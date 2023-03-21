《尼爾自動人形 ver1 1a》：人與機械的距離
我們想讓你知道的是
若我們為自己的人生畫下本質，我們與機械人還有甚麼分別？當機械不斷突破程式的限制，而人類不斷自我限制，兩者的分野似乎愈來愈模糊。
文：官俊銘
最近由大熱遊戲《尼爾：自動人形》改篇而成的動畫《尼爾：自動人形 Ver1.1a》，正在熱播好評中！《尼爾》的故事講述在數千年後的未來，地球早已成為機械生命霸佔，成為機械的樂園，「人類」為了重奪地球派出人造人寄葉部隊與機械戰鬥。而2B（女主角）和9S（男主角）在戰爭過程中，遇到不少機械的言行均於人類非常相似，2B亦不時發出「這種像人類一樣的……」的疑惑。本文將嘗試討論人類與機械的分別。
機械懂得思考嗎？
早在第一集2B在偵查工廠的任務中便聽到機械生命在說著片斷的話語。在2B思考機械在做什麼的時候，9B便斷釘截鐵地回答「只是參照舊世界的資料，隨意講些甚麼而己，機械生命做的事情沒有任何意義」。 或者我們可以將9S的觀點還原成以下內容，機械生命只是按著記錄播放舊世界的錄音，當中沒有任何的思考過程，機械人根本不明白它們正在說甚麼。
9S的這個想法，其實跟哲學家約翰．瑟爾（John Searle）提出的中文房間論證不謀而合，該論證的內容大概是有一個完全不懂中文的外國人被關在密封的房間，房間裏有一個與外界溝通的信箱。外界的人可以透過投中文書信與房內的人交流，房內的人雖然不懂中文但他卻可以拎房中的參考書，按著指引寫出像樣的回信。但即使能騙過房外的人，這仍沒改那個外國人不懂中文的事實。
可能那個機械真的只是按照紀錄行事，可是這又如何？我的意思是這根本不能區分人與機械的分別。舉個例子，筆者相信大家在中學的時候總有學過畢氏定理，a2+b2=c2 又有誰不知呢？ 可是，你真的懂得當中的原理呢，了解當初的數學家是如何證明這道公式嗎？還是你們都跟筆者一樣只是背熟了這條公式？
如果是機械與人的分別，單純是機械不懂「理解」，那這個論點是站不住腳的。因為不管是不懂畢氏定理原理的我們，還是那個不懂中文的外國人，我們都是人類啊？ 如此這般，我們與機械有何分別？
機械沒有同情共感的能力？
9S對械械生活的第二個判斷可能歸納為「就算模仿得再相似，機械終歸是機械，它們沒有情感，也是沒有心」。這個判斷跟大眾的理解亦相當接近。
可是為什麼我們會這樣想呢？請回想一下我們日常是如何判斷他們的情感，我們不就是通過別人的言行作出判斷嗎？在情人節沒有任何表示的男友會被視為沒有誠意；在審訊台上哭泣流涕的被告會被判斷為持有歉意；說話大聲的囚犯，會被判斷成沒有禮貌不尊重別人……
正因為我們沒有辨法透視別人的內心，所以只能觀察他人的行為，但是為何當對象變成機械人我們則不用以上的準則作判斷，反而假定機械人沒有內心？
存在先於本質
在「尼爾」的故事中，機械生命在失去它們的造物主後，有的機械仍然執行遺留下來的程式繼續戰鬥，有的其他機械組成部落一起生活，有的更是想成為人。劇中的反派角色亞當，一直都在模仿人類的行為，在某一幕，亞當正在看沙特的書，並振振有詞的出「人類真是有趣……存在先於本質」，人與物是不同的。即使在物尚未存在的時候，物的本質還是已經被決定。例如一隻水杯即使尚未被製造出來，它的目的就是盛水。機器生命亦是一樣，機械生物的存在目的都早已被它們的造物主賦予，不能突破造物主寫下的程式。
