《「紙1張」閱讀筆記法》：只要善用「三種符號」，再艱難的書都能內化為自己的知識
我們想讓你知道的是
曾帶來手寫歸納熱潮的日本暢銷作者淺田卓，將手寫歸納的方法落實在一張紙上，透過「紙1張」彙整法閱讀統整，3步驟完成表單的同時，也牢牢建構於腦中內化成有用的知識，無論閱讀、學習、準備考試等，都能立即派上用場！
文：浅田卓
只要善用「三種符號」，再怎麼艱深難懂的書，都能內化為自己的知識
用「總體摘要」將書籍內容摘要、儲存在「一張紙」上
前面我們祭出了「即使對自己的閱讀賞析不太有把握，還是能把書本裡的內容運用在工作或人生上」這句口號，學習了一些在閱讀方面的新觀念、新做法。
然而，究竟該怎麼做，才能讓自己覺得「我對自己的閱讀賞析能力有信心！可以克服老是仰賴別人解讀的現況」呢？我想這個疑問，仍在您心中逡巡縈繞。
尤其在反複操作前章介紹過的「引經據典法」之後，一股「想確實了解引用段落前後的描述，以及整本書探討的內容」的動機，應該會油然而升。
因此，或許真的有人覺得好不容易，本章接著就要來探討「解讀文章的能力――閱讀賞析能力和摘要能力」的議題。
在探討這個議題之前，請容我為您複習一個觀念：這裡所謂的「閱讀賞析能力」，既不是「③」的讀者，也不是從「②」的作者觀點出發，而是指對「①作品」（＝書籍本身＝文字內容）所做的閱讀賞析。
這種閱讀賞析，無關乎在「作者」方面的背景知識多寡，是一種可以在考試當中用來評分的賞析方式。放在國文課程中，它會是比較容易成立的做法，也就是可以用「這裡這樣寫，所以就是這個意思吧？」來說明文章內容的一種賞析型態。
我們在第三章學過：閱讀賞析沒有絕對正確的答案。因此我們沒有必要只拘泥在「①」的賞析手法上，「②」和「③」也要搭配運用，才能深入賞析。
而要能深入閱讀到讓作者活靈活現、躍然紙上，前提當然是要避免那些完全無法領略作者寫作意圖、顯然錯誤的解讀。因此，我們也要持續培養「①」這種閱讀賞析能力，不能輕忽。
總而言之，接下來我會說明「學校國文教學式閱讀賞析」的本質。我希望我們一起來反省的，其實不只是「懂不懂？」，更重要的是「內化成自己的知識了沒有？」。
請您在閱讀後續內容的過程中，千萬別忘了這個觀點。
「閱讀賞析」究竟是什麼意思？
我在第二章也提過照顧小孩時的事，這裡請容我再分享一個插曲。
某天早上，我那個兩歲的兒子想看卡通節目「湯瑪士小火車」，便來對我說：「想看，湯瑪士！」然而，當時已經是他必須出門到幼兒園去的時間，於是我對他說了一聲「明天再看吧！」，便打算帶他出門。
結果他一邊哭，一邊又說了一次「想看，湯瑪士！」我再次拒絕他之後，他竟像一把機關槍似的，拉高分貝迅速地說：「想看湯瑪士！想看湯瑪士！想看湯瑪士！」到頭來實在拗不過他，便讓他稍微看了一小段影片……最後上學弄得手忙腳亂還遲到。
接下來，請您根據我這段倒楣的經驗談，試著回答以下的問題。
何謂閱讀賞析？
這次也請您試著驅動「系統二」來想一想。我想您一定會覺得很麻煩，不過也就是因為麻煩，它才能成為一個讓您深思熟慮的機會。在開始閱讀下一行之前，請您先嘗試片刻，想想如何用自己的話來回答。
結果怎麼樣呢？
這次我也要像在其他章節一樣，盡可能試著用最簡單的一句話來概括。
所謂的閱讀賞析，就是從「寫出來的文章」當中，讀出作者「想說的話」的活動。
那麼，寫文章的人究竟該如何表達自己「想說的話」呢？用「邏輯」（logos）、「修辭」（rhetoric）、「傳說」（mythos）、「意象」（topos）、「論理」（logos）、「情感」（pathos）和「品格」（ethos）等觀點，都有可能。如果只能選一個最重要的本質，那麼我會這樣說：
