《先陪伴，再教養》：當看見孩子偏差行為背後滿足哪些需求，會發現一切都其來有自
我們想讓你知道的是
其實，選擇當個壞孩子，面對這些壞孩子的標籤，這些孩子縱使看起來嘻皮笑臉，但或許仍然沒有得到真正的快樂。人，不會是無緣無故變成今天這個樣子。孩子不會無緣無故出現偏差行為，當我們看見孩子的行為背後滿足了哪些需求時，我們就會發現，一切都其來有自。
文：蔡宜芳
孩子變壞了，怎麼辦？
孩子用偏差行為來獲得關注
最近，八年級的小平被導師轉介來輔導室。小平常常在上課時睡覺，被叫醒還會發飆；小平交友複雜、常常無照騎車、半夜跑出去玩，有時睡過頭就乾脆不來上學，一週大概會缺席兩三天。
導師和爸媽聯繫，但小平爸媽說他們也管不動小平。
第一次晤談，我們聊了小平的生活近況。小平說，最近收到區公所「強迫入學委員會」寄發「長期缺課」的勸止書，他擔心之後要被罰錢；於是，小平最近這兩週幾乎每天都有到校。我肯定小平的改變。
第二次的晤談，我請小平評量生活滿意度︰「一分到十分，你會給你的生活幾分呢？十分代表你對目前的生活非常滿意，一分代表你覺得現在的生活很糟，有很多想改變的地方。」
我有時會問孩子這個問題，因為這個問題可以很清楚地看見孩子對於目前生活的渴望和期待。
小平回答︰「六分。」
「六分，怎麼說呢？」我問。
小平的回答，讓我有點吃驚。小平說：「我想，如果我沒有認識J，我可能會和現在不一樣……我認識他以後，就變得很愛玩。」
J是另一個令人頭疼的孩子。除了和小平一樣會無照騎車，J還會對導師罵三字經、反抗權威、欺負弱勢同學、對同學惡作劇，比小平還要更令人頭疼。
我很驚訝聽到他這麼說，因為我知道他和J是好朋友。
「愛玩不好嗎？」我問小平。
「可能讓爸媽有點擔心吧……」
「其實，你也曾經想當個好孩子，對嗎？」
小平跟我分享了另一個故事。
「其實，我現在在班上沒有什麼朋友。我曾經和B很好，我們有共同的興趣，都很喜歡收集模型，還會一起打傳說。去年B生日的時候，我就送他一個他很想要的神像模型，他很開心地拿回家；但第二天，他卻拿來還給我……
「B說，他媽媽說：『不要跟那種愛玩、成績不好的同學玩在一起。』我就把那個神像的模型拿去燒掉了！之後，我就很少找他講話。現在，幾乎沒有再說話了。」小平說得一派輕鬆，像是別人的事。
「那麼這件事，你有什麼感覺呢？」
「沒差啦，反正也不差一個朋友。」小平依舊嘻皮笑臉，但似乎能聽見他話裡隱微的落寞。
「我猜，你可能有點失落、難過，也有點受傷，是嗎？」
小平點頭。
「所以你才說，如果你沒有認識J，你可能就不會變得那麼愛玩。其實，你也曾經想當個好孩子，對嗎？」
小平點點頭。
「聽起來你有點想改變耶，我覺得現在要改變都還來得及。就像你這學期通過特教鑑定，去多元學習中心上課。老師說你很認真耶，上課還會回答問題。」我試著鼓勵小平。
「來不及了啦，要重新投胎吧！」小平說。
「怎麼說來不及了呢？」我問。
小平沒有回答我。我也知道這個問題的確不好回答。
「那如果生活中發生什麼事情，會變成七分呢？」我問小平。
小平說：「買摩托車吧！我國三想要開始打工賺錢。我朋友開機車行，我想買一台二手的。」
我問小平：「但這樣會不會離你想要當個好孩子愈來愈遠呢？」
小平說：「其實我也很愛玩，所以已經回不去了……」
第三次晤談，小平說他半夜沒有出去玩已經快一個月了，今天想跟他的拜把兄弟出去夜衝。
我問他：「其實你想要做個好孩子，但是你發現你做不到，要回頭已經很難了；所以做現在你想做的事情，反而比較容易，是嗎？」
小平點點頭：「飆車的時候滿開心的，好像忘記所有煩惱。」
「你有什麼煩惱？」我有點驚訝，因為平常大剌剌的小平，看不出有什麼煩惱。
