習近平訪俄會普亭，布林肯呼籲勿被拖延戰術矇騙，烏克蘭：和平計畫需以俄國撤軍為前提
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CNN報導，習近平本週高調前赴俄羅斯進行國是訪問，並將會晤俄國總統普亭，對他而言這是個及時機會，得以展現中國在世界舞台與日俱增的外交影響力，並且展現出挑戰美國所領導世界秩序的野心。習近平的莫斯科之行將走在外交鋼索上，一方面試圖將中國形塑成中立的和平使者，另一方面在不致進一步與歐洲為敵的情況下，強化與俄羅斯的關係。
習近平訪莫斯科，支持普亭2024年連任俄國總統
（中央社）俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨（20）日與到訪的中國國家主席習近平進行會談，習近平說中國和俄羅斯「有著相似的目標」，他還支持普亭明（2024）年連任俄國總統。
美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，習近平表示：「誠然，我們兩國有著相同或相似的目標。我們為各自國家的繁榮付出努力……我們可以合作且共同努力實現我們的目標。」
習近平告訴普亭：「我很高興應您的邀請能再次造訪俄羅斯。俄羅斯是我連任中國國家主席後訪問的第一個國家。」
習近平還表示支持普亭連任俄國總統，他說：「我知道俄羅斯明年舉行總統大選。在您的堅定領導下，俄羅斯的發展有了顯著增進。我相信俄國人民會繼續強力支持您。」
習近平也提到，中國「高度重視」中俄關係，兩國可以合作以實現各自的發展目標。
普亭稍早告訴習近平，俄國願討論中方提出的烏克蘭和平方案，他說：「您曉得的，我們向來準備好協商，我們將討論所有問題，包括您的建議。」
中國外交部於2月24日俄羅斯侵略烏克蘭戰爭一週年時，發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，被視為中國版「烏克蘭和平計畫」。
文件中重申中方12項既定立場，表示支持盡快恢復直接對話，最終達成全面停火。但中國這項和平方案遭到美國、烏克蘭及盟友質疑，認為未能追究莫斯科對其侵略行為的責任。
《俄羅斯新聞社》（RIA Novosti）報導，普亭與習近平今天在克里姆林宮展開「非正式」會面，會談持續4個半小時，兩人預定明天再次會面進行正式會談。
普亭告訴習近平願討論和平方案，美籲勿要求俄烏停火
（中央社）俄羅斯總統普亭今天與到訪的中國國家主席習近平會談，表示俄國願討論中方提出的烏克蘭和平方案。美國稍早表示，正密切關注蒲習會面，同時警告不應在此刻要求俄烏戰爭停火。
根據國營《俄羅斯新聞社》，普亭與習近平已在克里姆林宮展開「非正式」會面。
美國CNN報導，普亭告訴坐在身旁的習近平：「中國在過去幾年大幅躍進。這在全世界引發興趣，而且很不幸的，還有嫉妒。」
普亭也告訴習近平，俄羅斯政府已「熟悉」北京就烏克蘭危機提出的建議。普亭表示：「你曉得的，我們向來準備好協商，我們將討論所有問題，包括您的建議。」
中國外交部於2月24日俄烏戰爭一週年時，發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，被視為中國版「烏克蘭和平計畫」。
文件中重申中方12項既定立場，表示支持盡快恢復直接對話，最終達成全面停火。但中國這項和平方案遭到美國、烏克蘭及盟友質疑，認為未能追究莫斯科對其侵略行為的責任。
應普亭邀請，習近平今天至22日對俄羅斯進行國是訪問。克里姆林宮之前表示，習近平今天下午會晤普亭，共進「非正式晚餐」，21日正式會談。
針對習近平此次訪俄，美國總統拜登（Joe Biden）的政府表示正「非常、非常密切」關注。美國高官也對此刻呼籲俄烏停火表達關切。
美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）現身CNN節目時說：「現在呼籲停火基本上只是認可俄羅斯的占領，並給予普亭更多時間來充實裝備和訓練，並在他選擇的時間和地點重啟作戰。」
柯比表示，美方將「拒絕」任何出自這次峰會的停火呼籲。
另外，柯比還形容俄中關係只是「策略婚姻」，而非因愛而結合。他說：「兩國並未非常信任彼此，但他們在抵制西方和美國領導方面，找到共同目標。」
習近平訪俄，烏克蘭：和平計畫需以俄國撤軍為前提
