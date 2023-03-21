法國政府驚險挺過不信任案，退休制度改革法案幾乎可視為通過，相關爭議一次看

（中央社）法國國會今天（當地時間20日）舉行內閣不信任投票，政府以9票之差慘勝，不受歡迎的退休制度改革法案幾乎等同通過。雖保住內閣與法案，但政府正當性大受動搖，反對派怒火延燒誓言戰鬥到底。

面對法國總理柏納（Elisabeth Borne）16日於國民議會宣布動用憲法第49.3條，強制通過退休制度改革法案，反對黨依法提出不信任動議企圖反制，並在今日投票表決，其中獲跨黨派支持的議案以9票之差遭到否決，反對黨未能如願推翻政府、撤回法案。

根據憲法，通過不信任案須取得國民議會過半票數，即287票，而中間黨團「自由、獨立、海外與地方」（Liot）提出，擁有左翼、甚至部分右派與極右派議員支持的動議獲得278票。

這份旨將法定退休年齡從62歲延至64歲的退制改革法案引起多數法國人不滿，儘管以些微之差挺過危機，部分議員仍認為柏納可信度與支持度已受重創。極左派不屈法國（LFI）國民議會黨團主席帕諾（Mathilde Panot）向媒體表示，「總理顯然應帶著她的改革一起辭職」。

極右派國民聯盟（RN）的不信任動議只獲得94票，由於皆未能推翻內閣，退休制度改革法案幾乎可視為通過。

投票後柏納在推特寫道：「我們完成了這個對國家極其重要改革的民主進程。懷著謙卑與感謝，我盡到了我和政府的責任。」負責法案的勞動部長杜索普（Olivier Dussopt）則在推特上慶賀改革通過，「我們專注於法案的執行，尋求給投保者的最好條件。」

Nous arrivons au terme du cheminement démocratique de cette réforme essentielle pour notre pays.



C’est avec humilité et gravité que j’ai engagé ma responsabilité et celle de mon Gouvernement.



Pour notre système de retraites par répartition.

Pour notre modèle social. — Élisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) March 20, 2023

社會黨主席弗和（Olivier Faure）在內的左翼政治人物一致呼籲撤回法案並揚言將「持續戰鬥」。弗和聲稱總統馬克宏（Emmanuel Macron）造成社會與政治危機，「國家遭到癱瘓，總統被孤立。」

反對黨極右派領袖馬琳勒龐（Marine Le Pen）要求「新政府」，「若馬克宏不這麼做，危機就不會解除。」她希望採取最直接的民主途徑，也就是公投。

普拉迪耶（Aurélien Pradié）是少數支持不信任動議的右派共和黨（LR）議員，他指出，「顯然如今政府面臨正當性問題」，並認為若不撤銷法案，「就無法重建社會、政治與民主對話。」

法國總工會（CGT）在新聞稿中表示，不信任投票的失敗「不會削弱勞工的決心」，並呼籲「加強動員」，即大規模長期罷工與示威。23日法國將舉行自1月底起反年改運動的第9次全國動員。

人民對法案與政府推進方式的怒火持續延燒。晚間法國各大城市都出現自發性示威活動。巴黎市街道湧進抗議民眾，邊遊行邊高唱口號；大批警力戒備，以胡椒噴霧驅散示威者，衝突一觸即發。

Première charge de la police sur la Place Vauban avec utilisation des gazeuses. La place est entièrement nassée #Vauban #Manifestations #ReformeDesRetraites pic.twitter.com/T7Ta29JRmZ — QG le média libre (@LibreQg) March 20, 2023

過去幾週以來，發動公投也是部分議員尋求對抗退改法案的方式，反對黨也於今天啟動最後途徑。

國民議會投票前，議會主席布勞恩－皮維（Yaël Braun-Pivet）宣布，已向檢視法案合憲性的憲法委員會遞交共產黨提出的「共同發起公投」要求，主旨為「法定退休年齡不得超過62歲」。

在獲國會兩院五分之一議員支持後，將由憲法委員會即日起於一個月內審核；接著須於9個月內獲得時分之一選民，也就是487萬人連署。

但尷尬的是，由於憲法第11條規定共同發起公投「不得企圖撤銷生效不滿一年的法案」，因此時間緊迫，若憲法委員會無法在法案上路前完成審核，則公投也無法啟動。

政府以9票之差保住位子與退改法案，但此次慘勝為執政黨留下不可忽視的傷痕。一位執政黨議員苦澀地向《費加洛報》（Le Figaro）坦言，「政府將幾乎永遠背負不正當性」；另一位議員則說，「差距太小，不足以確保未來推進。我們已經在討論柏納下台了」。

法國年改引抗爭及不信任投票，重點一次看

法國政府16日通過退休制度改革法案，將法定退休年齡從62歲延至64歲，在法國各地引爆新一波示威，在野陣營對總統馬克宏政府發動不信任案。

退休金改革內容為何

《半島電視台》（Al Jazeera）網站整理相關重點指出，法國這次改革將法定退休年齡從62歲逐步延後，將以每年延後3個月的速度，於2030年時延後至64歲。

根據2014年訂立的年金法，1973年後出生的勞工自2035年起，必須達扣稅43個年度才能領取完整的退休金；改革法案裡43個年度這道門檻沒變，卻提前至2027年起實施。

新進退休者的最低年金額度訂在不低於最低工資淨額的85％，以目前的水平約合每月近1200歐元；退休第2年起領取最低工資者的退休金將依通膨指數調整。

這項退休金改革是馬克宏去年競選連任的主要政見之一。馬克宏政府表示，這是防止退休金系統淪為赤字、加重年輕人負擔的必要作為，但始終不被買單。

如何影響退休人士

這能提高60至64歲人口就業率。在法國，此一年齡層的就業率僅33％，反觀德國為61％，瑞典為69％。

法國勞工部估算，改革可望讓2030年底前每年增加177億歐元（約新台幣5772億）年金財源，而前30％最低收入者可獲得的退休金將增加2.5％至5％。

然而各個工會表示，政府僅需微幅增加提撥就能讓退休金制度不倒，新制改革幅度太大且不公，會不成比例衝擊到從事累人工作、早早開始職涯的低階勞工。

大眾反應激烈，在野陣營推政府不信任案

過去數月法國各地爆發示威抗議馬克宏政府，數以萬計民眾響應，鐵路及巴黎地鐵一度因員工參與抗爭被打亂。1月31日有127萬人參與示威，工會警告接二連三的大眾運輸罷工恐使部分地區癱瘓數週，且不知何時才會結束。