TNL+ 2023/03/24,
印太

這裡是泰國人都不去的南部角落：泰南三府恐怖動盪的過去、現在與未來

這裡是泰國人都不去的南部角落：泰南三府恐怖動盪的過去、現在與未來
庫塞清真寺。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

在泰國南部，這片土地近年來因文化和宗教和泰國格格不入，瀰漫著「分離主義」氛圍，分離組織的攻擊事件更是從早期騎摩托車攻擊警察的小隊或孤狼，到目標指向「泰國文化」、「宗教」和「國家」的象徵，造成泰國社會的驚恐。本文作者親自走了一趟北大年府，檢視著動盪的過去，也體驗當地人生活的當下。

2022年下半年，因新冠肺炎疫情長期封鎖國境的東亞國家，陸續解封，而我的解封第一站是2017年曾經到訪的泰國南部。

被媒體稱為「泰南三府」的北大年府（Pattani）、惹拉府（Yala）與陶公府（Narathiwat），三府人口約200多萬人，當地超過80％以上的居民信仰伊斯蘭教，但泰國全國93%以上的人口為佛教徒。

三府的北方－「宋卡府」（Songkhla），最大城市合艾（Hatyai）是泰國南部的交通樞紐與商業中心，擁有國際機場與火車站。

疫情前，大量國際旅客自空路進入泰南，轉往普吉島，或被稱為小馬爾地夫的「麗貝島」（Koh Lipe）等地觀光；而更多馬來西亞遊客經由陸路，抵達泰馬邊境的旅遊勝地勿洞（Betong），或自馬國搭乘火車直達合艾，入境泰國。

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Photo Credit：Don-kunCC BY SA 3.0
泰南三府的位置，3是北大年府，4是也拉府，5是那拉提瓦府，1則是宋卡府。

我在宋卡湖畔的老城區逗留了五天。混合泰國、馬來西亞、華人與歐洲文化的濃烈風情，老城區不僅吸引國際觀光客，更是泰國人的後花園。「就像連假時，全台各地的遊客都會擠到台南一樣。」我對旅泰多年，卻從未到過「陸路泰南」的台灣友人P解釋。

「對我來說，泰國南部就是島嶼觀光啊。」P說。

停留宋卡的第五天，剛好是農曆春節初一。「以前還會有馬來西亞和新加坡的觀光客來宋卡，但現在全都是泰國人。」我和民宿老闆站在門口看著動彈不得的車陣。

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Photo Credit：翁婉瑩
農曆春節期間的宋卡老城區
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