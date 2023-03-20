習近平出訪俄羅斯會普亭：勸戰還是勸和？建立反美陣營將會是雙方共識
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烏俄戰爭正在消耗西方各國與北約的資源，隨著戰爭持續，北約的資源重點分佈在歐洲，西方各國也無力在印太地區牽制中國，若中國決定武力犯台，成本也將大大降低。另一方面，烏俄戰爭的時間延續越長，希望捲入另一場戰爭的國家與人民也會越少，這可能會使各國支持台灣的意願減少，進而降低中國攻打台灣的難度。
中共領導人習近平於今（20）日出訪俄羅斯，進行為期三天的國事訪問，他也將成為俄國總統普亭被國際刑事法院、全球123個國家通緝後，第一個見到普亭的國家元首。《CNN》與《BBC》分析了此次習普會談，中、俄各自的外交算盤。俄國方面，普亭希望藉由此次訪問向中國爭取更多援助，包括武器、彈藥、無人機等軍事援助，以及增加貿易、零組件支援等經濟援助。
中國方面，除了維持與俄國盟友關係以繼續取得俄國的石油、天然氣以外，習近平也將會針對俄烏戰爭向普亭發起訊號。然而，這個訊號是敦促俄國和談，還是鼓勵俄國繼續進攻烏克蘭，仍不得而知。
普亭將積極爭取中國支持
結合《CNN》與《BBC》報導，對普亭而言，在一年的軍事行動中，普亭不僅未能實現他所謂的烏克蘭「去納粹化和非軍事化」目標，俄軍也正在快速消耗軍事裝備、彈藥和人員。普亭先前已向北韓和伊朗尋求武器和無人機，但若能獲得中國武器、彈藥，甚至還有無人機的支援，將會是扭轉戰局的關鍵。
此外，西方各國對俄的經濟製裁，正在切斷莫斯科獲得晶片和其他高科技技術的管道。這些晶片與技術對普亭的軍事工業發展至關重要，而中國是這些產業，零組件的主要生產國。因此普亭也將在此次會談中，爭取中國晶片技術的支持。
此外，為了反擊西方制裁並提振俄國經濟，俄國不斷的在擴大與中國的貿易幅度，這些貿易主要又集中在能源領域。預計石油、天然氣和其他能源管道貿易幅度的增加，也將列入此次習普會談的議程。
《衛報》報導指出，俄羅斯在經濟上對北京的依賴程度越來越高，根據國家貿易數據，中國目前佔俄羅斯進口總額的40%以上。
然而，根據《CNN》報導，中國本身也面臨兩難境地，中國政府反對西方的經濟制裁，不過中方自己也很努力的遵守這些制裁，原因主要在於中國害怕過度支持俄國，會導致自己也面臨西方的經濟懲罰。報導認為，俄國受損的經濟，無法彌補中國一面倒向俄國後，可能隨之而來的歐美市場損失，因此普亭希望習近平給予更多支援的心願，最後很可能是一廂情願。
中國在俄烏戰爭中，潛在的兩種態度
結合《BBC》、《CNN》與《衛報》報導，習近平到俄國之後，可能會針對俄烏戰爭，向普亭釋放兩種信號：
- 推動勸和促談
中國這兩個月不斷試圖在國際上建立「和平使者」的形象。上個（2）月，中國提出解決俄烏戰爭的12點聲明，其中主軸離不開「勸和促談」。3月10日，中東宿敵伊朗與沙烏地阿拉伯也在中國的斡旋下，宣布將恢復外交關係。
然而，西方並不信任中國和平使者的形象，不僅12點聲明被西方各國否決，美國也在沒有明確證據的情況下，指控中國可能會提供武器給俄國。雖然中國已經放棄取得美國的信任，但仍然非常積極爭取與歐洲各國保持聯繫，如果習近平能藉由這次會談推動俄烏和談，將能大大增加中國作為和平使者的說服力。
- 鼓勵俄國繼續進攻
《BBC》報導認為，鼓勵俄國進攻，也可能是習近平的選項之一。一方面，俄烏戰爭正在消耗西方各國與北約的資源，隨著戰爭持續，北約的資源重點分佈在歐洲，西方各國也無力在印太地區牽制中國，若中國決定武力犯台，成本也將大大降低。
另一方面，俄烏戰爭的時間延續越長，希望捲入另一場戰爭的國家與人民也會越少，這可能會使各國支持台灣的意願減少，進而降低中國攻打台灣的難度。
建立反美陣營將會是中俄共識
雖然習近平與普亭在此次會談中，希望達成的目標不同，不過他們兩人將會有一共同目標：建立一個制衡美國、西方的陣營。
