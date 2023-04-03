《先陪伴，再教養》：當看見孩子偏差行為背後滿足哪些需求，會發現一切都其來有自

文：蔡宜芳

孩子變壞了，怎麼辦？

孩子用偏差行為來獲得關注

最近，八年級的小平被導師轉介來輔導室。小平常常在上課時睡覺，被叫醒還會發飆；小平交友複雜、常常無照騎車、半夜跑出去玩，有時睡過頭就乾脆不來上學，一週大概會缺席兩三天。

導師和爸媽聯繫，但小平爸媽說他們也管不動小平。

第一次晤談，我們聊了小平的生活近況。小平說，最近收到區公所「強迫入學委員會」寄發「長期缺課」的勸止書，他擔心之後要被罰錢；於是，小平最近這兩週幾乎每天都有到校。我肯定小平的改變。

第二次的晤談，我請小平評量生活滿意度︰「一分到十分，你會給你的生活幾分呢？十分代表你對目前的生活非常滿意，一分代表你覺得現在的生活很糟，有很多想改變的地方。」

我有時會問孩子這個問題，因為這個問題可以很清楚地看見孩子對於目前生活的渴望和期待。

小平回答︰「六分。」

「六分，怎麼說呢？」我問。

小平的回答，讓我有點吃驚。小平說：「我想，如果我沒有認識J，我可能會和現在不一樣……我認識他以後，就變得很愛玩。」

J是另一個令人頭疼的孩子。除了和小平一樣會無照騎車，J還會對導師罵三字經、反抗權威、欺負弱勢同學、對同學惡作劇，比小平還要更令人頭疼。

我很驚訝聽到他這麼說，因為我知道他和J是好朋友。

「愛玩不好嗎？」我問小平。

「可能讓爸媽有點擔心吧……」

「其實，你也曾經想當個好孩子，對嗎？」

小平跟我分享了另一個故事。

「其實，我現在在班上沒有什麼朋友。我曾經和B很好，我們有共同的興趣，都很喜歡收集模型，還會一起打傳說。去年B生日的時候，我就送他一個他很想要的神像模型，他很開心地拿回家；但第二天，他卻拿來還給我……

「B說，他媽媽說：『不要跟那種愛玩、成績不好的同學玩在一起。』我就把那個神像的模型拿去燒掉了！之後，我就很少找他講話。現在，幾乎沒有再說話了。」小平說得一派輕鬆，像是別人的事。

「那麼這件事，你有什麼感覺呢？」

「沒差啦，反正也不差一個朋友。」小平依舊嘻皮笑臉，但似乎能聽見他話裡隱微的落寞。

「我猜，你可能有點失落、難過，也有點受傷，是嗎？」

小平點頭。

「所以你才說，如果你沒有認識J，你可能就不會變得那麼愛玩。其實，你也曾經想當個好孩子，對嗎？」

小平點點頭。

「聽起來你有點想改變耶，我覺得現在要改變都還來得及。就像你這學期通過特教鑑定，去多元學習中心上課。老師說你很認真耶，上課還會回答問題。」我試著鼓勵小平。

「來不及了啦，要重新投胎吧！」小平說。

「怎麼說來不及了呢？」我問。

小平沒有回答我。我也知道這個問題的確不好回答。

「那如果生活中發生什麼事情，會變成七分呢？」我問小平。

小平說：「買摩托車吧！我國三想要開始打工賺錢。我朋友開機車行，我想買一台二手的。」

我問小平：「但這樣會不會離你想要當個好孩子愈來愈遠呢？」

小平說：「其實我也很愛玩，所以已經回不去了……」

第三次晤談，小平說他半夜沒有出去玩已經快一個月了，今天想跟他的拜把兄弟出去夜衝。

我問他：「其實你想要做個好孩子，但是你發現你做不到，要回頭已經很難了；所以做現在你想做的事情，反而比較容易，是嗎？」

小平點點頭：「飆車的時候滿開心的，好像忘記所有煩惱。」

「你有什麼煩惱？」我有點驚訝，因為平常大剌剌的小平，看不出有什麼煩惱。

小平抬起頭來看我，表情變得有點凝重：「我爸媽常為了錢而吵架。姊姊好像很愛花錢，她都買名牌包，還有燙頭髮、染頭髮。她雖然有在打工，但還是會跟我媽拿錢。」

小平不再是平常那副滿不在乎的樣子。

當孩子不管怎麼做都得不到正向關注，那麼，得到負向關注總比被忽略好

當孩子沒有做到「應該」要做的事情，很容易被父母、師長認為不夠好，例如沒有準時上學、認真上課、準時交作業、對老師有禮貌、和同學友善相處等等。這套標準，對於一些乖孩子來說是「日常」；但對於某些家庭管教功能不彰、遭遇家庭變故或逆境的孩子來說，可能難如登天。

在學校中，能得到讚美或肯定的，最關鍵的還是孩子的學業表現。許多研究指出，中學生的壓力來源，課業壓力始終是第一名。

尤其當孩子進入到青春期，開始有自己的想法和意見，而這時，課業也變得更加艱難。當孩子在課業中挫敗連連，在班上又不受歡迎時，一不小心，不僅原本該做的事情做不到，還出現偏差行為，像是偷竊、說謊、抽菸、嗆老師等，變成大人心中的壞孩子。

他們發現，他們不管再怎麼努力，都不可能變成好孩子。學校有太多規定是本來就應該要遵守的，例如準時交作業、上課認真聽講。這些都是本分，做不好會被責備，而做得好是「應該」。

因此，這些孩子可能本來就不愛念書，一些生活常規也無法遵守或按時完成；他們會失落地發現，他們就算偶爾乖巧一些，也不可能得到「正向關注」，得不到任何父母師長的獎賞或肯定。

你可能會說，得不到「正向關注」有什麼關係，至少該做的事情要做好呀！這不是學生的本分嗎？其實，人都有被關注、被重視、被看見、被愛的需求。不管是正向或負向關注，總比被忽略來得好。

於是，這些孩子轉而做出更多的偏差行為，以得到關注，而得到的就是「負向關注」了。

孩子從那些所謂的偏差行為中，得到了「歸屬感」和「成就感」。在班上很厲害、很威風，因為這些例如飆車、嗆老師等，不是所有同齡的孩子都能做得到呀！他們得到老大的地位，同學對他們投以羨慕或崇拜的眼神，滿足了他們被看見、被肯定的需求，因此增強了他們的行為。