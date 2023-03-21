意底牢結——從《86不存在的戰區》看極權的運作模式
我們想讓你知道的是
很多時候當政權強迫你跟從，你自然沒有不跟從的可能。但問題是你是否需要100%如政權如願呢？會否有種可能我們可以服從得「調皮」一些。我們可以想像一個情況，假設共和國要阿湼塔在辨公室裏掛上「86都是豬玀」的海報，可能阿湼塔可以將海報掛在陰暗處，或者她至少可以掛歪一點？
文：官俊銘
不知道是讚美還是侃調，不少朋友都稱《86－不存在的戰區－》（86―エイティシックス―）是一套網戀劇。當然《86》包含了boy meet a girl的元素，但除此以外更帶有不少存在主義的思想，與對極權政府諷刺。而本文透過《86》去看極權政府如何去散佈意識形態，以及我們可以做的事。
重複宣揚理想藍圖
在故事中，女主角蕾娜出生成長的地方為聖瑪格諾利亞共和國，該國的理念為「自由與平等、博愛、正義和高潔」。黨的聲音總是無處不在，不論大街的新聞報道、還是課堂的教學內容、甚至軍人的內部指引，均訴說同樣的意識形態。如此美好的願景，正常是沒有人反對的，但黨的這種藍圖當然是脫離現實的，與經驗完全不符。
黨的雙重思想：聲稱崇尚人的自由，但又強制86勞動，強調博愛卻又歧視86
事實上，無人戰鬥機並不是真的無人，而是由居住在86區的少男少女駕駛。當黨的大方向與現實不相符時，他們是如何保持他們的管治威信呢？答案是創作不存在的共同敵人，透過憤怒令大家團結起來，慢慢跟隨黨的主張。故事中，有色種他們大多數出身於齊亞德帝國，而帝國正是製造暴走機械軍團的邪惡軸心，流著帝國血脈的有色種很容易招人仇恨。共和國亦以敵國血脈為由去褫奪有色種的公民權，說有色種都是進化失敗的人型豬。諷刺的是，明明共和國的認知是帝國早已滅亡，即使敵人早就不存在但他們還是以此為由大做文章。
在這裏大家不妨思考一下，人會在甚麽時候才會對其他人感到憤怒？自然是對方做了錯事的時候，假設你突然被人打了一拳，正常的人都會感到憤怒的，因為你根本沒有被人打的理由，這全都是打你的那個傢伙不好。
我想表達的是，如果人感到憤怒的原因是因為對方做錯，那沒有做錯的你自然擁有更高的道德地位。值得留意的是，這種憤怒的判斷是可以出錯及濫用的，例如男女朋友吵架時，當女朋友誤以為男朋友出軌時，即使後來發現她的男朋友真的沒有出軌，可能她還是很憤怒地跟你說這都是因為你經常都「收收埋埋」，由此女朋友仿佛站在道德高地。回到《86》，當黨煽動人民憎恨有色人種時，會否令他們有種道德地位更高的錯覺，繼而正當化他們對有色人種的暴行？
限制語言的使用
詞語同意識總是密不可分，詞語總能宰制我們的思想。具體地說，我們的思考總是依附在詞語身上，根本不可能想像一個人可以不透過言語去組織思想。而在《86》中，共和國限制你使用某一些詞語，比較明顯的是人們只能稱呼為非白系種的人為86。而這麽赤祼改變用詞，相信好難改變人的思想。可是，有一些詞彙使用了你也不自覺自己正在眨低其他人，例如一個比較隱晦的詞語是「處理終端」，駕駛「破壞神」的少男少女不是稱為操作員，而是「處理終端」這種宛如電腦處理系統的稱呼。試想像，一個處理終端陣亡，跟一個操作員陣亡，你覺得那個說法更能觸動你的情緒。
誰控制過去就控制未來 誰控制現在就控制過去
——歐威爾《1984》
即刻在你的記憶中86確實存在過，可是你沒法子去証明。因為只有寫進歴史的東西，才能變成真相。沒有任何文件會記載86的存在，共和國不允許回收86的屍體，沒有屬於86墓碑。他們從來都沒有存在過，因為歷史早被刪改。
在故事中，蕾娜向86𠄘諾她絕對不會忘記他們。但作為延伸討論，我們可以想像一個更可怕的情況:在極權政府的管治下，我們或會質疑自己的記憶是否真的可靠。我舉個不太相干的例子，想像你與十年不見的朋友聚會，在你的記憶中，你清楚記得對方的發生過一些糗事並嘗試再次嘲笑他，但對方強烈否認。而在沒有任何物品可以作為憑證，陷入泥漿摔角之際，你可能會覺得自己真的記錯，那件糗事真的從來沒有發生。
自願活在謊言中？
在蕾娜得知前鋒小隊將要執行送死任務後，蕾娜向她的朋友阿涅塔求助。阿涅塔是個會把86跟無人機掛在嘴邊的女生，但她是否真的這樣想的呢？二人的對話是劇中頗有張力的一幕，阿涅塔認為蕾娜太傲慢，裝作聖女說自己的意見根本沒有任何作用，我們甚麽都做不了，誰也救不了。從阿涅塔的情況可以得知並非所有人都真心相信共和國的意識形態，也許只是不想惹來麻煩。因為當人人都說同樣的事情，你不跟隨你就是標奇立異，你亦會遇上麻煩。例如，當蕾娜在報告紙上寫上死傷的「人數」，跟軍校的學生講述真相，都會收到軍方的訓話。
活在真相中的價值
阿涅塔說得一點也沒有錯，活在真相中到底有何意義？難道蕾娜不停説86也是人類，共和國就會突然倒台？但即使不能推翻鐵幕，活在真相中還有其他價值。那就是保持自我。若你不是真心擁抱黨的意識形態，那為何要聽從呢？若你讓極權決定自己是一個如何的人，那𣎴是自願放棄生而為人非常重要的特質嗎？
另外，儘管你只是裝裝樣子沒有真心認同黨的意識形態，這樣的行為同樣是幫政府鞏固了整個體制。這是因為我們不能看穿別人的內心，我們總是透過人的言行去判斷。舉個例子，筆者小時候上過羽毛球訓練班，玩得很爛但自問是挺認真的，但教練總會問我能否認真點。因此，我們可以想像一個情況，大部分人都知道黨在說謊，但是為了避免麻煩，大家行為上還是支持黨的意識形態。看到這個現象我們或許會認為自己真的是小數認清真相的人。這時候黨甚至會用這揑造出來的假象去說明他們的執政有正當性，說這都是人民支持的想法。
當然很多時候當政權強迫你跟從，你自然沒有不跟從的可能。但問題是你是否需要100%如政權如願呢？會否有種可能我們可以服從得「調皮」一些。我們可以想像一個情況，假設共和國要阿湼塔在辨公室裏掛上「86都是豬玀」的海報，可能阿湼塔可以將海報掛在陰暗處，或者她至少可以掛歪一點？
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna