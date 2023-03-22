「台歐盟雙邊投資協定」毫無進展，台積電赴德設廠傳聞引發爭議
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在「台歐盟雙邊投資協定」毫無進展之下，台積電若到德國設廠，有台灣學者對此有保留。沈榮欽對BBC中文指出，台積電沒有非去德國不可的理由，現在去主要是為了德國汽車產業的利益，「但歐盟跟德國相對冷淡，本質上是不公平的，而且以台積電投資那麼大卻沒有任何經貿保障的話，是完全不合理」。
全球晶片代工龍頭、有台灣「護國神山」之稱的台積電（TSMC）據報將到德國東部半導體重鎮德勒斯登（Dresden）設廠，料2025年開始生產，《路透社》引述消息稱有關計劃已進入最後磋商階段。
如果成事，將是繼赴美國、日本之後，台積電生產基地進一步國際化，並首次在歐洲設立工廠。這也體現《歐盟晶片法草案》（EU Chips Act）今（2023）年1月通過後，台灣與歐盟的「晶片外交」。
不過，此事在台灣引起爭議，具官方背景的《中央通訊社》3月13日發表題為「對台灣『只想要不肯給』晶片外交不是歐盟說了算」的特稿，批評歐盟礙於中國大陸的壓力，對台灣只要晶片、不談外交，包括拒談「台歐盟雙邊投資協定」（Bilateral Investment Agreement，簡稱BIA）。
此前，歐洲議會（European Parliament）不同黨團連日舉行論壇，討論台灣與歐盟的經貿合作，不少議會成員都呼籲盡快洽簽BIA，視訊出席的台灣外交部政務次長李淳也暗示若達成協議，雙方的半導體貿易將會增加。
但代表行政機關歐盟委員會（European Commission，歐盟執委會）出席的官員大唱反調，歐盟對外行動署亞太總司長古納・維岡（Gunnar Wiegand）指台灣投資環境穩定毋需BIA，「很多人支持（協定）是為了政治原因，但從經濟因素看並不需要」，歐委會貿易總署遠東部門主管艾德琳・辛德爾（Adeline Hinderer）則稱對台經貿協定的內容「可涵蓋在現行對話管道下，沒有需要改變現況」。
歐盟大國與北京關係微妙
歐洲價值安全政策中心（European Values Center for Security Policy）在台辦事處主任葉皓勤（Marcin Jerzewski）向BBC中文表示，歐洲議會為直選產生的民意代表，歐盟委員會是非民選產生的行政機關，兩者對台灣經貿協定的態度矛盾令人擔憂。
「現在並非歐盟拒絕與台灣簽BIA，而是歐盟委員會。這削弱了歐盟的國際形象，讓人覺得歐盟內部的不同機構互相打架，而當內部的分歧暴露在公眾視線，就很容易被北京利用。」
葉皓勤指出，歐盟27個成員國各有不同利益和政治考量，親台灣的主要是中東歐國家，其他國家如愛爾蘭、德國都與中國有緊密的經濟往來，西班牙忌憚國內的分離主義，匈牙利儘管是台灣外國直接投資的最大接受國之一，但總理奧爾班是歐洲最親北京的領導人，在此情況下歐盟很難在台灣議題上達成共識。
台灣大學政治學系教授左正東對BBC中文說，歐盟委員會官員的強硬發言反映了兩個訊號，第一是中國大陸打壓台灣的國際空間，第二是中國與歐盟關係越來越密切，尤其去年12月歐洲理事會主席米歇爾 （Charles Michel）在北京與中國國家主席習近平會晤，以及今年2月中國中央外委會主任王毅出訪歐洲對法國、義大利、德國等歐盟重要國家釋放善意。
「台灣過去幾年在歐盟的外交突破主要在議會層面，以及中東歐小國如立陶宛，但處理整個對歐盟的外交舉措，就需要幾個主要大國有共識。這些國家最近都與北京有密切互動，這對台灣在歐盟尋求突破當然會有蠻大的阻礙。」
中國駐歐盟使團團長傅聰2月初出席歐盟智庫論壇時表明，「一個中國」原則是中方的紅線，台灣地區是以單獨關稅區身份加入世貿組織，不是一個國家，中國不接受歐盟與台灣簽署投資協定。「實際上，中國並未阻止台灣開展同世界的經貿合作。我們的立場是，台灣可以（與其他組織或國家）保持經貿關係，只要這不影射台灣擁有國家主權。」
