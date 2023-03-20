張敬軒倫敦演唱會的香港情
我們想讓你知道的是
軒公說，幾年疫情，還有整個世界，包括生活周遭環境的轉變，讓他在看著新聞時，常有快要窒息的感覺，而他寫這首歌的時候，有一種很強烈的孤獨感。他把〈隱形遊樂場〉的demo稱作「Goodbye」，就是想要跟這種無力感say goodbye。不過，無論如何孤獨哀傷，來到Wyman手上，卻總有辦法讓塵埃開出花來。
文：TaJ
歌詞（〈隱形遊樂場〉）要說的是共鳴，是人與人之間的frequency—究竟你同我click唔click到？我的所想所見，你又是否看到？假如你都看到，不如我們一起去建造，去令這個圖畫變得更美。
張敬軒倫敦演唱會，我看的是尾場（3月18日）。之前一日，填詞人黃偉文已在網上預告為軒公新曲賦了新詞：「就算趕唔切尾場，至少希望可以俾你喺倫敦錄首新歌，帶返香港。」
可去到現場，還是很驚喜。
Wyman本身已是神級，音樂監製「編曲俠」Johnny Yim竟在一日內編好了這首〈隱形遊樂場〉，軒公唱功自不待言，即使他說「要做一件人生從來都未做過的事，好驚啊......在倫敦Royal Albert Hall為這首新歌做preview」，現場演繹還是讓我這個「流行曲盲丙」感動不已。
即使你降生的時世沒選擇
人間再蒼白 容得下想法
世界藍圖 只等你畫上恐龍和巨塔
天下仍是你畫冊
想得到煙花 馬上有煙花
你未看到嗎
城堡靠想像，仍可再攀爬
流亡荒野，眼前都有
遊園地裏那群木馬
置身廢城，仍可建造人類最夢幻剎那
聽得見過山車由遠漸駛近
來裝載深夜，仍等待的人
生活有時殘酷
至少這樂園永不宵禁
曾迷路的羊群
仍能被它的光帶引
想得到煙花 馬上有煙花
你未看到嗎
城堡靠想像，仍可再攀爬
流亡荒野，眼前都有
永恆在轉那群木馬
長大如遺落了它 我會害怕
遊歷過成人世界
誰沒有無形傷疤
想它變真嗎 每日挖點沙
按步砌好它
如果有一日毋須再隱形
孩童能嬉戲再無牽掛
蓬萊實現在舊日敗瓦
希望 是遠征未來那隻木馬
——張敬軒〈隱形遊樂場〉
這是Wyman給軒公的倫敦紀念品，也是送給香港人的手信。介紹這首歌時，軒公說，幾年疫情，還有整個世界，包括生活周遭環境的轉變，讓他在看著新聞時，常有快要窒息的感覺，而他寫這首歌的時候，有一種很強烈的孤獨感。他把這歌的demo稱作「Goodbye」，就是想要跟這種無力感say goodbye。不過，無論如何孤獨哀傷，來到Wyman手上，卻總有辦法讓塵埃開出花來。
〈隱形遊樂場〉是〈黃色大門〉的番外篇，兩首詞的意象相似，同樣提到煙花、恐龍、樂園等魔幻／夢幻境界，但正如軒公說，〈隱形遊樂場〉是進階版。
Wyman在2012年的「Concert YY黃偉文作品展」音樂會上說過，寫詞最有趣的地方，是你可以決定曝露幾多，也可以決定曝露幾少，當有一些價值觀，一些態度想表明時，填詞人會寫得好白，當有些事只想同知音人、識貨者分享，填詞人又會用上神秘奇怪的寫法，〈黃色大門〉就是其中一首他和歌者（原唱容祖兒）埋藏了許多神秘密碼的歌曲。2006年發行的〈黃色大門〉，讓容祖兒於2012的音樂會仍唱得淚流滿面。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
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