習近平訪俄會普亭，布林肯呼籲勿被拖延戰術矇騙，烏克蘭：和平計畫需以俄國撤軍為前提

習近平訪莫斯科，支持普亭2024年連任俄國總統

（中央社）俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨（20）日與到訪的中國國家主席習近平進行會談，習近平說中國和俄羅斯「有著相似的目標」，他還支持普亭明（2024）年連任俄國總統。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，習近平表示：「誠然，我們兩國有著相同或相似的目標。我們為各自國家的繁榮付出努力……我們可以合作且共同努力實現我們的目標。」

習近平告訴普亭：「我很高興應您的邀請能再次造訪俄羅斯。俄羅斯是我連任中國國家主席後訪問的第一個國家。」

習近平還表示支持普亭連任俄國總統，他說：「我知道俄羅斯明年舉行總統大選。在您的堅定領導下，俄羅斯的發展有了顯著增進。我相信俄國人民會繼續強力支持您。」

習近平也提到，中國「高度重視」中俄關係，兩國可以合作以實現各自的發展目標。

普亭稍早告訴習近平，俄國願討論中方提出的烏克蘭和平方案，他說：「您曉得的，我們向來準備好協商，我們將討論所有問題，包括您的建議。」

中國外交部於2月24日俄羅斯侵略烏克蘭戰爭一週年時，發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，被視為中國版「烏克蘭和平計畫」。

文件中重申中方12項既定立場，表示支持盡快恢復直接對話，最終達成全面停火。但中國這項和平方案遭到美國、烏克蘭及盟友質疑，認為未能追究莫斯科對其侵略行為的責任。

《俄羅斯新聞社》（RIA Novosti）報導，普亭與習近平今天在克里姆林宮展開「非正式」會面，會談持續4個半小時，兩人預定明天再次會面進行正式會談。

BREAKING: Chinese President Xi Jinping arrives in Russia for a three-day state visit, when he's expected to deliver a strong message of support for Vladimir Putin https://t.co/ZXpEoSOF9H pic.twitter.com/vNKf5gjy8x — Bloomberg (@business) March 20, 2023

普亭告訴習近平願討論和平方案，美籲勿要求俄烏停火

（中央社）俄羅斯總統普亭今天與到訪的中國國家主席習近平會談，表示俄國願討論中方提出的烏克蘭和平方案。美國稍早表示，正密切關注蒲習會面，同時警告不應在此刻要求俄烏戰爭停火。

根據國營《俄羅斯新聞社》，普亭與習近平已在克里姆林宮展開「非正式」會面。

美國CNN報導，普亭告訴坐在身旁的習近平：「中國在過去幾年大幅躍進。這在全世界引發興趣，而且很不幸的，還有嫉妒。」

普亭也告訴習近平，俄羅斯政府已「熟悉」北京就烏克蘭危機提出的建議。普亭表示：「你曉得的，我們向來準備好協商，我們將討論所有問題，包括您的建議。」

中國外交部於2月24日俄烏戰爭一週年時，發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，被視為中國版「烏克蘭和平計畫」。

文件中重申中方12項既定立場，表示支持盡快恢復直接對話，最終達成全面停火。但中國這項和平方案遭到美國、烏克蘭及盟友質疑，認為未能追究莫斯科對其侵略行為的責任。

應普亭邀請，習近平今天至22日對俄羅斯進行國是訪問。克里姆林宮之前表示，習近平今天下午會晤普亭，共進「非正式晚餐」，21日正式會談。

針對習近平此次訪俄，美國總統拜登（Joe Biden）的政府表示正「非常、非常密切」關注。美國高官也對此刻呼籲俄烏停火表達關切。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）現身CNN節目時說：「現在呼籲停火基本上只是認可俄羅斯的占領，並給予普亭更多時間來充實裝備和訓練，並在他選擇的時間和地點重啟作戰。」

柯比表示，美方將「拒絕」任何出自這次峰會的停火呼籲。

另外，柯比還形容俄中關係只是「策略婚姻」，而非因愛而結合。他說：「兩國並未非常信任彼此，但他們在抵制西方和美國領導方面，找到共同目標。」

While everyone is distracted with Trump’s impending arrest, President Xi just called Putin his “dear friend.”



Thanks to Joe Biden, America is divided while our two strongest adversaries are now united.pic.twitter.com/QxtibcD9RF — Collin Rugg (@CollinRugg) March 20, 2023

習近平訪俄，烏克蘭：和平計畫需以俄國撤軍為前提

（中央社）在中國國家主席習近平抵達俄羅斯首都莫斯科展開訪問之際，烏克蘭當局重申，中國未來的任何和平計畫，都必須以俄軍完全撤離烏克蘭領土為前提。

美國CNN報導，在今年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭滿週年當天，中國曾發布12點立場聲明，概述了「烏克蘭危機解決方案」，呼籲雙方同意停止敵對行動。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）昨天表示，中國的「和平計畫」如要成功落實，將需要求俄國當局恢復烏克蘭的「主權、獨立及領土完整」。

丹尼洛夫推文指出：「最重要的一點，是俄羅斯占領部隊須根據國際法及聯合國憲章（UN Charter）投降或撤離烏克蘭領土。」

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）告訴CNN：「烏克蘭密切關注中國國家主席對俄羅斯的訪問。我們期待北京運用自身對莫斯科的影響力，讓莫斯科結束對烏克蘭的侵略戰爭。」

習近平訪俄推和談，美國務卿籲勿被拖延戰術矇騙

（中央社）俄羅斯總統普亭向到訪的中國國家主席習近平表示，願討論中方提出的烏克蘭和平方案。但美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天提醒外界勿輕易上當，指任何忽視烏國主權的和談只是拖延戰術。

習近平今天出訪俄羅斯，進行為期3天訪問，首日即與普亭在克里姆林宮舉行非正式會晤。普亭在會中表示，願討論中方提出的和平方案。

中國外交部於2月24日俄羅斯侵略烏克蘭戰爭一週年時，發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，被視為中國版「烏克蘭和平計畫」。文件內含12項立場，包括尊重各國主權、停火止戰、啟動和談、保護平民和戰俘、核武器用不得等。

布林肯今天在國務院公布2022年度人權報告時主動提及習近平訪俄，他表示，捍衛烏克蘭主權與領土完整性，應是所有和平方案的基本元素，未優先考量此原則的方案最多只是「拖延戰術」，不然就是試圖造成不公結果。