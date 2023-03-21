學者組成「台灣反戰聲明工作小組」提4大訴求，主張應與大國維持友好等距關係
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傅大為在會中致詞表示，反戰聲明是要呼應歐美反戰活動，強調美國應停止戰爭化烏克蘭與東歐、鼓動烏克蘭以小博大；且中共不斷威脅台灣，很大部分是來自美國的挑釁，以及台灣對美國的跟隨，盼透過反戰讓台灣走向「與各大國等距離外交」新立場。
（中央社）由學者傅大為、盧倩儀、馮建三、郭力昕組成的台灣反戰聲明工作小組昨（20）日說明「和平、反軍火、要自主、重氣候」等4大訴求，主張台灣應與大國維持友好等距關係。
由陽明大學科技與社會所榮譽教授傅大為、中央研究院歐美研究所專任研究員盧倩儀、政治大學傳播學院教授馮建三、政治大學傳播學院退休教師郭力昕所組成的「台灣反戰聲明工作小組」昨天召開記者會，提出4大訴求與目前共有37人的連署名單，呼籲全世界的政府停止戰爭。
反戰聲明的4大呼籲，包括烏克蘭和平，要停戰談判，不要衝突升溫；停止美國軍事主義與經濟制裁；不要美中戰爭，台灣要自主並與大國維持友好等距關係；國家預算用在民生社福與氣候減緩，而非投入戰爭軍武。
傅大為在會中致詞表示，反戰聲明是要呼應歐美反戰活動，強調美國應停止戰爭化烏克蘭與東歐、鼓動烏克蘭以小博大；且中共不斷威脅台灣，很大部分是來自美國的挑釁，以及台灣對美國的跟隨，盼透過反戰讓台灣走向「與各大國等距離外交」新立場。
馮建三指出，「俄羅斯的行為是愚蠢的犯罪」，但戰爭的痛苦與不和平的因素卻不僅來自俄羅斯，美國明知北約東擴是俄羅斯領導層的紅線卻仍執意挑釁，以及英美兩國先後阻止俄烏間已達成的停火協議、進一步激化雙方矛盾等作為，也應該被追究。
盧倩儀表示，美國軍事主義導致社福預算緊縮、基礎建設殘破，人均壽命持續下滑，「台灣政客效法美國緊縮社福、氣候預算，我們還傻傻拍手叫好？」且美國新保守主義勢力對於永久維持美國稱霸地位的堅持，已犧牲許多國家，台灣也有可能被犧牲，台灣對國際威脅的注意不應僅集中在中國，應理性看待戰爭風險。
郭力昕指出，發布反戰聲明是希望透過對話與論辯進行理性討論與思辨，盼成為台灣社會討論此議題的開始，在一個自豪於擁有民主與言論自由的社會，期待能有更多深入思考與對話。
不過，這篇反戰聲明公告後引起不少討論。台灣基進台北市黨部主委吳欣岱今天在「反侵略、要備戰：抗中保和平」記者會上指出，在如今台海情勢之下，只有願意付出、守護共同民主自由價值的台灣，才值得國際社會的信賴及投資。
駐德代表謝志偉則在臉書發文表示，威脅者、侵略者、或加害者是俄國、中國無誤，並指這些學者不是「反戰」，而是根本「站反」了。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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2023「Taispo台灣國際運動及健身展」全新升級，讓運動不只是運動
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「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於3月22日至25日在台北南港展覽2館舉辦，共有160家企業參展，使用800個攤位。本次展出內容不僅涵蓋多元的運動及健身用品，還有更多運動科技產業進駐，在展覽開始前先由我們帶各位讀者搶先認識優質參展廠商。
傷病纏身難健身，引進新設備造福同路人
核心引力科技是台灣唯一獨家代理美國低傷害TOTAL GYM GTS引力設備的代理商，將不同於傳統的健身設備引進台灣，並提供獨家的高達三十幾種針對引力訓練的健身課程設計，針對台灣想學習引力訓練的教練與開設引力工作室的創業人群，提供每年不定期引力國際教練證照培訓課程。
和很多不擅運動的人一樣，核心引力科技創辦人Sasha曾經嘗試了各種時下流行的健身房課程，但大部分都覺得太困難不適合，直到她偶然接觸Total Gym的課程後，被多變的課程和有趣的內容吸引，其中最特別的器材ELEVATE Encompass，是一台100公斤以上的全功能健身機械，其中最大特色是可直立摺疊收納，一台就可以開始授課，非常適合小型工作室或租金壓力較大的城市健身房。對Sasha而言，能夠讓一個討厭健身運動、有舊傷的人堅持下去，甚至可以透過強度不小的健身恢復健康，是一件非常不可思議的事情。所以回台後Sasha決定將Total Gym引進台灣，讓更多民眾瞭解如何找出適合自己的健身器材，同時也幫助健身房優化設備，讓整個健身產業跨出更大一步。
你我都能當「管」長 轉型打造雙贏
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在外健身要準備高蛋白飲品是一件挺麻煩的事，但JUMKICK的販賣機只需行動支付或嗶卡，等待約20秒就能取得一杯適當份量的飲品，對於健身族來說相當方便。
目前JUMKICK的機器已遍佈台灣各大運動中心與健身房，富有設計感的外觀讓機台自帶高級感，完整的官網介紹、檢驗報告與保險資料讓客戶很安心，「其實JUMKICK 2017年才成立，但我們想讓消費者知道我們的經營決心跟用心，而且機台已經更新到第三代，可以透過遠端控制做到最快的故障排除，JUMKICK會盡全力為客戶做到最好，並立志成為健身房標配。」
台灣國際運動及健身展(TaiSPO)，產業菁英要讓台灣看見不一樣
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