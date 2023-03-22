【關鍵眼中盯】林昶佐不競選連任不意外，中正萬華區最有趣的變數就屬黃珊珊了
我們想讓你知道的是
從2022年初罷昶結果的數據來看，就能知道林昶佐絕對不可能競選連任，而在這個藍大於綠又藍綠分明的地方，兩黨的提名競合策略開始變得有趣——這還不包括最大的變數：不是王世堅，不是謝和弦，而是黃珊珊。
分別以時代力量和無黨籍連任兩屆台北市中正萬華區立委的林昶佐，日前宣布因為家庭成員罹患罕病，希望用更多時間陪伴家人，因此不參選2024年的立委選舉。
不論這種前內政部長（現在是節目主持人）徐國勇到前台北市政府發言人羅旺哲都用過的「健康因素」，是主因還是引子，其實筆者在2022年1月罷昶結果出來後，就已預測林昶佐絕對不可能競選連任。
衝到頂也只有不到19%「死忠」，林昶佐不選連任並不意外
回顧當時數據，在林昶佐與罷昶團體正面對決之下，投票結果同意票占多數，達到可投票人的23.32%，反對罷免則只有18.48%。雖然因為總投票率未達門檻因能留任，但這也代表在民進黨包括蔡英文從上到下精銳盡出相挺，以「讓不同意佔多數」為號召後，林昶佐也只能說服不到19%的中正萬華人願意出面相挺。
這樣的數據，正常人不可能會再想挑戰連任，加上九合一選舉後藍綠板塊改變，也正式為林昶佐心中的連任之路劃上句點。
雖然有些人以過往親民進黨人士不擔任民代後「更上一層樓」為例，猜想黨中央對林昶佐會另有重用，但目前一路拉拔林昶佐的英系在黨內已經勢弱，賴清德於黨中央甚至未來擔任總統時的大小空缺，想必也是得安放自己人。
因此林昶佐最好的情況，或許是類似陳柏惟的模式，與電視台或較小的勢力合作，繼續政治性曝光，但短中期內極可能就此消失在主流政壇。
沒了林昶佐，那再來會由誰出馬呢？
藍營票倉大亂鬥，但在地議員好像也都有點問題
雖然中正萬華一直以來都很藍（上次選舉也是因藍白分裂讓林昶佐未過半獲勝）、參選者大多很「傳統」，但在老立委林郁方宣布不會競選後，各方有許多細微操作卻十分有看頭。
首先——由近年最大的藍綠民調「四大公投」來看——以軍公教為主的中正區投出四個同意，通常被認為偏綠的萬華區也有三個同意；而雖然2018年選舉未與任何政黨直接結盟的徐立信以2萬4000多票殺到議員榜首，但歷經2020年與民眾黨結盟參選立委失利後，2022年選舉又回到有點抖的第六名，其餘九位非藍綠候選人皆落選（還不算被做掉的謝和弦）。
綜上來看，中正萬華就是一個又藍，又非藍即綠的地方，議員責任選區也很明顯，組織票效果也因而顯著。
而第一個喊出要參選中正萬華立委的，就是幾次選舉在喊聲上無役不與的鍾小平。
鍾小平雖然個人爭議不少，但仍在2018年選舉衝上了第二名，不過之後陸續經歷退黨爭議、親柯離柯，以及罷昶時候的雙胞事件，或已讓許多藍營支持者看破手腳，導致聲勢下跌，2022九合一只在八席當選者中淪為倒數第二名。
有趣的是，直到前幾個禮拜筆者還收到鍾小平「打敗林昶佐就看我」的簡訊，現在林昶佐說不選了，不知道他該怎麼辦。
除了鍾小平和已表態的國民黨發言人林家興，選台北市議長時曾投錯票的資深議員郭昭巖、曾在冬天用水潑趕萬華街友的應曉薇也傳出有意參選，可以看出中正萬華在地議員的明顯特質。
民進黨的刺客野望，以及最大的變數黃珊珊
民進黨部分，原本最大驚奇王世堅3月20日登記參選士林大同立委後，中正萬華可能又會回歸比較「無聊」的人選。目前媒體點名的有鄭麗君和林楚茵，另有些議員也動作頻頻。
從筆者的角度來看，在藍大於綠，又有萬華這種性質特別的選區存在的地方，與其用正規軍打一場幾乎會輸的仗，不如派出吳沛憶這類的刺客主搶萬華選票，或許更有奇效。事實上，九合一選後許多吳沛憶的看板也久掛未拆，感覺仍在備戰狀態。
藍綠之外，中正萬華最大最有趣的變數——對不起，不是謝和弦——就是黃珊珊了。
在飲恨台北市長選舉後沒多久，黃珊珊突然就被點名會參選中正萬華。說真的，若要講本命選區，港湖或許還更適合黃珊珊，唯一合理化說法就是疫情期間與萬華區的革命情感，而當下就闢謠的33也人如其言引退至今。
不過這樣的寧靜，經不久前王世堅一句「黃珊珊選我就不選了」再引波瀾。
