2023/03/21,
動漫

《尼爾自動人形 ver1 1a》：人與機械的距離

《尼爾自動人形 ver1 1a》：人與機械的距離
Photo Credit: アニメ『NieR:Automata Ver1.1a』ノンクレジットオープニングムービー

我們想讓你知道的是

若我們為自己的人生畫下本質，我們與機械人還有甚麼分別？當機械不斷突破程式的限制，而人類不斷自我限制，兩者的分野似乎愈來愈模糊。

文：官俊銘

最近由大熱遊戲《尼爾：自動人形》改篇而成的動畫《尼爾：自動人形 Ver1.1a》，正在熱播好評中！《尼爾》的故事講述在數千年後的未來，地球早已成為機械生命霸佔，成為機械的樂園，「人類」為了重奪地球派出人造人寄葉部隊與機械戰鬥。而2B（女主角）和9S（男主角）在戰爭過程中，遇到不少機械的言行均於人類非常相似，2B亦不時發出「這種像人類一樣的……」的疑惑。本文將嘗試討論人類與機械的分別。

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圖片來源：NieR:Automata Ver1.1a宣傳圖片

機械懂得思考嗎？

早在第一集2B在偵查工廠的任務中便聽到機械生命在說著片斷的話語。在2B思考機械在做什麼的時候，9B便斷釘截鐵地回答「只是參照舊世界的資料，隨意講些甚麼而己，機械生命做的事情沒有任何意義」。 或者我們可以將9S的觀點還原成以下內容，機械生命只是按著記錄播放舊世界的錄音，當中沒有任何的思考過程，機械人根本不明白它們正在說甚麼。

9S的這個想法，其實跟哲學家約翰．瑟爾（John Searle）提出的中文房間論證不謀而合，該論證的內容大概是有一個完全不懂中文的外國人被關在密封的房間，房間裏有一個與外界溝通的信箱。外界的人可以透過投中文書信與房內的人交流，房內的人雖然不懂中文但他卻可以拎房中的參考書，按著指引寫出像樣的回信。但即使能騙過房外的人，這仍沒改那個外國人不懂中文的事實。

可能那個機械真的只是按照紀錄行事，可是這又如何？我的意思是這根本不能區分人與機械的分別。舉個例子，筆者相信大家在中學的時候總有學過畢氏定理，a2+b2=c2 又有誰不知呢？ 可是，你真的懂得當中的原理呢，了解當初的數學家是如何證明這道公式嗎？還是你們都跟筆者一樣只是背熟了這條公式？

如果是機械與人的分別，單純是機械不懂「理解」，那這個論點是站不住腳的。因為不管是不懂畢氏定理原理的我們，還是那個不懂中文的外國人，我們都是人類啊？ 如此這般，我們與機械有何分別？

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Photo Credit: アニメ『NieR:Automata Ver1.1a』ノンクレジットオープニングムービー

機械沒有同情共感的能力？

9S對械械生活的第二個判斷可能歸納為「就算模仿得再相似，機械終歸是機械，它們沒有情感，也是沒有心」。這個判斷跟大眾的理解亦相當接近。

可是為什麼我們會這樣想呢？請回想一下我們日常是如何判斷他們的情感，我們不就是通過別人的言行作出判斷嗎？在情人節沒有任何表示的男友會被視為沒有誠意；在審訊台上哭泣流涕的被告會被判斷為持有歉意；說話大聲的囚犯，會被判斷成沒有禮貌不尊重別人……

正因為我們沒有辨法透視別人的內心，所以只能觀察他人的行為，但是為何當對象變成機械人我們則不用以上的準則作判斷，反而假定機械人沒有內心？

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Photo Credit: アニメ『NieR:Automata Ver1.1a』ノンクレジットオープニングムービー

存在先於本質

在「尼爾」的故事中，機械生命在失去它們的造物主後，有的機械仍然執行遺留下來的程式繼續戰鬥，有的其他機械組成部落一起生活，有的更是想成為人。劇中的反派角色亞當，一直都在模仿人類的行為，在某一幕，亞當正在看沙特的書，並振振有詞的出「人類真是有趣……存在先於本質」，人與物是不同的。即使在物尚未存在的時候，物的本質還是已經被決定。例如一隻水杯即使尚未被製造出來，它的目的就是盛水。機器生命亦是一樣，機械生物的存在目的都早已被它們的造物主賦予，不能突破造物主寫下的程式。

這似乎是區分人與機械的分別，人類在每刻，每個當下都可以選擇做甚麽，亦可能隨時與過去的自己決別，可能你15歲時想成為漫畫家，25歲想成為運動員，40歲想成為音樂家。

遺憾的是，有時我們總會畫地自限認為自己是一個天生是某一種人。例如筆者的英文奇差，而我小時候總會跟自己說「自己天生就是英文差的人」；另一例子是某些藝人在訪問時講粗口，會說自己的性格天生就是大情大性。

值得思考的是，若我們為自己的人生畫下本質，我們與機械人還有甚麼分別？當機械不斷突破程式的限制，而人類不斷自我限制，兩者的分野似乎愈來愈模糊。

後記

AI繪圖、OpenAI的出現，引起全球關注。不少人在感嘆科技進步日新月異，同時害怕自己的工作會被AI取代。亦有人認為AI的發現可以帶出另一種的理想可能，一種宛如多啦A夢的世界，所以難題及工作都可以交給貓型機械人。人類可以自始擺脫勞動，可以盡展所長做自己喜歡的事。這種情況相當令人神往，但在此之前，也許有一個問題需要思考那是：機械人有思考及情感嗎？如果有的話人跟機械人到底有何分別？又假若沒有的話我們有甚麼理由讓它們做人類的下僕？

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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