TNL+ 2023/03/20,
音樂

張敬軒倫敦演唱會的香港情

張敬軒倫敦演唱會的香港情
Photo Credit: 作者提供

我們想讓你知道的是

軒公說，幾年疫情，還有整個世界，包括生活周遭環境的轉變，讓他在看著新聞時，常有快要窒息的感覺，而他寫這首歌的時候，有一種很強烈的孤獨感。他把〈隱形遊樂場〉的demo稱作「Goodbye」，就是想要跟這種無力感say goodbye。不過，無論如何孤獨哀傷，來到Wyman手上，卻總有辦法讓塵埃開出花來。

文：TaJ

歌詞（〈隱形遊樂場〉）要說的是共鳴，是人與人之間的frequency—究竟你同我click唔click到？我的所想所見，你又是否看到？假如你都看到，不如我們一起去建造，去令這個圖畫變得更美。

張敬軒倫敦演唱會，我看的是尾場（3月18日）。之前一日，填詞人黃偉文已在網上預告為軒公新曲賦了新詞：「就算趕唔切尾場，至少希望可以俾你喺倫敦錄首新歌，帶返香港。」

可去到現場，還是很驚喜。

Wyman本身已是神級，音樂監製「編曲俠」Johnny Yim竟在一日內編好了這首〈隱形遊樂場〉，軒公唱功自不待言，即使他說「要做一件人生從來都未做過的事，好驚啊......在倫敦Royal Albert Hall為這首新歌做preview」，現場演繹還是讓我這個「流行曲盲丙」感動不已。

即使你降生的時世沒選擇
人間再蒼白 容得下想法
世界藍圖 只等你畫上恐龍和巨塔
天下仍是你畫冊
想得到煙花 馬上有煙花
你未看到嗎
城堡靠想像，仍可再攀爬
流亡荒野，眼前都有
遊園地裏那群木馬
置身廢城，仍可建造人類最夢幻剎那
聽得見過山車由遠漸駛近
來裝載深夜，仍等待的人
生活有時殘酷
至少這樂園永不宵禁
曾迷路的羊群
仍能被它的光帶引
想得到煙花 馬上有煙花
你未看到嗎
城堡靠想像，仍可再攀爬
流亡荒野，眼前都有
永恆在轉那群木馬
長大如遺落了它 我會害怕
遊歷過成人世界
誰沒有無形傷疤
想它變真嗎 每日挖點沙
按步砌好它
如果有一日毋須再隱形
孩童能嬉戲再無牽掛
蓬萊實現在舊日敗瓦
希望 是遠征未來那隻木馬

——張敬軒〈隱形遊樂場〉

這是Wyman給軒公的倫敦紀念品，也是送給香港人的手信。介紹這首歌時，軒公說，幾年疫情，還有整個世界，包括生活周遭環境的轉變，讓他在看著新聞時，常有快要窒息的感覺，而他寫這首歌的時候，有一種很強烈的孤獨感。他把這歌的demo稱作「Goodbye」，就是想要跟這種無力感say goodbye。不過，無論如何孤獨哀傷，來到Wyman手上，卻總有辦法讓塵埃開出花來。

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Photo Credit: 作者提供

〈隱形遊樂場〉是〈黃色大門〉的番外篇，兩首詞的意象相似，同樣提到煙花、恐龍、樂園等魔幻／夢幻境界，但正如軒公說，〈隱形遊樂場〉是進階版。

Wyman在2012年的「Concert YY黃偉文作品展」音樂會上說過，寫詞最有趣的地方，是你可以決定曝露幾多，也可以決定曝露幾少，當有一些價值觀，一些態度想表明時，填詞人會寫得好白，當有些事只想同知音人、識貨者分享，填詞人又會用上神秘奇怪的寫法，〈黃色大門〉就是其中一首他和歌者（原唱容祖兒）埋藏了許多神秘密碼的歌曲。2006年發行的〈黃色大門〉，讓容祖兒於2012的音樂會仍唱得淚流滿面。

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