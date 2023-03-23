金門二膽島逃兵事件：中國不只錯失「千金買骨」良機，更陷入父子騎驢窘境
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對中國而言，二膽島士兵事件原先是對台工作少見的良機，而今情勢卻從「千金買骨」淪為「父子騎驢」，仍見內部爭辯與僵化。在中國致力推動「全球安全倡議之時」反而在對台工作呈現僵化，漸失奇兵所需的時勢，台灣以法理佔住正兵之勢，或能成功反制認知作戰。
「千金買骨」的典故出自於《戰國策・燕策》，描述燕昭王為奪回齊國佔據的失土，積極重振國力的準備。燕國大臣郭隗向燕王講述購買千里馬骨骸的寓言，即使是千里馬的骨骸，也應該以重金購買，如此才會有人獻上更多的千里馬。
此一典故的主要旨意為，若有決心招攬天下人才，即使「千金買骨」也不足惜。燕昭王認同他的理念，拜郭隗為師之外更給予優厚的俸祿，修築「黃金台」招納天下賢士人才，爾後就是燕國幾乎攻滅齊國，導致「田單復國」的背景。
今（2023）年3月9日，從金門二膽島擅離崗位的士兵成為兩岸焦點，在放人與不放之間，中國與台灣朝野之間持續著三方博弈，不只是較勁哪一方更有大智慧，更是對現況兩岸態勢的微觀反映。中國方面曾傳出提供房舍安置該員士兵，似乎汲取《戰國策》的縱橫家智慧，靈活運用該員士兵作為議題，似乎將重現當代版的「千金買骨」。
在中國內部分為兩派意見，以國安委為主的意見以情報技術層次看待此事，認為一名士兵能提供的情報有限，也確實不值得投入過度資源。另一派來自於對台工作單位以及民間意見，認為應當善待士兵，而非順台灣的官方意見而輕易交還。
在對台工作單位的角度，或許希望透過善待士兵形成「千金買骨」的樣板，由於自2016年以來中國對台政策長期不順遂，諸如「一代一線」的成果有限。受到疫情和中國經濟下行的影響，並未能有效達成加強與台灣基層一線，和青年一代的交往交流的目標，最終仍只有統派團體買單。
而今主掌意識形態工作且富有創意的王滬寧，在兩會後正式登上檯面，肩負中央對台工作小組副組長的要務，在其「以台灣反對台灣」的核心思維指導下，未嘗不會出現意料外的招數，在新官上任的關鍵時刻取得政績，藉以證明自身具備現場工作的指揮能力。
客觀檢視地緣鄰近對台重點政策的平潭特區，進駐廠商有限且空地甚多，如何在疫情後重啟對台工作，值得嘗試「千里買骨」以招攬人員進駐。若能於第一時間給予妥善安置與照顧，甚至將該員安置於平潭特區培養，還能作為「認知作戰」的題材，進一步作為動搖台灣社會的工具。
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
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「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
「現在各行各業都有數轉型的需求，健身產業也不例外。早期賣課程得靠業務推銷，櫃台也需要配置輪班人員以維持營運，消耗大量人力與時間成本，並且消費者也不喜歡被騷擾。」FITBUTLER健身管 的CEO陳暐翔說。
FITBUTLER健身管 把痛點轉化成甜蜜點，透過提供客户後台管理系統及打造專屬APP，從會員管理、會籍方案、數據報表、自助門禁系統到體測數據等，整合前後端一條龍服務，為營運者與消費者雙方提供更便利的運動健身環境。
除了會員制度透明化，FITBUTLER健身管 也打破以往需要綁年約、買固定堂數的消費方式，推出「月訂閱制」模式供業者使用，以迎合現代更具彈性的消費傾向。「我們持續關注國外健身產業趨勢，並將值得學習的地方內化到系統與服務上，希望能成為台灣健身業的推動者。」
FITBUTLER健身管目前已與全台灣近百家健身房、工作室合作，服務超過六十個台灣本土和國際級連鎖健身品牌。
高中死黨赴日奇想，要成為健身夥伴們的好夥伴
運動完的飲食，比運動還重要，「JUMKICK」是少數開發乳清蛋白的台灣本土企業，目前在全台各大運動中心、民營健身房設置專屬販賣機，讓民眾便於取用，而這樣的創新，來自兩個高中就認識的老朋友。
「大學畢業的時候我們去日本玩，對他們的自動販賣機文化很感興趣，後來就跟我們的運動習慣做結合，想研發補充體能用的飲品。」負責人邱政惟笑說：「一開始很土法煉鋼，直接買一台販賣機來研究，想起來很瘋狂。」
在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
至於想帶給參展民眾什麼樣的體驗，健身管希望能透過現場的軟體展示、模組互動，讓創新服務推向全世界。JUMKICK則預計會推一台機器到展場，「利用20秒的時間沖泡、洗滌，我相信看到的人都會覺得這個超級方便，花幾十塊就可以搞定，要讓大家更實際體驗到補充高蛋白並不困難。」而核心引力科技希望將Total Gym的主要產品ELEVATE Encompass帶到現場，期待讓所有愛好運動的人，認識這台適合更多人使用的健身設備，開啟自己健康的大門。
今年台灣國際運動及健身展首度籌組「運動科技」專區，配合行政院「台灣運動×科技行動計畫」，聯手新創業者，建立亞太運動科技的國際據點，同時為了讓民眾有最好的沈浸式動態體驗，展中也規劃有動靜串聯的週邊活動，如產業論壇、戶外運動休閒體驗區OutdoorTaipei、數位運動網紅擂台賽等，預計用完整的運動產品線吸引國際買主，讓台灣的運動科技產業持續領先世界，將台灣打造為運動科技王國。
★了解更多台灣國際運動及健身展資訊：https://www.taispo.com.tw/zh-tw/index.html