容的過程中，千萬別忘了這個觀點。

「閱讀賞析」究竟是什麼意思？

我在第二章也提過照顧小孩時的事，這裡請容我再分享一個插曲。

某天早上，我那個兩歲的兒子想看卡通節目「湯瑪士小火車」，便來對我說：「想看，湯瑪士！」然而，當時已經是他必須出門到幼兒園去的時間，於是我對他說了一聲「明天再看吧！」，便打算帶他出門。

結果他一邊哭，一邊又說了一次「想看，湯瑪士！」我再次拒絕他之後，他竟像一把機關槍似的，拉高分貝迅速地說：「想看湯瑪士！想看湯瑪士！想看湯瑪士！」到頭來實在拗不過他，便讓他稍微看了一小段影片……最後上學弄得手忙腳亂還遲到。

接下來，請您根據我這段倒楣的經驗談，試著回答以下的問題。

何謂閱讀賞析？

這次也請您試著驅動「系統二」來想一想。我想您一定會覺得很麻煩，不過也就是因為麻煩，它才能成為一個讓您深思熟慮的機會。在開始閱讀下一行之前，請您先嘗試片刻，想想如何用自己的話來回答。

結果怎麼樣呢？

這次我也要像在其他章節一樣，盡可能試著用最簡單的一句話來概括。

所謂的閱讀賞析，就是從「寫出來的文章」當中，讀出作者「想說的話」的活動。

那麼，寫文章的人究竟該如何表達自己「想說的話」呢？用「邏輯」（logos）、「修辭」（rhetoric）、「傳說」（mythos）、「意象」（topos）、「論理」（logos）、「情感」（pathos）和「品格」（ethos）等觀點，都有可能。如果只能選一個最重要的本質，那麼我會這樣說：

「一再重複」――我想這句話就能道盡一切。因此……

所謂的閱讀賞析，就是抓出文章中「重複出現的內容」。

每當有人找我商量，說自己在閱讀時，常常「看到一半就看不懂在寫什麼了」，我就會反問對方：「你覺得什麼是『閱讀賞析』？」

大多數人會給我的答案是「掌握內容主張」。

這樣說的確沒錯。於是我又接著問：「那主張又是什麼？」對方只會回答：「應該是訊息之類的吧？」簡而言之，其實是那些用來判斷哪些是「主張、訊息」的「判斷標準太模糊」，所以才會讓人看不出文章內容究竟是想表達什麼吧？

在本書當中，我想提出明確的定義如下：

「主張」的判斷標準＝是不是在文章中「不斷改換形式、重複出現」的內容。

就是因為我們忘了這個最根本的條件，才會淪於「無法理解書上究竟在寫什麼」的狀態。

前面也提過，其實我以前是完全無法閱讀的。而其中最主要的原因，就是因為我不知道這個簡單的判斷標準。反之，認同了這項本質之後，我對閱讀完全改觀。這句重要的論述，堪稱是我人生的轉機。

每當我閱讀得不明究理之際，我就會馬上問問自己：「書中不斷改換形式、重複出現的內容為何？」以挽救我停滯不前的閱讀狀態。

如果你也和從前的我一樣，對於「何謂閱讀賞析」的答案很模糊，建議您試著在閱讀的同時，「反複地」問自己這個問題。如此一來，您的閱讀能力就可獲得根本性的提升，更能憑自己的力量，讀出書中的「主張」究竟是什麼。

請您再回想一下我在開頭分享的那個小故事――「重複」才是能避免閱讀賞析令人手忙腳亂又遲緩的最關鍵本質，還是一個連兩歲小朋友都在身體力行的本質。

站在「寫書」的立場，就能看出本質為何

其實凡事都一樣，試著站在相反的立場想一想，是抓出本質所在的有效方法。因此，就讓我們跳脫「讀者」的立場，試著站在「作者」的觀點思考。

如果有話想說，作者就會一再重複該項主張。不過，用同樣的字句，一再傳達同樣的訊息，看在讀者眼中並沒有說服力。

兩歲的小朋友這樣做，還顯得可愛；換成大人這樣做，最後只會被人瞧不起，覺得這個人「幼稚、孩子氣」。

要讓人真心接受自己的論述，可不能用小朋友那種方法一說再說。

就因為是很重要的事，所以才想多說幾次。可是，我們總不能原封不動地複誦。 那麼，究竟該怎麼做，才能「改換形式」，一再重複？

為了回應這樣的問題意識，成年的先進賢達構思了各式各樣的「複述方法」，並讓這些方案逐漸定型。本書依照慣例，只精選其中「三個」方法，介紹給您。