「台歐盟雙邊投資協定」毫無進展，台積電赴德設廠傳聞引發爭議

全球晶片代工龍頭、有台灣「護國神山」之稱的台積電（TSMC）據報將到德國東部半導體重鎮德勒斯登（Dresden）設廠，料2025年開始生產，《路透社》引述消息稱有關計劃已進入最後磋商階段。

如果成事，將是繼赴美國、日本之後，台積電生產基地進一步國際化，並首次在歐洲設立工廠。這也體現《歐盟晶片法草案》（EU Chips Act）今（2023）年1月通過後，台灣與歐盟的「晶片外交」。

不過，此事在台灣引起爭議，具官方背景的《中央通訊社》3月13日發表題為「對台灣『只想要不肯給』晶片外交不是歐盟說了算」的特稿，批評歐盟礙於中國大陸的壓力，對台灣只要晶片、不談外交，包括拒談「台歐盟雙邊投資協定」（Bilateral Investment Agreement，簡稱BIA）。

此前，歐洲議會（European Parliament）不同黨團連日舉行論壇，討論台灣與歐盟的經貿合作，不少議會成員都呼籲盡快洽簽BIA，視訊出席的台灣外交部政務次長李淳也暗示若達成協議，雙方的半導體貿易將會增加。

但代表行政機關歐盟委員會（European Commission，歐盟執委會）出席的官員大唱反調，歐盟對外行動署亞太總司長古納・維岡（Gunnar Wiegand）指台灣投資環境穩定毋需BIA，「很多人支持（協定）是為了政治原因，但從經濟因素看並不需要」，歐委會貿易總署遠東部門主管艾德琳・辛德爾（Adeline Hinderer）則稱對台經貿協定的內容「可涵蓋在現行對話管道下，沒有需要改變現況」。

歐盟大國與北京關係微妙

Photo Credit: Reuters / BBC News 台積電代工生產的8吋晶圓佔全球市場比重約45％至50％，代工生產的12吋晶圓成熟制程比重甚至超過70％；根據2021年1月的的資料，台積電市值達5509億美元，擠身全球前十大，與美國蘋果等企業並列

歐洲價值安全政策中心（European Values Center for Security Policy）在台辦事處主任葉皓勤（Marcin Jerzewski）向BBC中文表示，歐洲議會為直選產生的民意代表，歐盟委員會是非民選產生的行政機關，兩者對台灣經貿協定的態度矛盾令人擔憂。

「現在並非歐盟拒絕與台灣簽BIA，而是歐盟委員會。這削弱了歐盟的國際形象，讓人覺得歐盟內部的不同機構互相打架，而當內部的分歧暴露在公眾視線，就很容易被北京利用。」

葉皓勤指出，歐盟27個成員國各有不同利益和政治考量，親台灣的主要是中東歐國家，其他國家如愛爾蘭、德國都與中國有緊密的經濟往來，西班牙忌憚國內的分離主義，匈牙利儘管是台灣外國直接投資的最大接受國之一，但總理奧爾班是歐洲最親北京的領導人，在此情況下歐盟很難在台灣議題上達成共識。

台灣大學政治學系教授左正東對BBC中文說，歐盟委員會官員的強硬發言反映了兩個訊號，第一是中國大陸打壓台灣的國際空間，第二是中國與歐盟關係越來越密切，尤其去年12月歐洲理事會主席米歇爾 （Charles Michel）在北京與中國國家主席習近平會晤，以及今年2月中國中央外委會主任王毅出訪歐洲對法國、義大利、德國等歐盟重要國家釋放善意。

「台灣過去幾年在歐盟的外交突破主要在議會層面，以及中東歐小國如立陶宛，但處理整個對歐盟的外交舉措，就需要幾個主要大國有共識。這些國家最近都與北京有密切互動，這對台灣在歐盟尋求突破當然會有蠻大的阻礙。」

中國駐歐盟使團團長傅聰2月初出席歐盟智庫論壇時表明，「一個中國」原則是中方的紅線，台灣地區是以單獨關稅區身份加入世貿組織，不是一個國家，中國不接受歐盟與台灣簽署投資協定。「實際上，中國並未阻止台灣開展同世界的經貿合作。我們的立場是，台灣可以（與其他組織或國家）保持經貿關係，只要這不影射台灣擁有國家主權。」

BIA談判零進展

Photo Credit: Reuters / BBC News

歐盟是台灣最大的境外投資者，佔總外國直接投資（FDI）25％，台灣在歐盟的FDI存量則佔台灣所有對外投資的2.1％。台灣政府長期推動與歐盟簽署BIA，冀把雙邊貿易關係制度化。

2015年歐盟執委會一份貿易政策文件指與中國協商投資協定，並會與香港和台灣「探索開啟投資談判」。2020年執委會與中國完成全面投資協定（Comprehensive Agreement on Investment）談判，但因新疆、香港等人權議題交惡而凍結協定，也沒開啟與對台經貿談判。

歐洲議會自2021年在多份報告中，敦促歐盟委員會啟動與台灣BIA的前置作業，包括風險評估、公眾諮詢和範圍界定工作。葉皓勤指出，只有進行了前置作業，以實證方式評估BIA的經濟效益，歐委會才有依據決定是否與台灣進行談判。

前歐洲議會政治顧問、台灣國立東華大學助理教授馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）也對BBC中文說，歐盟委員會官員在前置作業啟動前，就一錘定音指台灣歐盟不需要BIA，「這已經不是關於經貿本身，而是政治表述」，如果台灣政府想推進BIA，不應讓相關討論高度政治化，「我明白BIA對台灣外交很有象徵意義，但現在雙方都應該回到投資本身」。

她說以歐盟的「一中政策」和27國成員的複雜性，短期內很難與台灣簽訂「台歐盟雙邊投資協定」，但雙方在再生能源、電子科技產業、研究、文化等領域還有很多務實合作空間，而且每個國家都可以與台灣發展雙邊貿易關係。「不只大國可以塑造歐洲台灣關係，小國也可以扮演重要角色，就像立陶宛。歐盟不僅僅是德國和法國，就好像我們處理亞洲關係時也不僅僅是中國，還有印度、台灣。」