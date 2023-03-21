2023/03/21,
歐洲

法國政府驚險挺過不信任案，退休制度改革法案幾乎可視為通過，相關爭議一次看

法國政府驚險挺過不信任案，退休制度改革法案幾乎可視為通過，相關爭議一次看
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我們想讓你知道的是

投票後法國總理柏納在推特寫道：「我們完成了這個對國家極其重要改革的民主進程。懷著謙卑與感謝，我盡到了我和政府的責任。」包括在野的社會黨主席等左翼政治人物，一致呼籲撤回法案並揚言將「持續戰鬥」，並稱總統馬克宏造成社會與政治危機，「國家遭到癱瘓，總統被孤立。」

（中央社）法國國會今天（當地時間20日）舉行內閣不信任投票，政府以9票之差慘勝，不受歡迎的退休制度改革法案幾乎等同通過。雖保住內閣與法案，但政府正當性大受動搖，反對派怒火延燒誓言戰鬥到底。

面對法國總理柏納（Elisabeth Borne）16日於國民議會宣布動用憲法第49.3條，強制通過退休制度改革法案，反對黨依法提出不信任動議企圖反制，並在今日投票表決，其中獲跨黨派支持的議案以9票之差遭到否決，反對黨未能如願推翻政府、撤回法案。

根據憲法，通過不信任案須取得國民議會過半票數，即287票，而中間黨團「自由、獨立、海外與地方」（Liot）提出，擁有左翼、甚至部分右派與極右派議員支持的動議獲得278票。

這份旨將法定退休年齡從62歲延至64歲的退制改革法案引起多數法國人不滿，儘管以些微之差挺過危機，部分議員仍認為柏納可信度與支持度已受重創。極左派不屈法國（LFI）國民議會黨團主席帕諾（Mathilde Panot）向媒體表示，「總理顯然應帶著她的改革一起辭職」。

極右派國民聯盟（RN）的不信任動議只獲得94票，由於皆未能推翻內閣，退休制度改革法案幾乎可視為通過。

投票後柏納在推特寫道：「我們完成了這個對國家極其重要改革的民主進程。懷著謙卑與感謝，我盡到了我和政府的責任。」負責法案的勞動部長杜索普（Olivier Dussopt）則在推特上慶賀改革通過，「我們專注於法案的執行，尋求給投保者的最好條件。」

社會黨主席弗和（Olivier Faure）在內的左翼政治人物一致呼籲撤回法案並揚言將「持續戰鬥」。弗和聲稱總統馬克宏（Emmanuel Macron）造成社會與政治危機，「國家遭到癱瘓，總統被孤立。」

反對黨極右派領袖馬琳勒龐（Marine Le Pen）要求「新政府」，「若馬克宏不這麼做，危機就不會解除。」她希望採取最直接的民主途徑，也就是公投。

普拉迪耶（Aurélien Pradié）是少數支持不信任動議的右派共和黨（LR）議員，他指出，「顯然如今政府面臨正當性問題」，並認為若不撤銷法案，「就無法重建社會、政治與民主對話。」

法國總工會（CGT）在新聞稿中表示，不信任投票的失敗「不會削弱勞工的決心」，並呼籲「加強動員」，即大規模長期罷工與示威。23日法國將舉行自1月底起反年改運動的第9次全國動員。

人民對法案與政府推進方式的怒火持續延燒。晚間法國各大城市都出現自發性示威活動。巴黎市街道湧進抗議民眾，邊遊行邊高唱口號；大批警力戒備，以胡椒噴霧驅散示威者，衝突一觸即發。

過去幾週以來，發動公投也是部分議員尋求對抗退改法案的方式，反對黨也於今天啟動最後途徑。

國民議會投票前，議會主席布勞恩－皮維（Yaël Braun-Pivet）宣布，已向檢視法案合憲性的憲法委員會遞交共產黨提出的「共同發起公投」要求，主旨為「法定退休年齡不得超過62歲」。

在獲國會兩院五分之一議員支持後，將由憲法委員會即日起於一個月內審核；接著須於9個月內獲得時分之一選民，也就是487萬人連署。

但尷尬的是，由於憲法第11條規定共同發起公投「不得企圖撤銷生效不滿一年的法案」，因此時間緊迫，若憲法委員會無法在法案上路前完成審核，則公投也無法啟動。

政府以9票之差保住位子與退改法案，但此次慘勝為執政黨留下不可忽視的傷痕。一位執政黨議員苦澀地向《費加洛報》（Le Figaro）坦言，「政府將幾乎永遠背負不正當性」；另一位議員則說，「差距太小，不足以確保未來推進。我們已經在討論柏納下台了」。

法國年改引抗爭及不信任投票，重點一次看

法國政府16日通過退休制度改革法案，將法定退休年齡從62歲延至64歲，在法國各地引爆新一波示威，在野陣營對總統馬克宏政府發動不信任案。

  • 退休金改革內容為何

《半島電視台》（Al Jazeera）網站整理相關重點指出，法國這次改革將法定退休年齡從62歲逐步延後，將以每年延後3個月的速度，於2030年時延後至64歲。

根據2014年訂立的年金法，1973年後出生的勞工自2035年起，必須達扣稅43個年度才能領取完整的退休金；改革法案裡43個年度這道門檻沒變，卻提前至2027年起實施。

新進退休者的最低年金額度訂在不低於最低工資淨額的85％，以目前的水平約合每月近1200歐元；退休第2年起領取最低工資者的退休金將依通膨指數調整。

這項退休金改革是馬克宏去年競選連任的主要政見之一。馬克宏政府表示，這是防止退休金系統淪為赤字、加重年輕人負擔的必要作為，但始終不被買單。

  • 如何影響退休人士

這能提高60至64歲人口就業率。在法國，此一年齡層的就業率僅33％，反觀德國為61％，瑞典為69％。

法國勞工部估算，改革可望讓2030年底前每年增加177億歐元（約新台幣5772億）年金財源，而前30％最低收入者可獲得的退休金將增加2.5％至5％。

然而各個工會表示，政府僅需微幅增加提撥就能讓退休金制度不倒，新制改革幅度太大且不公，會不成比例衝擊到從事累人工作、早早開始職涯的低階勞工。

  • 大眾反應激烈，在野陣營推政府不信任案

過去數月法國各地爆發示威抗議馬克宏政府，數以萬計民眾響應，鐵路及巴黎地鐵一度因員工參與抗爭被打亂。1月31日有127萬人參與示威，工會警告接二連三的大眾運輸罷工恐使部分地區癱瘓數週，且不知何時才會結束。


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