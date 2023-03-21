2023/03/21,
社會

學者組成「台灣反戰聲明工作小組」提4大訴求，主張應與大國維持友好等距關係

學者組成「台灣反戰聲明工作小組」提4大訴求，主張應與大國維持友好等距關係
由政治大學傳播學院退休教師郭力昕（左起）、中央 研究院歐美研究所專任研究員盧倩儀、陽明交通大學 科技與社會研究所榮譽教授傅大為、政治大學傳播學 院教授馮建三組成的「台灣反戰聲明工作小組」20日 召開記者會，提出4大訴求。Photo Credit: 台灣反戰聲明工作小組提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

傅大為在會中致詞表示，反戰聲明是要呼應歐美反戰活動，強調美國應停止戰爭化烏克蘭與東歐、鼓動烏克蘭以小博大；且中共不斷威脅台灣，很大部分是來自美國的挑釁，以及台灣對美國的跟隨，盼透過反戰讓台灣走向「與各大國等距離外交」新立場。

（中央社）由學者傅大為、盧倩儀、馮建三、郭力昕組成的台灣反戰聲明工作小組昨（20）日說明「和平、反軍火、要自主、重氣候」等4大訴求，主張台灣應與大國維持友好等距關係。

由陽明大學科技與社會所榮譽教授傅大為、中央研究院歐美研究所專任研究員盧倩儀、政治大學傳播學院教授馮建三、政治大學傳播學院退休教師郭力昕所組成的「台灣反戰聲明工作小組」昨天召開記者會，提出4大訴求與目前共有37人的連署名單，呼籲全世界的政府停止戰爭。

反戰聲明的4大呼籲，包括烏克蘭和平，要停戰談判，不要衝突升溫；停止美國軍事主義與經濟制裁；不要美中戰爭，台灣要自主並與大國維持友好等距關係；國家預算用在民生社福與氣候減緩，而非投入戰爭軍武。

台灣反戰聲明工作小組提4大訴求（2）
Photo Credit: 台灣反戰聲明工作小組提供 via 中央社
由政治大學傳播學院退休教師郭力昕（左起）、中央 研究院歐美研究所專任研究員盧倩儀、陽明交通大學 科技與社會研究所榮譽教授傅大為、政治大學傳播學 院教授馮建三組成的「台灣反戰聲明工作小組」20日 召開記者會，說明「和平、反軍火、要自主、重氣 候」等4大訴求。

傅大為在會中致詞表示，反戰聲明是要呼應歐美反戰活動，強調美國應停止戰爭化烏克蘭與東歐、鼓動烏克蘭以小博大；且中共不斷威脅台灣，很大部分是來自美國的挑釁，以及台灣對美國的跟隨，盼透過反戰讓台灣走向「與各大國等距離外交」新立場。

馮建三指出，「俄羅斯的行為是愚蠢的犯罪」，但戰爭的痛苦與不和平的因素卻不僅來自俄羅斯，美國明知北約東擴是俄羅斯領導層的紅線卻仍執意挑釁，以及英美兩國先後阻止俄烏間已達成的停火協議、進一步激化雙方矛盾等作為，也應該被追究。

盧倩儀表示，美國軍事主義導致社福預算緊縮、基礎建設殘破，人均壽命持續下滑，「台灣政客效法美國緊縮社福、氣候預算，我們還傻傻拍手叫好？」且美國新保守主義勢力對於永久維持美國稱霸地位的堅持，已犧牲許多國家，台灣也有可能被犧牲，台灣對國際威脅的注意不應僅集中在中國，應理性看待戰爭風險。

郭力昕指出，發布反戰聲明是希望透過對話與論辯進行理性討論與思辨，盼成為台灣社會討論此議題的開始，在一個自豪於擁有民主與言論自由的社會，期待能有更多深入思考與對話。

不過，這篇反戰聲明公告後引起不少討論。台灣基進台北市黨部主委吳欣岱今天在「反侵略、要備戰：抗中保和平」記者會上指出，在如今台海情勢之下，只有願意付出、守護共同民主自由價值的台灣，才值得國際社會的信賴及投資。

駐德代表謝志偉則在臉書發文表示，威脅者、侵略者、或加害者是俄國、中國無誤，並指這些學者不是「反戰」，而是根本「站反」了。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。