「一再重複」――我想這句話就能道盡一切。因此……
所謂的閱讀賞析，就是抓出文章中「重複出現的內容」。
每當有人找我商量，說自己在閱讀時，常常「看到一半就看不懂在寫什麼了」，我就會反問對方：「你覺得什麼是『閱讀賞析』？」
大多數人會給我的答案是「掌握內容主張」。
這樣說的確沒錯。於是我又接著問：「那主張又是什麼？」對方只會回答：「應該是訊息之類的吧？」簡而言之，其實是那些用來判斷哪些是「主張、訊息」的「判斷標準太模糊」，所以才會讓人看不出文章內容究竟是想表達什麼吧？
在本書當中，我想提出明確的定義如下：
「主張」的判斷標準＝是不是在文章中「不斷改換形式、重複出現」的內容。
就是因為我們忘了這個最根本的條件，才會淪於「無法理解書上究竟在寫什麼」的狀態。
前面也提過，其實我以前是完全無法閱讀的。而其中最主要的原因，就是因為我不知道這個簡單的判斷標準。反之，認同了這項本質之後，我對閱讀完全改觀。這句重要的論述，堪稱是我人生的轉機。
每當我閱讀得不明究理之際，我就會馬上問問自己：「書中不斷改換形式、重複出現的內容為何？」以挽救我停滯不前的閱讀狀態。
如果你也和從前的我一樣，對於「何謂閱讀賞析」的答案很模糊，建議您試著在閱讀的同時，「反複地」問自己這個問題。如此一來，您的閱讀能力就可獲得根本性的提升，更能憑自己的力量，讀出書中的「主張」究竟是什麼。
請您再回想一下我在開頭分享的那個小故事――「重複」才是能避免閱讀賞析令人手忙腳亂又遲緩的最關鍵本質，還是一個連兩歲小朋友都在身體力行的本質。
站在「寫書」的立場，就能看出本質為何
其實凡事都一樣，試著站在相反的立場想一想，是抓出本質所在的有效方法。因此，就讓我們跳脫「讀者」的立場，試著站在「作者」的觀點思考。
如果有話想說，作者就會一再重複該項主張。不過，用同樣的字句，一再傳達同樣的訊息，看在讀者眼中並沒有說服力。
兩歲的小朋友這樣做，還顯得可愛；換成大人這樣做，最後只會被人瞧不起，覺得這個人「幼稚、孩子氣」。
要讓人真心接受自己的論述，可不能用小朋友那種方法一說再說。
就因為是很重要的事，所以才想多說幾次。可是，我們總不能原封不動地複誦。
那麼，究竟該怎麼做，才能「改換形式」，一再重複？
為了回應這樣的問題意識，成年的先進賢達構思了各式各樣的「複述方法」，並讓這些方案逐漸定型。本書依照慣例，只精選其中「三個」方法，介紹給您。
- 「＝」：換句話說、具體案例
- 「⇔」：對比、逆接
- 「⇒」：根據、因果關係
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國泰世華銀行《請支援理財》Ep6：不當孩子的提款機！理財教育融入生活情境，助你成功教出「小小理財家」
我們想讓你知道的是
理財不只能滿足我們對「好日子」的想像，還可以建立正確的價值觀念，幫助我們抵禦人生不可預測的風險和災害。如果投資理財這堂人生必修課能夠從小培養，良好理財觀念的養成必定事半功倍，但父母該如何教育孩子理財這件事情呢？
由國泰世華銀行打造的金融理財節目《請支援理財》，日前推出最新一集「親子理財」，於官方YouTube和Podcast同步播出。本次節目由知名財經主播葉芷娟主持，邀請國泰世華銀行專家Jackie及知名新聞主播岑永康來到現場，三人一起聊聊教養路上的點點滴滴，分享他們是如何教育孩子關於「理財」的大小事。
早點開始，長期規劃，從生活培養敏銳「數感」
