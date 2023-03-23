金門二膽島逃兵事件：中國不只錯失「千金買骨」良機，更陷入父子騎驢窘境

「千金買骨」的典故出自於《戰國策・燕策》，描述燕昭王為奪回齊國佔據的失土，積極重振國力的準備。燕國大臣郭隗向燕王講述購買千里馬骨骸的寓言，即使是千里馬的骨骸，也應該以重金購買，如此才會有人獻上更多的千里馬。

此一典故的主要旨意為，若有決心招攬天下人才，即使「千金買骨」也不足惜。燕昭王認同他的理念，拜郭隗為師之外更給予優厚的俸祿，修築「黃金台」招納天下賢士人才，爾後就是燕國幾乎攻滅齊國，導致「田單復國」的背景。

今（2023）年3月9日，從金門二膽島擅離崗位的士兵成為兩岸焦點，在放人與不放之間，中國與台灣朝野之間持續著三方博弈，不只是較勁哪一方更有大智慧，更是對現況兩岸態勢的微觀反映。中國方面曾傳出提供房舍安置該員士兵，似乎汲取《戰國策》的縱橫家智慧，靈活運用該員士兵作為議題，似乎將重現當代版的「千金買骨」。

在中國內部分為兩派意見，以國安委為主的意見以情報技術層次看待此事，認為一名士兵能提供的情報有限，也確實不值得投入過度資源。另一派來自於對台工作單位以及民間意見，認為應當善待士兵，而非順台灣的官方意見而輕易交還。

在對台工作單位的角度，或許希望透過善待士兵形成「千金買骨」的樣板，由於自2016年以來中國對台政策長期不順遂，諸如「一代一線」的成果有限。受到疫情和中國經濟下行的影響，並未能有效達成加強與台灣基層一線，和青年一代的交往交流的目標，最終仍只有統派團體買單。

而今主掌意識形態工作且富有創意的王滬寧，在兩會後正式登上檯面，肩負中央對台工作小組副組長的要務，在其「以台灣反對台灣」的核心思維指導下，未嘗不會出現意料外的招數，在新官上任的關鍵時刻取得政績，藉以證明自身具備現場工作的指揮能力。

客觀檢視地緣鄰近對台重點政策的平潭特區，進駐廠商有限且空地甚多，如何在疫情後重啟對台工作，值得嘗試「千里買骨」以招攬人員進駐。若能於第一時間給予妥善安置與照顧，甚至將該員安置於平潭特區培養，還能作為「認知作戰」的題材，進一步作為動搖台灣社會的工具。