BIA談判零進展
歐盟是台灣最大的境外投資者，佔總外國直接投資（FDI）25％，台灣在歐盟的FDI存量則佔台灣所有對外投資的2.1％。台灣政府長期推動與歐盟簽署BIA，冀把雙邊貿易關係制度化。
2015年歐盟執委會一份貿易政策文件指與中國協商投資協定，並會與香港和台灣「探索開啟投資談判」。2020年執委會與中國完成全面投資協定（Comprehensive Agreement on Investment）談判，但因新疆、香港等人權議題交惡而凍結協定，也沒開啟與對台經貿談判。
歐洲議會自2021年在多份報告中，敦促歐盟委員會啟動與台灣BIA的前置作業，包括風險評估、公眾諮詢和範圍界定工作。葉皓勤指出，只有進行了前置作業，以實證方式評估BIA的經濟效益，歐委會才有依據決定是否與台灣進行談判。
前歐洲議會政治顧問、台灣國立東華大學助理教授馮儒莎（Zsuzsa Anna Ferenczy）也對BBC中文說，歐盟委員會官員在前置作業啟動前，就一錘定音指台灣歐盟不需要BIA，「這已經不是關於經貿本身，而是政治表述」，如果台灣政府想推進BIA，不應讓相關討論高度政治化，「我明白BIA對台灣外交很有象徵意義，但現在雙方都應該回到投資本身」。
她說以歐盟的「一中政策」和27國成員的複雜性，短期內很難與台灣簽訂「台歐盟雙邊投資協定」，但雙方在再生能源、電子科技產業、研究、文化等領域還有很多務實合作空間，而且每個國家都可以與台灣發展雙邊貿易關係。「不只大國可以塑造歐洲台灣關係，小國也可以扮演重要角色，就像立陶宛。歐盟不僅僅是德國和法國，就好像我們處理亞洲關係時也不僅僅是中國，還有印度、台灣。」
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休閒路跑最佳拍檔！跑步教練的百搭經典推薦──adidas史上最輕Ultraboost Light
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adidas推出經典跑鞋Ultraboost Light，將品牌經典BOOST中底科技再進化。本次邀請專業跑步教練實穿評測、細緻分析，帶您深入認識BOOST能量膠囊與各種跑鞋科技如何引爆能量，賦予它極致緩震性、舒適度與腳感回饋。
現代社會中，養成運動習慣、追求健康永續的生活，已成為許多人理想生活的想像。若仔細觀察，當清晨太陽沿著建築稜線緩緩升起，就能看見不少人換上輕便服裝，在健身房、公園或是馬路上，展開屬於自己的慢跑行程。不過，隨著越來越多人加入跑步運動的行列，網路上也越來越多關於「怎麼挑選適合自己的跑鞋」的討論。看著市面上從品牌、機能到產品定位琳瑯滿目的跑鞋產品，隨便一數都可以區分出十幾種類別，細緻的產品分類也反應出跑鞋多樣的使用情境。究竟跑步入門的初學者在選擇跑鞋時需要注意哪些部份呢？
談到跑鞋的挑選，這次我們邀請曾帶領過上千位跑步學員的跑團教練梁哲睿（Jerry），來和大家分享挑選時的細節與觀念，「不過就跑步入門者而言，從外型是否對眼、機能泛用與否，其實就能夠挑選出一雙適合於日常、運動場景來回轉換的全方位跑鞋。」哲睿教練說。這次，教練將從他多年的經驗出發，分別從中底科技、跑鞋性能、應用情景等不同角度，為大家體驗評測近期由adidas推出的經典跑鞋──史上最輕的Ultraboost Light！
BOOST科技10週年：承襲經典再「勁」化
「你實際上手，第一個感覺是變輕了。」哲睿教練說。Ultraboost Light不只是歷代Ultraboost中最輕的一雙，也是adidas十年來各項跑鞋科技的心血結晶；其中，一顆顆酷似保麗龍的能量膠囊「BOOST顆粒」，更在這一代迎來輕量、回彈的全方位突破。關於BOOST科技的發展歷史與創新效能，這篇讓你一圖看懂adidas Ultraboost Light打造輕盈腳感的秘密，可以讓大家更深入了解BOOST科技的迭代歷程。