「投資理財一點都不難，甚至許多人就正從事著理財行為卻不自知。」國泰世華銀行專家Jackie舉例，「像很多父母會幫小孩買保險、定期定額基金，這些都是理財行為。」Jackie鼓勵觀眾，要學會理財，第一步就是建立正確的認知──生活處處是理財──如果你一開始就覺得理財很困難，就會在潛意識抗拒它；但實際接觸之後，就會發現它沒有想像中困難。親子理財也是同樣的道理，思來想去總不知如何開始，但其實只要帶著小朋友一起，在生活經驗中讓孩子體會金錢的重要性，就是親子理財教育的開始。
談到「開始」，知名新聞主播岑永康也大方地分享，「我從小就帶他們一起逛賣場、看標價，培養他們對數字的感受。」岑永康說，「上小學以後，我還會帶著他們去開設銀行帳戶，拉著他們親自操作ATM，讓孩子親自把鈔票存進去、刷存摺。」當孩子們看著數字慢慢增長，就會慢慢對數字產生感覺，甚至後來還會主動把身上多餘的錢存起來，如此一來，儲蓄的觀念就一點一點地深植在他們心裡。
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練習擁有、容許試錯，養成孩子理財基本觀
建立良好的數感之後，就是實戰訓練的開始。要讓孩子真正學會理財，就必須先給孩子屬於自己的財，他們才有學習的機會。「所以到五六年級，我就開始給他們零用錢，」岑永康接著說，「一開始因為沒有『拿多少花多少』的概念，所以他們從月初就是月光族。」於是他改變策略，把零用錢發放頻率從「發月薪」調整成「發週薪」，並主動跟孩子們談論消費觀念。後來，孩子就學會控制自己的花費，來滿足如看電影等比較大筆的支出。預算、收支的概念也就這樣慢慢地養成了。
或許有些人會對「太早發零用錢」感到遲疑，但岑永康認為，千萬不要小看「擁有」的力量。無論大人還是小孩，「擁有」都是學習理財必經的過程──如果我們手中沒有持股，不管股市震盪的再大都不會有感覺；但你一買入進場，紅紅綠綠就不再只是螢幕裡的顏色。孩子也是一樣的。「你必須給孩子一點財去使用、容許他犯錯，他才會從實際的感受中學習，知道應該從哪邊開始修正。」岑永康強調。就如同「父母應該放手讓孩子跌倒」的觀念，在生活中試錯、再藉機展開溝通，才是理財教育最有效的方法。
如果真的擔心孩子太早擁有金錢、個人帳戶可能產生問題，現代多元的金融服務其實也幫得上忙。父母除了可以幫孩子開設普通帳戶，也能考慮國泰世華銀行擁有「大戶帶小戶」特性的「母子帳戶」。如此一來，孩子既能在父母的協助下處置金錢，也可以藉機教育孩子款項分流、專款專用等比較深入的理財觀念。在有限的權力中運用學習，讓孩子利用現有的數位工具，建立更完整的理財觀念。
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傾聽孩子的需求，開啟雙向的親子理財教育
除了機會教育，家長也必須注意「溝通」的方式。不同年齡的孩子無論思維特質、認知詞彙量都不相同，甚至個體的理解能力也有所差異，所以，如何運用孩子聽得懂的語言來溝通，也成為父母重要的課題。「以前兩集節目談到的信用貸款為例，」Jackie說，「當我想和孩子介紹『信用』的觀念，我會問他，『如果有人跟你借橡皮擦，今天沒有還給你。明天他跟你借，又沒有還給你。第三天，他跟你借，你還要借他嗎？』」他巧妙運用孩子聽得懂的語言──借橡皮擦──讓孩子認知到借、還及信用三者之間的關係。
理財除了攸關生活與財富，更是深深影響每個人的價值觀。有句話說「我們不用很厲害才開始，但你需要先開始才會變得很厲害。」不論是理財還是親子教育，都必須要先跨出第一步，從經驗中學習，才能夠越來越厲害，掌握正確的親子理財訣竅！