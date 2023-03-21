TNL+ 2023/03/21,
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中國加速培植數千家「小巨人」企業，集結「隱形冠軍」之力挑戰美國科技霸主地位

中國加速培植數千家「小巨人」企業，集結「隱形冠軍」之力挑戰美國科技霸主地位
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

中國最初構思「單項冠軍」及「小巨人」計畫的藍圖始於2016年，隨著近年來美國打壓中國科技發展的力度不斷增強，中國國家主席習近平欲加速該國科技創新能力的提升。南京大學長三角經濟社會發展研究中心執行主任劉志彪便曾於2022年表示：「製造業的發展是奠定現代強國的基礎，因此培養全球價值鏈的『隱形冠軍』，對於中國製造強國戰略實施具有決定性意義。」

文：張瑞邦（Tucker Chang）

美國當前在全球價值鏈（Global Value Chains）及技術供應鏈仍佔有主導地位，且隨著美國《晶片與科學法》（CHIPS and Science Act）於2022年8月上旬生效，挹注超過530億美元於該國半導體研究之趨勢已成定局，同時該法亦鼓勵美國公司及全球頂尖半導體企業，於美國境內研發最先進的半導體技術。

該法案的出現普遍被視為美國在半導體產業上限制中國科技發展、對抗中國經濟崛起的手段。然而，中國對此並非選擇坐以待斃，反而以與美方截然不同的科技策略來突破其技術障礙，藉此與美國爭雄。

根據《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，北京當局現階段藉由負責監管產業政策的中國工業和信息化部（以下簡稱工信部），來推行2項分別名為「單項冠軍」（Single champions）及「小巨人」（Little giants）的發展計劃，以此增強自身在全球技術供應鏈的影響力。

「單項冠軍」計畫設計初衷在於尋找及支持已經成為、或即將成為特定領域全球佼佼者的中國本土企業；「小巨人」則是中國政府認為部份掌握核心專業化技術的潛力企業，從而加以投資及培育。

這2項計畫目前已共同培植約1萬間科技相關領域公司，外界普遍認為這些企業象徵中國科技的未來。身為法國銀行產業三巨頭之一的「法國興業銀行」（Société Générale）更搭上這波「小巨人」題材熱潮，推出一系列金融投資商品，興業銀行同時將這些包含上市公司在內的「小巨人」企業稱作「具前景的公司」，並被北京當局優先列入長期栽培的重點企業。

由美國地緣政治及風險諮詢公司「地平線諮詢」（Horizon Advisory）所建立的美國製造業發展研究機構「Force Distance Times」認為，中國政府當前先進、精密複雜及影響廣泛的產業政策，等同敲響其他競爭對手的警鐘，美國方面也須有所警惕。

「單項冠軍」及「小巨人」聚焦的發展重點為何？

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