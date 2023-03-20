日本混血名模道端潔西卡持搖頭丸被捕，其伴侶為好萊塢台裔製片人高凱麟
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日本混血模特兒道端潔西卡因涉嫌持有搖頭丸在東京飯店內被捕。隨著她的「持毒」事件發酵，她過往的經歷及情史也再度被媒體挖掘。道端潔西卡曾與F1賽車手詹森．巴頓結婚，離婚後又與台裔電影製片人高凱麟以「伴侶的形式」交往並育有一女，一家三口住在夏威夷的豪宅中。道端潔西卡目前否認所有指控，而其母也是在看見新聞才得知女兒被捕消息。全案目前仍在釐清中。
綜合《Sponichi Annex》三則報導，日本混血時尚模特兒道端潔西卡，今（20）日因涉嫌持有合成藥物搖頭丸（MDMA）被日本警視廳依違反《麻藥特例法》逮捕。
據調查相關人士指出，海關官員在從海外運來的包裹中發現了搖頭丸後，調查人員就循線追查至包裹的目的地，一間位在東京都內的飯店。隨後調查人員即進入飯店房間內，逮捕了在房內的道端潔西卡及其友人。
目前道端潔西卡否認所有相關指控。
知名的混血三姊妹
道端潔西卡出生於1984年10月21日，福井縣出身，父親是有西班牙和義大利血統的阿根廷人，母親則是日本人。道端潔西卡和姊姊凱倫、妹妹安吉麗卡是日本演藝圈中知名的混血姊妹，合稱「道端三姊妹」。
道端潔西卡13歲時應姊姊凱倫的經紀公司的邀請，正式以模特身份出道。自出道以來，她就出現在許多時尚雜誌上，以模特兒的身份活躍著。2007年，她成為Samantha Thavasa的代言模特兒和兼任設計師。2013年則被任命為夏威夷旅遊局的美容大使。
2008年，道端潔西卡開始與當紅的F1賽車手詹森．巴頓（Jenson Button）約會，令她在媒體上的曝光率急劇上升。兩人於2014年訂婚，同年12月結婚，並在夏威夷舉行了婚禮。然而，2015年12月，多家英國媒體就披露了道端潔西卡與巴頓離婚的消息。對於離婚的原因，道端潔西卡當時表示是因為兩人之間存在著「不可調和的分歧」所致。
據傳，是因為在世界各地參加比賽的巴頓和在日本活躍的道端潔西卡聚少離多，從而引起了分歧。
與台裔好萊塢電影製片人共育一女
道端潔西卡與巴頓離婚後，又傳出與台裔好萊塢電影製片人高凱麟（Ken Kao）熱戀。他們以「伴侶的形式」交往，但並沒有結婚。
2017年10月道端潔西卡在Instagram上發文宣布，她在洛杉磯生下了和高凱麟的第一個孩子。道端潔西卡在貼文上寫道：「比計劃早了3週，一名健康的嬰兒於洛杉磯時間10月20日21點01分（日本時間21日）出生！」由於她的生日正是10月21日，因此她還在貼文中感性地寫下：「沒想到我們會在同一天出生。」充分表達為人母的感動。
去（2022）年6月，道端潔西卡接受了日本富士電視台《明日的內村！！》（あしたの内村）節目的採訪，並公開了她與高凱麟及女兒一家三口在夏威夷的家。
畫面中可以看見，他們的房子位於一座可以俯瞰大海的山丘上，還有一座無邊際泳池。道端潔西卡還在節目中露出幸福的微笑介紹道：「這是不是很像私人海灘呢？」
據《Variety》報導，高凱麟跟《樂來樂愛你》男主角萊恩．葛斯林（Ryan Gosling）一起創立了製片公司Arcana。而Arcana的第一個項目便是由《單身動物園》導演Yorgos Lanthimos執導，由奧莉薇雅柯爾曼、瑞秋懷茲、艾瑪史東三姝共同演繹的《真寵》（The Favourite）。
母親對道端潔西卡被捕一事全然不知
道端潔西卡的母親富子在接受《讀賣新聞》訪問時表示，關於女兒遭到逮捕一事，自己也是看到新聞才得知。
「很久以前潔西卡回日本的時候，我們在飯店一起吃過飯，但從那之後我就沒見過她。」富子一臉憔悴地說。
新聞來源
- 道端ジェシカ容疑者逮捕 合成麻薬MDMA所持の疑い 海外から届いた荷物の中 税関職員が発見し…（Sponichi Annex）
- 道端ジェシカ容疑者 現在パートナー、長女とハワイ豪邸生活 14年にF1ドライバーと結婚も1年で離婚（Sponichi Annex）
- 道端ジェシカ容疑者 先月インスタでカエルの毒を体に入れる「カンボ治療」公開「マインドをクリアに」（Sponichi Annex）
- Ryan Gosling Forms Production Company Arcana With Ken Kao（Variety）
- 道端ジェシカ容疑者、合成麻薬ＭＤＭＡ所持で現行犯逮捕…都内ホテルで（讀賣新聞）
延伸閱讀
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責任編輯：賴詩涵
核稿編輯：翁世航
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
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adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
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談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。