話說回來，10週年的「Light BOOST」技術到底多厲害？首先得從Ultraboost系列的中底談起。「從Ultraboost 21開始，它就變成這種超胖的加厚中底。」哲睿教練分析，「BOOST顆粒增量加厚有效提升了腳掌落地後的緩震與支撐性能，但也讓整體跑鞋的重量及存在感受到不小影響。」不過，這一代的Light BOOST減輕了30%的重量，讓Ultraboost Light同時保留極厚中底的Q彈效能，又不會造成雙腳的負擔，大幅降低長跑後期跑鞋的存在感，讓跑者能更加專注於步伐、配速與呼吸節奏，提升非常有感。
另一方面，Ultraboost Light和過去Ultraboost系列強調緩震和舒適有些不同，Light BOOST技術在輕量化的同時還提升了4%的回彈性，明顯提升中底回彈的推進效果，就像在緩震的同時稍稍推你一把，讓腳跟有種被「往前帶動」的循環感受。再搭配使用Primekint+技術針織的細緻鞋面，整體跑動的腳感不只極度貼合腳背，更舒適包覆所有種類的腳板輪廓，創造輕盈穿戴感與傑出的緩震、回彈效果。
經典就是無畏挑戰：細數Ultraboost Light細節表現
除了中底技術的進化，Ultraboost Light在輔助機能方面也透過其他項目的突破，證明了它作為經典跑鞋的底氣。首先，adidas更新了鞋底上的L.E.P.抗扭系統，將原先放置於中底內層的彈性塑膠片由X型轉為U型，連貫落腳後的支撐性與回彈力道；接著，再透過「船型」的外觀設計，仿造船底圓弧狀的力學設計製作鞋底，讓外觀顯得圓潤討喜，還能藉由鞋型的自然滾動，提供跑者下一步的推進感，讓跑者不需要為穩定腳踝而分心，踩穩漫漫長路上的每一步。
這一代Ultraboost Light依然使用Continental™馬牌橡膠作為大底材質，並透過豆莢式的重點貼法，針對雙腳離地之前實際使用到的摩擦點加強。如此一來，既能減輕整體重量、又能維持跑動時前掌的抓地力，維持與前代相同的推進效果，並達到整體輕量化的目標。
應用場景隨心所欲：亮色搭配、低調穿搭都適合
挑選跑鞋重要的可不只是性能，還有一個生活層面的喜好考量──外觀。「因為外觀會很直接的決定，我會不會想要這雙鞋。」哲睿教練說。無論鞋子的性能再好，如果跑鞋外型本身不對眼，不管功能性再好，還是有很高的機率在挑選跑鞋時被排除──因為就是不喜歡嘛。
但說到這裡，我想熟悉adidas的鞋友們可以肯定地說，Ultraboost系列的鞋款不太會在這關敗下陣來。除了圓潤討喜的鞋型以外，配色也是Ultraboost Light最吸睛的亮點。
這次Ultraboost Light推出多款配色，其中主打色款「活力紅」以高亮度的白橘配色亮相，非常適合作為平常休閒穿搭的單品搭配，增加整體穿著層次感；或是像經典純色系鞋款，adidas也別具匠心加入螢光色點綴，讓本來低調的外觀多了些亮點。
「我常常裡面穿一些運動用的機能服飾，外面就是一般日常穿的衣服，鞋子就搭配它，這樣不只上下班切換方便，而且它也像是你穿搭的第二主角，既不會給別人『你是來運動』的休閒印象，也不會過度正式而失去骨子裡身為跑者的運動氣質。」哲睿教練分享。
極輕超彈、舒適無感，適合休閒入門跑者
「一雙好的跑鞋應該會幫助你、輔助你，讓跑者只需專注在這一步和下一步上面。」這是哲睿教練認為一雙「好的跑鞋」所應具備的條件。當我們將這些條件對應在Ultraboost Light上，便會發現無論緩震、包覆、輕量化及推進感受等，它都有滿全面的平衡性；甚至其亮眼的外型及應用場景的多元性，還為它增添許多便利之處，不只可以搭配日常穿搭，也可以拿來作輕度訓練，提供支撐、推進、抗扭轉等性能支持，滿足種種跑步運動所重視的訴求。
訪談最後，哲睿教練再一次細數Ultraboost Light的超強「輕」功：
- 單位密度減輕30%的Light BOOST顆粒帶來前所未有的輕盈腳感。
- 跑鞋科技革新減少10%的碳足跡，讓Ultraboost Light成為減輕地球負擔的環保跑鞋。
- 外型時尚亮眼、配色活潑吸睛，情境切換隨心所欲。
- 重量輕盈、支撐穩定、抗扭回彈，泛用性能適合剛接觸跑步，或是想入門的跑者。
「如果今天你只有一雙鞋的預算，我推薦這雙鞋子，它的泛用性對跑步入門者而言就是非常好的選擇。」哲睿教練誠懇地說。