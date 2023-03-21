意底牢結——從《86不存在的戰區》看極權的運作模式

文：官俊銘

不知道是讚美還是侃調，不少朋友都稱《86－不存在的戰區－》（86―エイティシックス―）是一套網戀劇。當然《86》包含了boy meet a girl的元素，但除此以外更帶有不少存在主義的思想，與對極權政府諷刺。而本文透過《86》去看極權政府如何去散佈意識形態，以及我們可以做的事。

重複宣揚理想藍圖

在故事中，女主角蕾娜出生成長的地方為聖瑪格諾利亞共和國，該國的理念為「自由與平等、博愛、正義和高潔」。黨的聲音總是無處不在，不論大街的新聞報道、還是課堂的教學內容、甚至軍人的內部指引，均訴說同樣的意識形態。如此美好的願景，正常是沒有人反對的，但黨的這種藍圖當然是脫離現實的，與經驗完全不符。

黨的雙重思想：聲稱崇尚人的自由，但又強制86勞動，強調博愛卻又歧視86

事實上，無人戰鬥機並不是真的無人，而是由居住在86區的少男少女駕駛。當黨的大方向與現實不相符時，他們是如何保持他們的管治威信呢？答案是創作不存在的共同敵人，透過憤怒令大家團結起來，慢慢跟隨黨的主張。故事中，有色種他們大多數出身於齊亞德帝國，而帝國正是製造暴走機械軍團的邪惡軸心，流著帝國血脈的有色種很容易招人仇恨。共和國亦以敵國血脈為由去褫奪有色種的公民權，說有色種都是進化失敗的人型豬。諷刺的是，明明共和國的認知是帝國早已滅亡，即使敵人早就不存在但他們還是以此為由大做文章。

在這裏大家不妨思考一下，人會在甚麽時候才會對其他人感到憤怒？自然是對方做了錯事的時候，假設你突然被人打了一拳，正常的人都會感到憤怒的，因為你根本沒有被人打的理由，這全都是打你的那個傢伙不好。

我想表達的是，如果人感到憤怒的原因是因為對方做錯，那沒有做錯的你自然擁有更高的道德地位。值得留意的是，這種憤怒的判斷是可以出錯及濫用的，例如男女朋友吵架時，當女朋友誤以為男朋友出軌時，即使後來發現她的男朋友真的沒有出軌，可能她還是很憤怒地跟你說這都是因為你經常都「收收埋埋」，由此女朋友仿佛站在道德高地。回到《86》，當黨煽動人民憎恨有色人種時，會否令他們有種道德地位更高的錯覺，繼而正當化他們對有色人種的暴行？

限制語言的使用

詞語同意識總是密不可分，詞語總能宰制我們的思想。具體地說，我們的思考總是依附在詞語身上，根本不可能想像一個人可以不透過言語去組織思想。而在《86》中，共和國限制你使用某一些詞語，比較明顯的是人們只能稱呼為非白系種的人為86。而這麽赤祼改變用詞，相信好難改變人的思想。可是，有一些詞彙使用了你也不自覺自己正在眨低其他人，例如一個比較隱晦的詞語是「處理終端」，駕駛「破壞神」的少男少女不是稱為操作員，而是「處理終端」這種宛如電腦處理系統的稱呼。試想像，一個處理終端陣亡，跟一個操作員陣亡，你覺得那個說法更能觸動你的情緒。

誰控制過去就控制未來 誰控制現在就控制過去 ——歐威爾《1984》

即刻在你的記憶中86確實存在過，可是你沒法子去証明。因為只有寫進歴史的東西，才能變成真相。沒有任何文件會記載86的存在，共和國不允許回收86的屍體，沒有屬於86墓碑。他們從來都沒有存在過，因為歷史早被刪改。

在故事中，蕾娜向86𠄘諾她絕對不會忘記他們。但作為延伸討論，我們可以想像一個更可怕的情況:在極權政府的管治下，我們或會質疑自己的記憶是否真的可靠。我舉個不太相干的例子，想像你與十年不見的朋友聚會，在你的記憶中，你清楚記得對方的發生過一些糗事並嘗試再次嘲笑他，但對方強烈否認。而在沒有任何物品可以作為憑證，陷入泥漿摔角之際，你可能會覺得自己真的記錯，那件糗事真的從來沒有發生。

自願活在謊言中？

在蕾娜得知前鋒小隊將要執行送死任務後，蕾娜向她的朋友阿涅塔求助。阿涅塔是個會把86跟無人機掛在嘴邊的女生，但她是否真的這樣想的呢？二人的對話是劇中頗有張力的一幕，阿涅塔認為蕾娜太傲慢，裝作聖女說自己的意見根本沒有任何作用，我們甚麽都做不了，誰也救不了。從阿涅塔的情況可以得知並非所有人都真心相信共和國的意識形態，也許只是不想惹來麻煩。因為當人人都說同樣的事情，你不跟隨你就是標奇立異，你亦會遇上麻煩。例如，當蕾娜在報告紙上寫上死傷的「人數」，跟軍校的學生講述真相，都會收到軍方的訓話。

活在真相中的價值

阿涅塔說得一點也沒有錯，活在真相中到底有何意義？難道蕾娜不停説86也是人類，共和國就會突然倒台？但即使不能推翻鐵幕，活在真相中還有其他價值。那就是保持自我。若你不是真心擁抱黨的意識形態，那為何要聽從呢？若你讓極權決定自己是一個如何的人，那𣎴是自願放棄生而為人非常重要的特質嗎？

另外，儘管你只是裝裝樣子沒有真心認同黨的意識形態，這樣的行為同樣是幫政府鞏固了整個體制。這是因為我們不能看穿別人的內心，我們總是透過人的言行去判斷。舉個例子，筆者小時候上過羽毛球訓練班，玩得很爛但自問是挺認真的，但教練總會問我能否認真點。因此，我們可以想像一個情況，大部分人都知道黨在說謊，但是為了避免麻煩，大家行為上還是支持黨的意識形態。看到這個現象我們或許會認為自己真的是小數認清真相的人。這時候黨甚至會用這揑造出來的假象去說明他們的執政有正當性，說這都是人民支持的想法。

當然很多時候當政權強迫你跟從，你自然沒有不跟從的可能。但問題是你是否需要100%如政權如願呢？會否有種可能我們可以服從得「調皮」一些。我們可以想像一個情況，假設共和國要阿湼塔在辨公室裏掛上「86都是豬玀」的海報，可能阿湼塔可以將海報掛在陰暗處，或者她至少可以掛歪一點？