中俄雙方都希望結束由美國，在二戰後建立的「自由世界秩序」。兩者也都想挑戰美國的軍事和經濟霸權。因此中國的外交決策，很大一部分將取決於是否能打擊美國；俄國也將持續尋找盟友，拉攏印度、南美洲部分國家以及非洲，建立一個制衡美國與西方的「堡壘」。
新聞來源
- Xi Putin meeting: What to expect from China-Russia talks（BBC）
- Putin may be about to find his ‘Chinese wish list’ is wishful thinking（CNN）
- Putin to welcome Xi Jinping to Moscow at critical moment（Reuters）
- ‘Good old friend’: Putin offers praise for Xi ahead of first trip to Russia since Ukraine invasion（The Guardian）
延伸閱讀
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責任編輯：張博丞
核稿編輯：翁世航
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以引擎創造汽車， Mercedes-Benz 又將如何以 AI 重新定義汽車？
我們想讓你知道的是
AI 人工智慧，正在快速改變你我世界。從客服中心的對答到文章的生成， AI 似乎越來越無所不能。與你我生活息息相關的移動生活同樣沒因此例外， AI 不僅讓座艙內車載資訊系統的語音系統聰明應答，更可逐步取代人類掌握方向盤自動駕駛。巧合的是，積極利用 AI 改變汽車樣貌與功能的，更是 130 多年前發明汽車的 Mercedes-Benz！
從 Siri 、Chatbot 、ChatGPT ，到 Bing 搜尋引擎， AI 成為了生活中不可忽視的存在。 AI 發揮分析語言及推測使用者意圖的強項，讓過去需要人類親力親為的服務與對談，成為了 AI 當前最火熱的應用功能。汽車產業中也有相同運用，座艙內的車載資訊系統正是最好例子。透過聲控操作車輛功能，讓駕駛不再需要用手一鍵一鍵地輸入指令，更輕鬆直覺，也更便利安全。但 AI 的強大可不僅於此，透過對圖像能力的處理與深度學習，更一步步實現全自動駕駛願景。
AI 於汽車產業的應用，放諸全球每個汽車品牌都在積極努力。身為汽車的發明者， Mercedes-Benz 曾以內燃機改變了人類的移動方式，以當前的發展趨勢看來， Mercedes-Benz 很有可能要再度運用 AI 科技，改變汽車於人類歷史中的定義。
AI 能帶給車主何等的科技便利？ 以 Mercedes-Benz 的 MBUX 多媒體系統發展來說明
開車時要如何讓旅程更添便利與樂趣？從收音機的發明開始，車廠們從不停止創新。在安全的基礎上，設置更進階的汽車音響、透過衛星訊號的導航系統、利用連網能力引入更多元的功能等。 Mercedes-Benz 於 2018 年推出 MBUX 多媒體系統，更開拓了汽車產業的全新領域。雖然聲控不算是最新的科技，但搭載於當時 A-Class 上的第一代 MBUX 多媒體系統，可以透過 AI 學習，讓駕駛使用如「我覺得冷」的人性化口語，命令車輛聰明自動地調高空調溫度，並結合大尺寸的觸控螢幕與高度個人化設定，達到因人而異的介面風格。此外，亦可發揮 AI 運算與學習能力，分析駕駛愛聽的音樂類別、常去的餐廳等安排建議，直接顯示於介面上。
立基於第一代基礎， 2021 年第二代 MBUX 多媒體系統迎來了更智慧的更新。延續前一代的大尺碼螢幕規格，創造出更大且前所未見的顯示介面。且不僅針對駕駛，更能針對座艙內的每位乘客進行貼心功能。後座乘客也可以直接與 MBUX 語音助理溝通、夜間拿取前方置物箱內物品時副駕駛座室內燈主動開啟等等。針對駕駛部分更是無微不至，駕駛要倒車時系統會自動收起後擋玻璃電動遮陽簾、要調整後視鏡時駕駛只需注視欲調整的後視鏡，就可直接進行控制；不僅如此，更研發出擴增實境抬頭顯示器，讓導航路徑可與前方環境合而為一，駕駛無需低頭觀看地圖。
