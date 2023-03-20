日本混血名模道端潔西卡持搖頭丸被捕，其伴侶為好萊塢台裔製片人高凱麟

綜合《Sponichi Annex》三則報導，日本混血時尚模特兒道端潔西卡，今（20）日因涉嫌持有合成藥物搖頭丸（MDMA）被日本警視廳依違反《麻藥特例法》逮捕。

據調查相關人士指出，海關官員在從海外運來的包裹中發現了搖頭丸後，調查人員就循線追查至包裹的目的地，一間位在東京都內的飯店。隨後調查人員即進入飯店房間內，逮捕了在房內的道端潔西卡及其友人。

目前道端潔西卡否認所有相關指控。

知名的混血三姊妹

道端潔西卡出生於1984年10月21日，福井縣出身，父親是有西班牙和義大利血統的阿根廷人，母親則是日本人。道端潔西卡和姊姊凱倫、妹妹安吉麗卡是日本演藝圈中知名的混血姊妹，合稱「道端三姊妹」。

Photo Credit: GettyImages 左為道端三姊妹的大姐凱倫，右為小妹安吉麗卡。

道端潔西卡13歲時應姊姊凱倫的經紀公司的邀請，正式以模特身份出道。自出道以來，她就出現在許多時尚雜誌上，以模特兒的身份活躍著。2007年，她成為Samantha Thavasa的代言模特兒和兼任設計師。2013年則被任命為夏威夷旅遊局的美容大使。

2008年，道端潔西卡開始與當紅的F1賽車手詹森．巴頓（Jenson Button）約會，令她在媒體上的曝光率急劇上升。兩人於2014年訂婚，同年12月結婚，並在夏威夷舉行了婚禮。然而，2015年12月，多家英國媒體就披露了道端潔西卡與巴頓離婚的消息。對於離婚的原因，道端潔西卡當時表示是因為兩人之間存在著「不可調和的分歧」所致。

據傳，是因為在世界各地參加比賽的巴頓和在日本活躍的道端潔西卡聚少離多，從而引起了分歧。

Photo Credit: GettyImages 道端潔西卡開始與F1賽車手詹森．巴頓2010年攝於澳洲墨爾本。

與台裔好萊塢電影製片人共育一女

道端潔西卡與巴頓離婚後，又傳出與台裔好萊塢電影製片人高凱麟（Ken Kao）熱戀。他們以「伴侶的形式」交往，但並沒有結婚。

2017年10月道端潔西卡在Instagram上發文宣布，她在洛杉磯生下了和高凱麟的第一個孩子。道端潔西卡在貼文上寫道：「比計劃早了3週，一名健康的嬰兒於洛杉磯時間10月20日21點01分（日本時間21日）出生！」由於她的生日正是10月21日，因此她還在貼文中感性地寫下：「沒想到我們會在同一天出生。」充分表達為人母的感動。

Photo Credit: GettyImages 高凱麟與道端潔西卡攝於2017年的多倫多國際電影節，可以看見當時的道端潔西卡已身懷六甲。

去（2022）年6月，道端潔西卡接受了日本富士電視台《明日的內村！！》（あしたの内村）節目的採訪，並公開了她與高凱麟及女兒一家三口在夏威夷的家。

畫面中可以看見，他們的房子位於一座可以俯瞰大海的山丘上，還有一座無邊際泳池。道端潔西卡還在節目中露出幸福的微笑介紹道：「這是不是很像私人海灘呢？」

據《Variety》報導，高凱麟跟《樂來樂愛你》男主角萊恩．葛斯林（Ryan Gosling）一起創立了製片公司Arcana。而Arcana的第一個項目便是由《單身動物園》導演Yorgos Lanthimos執導，由奧莉薇雅柯爾曼、瑞秋懷茲、艾瑪史東三姝共同演繹的《真寵》（The Favourite）。

母親對道端潔西卡被捕一事全然不知

道端潔西卡的母親富子在接受《讀賣新聞》訪問時表示，關於女兒遭到逮捕一事，自己也是看到新聞才得知。

「很久以前潔西卡回日本的時候，我們在飯店一起吃過飯，但從那之後我就沒見過她。」富子一臉憔悴地說。

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責任編輯：賴詩涵

核稿編輯：翁世航