黃珊珊的問題是，你真不知道他該算藍的還是綠的，甚至不知道是不是白的。
藍白合雖已幾乎不是不能說的秘密，但在國民黨在藍票倉參選爆炸下，很難想像有誰會願意「禮讓」一個沒有地方根基的黃珊珊，而黃珊珊若逕自投入參選，肯定會與藍營大大分票，使民進黨候選人漁翁得利。
你說那黃珊珊就回內湖選嗎？但藍營游淑慧已經表態、李彥秀興致勃勃，現任的高嘉瑜某方面而言也是友柯陣線，黃珊珊回老家的網內互打狀況可能比中正萬華還要混亂。
甚至在民眾黨內部，黨團總召邱臣遠之前也明說要在中正萬華開服務處經營地方，目前仍是無黨籍的黃珊珊若表態選中正萬華，就會造成另一個黨內問題，若不選，又好像糟蹋了一張很好的牌。
對於住在這個選區的筆者來說，過去每場選舉都覺得無聊之至，大部分參選人也都有些投不下去，但在林昶佐王世堅黃珊珊的來來去去之間，中正萬華的權力競逐竟罕見的有趣起來，甚至可以反映出藍綠白之間的合縱關係，也令人期待起選票最後的長相。
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核稿編輯：翁世航
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當風水成為我們的語言——跟著風水名師的腳步，重訪全球知名景點
我們想讓你知道的是
無論古今中外，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的⽂化底蘊，和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著天⼈地合⼀理念，觀察當地的環境與氣候、為了服務使⽤者的需求⽽建設。
江名萱老師深入研究風水的契機，可以說是因為旅行所帶來的啟發——在旅行至北京故宮的時候，對於整個建築群落的方位、形狀、位置等都遵循著青囊經的原理所設計，有著強烈的感觸。
因此，原本就熱愛旅行的江老師，帶著強烈的好奇心和求知欲，走訪世界，考察各地的建築物。他發現，能夠永傳不朽的建築物，除了奠基於各地深厚的文化底蘊和當時重要的哲學思考之外，其實也都依循著當地的環境與氣候、使用者的需求而建設，和江老師順應自然的風水概念不謀而合。例如巴黎的聖母院、印度的泰姬瑪哈陵等建築，都能在天人合一的設計下，達到一種平衡、和諧的效果，並且更好地利用自然的能量。
與天對話：巴黎聖母院
「建築物的存在，是要為裡面的人所服務。所以，所謂好的建築風水，其實是應天、應地、應時、應人制宜。」因此，雖然我們可以看到聖母院中央的玫瑰窗，是一個非常強大的風水符號，代表光明、能量和生命力；聖母院的塔尖，也象徵著穩定、領導力，以及上達天聽的請求。但更重要的是，屬於宗教建築物的聖母院，為所有信仰著神的人們，所帶來的莊嚴、平靜感受。「聖母院營造出非常強烈的和諧的氛圍，你可以想見當時的設計師，在設計這個建築物及其所創造出來的空間時，所有的考量都是為了讓人的內在可以安靜下來、與天／神對話。」江老師指出。
巴黎聖母院建築風格是哥德式建築，它的建造開始於1163年，耗時超過200年。教堂的尖頂屋頂，不只是融合了各種藝術風格的幾何美學，更代表著天地宇宙之間的聯繫。這種尖頂建築形式，在古代被視為智慧和神聖，有向上流動的能量。象徵著天空和地球之間的聯繫，連接聚集天地宇宙之間，讓整個建築物更加神聖，充滿生氣和活力，並為⼈們帶來好運和幸福。
在古代文化的哲學中，太陽代表著宇宙和自然界的秩序、生命和創造⼒、上帝神性力量等等。所以在建築的設計和規劃中，必須要考慮季節的變化，和太陽的位置，以確保光線在建築空間中，可以達到最佳的利用。聖母院的三扇玫瑰花窗，被認為是世界上 最美麗的玻璃藝術品之⼀，當你走進聖母院中，透過玫瑰花窗所照進來的彩色光芒，加上吟誦詩歌的聲音，還有焚燒香料所產生的煙霧，體現了像是引導人們的心靈，通往宇宙智慧神性的力量，彷彿可以治癒和平衡我們的身心。
「整體而言，巴黎聖母院的每一項設計、每一處細節，都讓人感到非常平靜。」江老師又補充道：「這就是好的風水，所帶來的能量。」
深埋於地的愛：泰姬瑪哈陵
