這裡是泰國人都不去的南部角落：泰南三府恐怖動盪的過去、現在與未來
我們想讓你知道的是
在泰國南部，這片土地近年來因文化和宗教和泰國格格不入，瀰漫著「分離主義」氛圍，分離組織的攻擊事件更是從早期騎摩托車攻擊警察的小隊或孤狼，到目標指向「泰國文化」、「宗教」和「國家」的象徵，造成泰國社會的驚恐。本文作者親自走了一趟北大年府，檢視著動盪的過去，也體驗當地人生活的當下。
2022年下半年，因新冠肺炎疫情長期封鎖國境的東亞國家，陸續解封，而我的解封第一站是2017年曾經到訪的泰國南部。
被媒體稱為「泰南三府」的北大年府（Pattani）、惹拉府（Yala）與陶公府（Narathiwat），三府人口約200多萬人，當地超過80％以上的居民信仰伊斯蘭教，但泰國全國93%以上的人口為佛教徒。
三府的北方－「宋卡府」（Songkhla），最大城市合艾（Hatyai）是泰國南部的交通樞紐與商業中心，擁有國際機場與火車站。
疫情前，大量國際旅客自空路進入泰南，轉往普吉島，或被稱為小馬爾地夫的「麗貝島」（Koh Lipe）等地觀光；而更多馬來西亞遊客經由陸路，抵達泰馬邊境的旅遊勝地勿洞（Betong），或自馬國搭乘火車直達合艾，入境泰國。
我在宋卡湖畔的老城區逗留了五天。混合泰國、馬來西亞、華人與歐洲文化的濃烈風情，老城區不僅吸引國際觀光客，更是泰國人的後花園。「就像連假時，全台各地的遊客都會擠到台南一樣。」我對旅泰多年，卻從未到過「陸路泰南」的台灣友人P解釋。
「對我來說，泰國南部就是島嶼觀光啊。」P說。
停留宋卡的第五天，剛好是農曆春節初一。「以前還會有馬來西亞和新加坡的觀光客來宋卡，但現在全都是泰國人。」我和民宿老闆站在門口看著動彈不得的車陣。
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穿越2222年，未來選擇地給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會！台北華山親子逛展新選擇，啟迪孩子的永續生活教育
我們想讓你知道的是
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
從學校教育到未來職場，聯合國「永續發展目標SDGs」已成趨勢關鍵詞，永續發展共有17大項目標（註1），涵蓋環境、經濟、社會等面向，其實已經融入許多教育課程的設計，校園年度宣導的重點計畫，甚至成立永續相關研究中心與系所，以培育未來企業所需的ESG永續人才。
回顧近年全球歷經的肺炎疫情、極端氣候、通膨怪獸、能源危機等災難，讓人們更專注、更急迫面對世界的面貌與真相，需要肩負這個世代挑戰與達成永續目標的，正是我們的下一代：暖世代—成長於全球暖化、環境劇烈變遷的一代。他們從小戴著口罩抵抗病毒與空污，需要在擁擠的城市尋找遮蔽酷暑寒冬的屋簷，人類壯闊的文明發展將是「債留子孫」還是「永續未來」，其實，都取決我們每日的選擇！
《2222－未來選擇地》給孩子一個想像，也給我們一個重新選擇的機會
「永續發展目標SDGs」聽起來很艱深？如果我們說「一個200年後未來人的故事」你也許可以聽聽看！《2222-未來選擇地》是台灣首個原創永續概念展，於2023年1月6日－4月5日在台北華山1914園區展出，你可以在這裡參與永續美學的策展，觀賞跨界藝術與科幻故事的創作，透過沉浸式體驗，與未來人並肩前行穿越200年後的未來，守護最後的生機，捕捉污染機械獸，透過思考與選擇協助改變未來人的世界。
前進2222到重返2023年，共打造四大展區，以永續為策展核心，讓「2222」這個天使數字成為一個親子共學的起點，師生共享的觀點，連成你我共創的永續日常，圈起人與環境共好生活態度，並聯手台灣在地藝術家、綠色品牌、永續名人團體打造的永續學習場域。了解永續不一定是政府企業的高談闊論，從日常的選擇就可以參與永續行動！
▶親子、旅遊部落客展覽開箱推薦
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▶展覽資訊
日期：2023/1/6 - 4/5
時間：10:00 - 18:00
地點：華山1914文創產業園區西4館&西5館
購票詳情洽：《2222-未來選擇地》
▶展場提供觀展證書申請
完成觀展後，可於現場依照工作人員指示，完成電子證書申請流程，將於一週的工作天寄出證書電子檔案，提供大人、小孩一個觀展紀念。
（註1）SDGs永續發展目標（Sustainable Development Goals）是一項全球共識，旨在2030年前實現可持續發展的一系列目標。由聯合國提出訂定17項明確目標、涵蓋169項具體指標，目的是實踐地球上所有面向的永續發展，包含地球環境保護、社會公平正義、永續經濟發展。
17項永續發展目標：
1.消除貧窮、2.終結飢餓、3.健康與福祉、4.優質教育、5.性別平等、6.淨水與衛生、7.可負擔的永續能源、8.就業與經濟成長、9.永續工業與基礎建設、10.消弭不平等、11.永續城鄉、12.責任消費與生產、13.氣候行動、14.永續海洋與保育、15.陸域生態、16.制度的正義與和平、17.永續發展夥伴關係。
責任編輯：Anita
核稿編輯：Joanna