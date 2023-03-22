【關鍵眼中盯】林昶佐不競選連任不意外，中正萬華區最有趣的變數就屬黃珊珊了

分別以時代力量和無黨籍連任兩屆台北市中正萬華區立委的林昶佐，日前宣布因為家庭成員罹患罕病，希望用更多時間陪伴家人，因此不參選2024年的立委選舉。

不論這種前內政部長（現在是節目主持人）徐國勇到前台北市政府發言人羅旺哲都用過的「健康因素」，是主因還是引子，其實筆者在2022年1月罷昶結果出來後，就已預測林昶佐絕對不可能競選連任。

衝到頂也只有不到19%「死忠」，林昶佐不選連任並不意外

回顧當時數據，在林昶佐與罷昶團體正面對決之下，投票結果同意票占多數，達到可投票人的23.32%，反對罷免則只有18.48%。雖然因為總投票率未達門檻因能留任，但這也代表在民進黨包括蔡英文從上到下精銳盡出相挺，以「讓不同意佔多數」為號召後，林昶佐也只能說服不到19%的中正萬華人願意出面相挺。

這樣的數據，正常人不可能會再想挑戰連任，加上九合一選舉後藍綠板塊改變，也正式為林昶佐心中的連任之路劃上句點。

雖然有些人以過往親民進黨人士不擔任民代後「更上一層樓」為例，猜想黨中央對林昶佐會另有重用，但目前一路拉拔林昶佐的英系在黨內已經勢弱，賴清德於黨中央甚至未來擔任總統時的大小空缺，想必也是得安放自己人。

因此林昶佐最好的情況，或許是類似陳柏惟的模式，與電視台或較小的勢力合作，繼續政治性曝光，但短中期內極可能就此消失在主流政壇。

沒了林昶佐，那再來會由誰出馬呢？

藍營票倉大亂鬥，但在地議員好像也都有點問題

雖然中正萬華一直以來都很藍（上次選舉也是因藍白分裂讓林昶佐未過半獲勝）、參選者大多很「傳統」，但在老立委林郁方宣布不會競選後，各方有許多細微操作卻十分有看頭。

首先——由近年最大的藍綠民調「四大公投」來看——以軍公教為主的中正區投出四個同意，通常被認為偏綠的萬華區也有三個同意；而雖然2018年選舉未與任何政黨直接結盟的徐立信以2萬4000多票殺到議員榜首，但歷經2020年與民眾黨結盟參選立委失利後，2022年選舉又回到有點抖的第六名，其餘九位非藍綠候選人皆落選（還不算被做掉的謝和弦）。

綜上來看，中正萬華就是一個又藍，又非藍即綠的地方，議員責任選區也很明顯，組織票效果也因而顯著。

而第一個喊出要參選中正萬華立委的，就是幾次選舉在喊聲上無役不與的鍾小平。

鍾小平雖然個人爭議不少，但仍在2018年選舉衝上了第二名，不過之後陸續經歷退黨爭議、親柯離柯，以及罷昶時候的雙胞事件，或已讓許多藍營支持者看破手腳，導致聲勢下跌，2022九合一只在八席當選者中淪為倒數第二名。

有趣的是，直到前幾個禮拜筆者還收到鍾小平「打敗林昶佐就看我」的簡訊，現在林昶佐說不選了，不知道他該怎麼辦。

Photo Credit: 中央社 曾與柯文哲十分友好的鍾小平（左），右後為徐立信。

除了鍾小平和已表態的國民黨發言人林家興，選台北市議長時曾投錯票的資深議員郭昭巖、曾在冬天用水潑趕萬華街友的應曉薇也傳出有意參選，可以看出中正萬華在地議員的明顯特質。

民進黨的刺客野望，以及最大的變數黃珊珊

民進黨部分，原本最大驚奇王世堅3月20日登記參選士林大同立委後，中正萬華可能又會回歸比較「無聊」的人選。目前媒體點名的有鄭麗君和林楚茵，另有些議員也動作頻頻。

從筆者的角度來看，在藍大於綠，又有萬華這種性質特別的選區存在的地方，與其用正規軍打一場幾乎會輸的仗，不如派出吳沛憶這類的刺客主搶萬華選票，或許更有奇效。事實上，九合一選後許多吳沛憶的看板也久掛未拆，感覺仍在備戰狀態。

藍綠之外，中正萬華最大最有趣的變數——對不起，不是謝和弦——就是黃珊珊了。

在飲恨台北市長選舉後沒多久，黃珊珊突然就被點名會參選中正萬華。說真的，若要講本命選區，港湖或許還更適合黃珊珊，唯一合理化說法就是疫情期間與萬華區的革命情感，而當下就闢謠的33也人如其言引退至今。

不過這樣的寧靜，經不久前王世堅一句「黃珊珊選我就不選了」再引波瀾。

黃珊珊的問題是，你真不知道他該算藍的還是綠的，甚至不知道是不是白的。

藍白合雖已幾乎不是不能說的秘密，但在國民黨在藍票倉參選爆炸下，很難想像有誰會願意「禮讓」一個沒有地方根基的黃珊珊，而黃珊珊若逕自投入參選，肯定會與藍營大大分票，使民進黨候選人漁翁得利。

Photo Credit: 中央社 2022年時無黨籍參選台北市長的黃珊珊

你說那黃珊珊就回內湖選嗎？但藍營游淑慧已經表態、李彥秀興致勃勃，現任的高嘉瑜某方面而言也是友柯陣線，黃珊珊回老家的網內互打狀況可能比中正萬華還要混亂。

甚至在民眾黨內部，黨團總召邱臣遠之前也明說要在中正萬華開服務處經營地方，目前仍是無黨籍的黃珊珊若表態選中正萬華，就會造成另一個黨內問題，若不選，又好像糟蹋了一張很好的牌。

對於住在這個選區的筆者來說，過去每場選舉都覺得無聊之至，大部分參選人也都有些投不下去，但在林昶佐王世堅黃珊珊的來來去去之間，中正萬華的權力競逐竟罕見的有趣起來，甚至可以反映出藍綠白之間的合縱關係，也令人期待起選票最後的長相。

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核稿編輯：翁世航