而在第一代 MBUX 多媒體系統研發不到五年時光內，第三代 MBUX 多媒體系統將於 2023 年問世，啟用 5G 模組，加強即時連線的應用能力。在車輛靜止時，要於車上進行視訊會議、觀看 TikTok 影片或是玩個 Angry Bird 都不成問題。更強大的沈浸式體驗也是第三代 MBUX 多媒體系統的強項，將讚譽為柏林之音 Burmester® 環場音響系統結合環景式內裝照明，讓燈光可隨著音樂節奏改變照明效果，再搭配 Dolby Atmos® 音效科技，打造聲歷其境的環繞音響體驗與體感震動，大幅豐富聽覺體驗。
AI 如何創造安全未來 看看領先的 Mercedes-Benz 怎麼做？
無論是汽車發明前的馬車，或是搭載著內燃機或電動馬達的汽車，駕駛皆是以人為主。車輛上的介面亦應以使用者為導向，盡可能增加駕駛便利性與行車安全。畢竟人非機器，駕駛過程會受到各種身體、心理狀況影響，行車安全也會隨之起伏，而往往意外就是在此分心或失誤中產生。
正因 AI 科技的日新月異，如何能改善行車安全，成為了工程師們的重要課題。透過感應器的資料收集，再結合圖像判斷能力與豐富的大數據，以及 AI 強大的深度學習，讓輔助駕駛科技一步步地朝向「自動駕駛」邁進。也因當前自動駕駛科技的發展火熱，國際汽車工程師協會（ Society of Automotive Engineers，SAE ） 將自動駕駛以自主能力區分，從 Level 0 到 Level 5 區分出六種自動駕駛等級。當前諸多車廠都已達到的 Level 2 ，於定義上仍屬於「輔助」階段，非真正的自動駕駛科技，意味著駕駛不能離開方向盤，駕駛必須時時監督輔助駕駛功能。簡而言之，仍是人為主、科技為輔的階段。
而 Level 3 開始，自動駕駛科技可以適度地接管車輛。當系統要求，駕駛需要立刻接手車輛操控，換言之，駕駛可在某些路況或路段交由車輛自動駕駛； Level 4 則是實踐了高度自動，基本上除了極端的氣候或環境影響外，駕駛不須時時注意方向盤、油門等操控，車子都能執行自駕。如計程車的自駕服務，方向盤或油門踏板可能無須安裝等。而到了 Level 5 ，則是完全交由系統自主操控，在「任何條件」下車輛都能自動駕駛，無需人類操控。
Mercedes-Benz 不僅於 MBUX 多媒體系統中高度結合 AI 科技發展，在自動駕駛輔助上有著領先業界的地位。 2023 年 Mercedes-Benz 成為了全球首家於美國內華達州獲得 Level 3 有條件自動駕駛國際認證的汽車品牌，在特定的路線上與特定條件中，駕駛可以將駕駛任務交由系統來執行。
你以為 Mercedes-Benz 於自動駕駛的領導地位僅此於此嗎？其實不然。 Mercedes-Benz 其實也已成功開發出 Level 4 自動駕駛科技，被德國聯邦汽車運輸管理局核准在斯圖加特機場的 P6 停車場中使用，實踐無人自動停車技術。意指當駕駛開車進入此停車場後，點擊智慧手機應用程式並發送到預先預定的停車位，駕駛就可離開， Level 4 自動停車功能會自動把車輛停妥到指定車位。駕駛再也不用辛苦於停車場中找尋車位，再也不用擔心自己停車技術不佳而無法停好車。一切的停車動作，交給 AI 掌控的 Level 4 自動停車功能即可。
身為汽車發明者 Mercedes-Benz 更要重塑汽車未來樣貌
從過去的汽車發展軌跡可以發現，過去重點以硬體設備為主；而當前或是未來汽車的核心價值，則會奠基在車廠於車內系統的軟體科技水平之上。許多車廠為了迎合此改變，期望透過與其他科技公司合作，串接現有軟體介面，試圖縮短革新的時間，但對於汽車發明者 Mercedes-Benz 而言，更專注於自有系統與架構研發。適度地與 NVIDIA、Google 等 科技大廠聯手開發，目的就是要打造完整的自有科技團隊與生態系。這點或許是品牌的自我高度期許，也或許是身為汽車發明者的責任使然。
AI 正改變人類社會中的各個層面，其中也包含汽車產業。以硬體定義車輛品質的時代已然過去，在使用者體驗上考驗著眾車廠如何以使用者體驗為核心，發展車用軟體系統，以創造消費者於車輛內的全新體驗。未來汽車產業將不會只是傳統製造業，更須引進科技業的核心追求突變。 Mercedes-Benz 近年來的發展路徑，不僅是最佳說明，也為車壇發展開啟了一條明燈。