這似乎是區分人與機械的分別，人類在每刻，每個當下都可以選擇做甚麽，亦可能隨時與過去的自己決別，可能你15歲時想成為漫畫家，25歲想成為運動員，40歲想成為音樂家。
遺憾的是，有時我們總會畫地自限認為自己是一個天生是某一種人。例如筆者的英文奇差，而我小時候總會跟自己說「自己天生就是英文差的人」；另一例子是某些藝人在訪問時講粗口，會說自己的性格天生就是大情大性。
值得思考的是，若我們為自己的人生畫下本質，我們與機械人還有甚麼分別？當機械不斷突破程式的限制，而人類不斷自我限制，兩者的分野似乎愈來愈模糊。
後記
AI繪圖、OpenAI的出現，引起全球關注。不少人在感嘆科技進步日新月異，同時害怕自己的工作會被AI取代。亦有人認為AI的發現可以帶出另一種的理想可能，一種宛如多啦A夢的世界，所以難題及工作都可以交給貓型機械人。人類可以自始擺脫勞動，可以盡展所長做自己喜歡的事。這種情況相當令人神往，但在此之前，也許有一個問題需要思考那是：機械人有思考及情感嗎？如果有的話人跟機械人到底有何分別？又假若沒有的話我們有甚麼理由讓它們做人類的下僕？
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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin
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【圖解】在家要如何做到「一淨、二靜、三循環」？三菱電機「氣場大師」打造好氣場與「善循環」的科技大解密
我們想讓你知道的是
三菱電機秉持日本職人匠心，將獨家專利科技應用於家電設計，打造居家空氣優化的全方位解決方案。選對節能又智能的家電，兼顧清淨功能、安靜運轉與良好循環，你也可以是「氣場大師」！
素有「空氣專家」美譽的三菱電機，結合日本百年技術與電機專業，在台深耕已超過70年，針對在地氣候環境與消費者需求打造最合適的商用與家用電器產品。今年，台灣三菱電機以全新「氣場大師」為概念，透過全系列產品線打造「一淨、二靜、三循環」全方位空氣優化居家環境，創造良好氣場，讓家與家人享受美好「善循環」。
溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度：從五大方向打下好氣場基礎
居家環境中常見影響「氣場」的問題大致分為五大方向，首先在溫度方面，極端氣候不再是百年一遇，夏季高溫熱浪、冬季霸王寒流的威力不容小覷，採用兼具節能與空氣淨化的空調不僅能降低耗能，還能提升呼吸健康與環境舒適度。另外，濕度過高也是許多台灣居家的一大痛點，尤其當梅雨季或季節交替時，連續多天陰雨綿綿，容易讓家具或牆面冒出黴菌，甚至皮膚長濕疹、影響身體健康。
空氣流通度則是長時間待在門窗緊閉的室內空間時，人們會相當有感的問題，而良好的通風換氣能將廢空氣排出，引入新鮮空氣也帶來好心情。家中有小朋友的家長或深受過敏困擾的人，最關心的則是空氣潔淨度問題，在受疫情影響的這幾年，改善居家空氣品質也成為家電研發的重點。除了空間氣場，人體氣場的保養也備受重視，如維繫身體健康與能量來源的食材要如何維持保鮮度，更成為煮婦煮夫們在意的課題。
三菱電機全系列空調家電產品運用專利技術，分別針對「溫度、濕度、流通度、潔淨度、保鮮度」五大方向提出解方，全系列科技家電產品以「一淨、二靜、三循環」三步驟打造更舒適、安心的生活環境，讓台灣民眾能輕鬆享有ME TIME美好居家時光。
一淨：以獨家濾淨技術，有效捕捉空氣中有害物質，同時抑制懸浮病毒達99%，守護每日一呼一吸間的潔淨空氣