（中央社）在中國國家主席習近平抵達俄羅斯首都莫斯科展開訪問之際，烏克蘭當局重申，中國未來的任何和平計畫，都必須以俄軍完全撤離烏克蘭領土為前提。
美國CNN報導，在今年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭滿週年當天，中國曾發布12點立場聲明，概述了「烏克蘭危機解決方案」，呼籲雙方同意停止敵對行動。
烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）昨天表示，中國的「和平計畫」如要成功落實，將需要求俄國當局恢復烏克蘭的「主權、獨立及領土完整」。
丹尼洛夫推文指出：「最重要的一點，是俄羅斯占領部隊須根據國際法及聯合國憲章（UN Charter）投降或撤離烏克蘭領土。」
烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）告訴CNN：「烏克蘭密切關注中國國家主席對俄羅斯的訪問。我們期待北京運用自身對莫斯科的影響力，讓莫斯科結束對烏克蘭的侵略戰爭。」
習近平訪俄推和談，美國務卿籲勿被拖延戰術矇騙
（中央社）俄羅斯總統普亭向到訪的中國國家主席習近平表示，願討論中方提出的烏克蘭和平方案。但美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天提醒外界勿輕易上當，指任何忽視烏國主權的和談只是拖延戰術。
習近平今天出訪俄羅斯，進行為期3天訪問，首日即與普亭在克里姆林宮舉行非正式會晤。普亭在會中表示，願討論中方提出的和平方案。
中國外交部於2月24日俄羅斯侵略烏克蘭戰爭一週年時，發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，被視為中國版「烏克蘭和平計畫」。文件內含12項立場，包括尊重各國主權、停火止戰、啟動和談、保護平民和戰俘、核武器用不得等。
布林肯今天在國務院公布2022年度人權報告時主動提及習近平訪俄，他表示，捍衛烏克蘭主權與領土完整性，應是所有和平方案的基本元素，未優先考量此原則的方案最多只是「拖延戰術」，不然就是試圖造成不公結果。
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臺灣年輕科學家的幕後推手，李長榮教育基金會為優秀青年人才打造走向國際的舞台
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臺灣的年輕人才值得更多機會與資源，李長榮教育基金會作為一個拋磚引玉的角色，除了舉辦李謀偉科學論壇，讓年輕科學家能和國際頂尖大師進行交流，更辦理多項獎助學金計畫，希望能喚起更多人對人才教育的重視，並共同參與其中。
出於對人才培育的重視，李長榮教育基金會自創立以來，就以推動創新研究思維、促進產業與學術領域的交流互動為核心，開辦各式獎學金計畫與李謀偉科學論壇來幫助年輕世代。其中由李長榮集團總裁李謀偉與李長榮教育基金會董事長楊賽芬所贊助的「李謀偉科學論壇」（Bowei Research Conference, 以下簡稱BRC），更提供了讓年輕科學家能接觸到各國頂尖學者的機會，接受豐沛的知識洗禮。
李謀偉總裁在麻省理工學院求學期間，模塑了自己對於教育、知識傳授形式的想法。在回國後，更對臺灣年輕學子，因為受限於環境、經濟等條件而無法進一步打開國際視野、接觸到更多領先知識，甚至與世界級專家學者進行交流等，感到可惜。因此李謀偉總裁運用自己的資源，透過主辦BRC，將國際頂尖的科學家，帶進臺灣。
最高度期待的科學盛會，BRC李謀偉科學論壇
2023年舉辦的第三屆BRC，邀請到國際間最重量級的學者群來到臺灣，並交由科學諮詢委員會（Scientific Advisory Board, 以下簡稱SAB）負責推薦講者與規劃整個論壇流程。其中，SAB的主席，同時也是國際知名的化學家——Dr. Ehud Keinan，今年已是第二次參加BRC，他在談及論壇的意義，以及自己為此所投入的心力時，非常懇切地表示：「我人生中很大的一部分，都在為了幫助更多年輕科學家、為他們創造機會而努力，我不求取任何回報，只希望能夠為科學界與科學人才，打造一個更有活力的未來。」Dr. Ehud Keinan表示，當初他向李謀偉總裁建議，BRC應該要往更國際化、更高規格的形式發展，立刻獲得總裁的全力支持。