小平抬起頭來看我，表情變得有點凝重：「我爸媽常為了錢而吵架。姊姊好像很愛花錢，她都買名牌包，還有燙頭髮、染頭髮。她雖然有在打工，但還是會跟我媽拿錢。」
小平不再是平常那副滿不在乎的樣子。
當孩子不管怎麼做都得不到正向關注，那麼，得到負向關注總比被忽略好
當孩子沒有做到「應該」要做的事情，很容易被父母、師長認為不夠好，例如沒有準時上學、認真上課、準時交作業、對老師有禮貌、和同學友善相處等等。這套標準，對於一些乖孩子來說是「日常」；但對於某些家庭管教功能不彰、遭遇家庭變故或逆境的孩子來說，可能難如登天。
在學校中，能得到讚美或肯定的，最關鍵的還是孩子的學業表現。許多研究指出，中學生的壓力來源，課業壓力始終是第一名。
尤其當孩子進入到青春期，開始有自己的想法和意見，而這時，課業也變得更加艱難。當孩子在課業中挫敗連連，在班上又不受歡迎時，一不小心，不僅原本該做的事情做不到，還出現偏差行為，像是偷竊、說謊、抽菸、嗆老師等，變成大人心中的壞孩子。
他們發現，他們不管再怎麼努力，都不可能變成好孩子。學校有太多規定是本來就應該要遵守的，例如準時交作業、上課認真聽講。這些都是本分，做不好會被責備，而做得好是「應該」。
因此，這些孩子可能本來就不愛念書，一些生活常規也無法遵守或按時完成；他們會失落地發現，他們就算偶爾乖巧一些，也不可能得到「正向關注」，得不到任何父母師長的獎賞或肯定。
你可能會說，得不到「正向關注」有什麼關係，至少該做的事情要做好呀！這不是學生的本分嗎？其實，人都有被關注、被重視、被看見、被愛的需求。不管是正向或負向關注，總比被忽略來得好。
於是，這些孩子轉而做出更多的偏差行為，以得到關注，而得到的就是「負向關注」了。
孩子從那些所謂的偏差行為中，得到了「歸屬感」和「成就感」。在班上很厲害、很威風，因為這些例如飆車、嗆老師等，不是所有同齡的孩子都能做得到呀！他們得到老大的地位，同學對他們投以羨慕或崇拜的眼神，滿足了他們被看見、被肯定的需求，因此增強了他們的行為。
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向下扎根的永續教育，才能延續到未來：文曄集團透過捐贈《2222--未來選擇地》門票，提供新北市國小學童沉浸式體驗永續環境的學習
我們想讓你知道的是
文曄集團透過捐贈「2222 未來選擇地」永續概念展之門票，邀請新北巿國小學校班級學童教育觀展的公益活動。藉由永續展的互動式體驗可激發學生更多思考，提供學生多元學習的機會，響應永續教育議題，亦共同倡議永續發展理念。
聯合國在2015年9月宣布的全球發展框架——「2030永續發展目標」（Sustainable Development Goals, SDGs），共列出17個項目，涵蓋了社會發展、經濟、環境等各個面向，期待全球國家可以一起努力，在15年內實現永續發展的目標。在這17個項目中，與氣候／環境相關的內容就有5項，包括SDG 11永續城鄉、SDG 12責任消費及生產、SDG 13氣候行動、SDG 14保育海洋生態，以及SDG 15保育陸域生態。由此可見，環境的變化是如何牽動了全球的神經、關乎每一種生物的生存可能。在永續發展已經成為全球共識的今天，我們距離永續目標的實現，依然迫切且遙遠，身為居住在地球上的一份子，我們該做些什麼？又該怎麼做？
今天的選擇，決定世界的走向
由李奧納多迪卡皮歐基金會及聯合國開發計劃署共同捐贈，關鍵評論網媒體集團及綠屋共同主辦籌劃展出的《2222--未來選擇地》展覽，以倒敘法打造出一個假設的、 200年後的地球，帶著參觀者一起從2222年的未來，一步步倒回2022年的今天。在展覽中，參觀者將親身經歷未來生物多樣性消失、無自然的世界，再回到我們的生活現況——極端氣候、冰川融解、雨林消失、海洋污染、塑膠微粒⋯⋯希望藉由展覽，與身處於地球暖化時代的人們，溝通永續議題的重要性；也讓大家更了解地球正在經歷什麼樣的變化，拋出值得思考的議題，呼籲所有地球公民能夠一起展開行動。