三菱電機不論是在空調或除濕機等家電製品上，皆搭載專利濾淨技術，以達到進氣後清淨，吹送出宛如自然山林般純淨空氣的效果。
預計於今年四月份正式上市的旗艦款「三效合一」變頻空清除濕機，全新搭載HEPA、活性碳濾網，可一次達到除濕、除臭、空氣清淨三重效果，且根據國內外專業測試機構檢測，針對懸浮病毒的抑制率可達99% [註1]，PM2.5集塵率更達99.9% [註2]的高超表現。此外，透過三菱電機獨家智慧變頻與AI智慧偵測設計，能根據環境需求自動調整成適宜的除濕與空氣清淨模式，提升機器運作效能。
三菱電機近年研發出的「Plasma Quad Connect，簡稱 PQC」高效電漿淨化裝置，可讓消費者選購加裝在多款家用空調上，原理為對裝置中的「鎢帶電極」施加6,000伏電壓產生電漿，有效去除空氣中的病毒、細菌、黴菌、過敏原、灰塵和PM2.5等各種污染物質，透過獨家專利科技達到淨化室內空氣效果。
二靜：以近乎無聲運轉的設計，給家人不被打擾的寧靜時刻，讓身心靈皆放鬆
三菱電機除了專注產品設計的高品質與細節，更在乎使用者日常生活中的體驗與感受，因此全系列產品線皆以近乎無聲運轉的設計，為消費者打造兼具放鬆及舒適的空間。
三菱電機「靜音大師」家用變頻空調正如其名，自上市以來「超靜音運轉」表現在業界頗受好評，是家中有幼嬰，以及對聲音敏感族群的首選品牌。除此之外，頂規旗艦款GT系列搭載「Easy Clean 易拆易清設計」，更擁有獨家專利「DBC奈米複合塗層技術」，讓民眾不僅能輕鬆維持空調產品清潔，又能達到節能省電及維持高效運轉的效果。今年三菱電機也不斷升級、積極擴展產品陣容，以滿足台灣市場多元的空間需求，「靜音大師」頂規旗艦款GT系列及耐用經典款HT系列均升級追加大容量10kw機種，可適用於約14-17坪大坪數空間，新品預計將於今年3月開始販售。
另外即將上市的「三效合一」變頻空清除濕機在強化空氣清淨與除濕方面，透過獨家「三重除濕系統」設計，不僅實現高效除濕率，另搭配智慧變頻壓縮機，同時滿足節能省電的需求，以及獨家設計大型渦輪式多翼風扇，打造近乎無聲的靜音效果，即使夜晚除濕也能一覺好眠。
三循環：匠心打造好氣場，無限傳遞善循環
除空清除濕機與靜音變頻空調，三菱電機更透過其他產品優異性能的加乘效果，為消費者全方位把關生活品質。像是三菱電機首創先驅開發的Lossnay全熱交換器，即使在無法開窗的情況下，也能做到全室通風換氣。此外還可搭配空清循環扇，搭載Plasma Quad高效電漿淨化技術，提升室內空氣品質的同時，再透過DC循環電風扇進一步將淨化後的好空氣，吹送至家人所在的每個角落，讓「好氣場」在室內流動形成美好的「善循環」。
廚房家電方面，三菱電機秉持一貫的匠心精神，打造兼具美型與效能的電冰箱、冷凍櫃等保鮮家電產品，透過精準控溫並調節冰櫃內空氣，鎖住食材新鮮度與營養、隔絕氣味不易干擾。透過專利技術與產品科技，以「氣場大師」專業提升家中正能量、健康、氣氛及互動。
三菱電機不僅持續為台灣消費者推出豐富多元的科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重節能環保與永續發展。邀請大家一起跟著三菱電機「氣場大師」，為居家環境打造潔淨、安靜、充分循環的好氣場，將好心情、好氣氛傳遞給每一位家人。
三菱電機官網
註解2：（測試機構）SGS Taiwan Ltd.（測試方法）於1.25m×0.65m×1.25m的密閉空間，量測2.5μm粒子的初期濃度與本體運轉1小時後的濃度，計算PM2.5去除率、（測試結果）去除率99.9%。