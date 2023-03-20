習近平出訪俄羅斯會普亭：勸戰還是勸和？建立反美陣營將會是雙方共識

中共領導人習近平於今（20）日出訪俄羅斯，進行為期三天的國事訪問，他也將成為俄國總統普亭被國際刑事法院、全球123個國家通緝後，第一個見到普亭的國家元首。《CNN》與《BBC》分析了此次習普會談，中、俄各自的外交算盤。俄國方面，普亭希望藉由此次訪問向中國爭取更多援助，包括武器、彈藥、無人機等軍事援助，以及增加貿易、零組件支援等經濟援助。

中國方面，除了維持與俄國盟友關係以繼續取得俄國的石油、天然氣以外，習近平也將會針對俄烏戰爭向普亭發起訊號。然而，這個訊號是敦促俄國和談，還是鼓勵俄國繼續進攻烏克蘭，仍不得而知。

普亭將積極爭取中國支持

結合《CNN》與《BBC》報導，對普亭而言，在一年的軍事行動中，普亭不僅未能實現他所謂的烏克蘭「去納粹化和非軍事化」目標，俄軍也正在快速消耗軍事裝備、彈藥和人員。普亭先前已向北韓和伊朗尋求武器和無人機，但若能獲得中國武器、彈藥，甚至還有無人機的支援，將會是扭轉戰局的關鍵。

此外，西方各國對俄的經濟製裁，正在切斷莫斯科獲得晶片和其他高科技技術的管道。這些晶片與技術對普亭的軍事工業發展至關重要，而中國是這些產業，零組件的主要生產國。因此普亭也將在此次會談中，爭取中國晶片技術的支持。

此外，為了反擊西方制裁並提振俄國經濟，俄國不斷的在擴大與中國的貿易幅度，這些貿易主要又集中在能源領域。預計石油、天然氣和其他能源管道貿易幅度的增加，也將列入此次習普會談的議程。

《衛報》報導指出，俄羅斯在經濟上對北京的依賴程度越來越高，根據國家貿易數據，中國目前佔俄羅斯進口總額的40%以上。

然而，根據《CNN》報導，中國本身也面臨兩難境地，中國政府反對西方的經濟制裁，不過中方自己也很努力的遵守這些制裁，原因主要在於中國害怕過度支持俄國，會導致自己也面臨西方的經濟懲罰。報導認為，俄國受損的經濟，無法彌補中國一面倒向俄國後，可能隨之而來的歐美市場損失，因此普亭希望習近平給予更多支援的心願，最後很可能是一廂情願。

中國在俄烏戰爭中，潛在的兩種態度

結合《BBC》、《CNN》與《衛報》報導，習近平到俄國之後，可能會針對俄烏戰爭，向普亭釋放兩種信號：

推動勸和促談

中國這兩個月不斷試圖在國際上建立「和平使者」的形象。上個（2）月，中國提出解決俄烏戰爭的12點聲明，其中主軸離不開「勸和促談」。3月10日，中東宿敵伊朗與沙烏地阿拉伯也在中國的斡旋下，宣布將恢復外交關係。

然而，西方並不信任中國和平使者的形象，不僅12點聲明被西方各國否決，美國也在沒有明確證據的情況下，指控中國可能會提供武器給俄國。雖然中國已經放棄取得美國的信任，但仍然非常積極爭取與歐洲各國保持聯繫，如果習近平能藉由這次會談推動俄烏和談，將能大大增加中國作為和平使者的說服力。

鼓勵俄國繼續進攻

《BBC》報導認為，鼓勵俄國進攻，也可能是習近平的選項之一。一方面，俄烏戰爭正在消耗西方各國與北約的資源，隨著戰爭持續，北約的資源重點分佈在歐洲，西方各國也無力在印太地區牽制中國，若中國決定武力犯台，成本也將大大降低。

另一方面，俄烏戰爭的時間延續越長，希望捲入另一場戰爭的國家與人民也會越少，這可能會使各國支持台灣的意願減少，進而降低中國攻打台灣的難度。

建立反美陣營將會是中俄共識

雖然習近平與普亭在此次會談中，希望達成的目標不同，不過他們兩人將會有一共同目標：建立一個制衡美國、西方的陣營。

中俄雙方都希望結束由美國，在二戰後建立的「自由世界秩序」。兩者也都想挑戰美國的軍事和經濟霸權。因此中國的外交決策，很大一部分將取決於是否能打擊美國；俄國也將持續尋找盟友，拉攏印度、南美洲部分國家以及非洲，建立一個制衡美國與西方的「堡壘」。

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責任編輯：張博丞

核稿編輯：翁世航