談完了聖母院，江老師又繼續分享她在泰姬瑪哈陵的經歷。「如果聖母院是一棟與天對話的建築，那麼泰姬瑪哈陵想要傳達的，則是一份深埋於地的愛。」位於印度的泰姬瑪哈陵，不只是印度文化的代表性建築，也是世界文化遺產之一。泰姬瑪哈陵始建於1632年，耗時約22年完工，在建築風格上，它結合了印度傳統建築和伊斯蘭建築的元素，以白色大理石為主要建材，建築外牆有細密的浮雕和嵌花紋飾，表現了印度文化的細膩和精緻。在陽光照耀下，白色大理石的建築散發出耀眼的光芒，展現出浪漫、華麗的氣息，「但是當你走進泰姬瑪哈陵之後，除了感受到它的莊嚴、神聖之外，還有一份濃烈的愛情。」江老師說道。
蒙兀兒帝國的第五代皇帝沙賈汗，和他的妻子慕塔芝．瑪哈王后深深相愛，即使沙賈汗要前往戰爭的最前線，慕塔芝也會相伴在旁，兩人感情十分深厚。但令人惋惜的是，慕塔芝在1631 年的征戰途中難產而亡，沙賈汗在悲痛之餘，承諾為她建造天上人間、無與倫比的美麗陵墓——泰姬瑪哈陵。
這座象徵沙賈汗畢生激情和財富的美麗紀念物，每年吸引了成千上萬的國內外遊客前來參觀，感受這份愛情的真切。「剛才講到聖母院有尖塔，我們可以注意到，泰姬瑪哈陵的屋頂也是尖頂，同樣象徵著天空和地球之間的聯繫。皇帝沙賈汗希望透過泰姬瑪哈陵向上連接，跟他⼼愛的瑪哈王后能夠永恆緊密在⼀起。」泰姬瑪哈陵在風水上還有一個特點，就是利用水池來達到陰陽平衡的作用。「水是陰性的象徵，而白色大理石所建造的陵墓則是陽性，因此，水池的存在可以平衡建築物和自然環境之間的陰陽能量，創造出和諧的能量和氛圍。」除此之外，江老師也認為在像印度這樣炎熱的地區，利用水池的清涼氣息，撫平人們的情緒、創造安定氛圍，進而幫助人們減輕壓力、放鬆身心。因此泰姬瑪哈陵也是一個「應天、應地、應時、應人而制宜」而建成的建築典範。
傳世六百年之作：北京紫禁城
紫禁城是中國古代明、清兩朝24位皇帝的居所，建於明成祖永樂4年（1406），於永樂20年（1420）完工。占地面積72萬平方公尺，建築面積約15萬平方公尺，是世界上現存規模最大的宮殿型建築，整個建築群給人威嚴而神聖的感覺，是皇權的象徵。雖然紫禁城至今已有六百多年的歷史，但依然保持著它的輝煌和美麗，其中風水的佈局，是紫禁城能屹立不搖至今的重要因素之一。
當年永樂皇帝在建造紫禁城的時候，他要求紫禁城建築佈局形狀和方法，都要符合風水學中的宇宙觀，以及天地人萬物合一的理論。因此，紫禁城的主要建築，都建在南北的中軸線上，這代表著能夠吸收天地間的能量，東西方向的建築物較少，是為了可以利用南北向的通風和自然循環，達到環境的舒適感。
以紫禁城太和殿的設計為例，這個皇帝接近朝臣的宮殿，不僅考慮到太陽的位置、建築物的形狀、360度的方位等等，還有周遭的水源、水流、風向、陽光以及山水環境、生活機能等多個面向。例如太和殿的正門面向南方，就是為了要確保日照充足，可以為太和殿帶來更多的光線和暖氣。而在正午時分，陽光會直射在皇帝的龍椅上，讓這裡充分地接收滿滿的太陽能量。
青囊經中提到：「明地德，立人際，因變化，原始終，此謂之化成。」紫禁城風水設計，是創造出一個巨大的立體空間，裡面有陰陽、南北、前後、東西、左右、內外、動靜、虛實，是因為建築師／設計師能夠將這些元素完美的連結起來，因此成就了永垂不朽的紫禁城。而整個紫禁城的建築群，也因為與自然環境融為一體，呈現出一種高超的的藝術美感。
「如果我們回到600年前，紫禁城建造之初，想必是永樂皇帝將想法、理念，與設計者溝通之後，所誕生的結果。他們當初的偉大理想是什麼？風水方法又是什麼？在整個建造的過程中，永樂皇帝和設計者之間的信任也是非常的重要。作為皇帝，永樂皇帝必須展現領導者的遠見和決策力，但又必須給予設計者充分的自由和支持。讓他們充分發揮自己的才華和創造力。如此一來，才能共同完成這件舉世無雙的建築作品。」江老師補充道。
「風水的學問，是全世界共通的，我們東方有陰陽五行術數之源的《河圖洛書》，西方也有由四元素和以太所對應而形成的梅塔特隆立方體。」建築設計最精彩、也是最核心的表現，就在於它如何讓人心的空間、建築的空間、自然的空間、宇宙的空間，互相連結滲透，能量循環不已。對江老師來說，無論古今中外，這些能夠矗立千百年之久的建築物，都是能順應著自然的脈動、四季的變化，讓建築引導著宇宙、自然的能量，為身在其中的使用者所服務，同時創造出最適合使用者的安適環境，使用者自然能夠感到心神平靜，從而展現宏大的精神面貌。江老師也相信，風水的千年智慧，是值得我們現代人細細研究、推廣的一門學問。