最初在廣邀國際學者參加時，由於是非常新鮮的嘗試，也不為人所知，許多專家學者們都是在再三請託之下才願意來到臺灣，但是經過了兩屆的經營與鑽研，成果逐漸發酵，BRC在國際間打響了名聲。「這些重要的學者，現在都非常樂意來參加論壇，甚至預約了明年（2024年）要再次來訪，這真的是非常令我們感到振奮和感動。」Dr. Ehud Keinan充滿期盼地說道。
李謀偉總裁也進一步說明BRC的目標，是希望臺灣年輕學子與世界最頂尖科學家的切磋能夠有更多靈感碰撞，並進一步發展為改善人類生活的關鍵。他補充說明，這樣的靈感碰撞，不是大家規規矩矩坐在會議室中就會出現，所以BRC從地點到議程的安排，都跟一般論壇不一樣，參考了美國戈登論壇的作法，選擇一個遠離都市紛擾的僻靜地點，讓所有與會者可以在這裡充分地放鬆、沈澱思緒。
在議程上，除了研討會之外，也會穿插安排休閒活動的交流時段。「我們邀請所有的學者和學生一起去健行、或騎自行車。在藍天白雲下，所有人都在很輕鬆自在的狀態中，自然而然地互動、談天。這是因為我相信，很多的靈感火花，就是在這個時候迸現。」李謀偉總裁認為這樣的安排，提供年輕學子一個跟大師們素面相見的絕佳機會，更是建立友誼、提高交流延續性的最好方法。
化學如何改變人類的生活，分子工程是科技新未來
第三屆BRC的主題為「The Magic of Chemistry」，議題聚焦在「New Frontier of Molecular Engineering – Electronic & Optical Materials（前瞻分子工程——電子與光學材料）」。針對這次的主題，Dr. Ehud Keinan分享，化學是事物的基礎，是滿足人類生活需求的科技中，最重要的元素。科學家發揮想像力，在自然生物、礦物，甚至化學元素中，找到可以模仿的靈感，再利用科學的方式重新整合這些素材，創造出了令人驚嘆不已的成果。
說到本次與會的科學家，Dr. Ehud Keinan興奮地介紹：「他們都是現今世界上，最重要、最有影響力的科學家。」包括諾貝爾獎、普里斯特利獎章（Priestley Medal）、威爾許獎（Welch Award in Chemistry）、沃爾夫獎（Wolf Prize）的得主們，或者擁有實力角逐這些獎項的科學家。
Dr. Ehud Keinan認為，對於年輕科學家來說，最好的刺激就是近距離的接觸這些大師，認識他們、了解他們的故事和思考的方式，從中獲得關於研究、科學、未來的種種啟發。「這是最高的學習，比起念任何理論，或者坐在課堂中記著一頁又一頁的筆記還要重要，你獲得的不只是知識，還有這個知識的發展過程。」
另外值得一提的是，本屆BRC所邀請的其中兩位學者，在論壇這段時間分別獲得了國際級大獎。科學諮詢委員翁啟惠院士，以醣科學的開創性研究，榮獲以色列化學學會Medicinal Chemistry Section（MCS-ICS）Barry Cohen藥物化學獎；而Jackie Yi-Ru Ying教授，則是成功將奈米科技與技術醫學結合，榮獲費薩爾國王國際科學獎（King Faisal Prize），成為首位獲得此項殊榮的女性科學家，Jackie Yi-Ru Ying教授在得知獲獎消息後，更俏皮地分享：「BRC is my lucky conference！」
多管道促進人才培育，讓世界看見臺灣年輕科學家
「我認為，對學生來說，不需要去要求他們有創意、有想法，因為這些事情並不是可以透過教導或學習而來的。對有志於從事科學的年輕人來說，只需要有自信，對自己正在做的事情與目標有信心。」自從15年前Dr. Ehud Keinan第一次訪問臺灣之後，他便時常因為教學或演講再次來訪。在他眼中，臺灣的學生們充滿了可能性，以及對知識的渴求。這就是為什麼他非常希望透過BRC，將大師們帶到臺灣，讓大師的身教和言教，給予學生們更多正面的鼓勵和刺激。
這樣的想法，和對於促進人才培育，無私挹注資源的李謀偉總裁不謀而合，因此這些年來，除了舉辦BRC，李長榮教育基金會也提供優秀人才更多獎勵管道，例如：優秀學生獎學金、李長榮博士生獎助學金計畫、李長榮碩士生獎助學金計畫等。李謀偉總裁特別提到：「教育是改變一個人的人生、改變一個社會最重要的動力。」這就是為什麼李長榮教育基金會，將持續推動各種研究活動，提供獎項、獎學金，希望幫助臺灣的年經科學家與學子，在研究與學習的道路上，能夠走得更自在、順遂。