2023/03/21,
國際

習近平訪俄會普亭，布林肯呼籲勿被拖延戰術矇騙，烏克蘭：和平計畫需以俄國撤軍為前提

習近平訪俄會普亭，布林肯呼籲勿被拖延戰術矇騙，烏克蘭：和平計畫需以俄國撤軍為前提
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我們想讓你知道的是

CNN報導，習近平本週高調前赴俄羅斯進行國是訪問，並將會晤俄國總統普亭，對他而言這是個及時機會，得以展現中國在世界舞台與日俱增的外交影響力，並且展現出挑戰美國所領導世界秩序的野心。習近平的莫斯科之行將走在外交鋼索上，一方面試圖將中國形塑成中立的和平使者，另一方面在不致進一步與歐洲為敵的情況下，強化與俄羅斯的關係。

習近平訪莫斯科，支持普亭2024年連任俄國總統

（中央社）俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）昨（20）日與到訪的中國國家主席習近平進行會談，習近平說中國和俄羅斯「有著相似的目標」，他還支持普亭明（2024）年連任俄國總統。

美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，習近平表示：「誠然，我們兩國有著相同或相似的目標。我們為各自國家的繁榮付出努力……我們可以合作且共同努力實現我們的目標。」

習近平告訴普亭：「我很高興應您的邀請能再次造訪俄羅斯。俄羅斯是我連任中國國家主席後訪問的第一個國家。」

習近平還表示支持普亭連任俄國總統，他說：「我知道俄羅斯明年舉行總統大選。在您的堅定領導下，俄羅斯的發展有了顯著增進。我相信俄國人民會繼續強力支持您。」

習近平也提到，中國「高度重視」中俄關係，兩國可以合作以實現各自的發展目標。

普亭稍早告訴習近平，俄國願討論中方提出的烏克蘭和平方案，他說：「您曉得的，我們向來準備好協商，我們將討論所有問題，包括您的建議。」

中國外交部於2月24日俄羅斯侵略烏克蘭戰爭一週年時，發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，被視為中國版「烏克蘭和平計畫」。

文件中重申中方12項既定立場，表示支持盡快恢復直接對話，最終達成全面停火。但中國這項和平方案遭到美國、烏克蘭及盟友質疑，認為未能追究莫斯科對其侵略行為的責任。

《俄羅斯新聞社》（RIA Novosti）報導，普亭與習近平今天在克里姆林宮展開「非正式」會面，會談持續4個半小時，兩人預定明天再次會面進行正式會談。

普亭告訴習近平願討論和平方案，美籲勿要求俄烏停火

（中央社）俄羅斯總統普亭今天與到訪的中國國家主席習近平會談，表示俄國願討論中方提出的烏克蘭和平方案。美國稍早表示，正密切關注蒲習會面，同時警告不應在此刻要求俄烏戰爭停火。

根據國營《俄羅斯新聞社》，普亭與習近平已在克里姆林宮展開「非正式」會面。

美國CNN報導，普亭告訴坐在身旁的習近平：「中國在過去幾年大幅躍進。這在全世界引發興趣，而且很不幸的，還有嫉妒。」

普亭也告訴習近平，俄羅斯政府已「熟悉」北京就烏克蘭危機提出的建議。普亭表示：「你曉得的，我們向來準備好協商，我們將討論所有問題，包括您的建議。」

中國外交部於2月24日俄烏戰爭一週年時，發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，被視為中國版「烏克蘭和平計畫」。

文件中重申中方12項既定立場，表示支持盡快恢復直接對話，最終達成全面停火。但中國這項和平方案遭到美國、烏克蘭及盟友質疑，認為未能追究莫斯科對其侵略行為的責任。

應普亭邀請，習近平今天至22日對俄羅斯進行國是訪問。克里姆林宮之前表示，習近平今天下午會晤普亭，共進「非正式晚餐」，21日正式會談。

針對習近平此次訪俄，美國總統拜登（Joe Biden）的政府表示正「非常、非常密切」關注。美國高官也對此刻呼籲俄烏停火表達關切。

美國白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）現身CNN節目時說：「現在呼籲停火基本上只是認可俄羅斯的占領，並給予普亭更多時間來充實裝備和訓練，並在他選擇的時間和地點重啟作戰。」

柯比表示，美方將「拒絕」任何出自這次峰會的停火呼籲。

另外，柯比還形容俄中關係只是「策略婚姻」，而非因愛而結合。他說：「兩國並未非常信任彼此，但他們在抵制西方和美國領導方面，找到共同目標。」

習近平訪俄，烏克蘭：和平計畫需以俄國撤軍為前提

（中央社）在中國國家主席習近平抵達俄羅斯首都莫斯科展開訪問之際，烏克蘭當局重申，中國未來的任何和平計畫，都必須以俄軍完全撤離烏克蘭領土為前提。

美國CNN報導，在今年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭滿週年當天，中國曾發布12點立場聲明，概述了「烏克蘭危機解決方案」，呼籲雙方同意停止敵對行動。

烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）昨天表示，中國的「和平計畫」如要成功落實，將需要求俄國當局恢復烏克蘭的「主權、獨立及領土完整」。

丹尼洛夫推文指出：「最重要的一點，是俄羅斯占領部隊須根據國際法及聯合國憲章（UN Charter）投降或撤離烏克蘭領土。」

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）告訴CNN：「烏克蘭密切關注中國國家主席對俄羅斯的訪問。我們期待北京運用自身對莫斯科的影響力，讓莫斯科結束對烏克蘭的侵略戰爭。」

習近平訪俄推和談，美國務卿籲勿被拖延戰術矇騙

（中央社）俄羅斯總統普亭向到訪的中國國家主席習近平表示，願討論中方提出的烏克蘭和平方案。但美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天提醒外界勿輕易上當，指任何忽視烏國主權的和談只是拖延戰術。

習近平今天出訪俄羅斯，進行為期3天訪問，首日即與普亭在克里姆林宮舉行非正式會晤。普亭在會中表示，願討論中方提出的和平方案。

中國外交部於2月24日俄羅斯侵略烏克蘭戰爭一週年時，發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，被視為中國版「烏克蘭和平計畫」。文件內含12項立場，包括尊重各國主權、停火止戰、啟動和談、保護平民和戰俘、核武器用不得等。

布林肯今天在國務院公布2022年度人權報告時主動提及習近平訪俄，他表示，捍衛烏克蘭主權與領土完整性，應是所有和平方案的基本元素，未優先考量此原則的方案最多只是「拖延戰術」，不然就是試圖造成不公結果。


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