每一個孩子，都是形塑未來的關鍵
作為提供全球專業電子零組件通路服務領導品牌的文曄集團，在實踐SDGs、ESG（環境Environment、社會Social、公司治理Governance三個面向的縮寫），以及企業社會責任（Corporate Social Responsibility, CSR）等與環境永續相關的課題，向來不遺餘力。而文曄教育基金會，更本著「多元學習，翻轉教育」以及「關懷弱勢，回饋社會」的理念，投入資源與心力，帶動偏鄉的教育的多元性。2019年開始的「遠鄉閃閃——文曄校園攝影深耕計畫」，就立志要提供孩子們另一種觀看的方式，以及更多元的學習角度。
「我們從2019年開始接觸偏鄉的孩子們，教他們攝影，和他們一起觀察生活周遭的細節。透過孩子的眼睛來看，這個世界真的充滿了各種驚喜，他們拍學校角落中的生態、拍同學、拍自己，也拍一片天空充滿神奇色彩的瞬間、拍一個池塘閃閃發光的樣子。孩子們告訴我們：『原來我們生活的地方，有這麼多美麗的東西。』我聽了好感動好感動。」文曄教育基金會執行長林秋寶與我們分享道。這個經驗，讓林執行長更加相信，孩子不僅僅是未來，更是需要我們保護、引導的未來。
在這次展覽發起之際，文曄集團希望藉由展覽中的互動式體驗，激發孩子們思考，讓永續教育向下紮根，共同倡議永續發展的理念。因此特別購入1000張特展門票贈予新北市各小學，邀請孩子們參與這次展出，期望透過企業影響力，為台灣教育探索新的可能。索票小學包含新北巿嘉寶國小/思賢國小/私立育才國民小學/民義國小/後埔國小/海山國中/汐止國小/修德國小/和美國小/大坪國小/瑞濱國小/平溪國小/鼻頭國小/麗山國小等。
對地球好一點，就能帶來改變世界的機會
「永續即日常」，是文曄集團對永續議題的中心思想，因此不管是公司營運的模式、內部的工作環境規劃，或者員工的永續精神教育，文曄集團從未停下滾動式修正、持續從內部向外擴散的腳步。包括在物流上導入先進電子系統，全面無紙化的庫存管理；將包裝減量、注重回收，從上到下貫徹環境責任。而辦公室的環境規劃，則強調低碳、減碳並期許零碳，例如改採節能的電器產品，以及中午休息時間關燈，一方面省電，另一方面也能讓員工好好休息。
林執行長說：「永續、環保的概念並不是遙不可及的big words，而是跟每天的生活息息相關。你從睡醒開始，要用什麼牙膏、穿什麼衣服，早餐要喝茶還是喝咖啡？去上班要搭車、開車還是走路？每一個選擇，都在影響環境。所以我們不只企業的營運強調永續，更在潛移默化中，讓每一位員工對環保更有感。比方我們做食安的教育，幫助大家了解怎麼計算食物的碳足跡；之前辦的減肥比賽，總共有400多人報名參加，最後參與回測的也有將近300人，大家一起減掉了890公斤左右，腰圍總少了692寸。這個活動很受員工歡迎，好玩、有挑戰性，對地球和自己的身體都好。」林執行長熱切地分享著文曄集團對環境永續的努力，在在顯示出對這個議題的重視度，以及為地球付出的熱情。
「到了2050年，你會希望自己成為怎樣的大人？而200年後，你留給未來的孩子們，又是一個什麼樣的地球呢？」這是《2222--未來選擇地》展覽所拋出的問題，也是文曄集團對孩子們、對未來，所感到的責任。這次捐贈票券給新北小學的行動，只是為實踐「將永續觀念向下紮根」的一個起點。文曄集團希望繼續探索新的方式，讓孩子們了解環境永續的重要性，提醒全球所有公民都必須攜手合作，降低破壞，與地球和諧共存。開始行動吧，從今天起，為成為我們所期望的世界改變者而努力。