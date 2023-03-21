學者組成「台灣反戰聲明工作小組」提4大訴求，主張應與大國維持友好等距關係

（中央社）由學者傅大為、盧倩儀、馮建三、郭力昕組成的台灣反戰聲明工作小組昨（20）日說明「和平、反軍火、要自主、重氣候」等4大訴求，主張台灣應與大國維持友好等距關係。

由陽明大學科技與社會所榮譽教授傅大為、中央研究院歐美研究所專任研究員盧倩儀、政治大學傳播學院教授馮建三、政治大學傳播學院退休教師郭力昕所組成的「台灣反戰聲明工作小組」昨天召開記者會，提出4大訴求與目前共有37人的連署名單，呼籲全世界的政府停止戰爭。

反戰聲明的4大呼籲，包括烏克蘭和平，要停戰談判，不要衝突升溫；停止美國軍事主義與經濟制裁；不要美中戰爭，台灣要自主並與大國維持友好等距關係；國家預算用在民生社福與氣候減緩，而非投入戰爭軍武。

Photo Credit: 台灣反戰聲明工作小組提供 via 中央社 由政治大學傳播學院退休教師郭力昕（左起）、中央 研究院歐美研究所專任研究員盧倩儀、陽明交通大學 科技與社會研究所榮譽教授傅大為、政治大學傳播學 院教授馮建三組成的「台灣反戰聲明工作小組」20日 召開記者會，說明「和平、反軍火、要自主、重氣 候」等4大訴求。

傅大為在會中致詞表示，反戰聲明是要呼應歐美反戰活動，強調美國應停止戰爭化烏克蘭與東歐、鼓動烏克蘭以小博大；且中共不斷威脅台灣，很大部分是來自美國的挑釁，以及台灣對美國的跟隨，盼透過反戰讓台灣走向「與各大國等距離外交」新立場。

馮建三指出，「俄羅斯的行為是愚蠢的犯罪」，但戰爭的痛苦與不和平的因素卻不僅來自俄羅斯，美國明知北約東擴是俄羅斯領導層的紅線卻仍執意挑釁，以及英美兩國先後阻止俄烏間已達成的停火協議、進一步激化雙方矛盾等作為，也應該被追究。

盧倩儀表示，美國軍事主義導致社福預算緊縮、基礎建設殘破，人均壽命持續下滑，「台灣政客效法美國緊縮社福、氣候預算，我們還傻傻拍手叫好？」且美國新保守主義勢力對於永久維持美國稱霸地位的堅持，已犧牲許多國家，台灣也有可能被犧牲，台灣對國際威脅的注意不應僅集中在中國，應理性看待戰爭風險。

郭力昕指出，發布反戰聲明是希望透過對話與論辯進行理性討論與思辨，盼成為台灣社會討論此議題的開始，在一個自豪於擁有民主與言論自由的社會，期待能有更多深入思考與對話。

不過，這篇反戰聲明公告後引起不少討論。台灣基進台北市黨部主委吳欣岱今天在「反侵略、要備戰：抗中保和平」記者會上指出，在如今台海情勢之下，只有願意付出、守護共同民主自由價值的台灣，才值得國際社會的信賴及投資。

駐德代表謝志偉則在臉書發文表示，威脅者、侵略者、或加害者是俄國、中國無誤，並指這些學者不是「反戰」，而是根本「站反」了。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航