伊拉克戰爭20週年：美國及其盟友為何入侵伊拉克？
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據估計，2003年至2011年間，伊拉克有46.1萬人死於與戰爭有關的原因，戰爭耗資3兆美元。「美國在這場戰爭中失去了很多信譽，」英國智庫「皇家聯合服務研究所」總幹事說。「二十年後，仍然可以聽到人們說：我們為什麼要相信美國的情報？」
2003年 3月20 日，美國及其盟友派軍入侵伊拉克，推翻了薩達姆政權。
美國稱伊拉克擁有大規模毀滅性武器，對國際和平構成威脅，但大多數國家拒絕支持對伊拉克採取軍事行動。
美國為什麼要入侵伊拉克？
在1990年至1991年的海灣戰爭中，美國領導的多國聯軍將入侵的伊拉克軍隊趕出科威特。
之後，聯合國安理會通過第687號決議，命令伊拉克銷毀其所有大規模毀滅性武器（WMD），WMD指核武器、生物武器和化學武器以及遠程彈道導彈。
1998年，伊拉克中止與聯合國武器核查人員的合作，美英發動空襲。
在「基地組織」於2001年9月11日襲擊紐約世界貿易中心和華盛頓五角大樓後，時任美國總統小布希（喬治・W・布希）政府開始制定入侵伊拉克的計劃。
布希總統稱薩達姆繼續儲存和製造大規模毀滅性武器，伊拉克與伊朗和北韓一道是國際「邪惡軸心」的一部分。
2002年10月，美國國會授權對伊拉克動武。
「華盛頓的許多人認為，有重要證據表明伊拉克擁有大規模毀滅性武器，而且構成了真正的威脅，」位於倫敦的外交智庫「查塔姆研究所」美國和美洲項目主任萊斯利・文賈穆里（Leslie Vinjamuri）博士說。
2003年2月，時任美國國務卿科林・鮑爾（Colin Powell）要求聯合國安理會批准對伊拉克採取軍事行動，稱其所謂的大規模毀滅性武器計劃違反了先前的決議。
但是，鮑爾未能說服聯合國。它的大多數成員希望聯合國和國際能源署的武器核查員——他們曾於2002年前往伊拉克——在伊拉克開展更多工作，以尋找大規模毀滅性武器的證據。
美國表示不會等待核查人員報告，並組建了一個「自願聯盟」來對付伊拉克。
誰支持了伊拉克戰爭？
在加盟的30個國家中，英國、澳洲和波蘭參與了入侵行動。
英國派出45,000名官兵，澳洲派出2,000名官兵，波蘭派出194名特種部隊成員。
科威特允許從其領土發動入侵。
西班牙和義大利與「維爾紐斯集團」中的幾個東歐國家一起為美國領導的聯盟提供外交支持，並表示他們認為伊拉克擁有大規模毀滅性武器計劃、違反了聯合國決議。
美國和英國對伊拉克提出了哪些指控？
美國國務卿鮑爾在2003年告訴聯合國，伊拉克擁有製造生物武器的「移動實驗室」 。
然而，他在2004年承認，這方面的證據 「似乎並不……那麼可靠」。
英國政府公開了一份情報檔案，稱伊拉克的導彈可以在45分鐘內做好凖備打擊英國在地中海東部的目標。
英國時任首相布萊爾（Tony Blair）表示，「毫無疑問」 薩達姆・海珊在繼續生產大規模毀滅性武器。
英美兩國的指稱嚴重依賴兩名伊拉克叛逃者的說法——一名化學工程師拉菲德・艾哈邁德・阿爾萬・賈納比（Rafid Ahmed Alwan al-Janabi）和一名情報官員穆罕默德・哈里斯少校（Maj Muhammad Harith），他們說他們掌握伊拉克大規模毀滅性武器計劃的第一手資料。
但是兩人後來說，他們捏造證據是因為希望盟國入侵（伊拉克）並推翻薩達姆。
誰拒絕支持伊拉克戰爭？
美國的兩個鄰國加拿大和墨西哥拒絕支持軍事行動。
美國在歐洲的兩個重要盟友德國和法國也拒絕支持。
法國外交部長德維爾潘（Dominique de Villepin）曾表示，軍事干預將是「最糟糕的解決方案」。
土耳其——北約成員國和伊拉克的鄰國——拒絕讓美國及其盟友使用其空軍基地。
沙烏地阿拉伯等在1990-91年海灣戰爭中支持美國對抗伊拉克的中東國家，在2003年沒有支持美國入侵伊拉克。
「海灣阿拉伯國家認為這個計劃很瘋狂，」倫敦大學亞非學院中東政治專家阿喀爾（ Gilbert Achcar） 教授說。
「他們擔心伊朗在薩達姆政權倒台後控制伊拉克。」
戰爭中和戰爭後發生了什麼？
2003年 3月20 日黎明，代號「伊拉克自由」的軍事行動正式開始，295,000名美國和盟國聯軍成員越過與科威特的邊界進入伊拉克。
「庫爾德自由鬥士」的70,000名成員在伊拉克北部與政府軍作戰。
同年5月，伊拉克軍隊被擊敗，巴格達政權被推翻。薩達姆・海珊後來被捕、受審並被處決。
然而，在伊拉克並沒有發現大規模毀滅性武器。
2004年，伊拉克國陷入宗派叛亂。後來，伊拉克遜尼派和什葉派穆斯林兩派爆發內戰。
美軍於2011年從伊拉克撤軍。
據估計，2003年至2011年間，伊拉克有46.1萬人死於與戰爭有關的原因，戰爭耗資3兆美元。
「美國在這場戰爭中失去了很多信譽，」英國智庫「皇家聯合服務研究所」總幹事卡琳・馮・希佩爾博士（Dr Karin von Hippel）說。
「二十年後，仍然可以聽到人們說：我們為什麼要相信美國的情報？」
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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